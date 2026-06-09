17 трогательных историй и фото от мастеров, которые создают душевные вещи своими руками

Лет 5 назад бабушка мужа пришла ко мне на день рождения со свертком из газет. Я в суете закинула его в шкаф, а потом забыла. Недавно обнаружила его во время уборки, а когда развернула, то сто раз пожалела, что сразу не открыла подарок. Там была роскошная кружевная накидка, которую она сама связала. Такая тонюсенькая и изящная, с красивым замысловатым рисунком. Теперь это одна из моих любимых вещиц в гардеробе. Недавно справляли бабушке юбилей, я надела платье с открытыми плечами и эту накидку. Юбилярша сияла от удовольствия, когда я хвасталась всем, что это ее подарок.