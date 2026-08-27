20+ простых историй об уборке, где сквозь аромат свежести пробивается светлая ирония

Многие согласятся, что уборка — дело сугубо личное. Кто-то протирает пыль чуть ли не каждый день. Другие откладывают уборку до последнего, а третьи и вовсе заказывают клининг на дом. И ведь простая уборка способна сделать дом не столько уютным, сколько подарить нам множество маленьких радостей, светлых моментов и курьезных историй. А уж людей, которые убирают наши квартиры, это работа часто приводит к удивительным открытиям и превращает их день в настоящее приключение.