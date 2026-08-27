Я даже у себя дома душевую мою в одежде 🤣 тем более, там бытовая химия, зачем ещё увеличивать вероятность её контакта с кожей?
20+ простых историй об уборке, где сквозь аромат свежести пробивается светлая ирония
Многие согласятся, что уборка — дело сугубо личное. Кто-то протирает пыль чуть ли не каждый день. Другие откладывают уборку до последнего, а третьи и вовсе заказывают клининг на дом. И ведь простая уборка способна сделать дом не столько уютным, сколько подарить нам множество маленьких радостей, светлых моментов и курьезных историй. А уж людей, которые убирают наши квартиры, это работа часто приводит к удивительным открытиям и превращает их день в настоящее приключение.
- Разные у нас были уборщицы. Были те, кто просто грязь развозил, были те, кто пыль никогда не вытирал. Несколько лет у нас уже Людмила Ринальдовна. Женщина в возрасте, худенькая, суетная, при этом незаметная. И все после нее блестит и сияет. Даже кружки порой за нерадивыми товарищами помоет. Как-то сижу на выходе из здания на лавочке. Стас, коллега, выходит с мусорными мешками, доносит мусор до бака (метров 50), закидывает туда, возвращается.
— Слушай, Серега, поговорить хотел. Я тут в отпуск со следующей недели... Выручишь?
— Что надо-то?
— Да Ринальдовне я помогаю. Весь мусор, когда убирается она, в мусорных пакетах ставит в коридоре. Я, как выхожу, забираю пакеты и в мусорку выношу. Поможешь в добром начинании?
— Да не вопрос, Стасян!
Через неделю-две Ринальдовна заметила, что мешки выношу. Подошла, улыбнулась, тихо так, по-доброму:
— Спасибо большое, Сергей!
И что-то так приятно мне стало. Улыбка от иного человека порой дорогого стоит.
- Тружусь в клининге. Рассказала подруге про свою работу, а она очень смутилась и спрашивает такая: «А ты не стесняешься раздеваться у незнакомых людей?» Я не поняла вопрос, решила уточнить, зачем мне раздеваться. А она мне: «Так а как же тогда ты моешь душевую? В одежде?» Я каждый раз смеюсь, когда вспоминаю этот разговор. И, да, я мою всю квартиру одетая.
8-летняя сестра автора уронила пачку печенья в машине. Парень попросил ее убраться. 15 минут спустя он увидел такую картину
А за курицами кто убирать будет? Или земли принесет, скажет, что это удобрение было?
- Рядом с моим офисом есть небольшая кафешка. Торгуют там привозными обедами и десертами. Работяги не всегда после перекуса за собой посуду убирают. Продавец все пытается их к порядку приучить. Учит, чтобы одноразовую посуду в мусорку кидали, а остальную — ей обратно к кассе подносили. Обедающих продавец не видит. И потому приходится ей регулярно метаться в обеденный зал для уборки. Намедни продавец зашла в обеденный зал убрать за недоученными и увидела, как я не только одноразку выкидываю, но и со стола крошки салфеткой смахиваю, стул задвигаю. И сегодня моя порция супчика была чуть больше и гуще.
- Недавно купили робот-пылесос. Но пускать его сразу нельзя, нужно подготовить квартиру. И тут началось: уборка дома, перестановка мебели, наведение порядка в игрушках, переоценка длины штор, кабель-менеджмент и все такое. Метр квадратный надо на его личное пространство и док-станцию — старую тумбу пришлось вообще выкинуть. В итоге наводили порядок мы дольше, чем он пылесосил. Ну а теперь, чтобы он по-умному сам убирался, оказывается, что порядок в доме должен быть всегда! И тут до меня дошло...
Так и самому убираться в доме проще и эффективнее, когда там порядок. Как можно помыть/пропылесосить пол, если на нем раскиданы вещи?
- Разрешил сыну с его компанией (мальчики-девочки 7–8 лет) играть у нас в палисаднике. Обычно все было нормально, но тут вчера разбросан мусор: бумага и пенопласт, где-то добыли и распотрошили.
— Так, говорю, убирать будем?
Кивают, все понимают.
— Ну, мы в магазин, а вы убирайте мусор.
Думаю, надо ответственного назначить. Говорю:
— Егор, ты будешь командир. Аня, ты будешь начальник участка. Маша — старшая по контролю. Все поняли?
Думаю, вот какой я молодец, прирожденный психолог! Типа все главные, читай — ответственные, но не связаны между собой должности.
И тут самая маленькая девочка выдает:
— Если мы все главные, то кто работать тогда будет?
