17 трогательных историй и фото от мастеров, которые создают душевные вещи своими руками

Фотоподборки
09.06.2026
17 трогательных историй и фото от мастеров, которые создают душевные вещи своими руками

Для многих людей рукоделие уже давно перестало быть обычным хобби, за которым приятно проводить время. Ведь когда в свое творение вкладываешь фантазию, душу и добро, то его можно приравнять к произведению искусства, которое обязательно найдет своего почитателя. А еще такие вещи всегда наполняют дом уютом, а сердце радостью.

«Муж бурчал, что я слишком много времени трачу на бисероплетение. Сделала ему этот браслет, чтобы не бухтел»

«Это кольцо было сделано ко дню рождения клиента. Я смастерил его из монеты, которая была выпущена за 100 лет до появления именинника на свет»

«Кожаная сумка в виде креветки, которую я сделал вместе с отцом»

Напоминание о том, что нельзя судить о содержимом по обертке

Лет 5 назад бабушка мужа пришла ко мне на день рождения со свертком из газет. Я в суете закинула его в шкаф, а потом забыла. Недавно обнаружила его во время уборки, а когда развернула, то сто раз пожалела, что сразу не открыла подарок. Там была роскошная кружевная накидка, которую она сама связала. Такая тонюсенькая и изящная, с красивым замысловатым рисунком. Теперь это одна из моих любимых вещиц в гардеробе. Недавно справляли бабушке юбилей, я надела платье с открытыми плечами и эту накидку. Юбилярша сияла от удовольствия, когда я хвасталась всем, что это ее подарок.

ADME

«Вдохновилась женским романом и вышила эту парочку с обложки»

«Сплела ожерелье на заказ, но клиентке оно не понравилось. Зато теперь я могу красоваться в нем сама»

Зося
только что

Класс. Весь вегетативно-генеративный период описан в одних бусах.

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«Купила страшненькие белые наушники, потому что они были дешевле черных. А потом не выдержала и раскрасила их, чтобы сделать симпатичнее»

  • Какие сказочные наушники получились! Я бы такие днем и ночью носила, не снимая. Наверное, в них особенно приятно слушать аудиокниги. © ADME

Бабушкино вязание — это самый душевный вид искусства

Бабушка попросила привести ей пряжи для вязания. Я спрашивала, что она хочет вязать, но она не призналась. Мы привезли все, что она просила. Потом, когда пришли к ней через две недели, она нам подарила подушки в форме сердечек, сама связала. Говорит: «Да я бы хотела, чтобы это большой сюрприз был, чем так, как получилось. Но я же не могу сама неизвестно куда за пряжей поехать, поэтому вас пришлось просить».

«Вот чем были заняты мои руки последние несколько дней»

«Честно говоря, это лучшая вещица, которую я когда-либо вышивала»

«Я стала мало вязать в последнее время, но вот как выглядит моя последняя работа»

Olga Dubrowski
только что

Интересно, но не пойму, что это такое. Гигантская подушка? Чехол на стеллаж?

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«Жена попросила сделать чехол для ручки нашей чугунной сковородки»

И котикам тепло, и хозяйка довольна

Моя лучшая подруга по-настоящему помешана на вселенной Гарри Поттера. Смотрела все фильмы по сто раз, читала каждую книгу, разные фанфики, а дома у нее целый музей с прикольными штуками вроде волшебных палочек, мантий, вкусняшек и других побрякушек. Недавно она завела четвертого кота! Дом большой, им там хорошо, все позволяется, много еды, развлечений, живут, как боги! А еще она им связала прикольные теплые кофты на зиму. Прихожу к ней в гости, а меня встречают четыре милые мордашки: одна из Гриффиндора, одна из Слизерина, одна из Когтеврана и одна из Пуффендуя.

«Связанная крючком сумочка в виде курочки готова!»

«Сделал жене обложку для кулинарной книги. Захотелось добавить чего-то ведьминского...»

«Связала себе милый коврик в виде яичницы»

«Только что закончила вязать своего тираннозавра»

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