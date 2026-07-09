13 историй о тетях, чья душевная непосредственность всегда идет в придачу к сумке с гостинцами

20+ добрых историй, после которых хочется обнять весь мир
Истории
09.04.2026
Наши тети порой поражают своим чувством юмора и простым, непосредственным отношением к жизни и к окружающим. Они имеют уникальный взгляд на вопросы наследства, любви, справедливости и, кажется, совсем не зависимы от чужого мнения. В следующих ироничных историях вы наверняка узнаете собственных теть или других близких, чью душевную широту и изобретательность не вписать в обычные рамки. А также посмеетесь над юморными ситуациями, к которым привело удивительное сочетание хитрости и простоты в характере теть.
«Это жарко».
Отношения со всеми родственниками, а не только с тетями — часто непростые. Если вам понравилась статья, посмотрите и эти истории о семейных связях, похожих на комедийный сериал.