У меня тоже, примерно, такая же история. Когда училась в младшей школе, приходила домой одна, садилась делать уроки. Но в большой квартире мне было боязно одной. Я ложилась головой на стол и старалась уснуть, потому что во сне не страшно. И вот, когда папа возвращался с работы, я слышала стук входной двери и радостная бежала к папе.
15 светлых историй, которые буквально пропитаны счастьем
Есть семьи, в которых на маленькие радости действительно обращают внимание. Ведь именно из таких простых моментов и складывается то самое тихое счастье. Кто-то благодаря подаренным елочным игрушкам смог наладить отношения, и это воспоминание теперь согревает их в трудные минуты. Другие получили в благодарность кучу разных пельменей и не могут теперь нарадоваться, собирая за столом самых близких. А кто-то фотографирует свою жену в обыденной обстановке и доволен, ведь такие теплые, искренние кадры — самые любимые. Из подобных душевных мелочей и соткана настоящая жизнь.
- Поехали компанией с детьми на дачу. Вечером за посиделками завели разговор про любимые звуки. Мелкие начали наперебой выкрикивать: шуршание фантиков от конфет, шум летнего дождя за окном и все в таком духе. Все смеялись, а когда ответил мой сын, повисла тишина. Дети просто не поняли, а взрослые уставились на него, потому что он сказал: «Хлопок входной двери». Малыш посмотрел на всех и искренне объяснил: «Когда я сижу у себя в комнате и занимаюсь, по этому хлопку сразу понимаю — папа вернулся с работы! И сразу бегу к нему». Наш папа от таких слов аж прослезился, да и у остальных взрослых комок к горлу подступил. Вот уж правда — как же мало на самом деле нужно для искреннего счастья!
- Я мужу на 30-летие смонтировала клип с пожеланиями и воспоминаниями его родственников и друзей. Прошло уже 11 лет. Трех человек из тех, кто его поздравлял, уже нет в этом мире, и с каждым годом этот подарок становится только ценнее и трогательнее.
Я тоже слушала хлопок двери, но по другому поводу. Я после школы самозабвенно рубилась в папин комп, и надо было успеть сделать вид, что это не так, не я, и вообще я тут уроки учу.
- Муж своим детям (дети не общие, живут со своей мамой) на Новый год подарил по прозрачному елочному шару. Внутри каждого шара были памятные фотографии из их детства, снимки папы и совместные фотографии с ним. Удивительно, но он долго не мог наладить с детьми отношения, а после этого подарка лед тронулся, и они стали чаще общаться.
«Ехала домой с лекции Николая Дроздова. И в метро встретила Станислава Дробышевского. Комбо»
Носы похожи. Если тётке приделать бороду и усы, волосы растрепать набок и очки надеть, будут как братья близнецы.
- У нас была традиция: к имениннику в группу приходила заведующая и торжественно вручала книжку детского писателя. Так вот. Я — шестилетняя именинница. Принесла в группу конфеты — тоже по традиции. А подарка нет! Про мой день рождения забыли! Но воспитательница была очень чуткой и сказала: «А тебе, Наташа, я разрешаю нарвать любые цветы с клумбы в честь твоего дня рождения». Стоит ли говорить, что для меня это был самый лучший подарок? Ведь раньше никому такого никогда не разрешали.
Да, воспитательница чуткая.... Забыла о ДР ребенка.
Хотя смогла выкрутиться. Но это уже не совсем про чуткость.
- Гуляли мы как-то на свадьбе моей подруги. Веселье, все танцуют, участвуют в конкурсах, дурачатся, едят — словом, праздник идет вовсю. Под вечер среди гостей появляется мужчина, которого, как выяснилось, никто не знает. Веселый, заводной, танцует, всех развлекает, придумывает интересные конкурсы. Но я заметила, что за стол он так ни разу и не присел. Позже оказалось, что он познакомился с мамой невесты. Ночью, когда почти все разошлись, они все еще сидели и мило разговаривали на качелях. Она была разведенной женщиной. Потом они начали встречаться, а спустя некоторое время сами поженились. А самое интересное — мужчина оказался гостем со свадьбы, которая проходила в соседнем зале. Решил заглянуть к нам, понял, что у нас веселее, да так и остался.