Девушка запланировала небольшую посиделку женским составом. Сходили до берега реки Уфимка, где провели уборку. Мусора собрали за пару часов 10 мешков
- У нас так соседка лет 15 назад пыталась меня уговорить мыть полы в тамбуре. У нас тамбур закрыт, хотя по умолчанию должен быть открыт. В связи с закрытием тамбура УК его мыть перестала, мыли только пол в лифтовом холле. И соседка начала раз в неделю сама мыть пол в тамбуре. В тамбуре семь квартир, из них только в трех есть женщины. Она сначала уговорила другую нашу соседку. Потом она попыталась уговорить и меня тоже:
— Вот мы моем, давай ты тоже подключайся по очереди.
— С какой стати? Это обязанность УК.
— Ну ты же понимаешь, мы тамбур закрыли, они не будут его открывать каждый раз.
— Ну так не надо было его закрывать. Оставляйте дверь открытой тогда в дни уборки подъезда, пусть моют.
— Нет, так нельзя, я хочу вещи в тамбур поставить.
— Какие еще вещи? Загромождать эвакуационные пути нельзя.
— Ну все ясно с тобой.
Даже здороваться со мной перестала.
- Сказал племяннице, что она может убрать у меня в квартире за 500 в час. Согласилась. Привела подругу и сказала, что та уберет за 300 в час, а мы с ней пока будем смотреть мультики, а разницу заберет себе. Так и сделали. Сегодня они снова пришли, и я отдал напрямую ее подруге 300. В итоге племянница сама убрала за 200, а подругу вообще отправила домой, чтобы не делиться.
- Работаю клинером. Приезжаю на заказ. Захожу на кухню, а там мука на стенах, гора посуды. Парень вздыхает: «Пытался ужин приготовить». Драила кухню часа три. Рассчитались. Зашла в ванную сполоснуть руки. А парень заходит за мной и такой: «Только поймите меня правильно...» Оборачиваюсь, а он стоит и с мольбой просит: «Вы можете плиту обратно жиром намазать, а в углу муку рассыпать?» Я зависла. Спрашиваю, зачем портить чистоту? А он отвечает: «Если жена придет и увидит идеальный порядок, она сразу догадается, что я клининг вызывал. А если найдет пару оплошностей, решит, что это я сам весь день убирался».
И ведь с такими тоже живут (перефразируя непечатный анекдот про женскую консультацию)...
Подпись у одной из уборщиц в торговом центре. Ну милота же
- Работал дизайнером в одной некрупной рекламной компании. И однажды у нас уволилась уборщица. Даем объявление. Начинаем смотреть кандидатов. И вот пришла тетя Нина... Это было очень захватывающее зрелище. Заходит женщина. Опрятно одета, четкая, поставленная речь. Подбородок гордо ввысь. И с порога так:
— Вам техничка требуется?
— Да.
— Я буду у вас работать! Убираться буду три раза в неделю, и каждая пятая уборка — генеральная. Оформляемся только официально.
Подача информации была шикарна. Это не мы ищем техничку, а она себе выбирает место. Вот этот настрой был настолько шикарен, что мы решили взять ее с проверочным сроком в две недели. А вот дальше я поразился еще больше. Тетя Нина была просто мастером чистоты. Она приходила на работу ровно на два часа в день, три раза в неделю. И, как электровеник, наводила кристальную чистоту. . Мусор не задерживался даже в технических помещениях. Ни пылинки, ни развода. Потом мы узнали про тетю Нину еще больше... Помимо нашей фирмы, она работала еще в шести местах. На тех же самых условиях. Она шла от офиса к офису каждое утро. Пять дней в неделю. К пяти вечера она освобождалась и, с чувством выполненного долга, эта прекрасная женщина спокойно шла домой.
- Затеяли с девушкой уборку. Ну как затеяли — она решила. Фронт работ определен, поехали. Когда дело дошло до мытья полов, девушка мне заявляет:
— Принеси тряпку с балкона!
— Не-не-не, сама иди! В прошлый раз, когда я пытался выполнить этот квест 99 уровня, я три раза ходил за тряпкой! Видите ли, все было не то!
— Но сейчас принеси синюю!
— Не-не-не...
Под крики она ушла на балкон. Через минуту возвращается и держит в руках тряпку.
— Ну она же розовая!
— Да какая разница!
- На днях затеяла генеральную уборку. Пока убиралась, нашла мешок с моими старыми плюшевыми игрушками: мишками и собачками. И тут аж слезы ностальгии подкатили. Нахожу там же записку корявым детским почерком — моим, от лица игрушек: «Пишу взрослой Кристинке — ты не забывай о нас, мы ведь тебя любим. Радуйся и будь счастлива, а мы пока тут поспим». Сижу, рыдаю.
