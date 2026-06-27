15 простых житейских историй о семейном счастье, которое складывается из мелочей
Истории
27.06.2026
Семья — это не только общие праздники. Иногда найденная форма для выпечки орешков возвращает в быт маленькие радости. Или когда сын просто приносит чай с вкусняшками после тяжелого рабочего дня. А еще совместные покатушки на санках и тихое утро выходного дня в обнимку с котами. Именно из таких искренних и трогательных моментов и соткано наше счастье.
- Бабушка всегда ругалась, что дед прячет от нее сладкое. Как-то полезла за крупой и нашла за банками целый пакет шоколада. Уже приготовилась торжествовать, но внутри лежала записка: «Мария Петровна, это не заначка. Это ваш подарок на годовщину свадьбы. Если нашли раньше — делайте вид, что не видели». Бабушка потом два дня ходила такая довольная, и только потом мне дед признался, что положил эту записку для подстраховки, а на самом деле сам подъедал этот шоколад.
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- 10 лет брака. Мой после вымотавшей нас прогулки на роликах вызвался сходить в магазин за водой, спросил, что еще для меня прихватить. Попросила что-нибудь вкусненькое погрызть. Принес замороженный стейк лосося. На мое вытянувшееся от недоумения лицо ответил: «Ну ты же любишь сырую рыбку, суши ешь. А эта еще и замороженная, можно погрызть». Все для меня, любимой. Я смеялась и плакала.
Вера Медведица / Dzen
- У мамы на днях был день рождения. Так уж вышло, что все мы, ее дети, живем очень далеко. Я — в другом городе, младший брат — в Турции, а старший вообще в Австралии. Собираемся мы крайне редко, счет идет на годы, а тут решили устроить родной мамуле сюрприз. Прилетели все вместе, отпросившись с работы и отложив все дела. Утром встали у порога и хором поздравили маму. Она рыдала и говорила, что это самый счастливый день в ее жизни. Цените и не забывайте тех, кто вас вырастил, вложил в вас душу, любил и любит до сих пор.
«Гуляли с семьей в парке. А тут эти машинки — ну как тут мне — доче — откажешь»
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- Решили мы как-то с друзьями устроить костюмированную вечеринку. Спрашиваю сына незадолго до праздника, в каком костюме он хочет быть. Он отвечает: «Аватар!» И просит еще купить синюю краску. Вспоминаю «Аватар» и понимаю, что там человечки синие с ног до головы. На следующий же день иду в магазин за краской, набрала хорошей, качественной, чтобы можно было рисовать по телу. Дорого, но ради сына не жалко. Прихожу домой, отдаю ему краску, а он рисует синюю стрелку на лбу и говорит: «Ура, теперь я Аватар!» Кто же знал, что он имел в виду не фильм «Аватар», а мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге», о существовании которого я даже не догадывалась...
- Батя у меня жутко серьезный мужик. Брутальный, строгий, немногословный. Он терпеть не может компьютерные игры, твердит, что это пустая трата времени. На днях возвращаюсь домой, а он меня не слышит. Захожу в комнату — а он там рубится на моей игровой приставке. Да так азартно и весело, еще и фразочки выкрикивает. Забавно было за ним понаблюдать. Палить его не стал — вернулся к входной двери и крикнул, что пришел. Батя вышел с каменным лицом, будто ничего и не было. А я-то раньше все думал, чего это у меня в футболе так много часов наиграно. Теперь все встало на свои места.
- Утро субботы. Я, как всегда, просыпаюсь раньше всех. Чтобы не будить мужа, включаю ноут. Сижу, играю. Муж утыкается мне носом в бедро и тихонечко сопит. А я глажу его по голове. Рядом спит рыжий кот. В ногах развалился серый шерстяной пузанчик. Лежит и яростно вылизывается, как будто от этого зависит, дадут ему сегодня еду или нет. А потом почти человеческий вздох. Ну ясно, пузико-то мешает умывательной гимнастике...
Тихонько открылась дверь дочкиной комнаты. 13 лет, она у меня умница. И слышно, как она бежит на кухню. Бряканье кухонной утвари, а затем шипение масла на сковородке. Все ясно, доча готовит нам свои фирменные гренки на завтрак. Значит, скоро прибежит, принесет с собой аромат гренок и позовет завтракать, и день начнется. Как же здорово, люди!
- Муж с одиннадцатилетним сыном убирались на балконе и на антресолях нашли форму для выпечки на газу — орешницу. У меня аж десятки воспоминаний из детства всплыли: как мама на праздники готовила в ней орешки со сгущенкой, полвечера стоя над плитой; как я поспешно ела эти орешки еще горячими, потому что они так восхитительно пахли, что полный рот слюны набирался.
Сын очень заинтересовался орешницей, сам нашел в интернете рецепт и попросил помочь приготовить. Несколько часов простояли за готовкой, но в итоге — тот самый заветный вкус из детства, незабываемые эмоции у ребенка и восторг. Однозначно теперь будем почаще вспоминать про орешки — сын вообще грозится, что теперь сам их будет готовить.
