15 светлых историй, которые буквально пропитаны счастьем

Есть семьи, в которых на маленькие радости действительно обращают внимание. Ведь именно из таких простых моментов и складывается то самое тихое счастье. Кто-то благодаря подаренным елочным игрушкам смог наладить отношения, и это воспоминание теперь согревает их в трудные минуты. Другие получили в благодарность кучу разных пельменей и не могут теперь нарадоваться, собирая за столом самых близких. А кто-то фотографирует свою жену в обыденной обстановке и доволен, ведь такие теплые, искренние кадры — самые любимые. Из подобных душевных мелочей и соткана настоящая жизнь.