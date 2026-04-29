15+ человек купили вещи за копейки, и теперь не могут представить без них свой дом

Есть что-то волнительное в посещении секонда, ведь там можно найти прекрасные вещицы почти даром. Уютные лампы, винтажные тарелки и элементы декора, которые наполняют дом светом и теплом. Вот почему для многих людей покупки на блошиных рынках — это приятное приключение. В этой подборке мы собрали вещи, которыми их нынешние хозяева гордятся.

А в бонусе вас ждет кое-что любопытное!

«Только посмотрите, что я купила за $ 2!»

Я, конечно, рада за тебя, но не от всего сердца. © JumpyPumpkin9526 / Reddit

«Увидела эту милую лампу и не смогла сдержаться. Сразу вспомнила детство и папу, который любил называть меня Зайчиком»

«Винтажные тарелки 1940-50-х годов»

«В сэконде я сразу схватила большую тарелку, а другая женщина — блюдце. Она смотрит на меня и ждет, не положу ли я тарелку обратно. А я ей возьми и ляпни такое, что она блюдце мне оставила: „Я хотела взять еще и маленькую, потому что нашла эту большую, но вы можете оставить ее себе“. Я, счастливая, вернулась домой с двумя покупками».

«Нашла такой вот шкаф и не смогла устоять, стоит он $ 25»

«Эти банановые подсвечники приносят мне столько радости!»

«Забежала на блошиный рынок буквально на минутку и тут же увидела ее! Я просто помешана на кошках!»

«Собрала целую коллекцию дешевых тарелок из секонда за 15 лет!»

«Витражный экран для камина за $ 9,99!»

«Только что купила эту картину, и всего за $ 8. Мне очень нравится, как она вписалась в интерьер»

«В этой куртке чувствую себя на миллион долларов. Она стоит около $ 150, а купила я ее за $ 3!»

«Только посмотрите, какой красивый цвет! Я хочу, чтобы вы это увидели!»

«Это уже третий шарф Hermes, который я купил в этой комиссионке»

«Просто в восхищении от сегодняшней покупки. Я всегда мечтала о витражной лампе»

«Иду в секонд и вижу это всего за $ 4,99!»

«Эта красота должна была отправиться домой со мной»

«Возможно, моя лучшая покупка»

Бонус: иногда копеечные вещи стоят реально дорого

Решила я избавиться от бабулиного сервиза. Было 4 чашки (не люблю пить из маленьких) и сколотый чайник. Просто выкинуть хотела, но потом выставила в интернете за символическую сумму. Через день вспомнила про свое объявление — мамочки мои, 50 сообщений! Люди пишут: «Срочно подъедем!» Полезла искать инфу. Смотрю, а одна чашка стоит $ 100 у коллекционеров. Потом, правда, оказалось, что это была не совсем такая чашка. Короче, приехала ко мне тетя-коллекционер. Забрала все за $ 300 и рассказала, как она хранит сервизы у себя в витрине. Охотится за редкими в интернете, там у них целое сообщество таких фанатов посуды. © EnergyStyle / Pikabu