- В детстве отец часто был в командировках и пропускал знаменательные даты, праздники. Бывало, и мой день рождения. Но какое было счастье, когда утром от него приходило СМС-сообщение, в котором было написано, в какой комнате, в каком шкафу и на какой полке лежит подарок. Так он делал для всех членов семьи. Для меня это было каким-то волшебством, ведь уезжал-то он на несколько месяцев.
- Самое крутое воспоминание из жизни — мы заехали с мужем в новую квартиру. Уже ночь. Муж распаковывает технику, настраивает новый телевизор. А я мою новые тарелки, кружки, отдираю от них наклейки. Так спокойно, радостно было. Очень крутое чувство! Всем желаю такое ощутить.
«Это был одна из лучшим зим моего детства. Мы тогда с родителями долго катались вместе с горки и кидались снежками»
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- Прихожу домой, жена еще на работе, дома сын (10 лет). Я уставший, еще не переоделся в домашнее, сижу на диване, прихожу в себя после трудового дня. Мимо проходит сын на кухню, на ходу предлагает чаю. Соглашаюсь, а сам сижу и думаю: «Когда я перестал бояться, что он пользуется чайником?» Сын принес кружку чая, каких-то плюшек еще захватил с кухни и пошел к себе в комнату как ни в чем не бывало. Было очень кстати. Сидел, смотрел телевизор, пил чай, ел плюшки и немножко плакал от счастья.
- У меня есть мужик. Он может, если захочешь, открыть банку, может поднять на руки. Может дома свет починить и окна сделать. Может принести таблетки, если заболела. Может вечером психануть, а утром ходить с загадочным видом, мол, ничего и не было. Может пойти в магазин и купить тебе неожиданно, помимо нужного, еще и любимую вкусняшку.
А вечером после двенадцатичасовой смены прийти уставшим, тихо улыбнуться, поесть и, как обычно, сгрести тебя в охапку и лечь спать. А дома будет чисто, приготовлено поесть, постирано. И массажик будет, если захочется. И такие же танцы с бубном я исполню, если он заболел. И зацелую. Вот так и складывается маленькое простое счастье. Оно, говорят, любит тишину, но я вам рассказала — вы не ругайтесь. Пусть у каждого так будет.
- Я хочу сказать спасибо своей семье. Мужу и детям, конечно. Живем мы в небольшом городке. Наша семья — это я, муж и пятеро детей. Есть квартира, дом, гараж, легковые и грузовые машины. В основном за рулем муж, но при необходимости и я сажусь за руль легковой. А спасибо-то за что, спросите вы? Да просто так. За то, что очень любит наших детей, работает как слон. После основной работы еще занимается доставкой дров и угля покупателям. В общем, трудится не покладая рук.
Сын вообще весь в папу растет — добрый и отзывчивый. А еще он запасливый бобер: все в дом, мимо всякой «нужной» ерунды не пройдет. Хозяин. Ему почти восемь лет, а он уже и шуруп вкрутит, и стул починит. И ласковое слово скажет, и младших сестер защитит. Цените семью, любите близких. И в те моменты, когда вам одиноко, именно они подарят вам то, чего так не хватает человеку.
- У нас трое детей, младшей 5 месяцев. Сейчас я на безлактозной диете, и еще нельзя курицу и яйца. Ввести много продуктов в рацион я тоже не успела по разным причинам. То есть, по сути, мой рацион существенно поредел. Мой муж каждый день, пока мы с малышкой спим или пока она ест, собирает и отводит утром старших в садик. А когда мы просыпаемся, меня на плите уже ждет каша на воде, которую все остальные члены семьи презирают как безвкусную. То есть человек утром встает, собирает в сад двух четырехлеток и готовит кашу лично для меня. Каждый будний день в течение пяти месяцев. Знаете, эта каша для меня — это и есть любовь. И каждое утро я чувствую себя счастливой и благодарной своему мужу, ощущаю его заботу и тепло.
- Высадила пионы под окном. Кусты разрослись, только ни разу так и не зацвели. Чем только не пробовала обрабатывать — не помогает. Получаю фото от подруги, где она стоит на фоне шикарных пионов. Тяжело вздохнула, порадовалась за подругу. Сегодня утром просыпаюсь и смотрю в окно. Мои кусты просто усыпаны цветами. Я, не веря глазам, бегу во двор и в недоумении начинаю все рассматривать. Пригляделась, а цветы просто вставлены в мои кусты. Муж, глядя в окно, с улыбкой прокричал: «Я тебя сфоткаю, а ты подруге отправишь!»
- Вспомнилась другая пара, они уже лет двадцать как женаты. С виду очень разные. Худенький парень-интроверт и экстравертная пышка. Но счастливы. Как-то она сказала: «Знаешь, а мне пофигу, что он там творит. Если я пришла с работы и вижу, что он уставший и грустный, бросил носки в угол и лежит футбол смотрит, я тут же свои носки бросаю рядом, достаю чипсы и падаю смотреть футбол. Вот лежим мы, смотрим футбол, чипсы хрумкаем, и так хорошо на душе. Намного лучше, чем с порога убирать и спрашивать: „Какого ты носки разбросал и валяешься?“ Я, говорит, могу себе позволить носки разбросать и чипсы есть вместо того, чтобы готовить антрекоты, психуя на пике усталости. Которые никому не нужны».
А вот еще подборка простых историй о семейной жизни, где каждый день — маленький экспромт.
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