15 простых житейских историй о семейном счастье, которое складывается из мелочей

Семья — это не только общие праздники. Иногда найденная форма для выпечки орешков возвращает в быт маленькие радости. Или когда сын просто приносит чай с вкусняшками после тяжелого рабочего дня. А еще совместные покатушки на санках и тихое утро выходного дня в обнимку с котами. Именно из таких искренних и трогательных моментов и соткано наше счастье.