Девушка уже как лет десять убирает мусор в лесу возле своей деревни. А с недавнего времени у нее появился личный помощник. Они собрали 2 мешка по 160 литров, вычистили всю поляну
- В детстве мама давала мне деньги не за уборку, а за количество мусора. После того как я пылесосила, мы измеряли количество грязи в контейнере, и она выдавала мне соответствующую сумму. Я быстро просекла тему и стала пылесосить горшки с цветами, высасывая из них землю. До сих пор боюсь спросить: она просто подыгрывала мне или реально не замечала этой детской смекалки.
- На работе каждый день наш отдел убирала женщина. Я всегда здоровалась с ней и благодарила ее после уборки. Однажды я поздно ушла на обеденный перерыв. Когда пришла в столовую, там сидела эта женщина и смотрела в окно. Я не знала, что сказать лучше, чем:
— Давайте вместе пообедаем.
Мы разговорились. Оказывается, она приехала из другого города. У нее там осталась семья. Она осталась с тремя детьми: дочка заканчивает школу, а двое мальчишек — первоклашки. Денег мало, и Шура (так зовут эту женщину) приехала на заработки. С того дня началась наша дружба. Мы каждый день обедали вместе. Я поражалась ее доброте и мудрости. Много раз говорила, что она достойна лучшего места. И однажды действительно нашлась работа в ее городе. Шура мне сообщила, что вскоре уедет домой. Помню, в последний день на работе я должна была уйти раньше. Сижу, собираюсь. И тут чувствую: кто-то стоит за спиной. Это Шура пришла попрощаться. Говорит:
— Я прям с ведром и шваброй бежала.
Я встала, обняла ее, как родного человека, и поцеловала в щеку. На этом наши пути разошлись. Но я помню ее. Очень хороший человек.
- Когда была подростком, жила с бабушкой и папой. Как-то бабушка уехала отдыхать, а в раковине скопилась куча посуды. У нас ее было так много, что можно неделями не мыть и все равно останется чистая. Но все же настал момент, когда вся посуда закончилась. Папа разогрел борщ, видит, что осталась одна ложка, садится и говорит: «Ну что? Едим по очереди?»
Когда наконец решился помыть подъезд. Автор перемыл все пять этажей. А когда помыл перила, то и вовсе узнал, что они голубого цвета
- Живем с мужем в дачном поселке. И как-то я решила разобрать старые вещи на чердаке. Сказано — сделано. Прошел час, нашла много своих старых вещей, а также вещи мужа. И наткнулась на старый фотоальбом. Это был детский альбом мужа. Решила посмотреть. Мы с моим мужем познакомились благодаря нашим друзьям. Была на свадьбе подруги и там с мужем познакомилась. Но когда я посмотрела этот альбом, узнала деревню, где я отдыхала летом. И поняла, что мой муж — это тот мальчик, который, когда мне было 9 лет, спас меня от дикой собаки. Тогда я ему сказала спасибо и на следующий день принесла коробку конфет. Но не познакомилась. Теперь я замужем за своим спасителем.
- Мне было 19. Мы с мамой поехали на заработки в Германию в качестве дом. обслуги, от одной компании, но на разные точки. А работа — с проживанием и без выходных. На четвертый месяц работы убирала, как обычно, в гостиной до приезда хозяев дома, начала чистить диван, да и уснула на нем, сама не помню как. Проснулась наутро: шторы в комнате зашторены, под головой подушка, на мне одеяло. Заходит хозяйка дома, желает доброго утра, говорит, что видит, что я стараюсь и устаю, не хотела тревожить, дала выспаться. С тех пор и работать легче было, к слову: реже дергали, по ночам спать давали. Все же, как ни крути, а люди умеют сопереживать.
Офигеть, какое счастье - реже дергали и давали спать по ночам... при этом без выходных.
Похоже, хозяева играли в рабовладельцев 😵
- Племянник жены учился в универе рядом, но на первом и втором курсе в гости редко заходил. А тут что-то зачастил и дарил билеты в театр и кино. И квартира подозрительно чистая. У них в общаге горячей воды нет. Трубу прорвало. Пока мы с женой в театре, к нему потоками, группами по 20 человек, ходили мыться, особенно вечером в субботу. Племянник записывал, кто сколько намыл по счетчикам, а потом собрал деньги и оплатил. У него — авторитет. У нас с женой — месяц чистая квартира и бесплатные кино и театры.
Вот даже за чистую квартиру и билеты в кино я бы не хотела, чтоб в моей ванной по субботам устраивали общественную баню...
Он бы еще дом свиданий там организовал, енот- полоскун 😠
А вот и еще несколько наших подборок забавных и теплых историй:
Комментарии
У нас в городском чатике недавно был холивар на тему - можно ли клинеру фотографировать бардак в квартире (которую он за деньги моет) и выкладывать в сеть...