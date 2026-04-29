15+ человек купили вещи за копейки, и теперь не могут представить без них свой дом
Есть что-то волнительное в посещении секонда, ведь там можно найти прекрасные вещицы почти даром. Уютные лампы, винтажные тарелки и элементы декора, которые наполняют дом светом и теплом. Вот почему для многих людей покупки на блошиных рынках — это приятное приключение. В этой подборке мы собрали вещи, которыми их нынешние хозяева гордятся.
А в бонусе вас ждет кое-что любопытное!
«Только посмотрите, что я купила за $ 2!»
- Я, конечно, рада за тебя, но не от всего сердца. © JumpyPumpkin9526 / Reddit
«Увидела эту милую лампу и не смогла сдержаться. Сразу вспомнила детство и папу, который любил называть меня Зайчиком»
«Винтажные тарелки 1940-50-х годов»
Бедная женщина с Reddit! Вместо нейтрального "сказала" (не буду выражаться какие) переводчики adme приляпали к ней мерзкое "ляпнула".
«В сэконде я сразу схватила большую тарелку, а другая женщина — блюдце. Она смотрит на меня и ждет, не положу ли я тарелку обратно. А я ей возьми и ляпни такое, что она блюдце мне оставила: „Я хотела взять еще и маленькую, потому что нашла эту большую, но вы можете оставить ее себе“. Я, счастливая, вернулась домой с двумя покупками».
«Нашла такой вот шкаф и не смогла устоять, стоит он $ 25»
Шкаф из Хогвартса. У него, наверное, содержимое ящиков по ночам меняется местами.
«Эти банановые подсвечники приносят мне столько радости!»
«Забежала на блошиный рынок буквально на минутку и тут же увидела ее! Я просто помешана на кошках!»
«Собрала целую коллекцию дешевых тарелок из секонда за 15 лет!»
«Витражный экран для камина за $ 9,99!»
«Только что купила эту картину, и всего за $ 8. Мне очень нравится, как она вписалась в интерьер»
«В этой куртке чувствую себя на миллион долларов. Она стоит около $ 150, а купила я ее за $ 3!»
А с виду - обычный синтепон. А если не видно разницы, зачем платить больше?
«Только посмотрите, какой красивый цвет! Я хочу, чтобы вы это увидели!»
«Это уже третий шарф Hermes, который я купил в этой комиссионке»
«Просто в восхищении от сегодняшней покупки. Я всегда мечтала о витражной лампе»
«Иду в секонд и вижу это всего за $ 4,99!»
«Эта красота должна была отправиться домой со мной»
«Возможно, моя лучшая покупка»
Бонус: иногда копеечные вещи стоят реально дорого
- Решила я избавиться от бабулиного сервиза. Было 4 чашки (не люблю пить из маленьких) и сколотый чайник. Просто выкинуть хотела, но потом выставила в интернете за символическую сумму. Через день вспомнила про свое объявление — мамочки мои, 50 сообщений! Люди пишут: «Срочно подъедем!» Полезла искать инфу. Смотрю, а одна чашка стоит $ 100 у коллекционеров. Потом, правда, оказалось, что это была не совсем такая чашка. Короче, приехала ко мне тетя-коллекционер. Забрала все за $ 300 и рассказала, как она хранит сервизы у себя в витрине. Охотится за редкими в интернете, там у них целое сообщество таких фанатов посуды. © EnergyStyle / Pikabu
А что хорошего вы покупали в секонде?
Комментарии
Мне лет до 18 искали верхнюю одежду и обувь в советском секонде (тогда он назывался "комиссионка").
Просто потому, что размер был нестандартный.
Теперь в секонд отвожу то, что лежит без движения из одежды.
А тарелок, ламп и шкафов там не водится, за этим едут в Яффо на зыринг и щупинг)