"Happy and" у истории. А вообще, знаю случаи, когда на свадьбу заваливает какой-нибудь мужичок, чтобы пож_рать и выпить нахаляву. Если много родственников и друзей, то могут не сразу его вычислить.
- Оплатила отцу лечение в клинике. Ничего особенного — замена хрусталика на обоих глазах. Папа все расходы старательно записывал на бумажку и переживал, что пока не может вернуть мне деньги, хотя ему тысячу раз было сказано, что ничего отдавать не нужно! И вот что придумал мой самый замечательный на свете папа. Он приготовил для меня в знак благодарности 20 кг разных пельменей — с мясом, творогом, картошкой, капустой. Каждый пакетик подписал, чтобы я знала, что внутри. Папе 75 лет (мамы нет уже 25 лет), мне — 48. Кому-то это покажется глупостью, а я счастлива, как ребенок.
- Муж увлекается фотографией, и я часто дарю ему разные примочки для его техники. Сама в этом не очень разбираюсь, но стараюсь выбирать то, что ему точно подойдет, — ориентируюсь на его поисковые запросы. Похоже, он это раскусил и стал оставлять мне намеки. Недавно был его день рождения, и примерно за месяц до него он начал искать в интернете фотоаппараты моментальной печати. Выбрала подходящую модель, купила, подарила — муж счастлив. Знала бы я, зачем ему понадобился этот фотоаппарат. Теперь он ловит самые неудачные моменты моей жизни, печатает снимки и расклеивает их по всему дому. Утром нашла на столе записку: «Какая же ты у меня красивая. Люблю тебя. Завтрак на кухне». А рядом — фотография, где я лежу поперек кровати с помятым лицом, прической а-ля лев Бонифаций, высунутым языком и тонкой струйкой слюны. И все-таки это любовь.
"И все-таки это любовь"?!! Очень тонкая грань между таким проявлением любви и газлайтингом. Хотя, зависит от того, как жена воспринимает такие фотографии. Если смеётся над собой, то всё прекрасно.
- Готовлю ужин. Открыла окно настежь и слышу, как бабушки под окном обсуждают лучших мужчин, которые встречались им в жизни. Всех переплюнула одна бабушка: «При первой же встрече сказал, что хочет заботиться обо мне до конца дней, и я с ним горя не знала. Вчера подарил носки, которые сам связал, потому что у меня по ночам ноги мерзнуть стали. И газеты мне вслух читает — я уже почти ничего не вижу». Вроде ничего необычного, но если сложить всю их долгую счастливую жизнь — вот это и есть настоящий подвиг.
Да,и настоящая любовь,в которую нынешняя молодежь мало верит.Мы тоже 48 лет вместе и он мне ничего не даёт делать,я только готовлю.
- На свадьбу денег было немного. Я — начинающий предприниматель, невеста — начинающий ветеринар. Поэтому решили особо не тратиться. Банкет заказали в небольшом кафе. Там нам сделали хорошую скидку, потому что за несколько месяцев до этого мои дедушка с бабушкой отмечали там вдвоем свою золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни. Их запомнили.
Из гостей были только самые близкие родственники, вплоть до двоюродных братьев и сестер. Благодаря этому удалось спокойно пообщаться, послушать старших, поесть и просто насладиться моментом. Сегодня у нас уже бронзовая свадьба — 22 года. Я немного постарел. Жена — совсем нет. И нам хорошо.
- Обожаю мюсли, но терпеть не могу изюм, который всегда туда добавляют. Каждый раз, покупая новую упаковку, ворчу и выковыриваю этот ненавистный сухофрукт из своей тарелки. А вчера пришла с работы и была в шоке. Мой парень купил пять коробок мюсли и из каждой кропотливо убрал весь изюм, а хлопья с цукатами аккуратно пересыпал обратно. Вот это мужчина.
