13 историй о тетях, чья душевная непосредственность всегда идет в придачу к сумке с гостинцами

Наши тети порой поражают своим чувством юмора и простым, непосредственным отношением к жизни и к окружающим. Они имеют уникальный взгляд на вопросы наследства, любви, справедливости и, кажется, совсем не зависимы от чужого мнения. В следующих ироничных историях вы наверняка узнаете собственных теть или других близких, чью душевную широту и изобретательность не вписать в обычные рамки. А также посмеетесь над юморными ситуациями, к которым привело удивительное сочетание хитрости и простоты в характере теть.