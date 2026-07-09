13 историй о тетях, чья душевная непосредственность всегда идет в придачу к сумке с гостинцами

Истории
09.07.2026
13 историй о тетях, чья душевная непосредственность всегда идет в придачу к сумке с гостинцами

Наши тети порой поражают своим чувством юмора и простым, непосредственным отношением к жизни и к окружающим. Они имеют уникальный взгляд на вопросы наследства, любви, справедливости и, кажется, совсем не зависимы от чужого мнения. В следующих ироничных историях вы наверняка узнаете собственных теть или других близких, чью душевную широту и изобретательность не вписать в обычные рамки. А также посмеетесь над юморными ситуациями, к которым привело удивительное сочетание хитрости и простоты в характере теть.

  • Помню, в моем детстве тетка ехала с юга и остановилась у нас проездом, а наутро улетала к другой родне. Приехала ночью на поезде, я уже спал. Она попросила меня разбудить и достала из чемодана какой-то сверток. Я пришел в зал заспанный, но с надеждой на лучшее. А в свертке были крутючие джинсы, которые родители позволить бы мне не смогли. Я был несказанно рад. Далее такой разговор:
    — Ну, племяш, меряй! Ты смотри, как по тебе шили! Сидят просто отлично! Нравятся?
    Я говорю, что да, улыбаясь до ушей.
    — Ну раз так, значит, Мише тоже понравятся. У вас размеры почти одинаковые. Снимай, я упакую.
    Выяснилось, что это был подарок для нашего родственника, какого-то моего дальнего брата.
    А мне торжественно вручили маленькую упаковочку с клубничным джемом из тех, что в поездах и самолетах бесплатно дают вместе с сухпайком. Расстроенный вкрай, я снял эти чудесные джинсы, а утром тетя уехала. Провожать я ее не вышел. А через неделю родители потратили отложенные на что-то деньги и купили мне джинсы попроще. Родителям был безумно благодарен, а с теткой я больше не общался.
  • У моего напарника Михаила есть тетя, ей уже за 70. Так вот у нее дача, и ее любимый и единственный племянник ездит туда помогать с огородом: грядочку вскопать, посадить, взрыхлить землю. Кажется, молодец, помогает тете. Вот только нюанс, когда созревает урожай, его любимая тетя продает ему это все: картошку, морковку, ягоды. И он ей спокойно платит. И вот у Михаила появилась девушка, и этой весной он ей предложил: поехали поможем моей тете. Девушка согласилась, они ездили все лето, окучивали, сажали. Ягодка поспела, и они приехали собирать урожай! Собрали себе трехлитровую банку смородины, бидончик клубники. А как ехать домой собрались, девушка аж дар речи потеряла, увидев, что тетя от Михаила деньги за урожай берет. А потом девушка ему высказалась и слов не сдерживала. В итоге у этой парочки пути разошлись.

«В 1983 году мама и моя тетя повздорили. В отместку тетя купила мне на день рождения набор барабанов»

  • У меня было три тети — две папины сестры и одна мамина. Мамину мы не очень любили — она была холодной, часто грубой. Папины же были ласковыми, постоянно щебетали с нами, тремя племянниками, постоянно говорили, что любят. Но однажды папы не стало. Папины сестры постоянно приходили, о чем-то с мамой говорили, гладили нас сочувственно по голове. Мамина сестра приходила реже, но приносила нам еду, убиралась в доме, заботилась о маме, которой было тяжело. Однажды пришли добрые тети и заперлись с мамой, как вдруг злая тетя чуть ли не пинком выкинула их из дома. Мы хотели кинуться на их защиту, но вдруг наши любимые тети начали говорить гадости и нам, и маме. Мы невзлюбили тетю, но она прожила у нас несколько месяцев. Она никогда не нежничала с нами, но дома благодаря ней всегда было чисто, был горячий обед. Когда у меня были проблемы в школе, тетя пошла и все уладила. Позже мама пришла в себя, жизнь снова вошла в колею, и много времени спустя мы узнали, что папины сестры пытались убедить мою маму переписать недвижимость на них. Мамина же сестра так и не изменила своего «холодного» нрава, но мы со временем поняли, как любим ее.
  • Мой друг Димон в 30 лет съехал от мамы в съемную квартиру. Узнала об этом его тетя, попросила съездить в аэропорт и встретить ее ненаглядную дочку. Машина у него есть, спать в 5 утра в выходной день, конечно, не хочется... согласился помочь родственнице. А дальше он услышал: «Моя ненаглядная недельку у тебя поживет, работу найдет и уедет». Димон удивился, но решил, что она с мамой договорилась о чем-то, и отказывать стало неудобно. За съем квартиры, коммуналку и еду, конечно, просить не стал. А надо сказать, что Димон — парень педантичный, и по уборке у него пунктик. А тут прихожу к нему в гости, а там бардак, вещи не на своих местах. Да и сам Димон зол и полчаса распинался про волосы девицы от пола до потолка и про то, что та никогда ничего не убирает, даже посуду. И тут выяснилось, что она даже не сестра его двоюродная, а дочка теткиной подруги. А через пару дней Димон начал проситься ко мне переночевать. Выяснилось, что девица эта ему прохода не дает, всячески клинья к нему подбивает. Короче, нашли ему новую съемную квартиру, и он переехал, предупредив об этом тетю. А та возмутилась: «Как?! А вы что, поссорились? А как же свадьба?! Я такого от тебя не ожидала...» Выяснилось, что таким хитрым образом тетя решила его свести с этой девицей.
  • Моя тетя рассказала, что на первой встрече посмотрела на букет из гвоздик и сказала парню: «Я не та девушка, которой дарят дешманские цветы». Парень сразу купил розы, а потом и женился. И каждый раз дарит только дорогие и большие букеты. Она счастливая, и говорит, что как девушка позволит обращаться с ней на первой встрече, так и пойдет общение. Я решила последовать ее примеру. Ухажер, который мне нравился, пригласил в кафе. Как оказалось, в обычное. Я сказала, что я не та, кого водят в забегаловки, и на этом наше общение закончилось.