- К пятой годовщине совместной жизни мы поехали отдыхать в Испанию. Годовщина выпала на отпуск. И удивительным образом именно в этот день в нашем городе выступала группа HIM. А моей жене они очень нравились. Купили билеты. И тут мне пришла идея. Написал менеджменту группы по электронной почте: мол, сегодня у нас годовщина свадьбы, не могли бы музыканты нас поздравить?
Через несколько часов ответил парень из гастрольной команды по имени Эво. Сказал, что идея ему нравится, он обсудит ее с группой. Позже пришло новое письмо: группа согласилась. Попросили написать наши имена и после пятой песни ждать в определенном месте клуба. Перед концертом я позвонил Эво. Он бодро ответил, что все остается в силе. Мне удалось сохранить все в тайне. После нужной песни Вилле Вало со сцены объявил, что в зале есть ребята, у которых сегодня годовщина свадьбы. Назвал наши имена, попросил зрителей поаплодировать и пригласил нас на сцену.
Он подарил моей жене небольшой букет цветов, поцеловал ей руку, меня похлопал по плечу и пожелал нам всегда любить друг друга. Прошло уже десять лет, а я до сих пор помню глаза своей жены в тот момент. Она до сих пор говорит, что не верит, что все это действительно произошло.
- Купил в переходе небольшой букет и подарил первой попавшейся грустной девушке, попросив ее улыбнуться. Вы бы видели, как она расцвела... Не спрашивайте почему. Просто сегодня настроение было отличное, захотелось поделиться им с кем-нибудь. Да и не только девушке его поднял — еще и продавцу. Купил у него кожаную куртку за 20 тысяч. Всю жизнь о такой мечтал. Чувствую, завтра я об этом могу пожалеть.
«Простите, но я вчера сфотографировал самого счастливого кабана в Рязани»
- С самого детства я хотела стать врачом. В одиннадцатом классе даже не выбирала — уже знала, куда пойду учиться. К сожалению, тот год оказался невероятно сложным для поступления, и я не прошла. Пошла работать официанткой, параллельно подтягивала знания. На следующий год снова не поступила, а потом жизнь закрутилась: муж, свадьба, дети. Стало не до учебы.
Сейчас мне уже 35, старшему сыну восемь лет. В этом году я снова решила попробовать. И поступила в медицинский! Кто-то скажет, что поздно, что ерундой занимаюсь. А я скажу — я счастлива! Первый месяц уже отучилась и могу с уверенностью сказать: это великолепно!
- Утром решил надеть брюки, которые не носил с сентября прошлого года. Достал из шкафа, надел, застегнул ремень, засунул руку в левый карман... И тут по телу прокатилось сладкое чувство. Есть! Пальцы нащупали купюры. Безошибочно — это были деньги. Но сколько? Их было несколько. Через несколько секунд решился, достал. 13 000! Испытал такой прилив счастья, как в детстве. Как я мог забыть про 13 тысяч? Загадка. Но это уже не важно. Желаю всем хоть раз испытать такое чувство!
Да, приятно найти деньги,когда их.совсем нет.А тут уж просто счастье.
- Я хорошо готовлю, но не всегда успеваю уделить этому достаточно времени. И вот сегодня решила постараться — налепила мужу чебуреков. Он пришел с работы жутко уставший. Сидит, молчит, только чебуреками уплетает. А потом вдруг говорит: «Я домой возвращался — так плохо было. А тут твои вкусности... Теперь я еще и в кино тебя сегодня свожу, и массаж сделаю». И улыбается во весь рот — весь счастливый, измазанный.
А вот еще подборка простых житейских историй о семейном счастье, которое складывается из мелочей.
Комментарии
Вроде, немного светлых историй в жизни. Но есть много хорошего в обычных днях, которое мы не замечаем.
Прекрасная подборка! Почитала, отдохнула душой. Спасибо, Валерия П. 👍