«Тетя связала мне платье, и оно такое теплое. Она сама создает выкройки и каждый год дарит мне что-то новенькое, а я всегда с нетерпением жду ее подарков»

  • Сидели мы дома в выходной, смотрели телевизор, и тут звонок в дверь. А мы никого не ждали. Открываем, а там тетя, ее муж и их дочь. И сразу с порога весело говорят моей маме, что они пришли с серьезным разговором. Они хотели, чтобы мама продала свою квартиру в другом городе, а деньги отдала им. А они дочке машину купят на эти деньги. Уверенно сказали, что будут частями отдавать долг. А то, что в их семье никто не имеет стабильной работы, а только подработки, а муж тети не работает — не проблема. Мама тактично отказала. И они так же быстро ушли. Теперь рассказывают сказки родне о том, что мама их ругала и выгнала из дома за просьбу помочь.
yoursassygorl
  • Летим с тетей в Венгрию. Наблюдала сейчас милейшую картину: тетя написала шпаргалки для прохода паспортного контроля Будапешта. На бумажке. Дословно: «Sorry. I don’t know English. May I call my nephew?» («Простите. Я не знаю английский. Могу я позвать своего племянника?») Так мило.
zagozulechka
  • Папина сестра была холодная, неулыбчивая, постоянно ругала за косяки. С возрастом, правда, перестала лезть с нравоучениями. Когда они с папой лет 30 назад продали квартиру и поделили деньги пополам, она со своей половины помогала нас одевать, купила мне дубленку вместо искусственной продувайки. Сестра тоже ходила в школу в вещах, купленных тетей. Ее характер оставляет желать лучшего, но я ее обожаю. Иногда хочется, конечно, попросить ее замолчать или обидеться на нее, но как только я вспоминаю кто это — сразу улетучивается вся злость и обида. Просто я ее приняла такой, какая она есть, и люблю ее.

«Присматриваю за собакой своей тети. Тетя сказала, что ее собака не очень спокойная. Я пришел и увидел это»

  • Семейные посиделки, пауза между горячим и десертом, разговор с родственниками. Дядя Гарик, энергичный мужчина за 50, доказывает, что еда из мультиварки — бездушный комбикорм и есть ее нельзя! Тетя Марина, его столь же энергичная младшая сестра, спорит и говорит, что ничего подобного, в мультиварке тоже можно готовить с душой. Шум-гам. И тут тетя Катя, жена дяди Гарика, очень тихо и задумчиво говорит: «Надо же, а доширак вчера вечером так душевно ел».
  • Последние 5 лет жизни бабули я ухаживала за ней, так как остальная родня «была занята». А бабуля оставила мне квартиру. И тут, как грибы после дождя, вылезли родственники. Тетя заявила, что я должна пустить туда пожить ее сына-студента бесплатно, мол, он родная кровь. Когда я сказала, что собираюсь ее сдавать, чтобы закрыть свои долги, меня обвинил в эгоизме весь семейный чат и сказали, что я наживаюсь на бабушке.
sweetbyaika

«Тетя подарила мне сковородки с изображением Пэрис Хилтон»

«Это жарко».

  • Пошли отмечать папин юбилей в ресторан. Естественно, наша семья за все платила. Попросили только официанта пару раз за вечер подходить и озвучивать сумму, чтобы понимать, что к чему. Собрались уже расходиться по домам, а сумма в чеке вдруг подскочила почти в два раза. Стали смотреть почему, а тетя, выясняется, подсуетилась, и под конец праздника заказала еще 4 горячих и салатов с собой, себе домой.
ADME
  • У тети был домик на севере, и мы поехали туда, рассчитывая провести выходные в свое удовольствие: погулять, поплавать. А в итоге каждый день по 8 часов убирали листья, сгребали и складывали их в мешки. Больше у тети в гостях ноги моей не было.

«Кот тети не питает ко мне добрых чувств»

  • Когда мне было 5 лет, одним из самых близких людей для меня была тетя Женя. Тогда она казалась мне великаншей, хотя рост у нее был сантиметров 170-180. Ей было за 50, она была строгая, но относилась ко мне, как к своему ребенку. Особо запомнилось постоянное упоминание своего роста. Допустим, я хочу достать что-то с верхней полки, она оттесняет меня в сторону и спрашивает: «А почему меня не попросил помочь? Ты видел мой рост?» И показывает рукой на две головы выше себя. Вот только спустя 3 года мама разругалась с тетей Женей, мы переехали в другой город и не виделись. А я даже обиделся на мать. Лишь около 20 лет спустя я приехал в родной Брянск — и сразу к тете. Дверь открыла сухая ссутулившаяся женщина 70+. Десять секунд — и мы обнимаемся. Слезы радости, тысячи воспоминаний. Через десять минут я кипячу воду на чай и краем глаза вижу, как тетя встает на табуретку, чтобы снять с бельевой веревки простыню. Я вытягиваюсь в свои 196 сантиметров и возмущенно спрашиваю: «Теть Жень, ты видела мой рост?» Евгения Борисовна аж прослезилась от смеха. Это была одна из самых теплых встреч в моей жизни.

Отношения со всеми родственниками, а не только с тетями — часто непростые. Если вам понравилась статья, посмотрите и эти истории о семейных связях, похожих на комедийный сериал.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее