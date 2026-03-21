15 теплых историй о том, как добро вернулось людям бумерангом — 21.03.2026
Ничто не удивляет людей, как обычное добро. Особенно, когда оно исходит от незнакомого человека. Следующие истории доказывают: творить его может каждый, а не только близкие и родные, а каждый хороший поступок в итоге вознаграждается.
Стою в магазине на кассе. Передо мной стоит человек. Покупает хлеб и пакет молока. Ему не хватает совсем чуть-чуть, но кассир не отпускает. Дал ему нужное количество монет на его покупку. Он сказал спасибо и убежал. Утром иду по двору — 5 тысяч нашел. И довольно часто так: как только добро сделаю — вознаграждается.
Сегодня был сильный снегопад, а я была на работе и заметила, что один парень, который расчищает тротуар на снегоуборочной машине, порядком замерз. Он выглядел таким несчастным, что я предложила ему кофе. Вынесла на улицу и угостила. Как он был благодарен! Я сказала, чтобы зашел, если вдруг еще захочет выпить чашку. После работы собираюсь ехать домой — глядь, а мою малолитражку засыпало снегом, и она застряла. Все коллеги уехали, помочь некому. Звоню родителям, чтобы помогли мне добраться домой, и тут подъезжает тот снегоуборщик и вмиг очищает парковку и вытаскивает мою машину из снега.
«Номера телефона не было, а какой-то человек оставил окно машины открытым, и туда уже немного намело внутрь. Я заклеил окно, чтобы не засыпало снегом совсем»
У моего мужа есть друг детства. Лет 30 назад мой муж выручал этого друга: давал свои кроссовки и одежду, чтобы тот сходил на свидание с девушкой. И друг пообещал, что, когда разбогатеет, он подарит ему джорданы. Едва ли кто воспринимал это тогда всерьез. Но прошло время, этот друг и в самом деле стал очень известным и обеспеченным. И он подарил дорогие коллекционные джорданы моему мужу.
Помню, студенткой подрабатывала — мыла по вечерам в офисе полы. Один парень все время засиживался допоздна, а я порой делилась с ним печеньками. Он благодарил, иногда чуть болтали. А потом меня сократили, сидела без денег. Так тот парень подсуетился и нашел мне работу администратором у знакомого. А там и зарплата была хорошая, и график для меня удобный. Больше с тем парнем особо и не пересекались, но благодарна была очень: на одну стипендию я бы тогда не выжила, а родители были далеко.
Сидела в кафетерии старого аэропорта Стамбула, на первом этаже. Оттуда открывался прекрасный вид на взлетную полосу. Заказала чай, и официант спросил, люблю ли я турецкий или английский чай. Я ответила, что обожаю турецкий чай. Затем он спросил, куда я лечу, и я ответила. А он вдруг заявил: «Знаете, там вы не найдете приличного чая. Ни английского, ни турецкого. Вот, возьмите с собой». Он протянул мне 2 коробки чая. Я хотела за них заплатить, но он отказался. Стоит ли говорить, что вся моя наличка оказалась в его коробке для чаевых?
Я бы не смогла жить в стране, где не продают хороший чай. С детства обожаю пить чай, и другого напитка, кроме воды, конечно, не представляю.
«Рейс задержали на 3 часа, поэтому пилот обошел всех пассажиров, чтобы принять их заказы в кофейне, а затем принес нам около 40 напитков и около 50 блюд»
У нас в столовой в промзоне работает на раздаче Даша — девушка приятной внешности. Месяца два назад она не успела на автобус: уехал перед носом прямо. А автобус раз в 2 часа ходит, проблема выбраться. Я остановился: говорю, мол, садись, вывезу хотя бы в город. Села, разговорились, ее дом, оказывается, в полквартале от Водоканала, куда я и ехал. Подвез ее. Теперь в этой столовой у меня порции гуляша или плова так увеличились, что можно и суп не брать.
Работала в магазине. Тяжелее всего было смотреть на бабушек, которые пересчитывали мелочь, чтобы купить что-то себе и внукам. Часто говорила, что у нас акция, а сама потом втихую докладывала в кассу остальную сумму. Через какое-то время поняла, что больше не тяну. Решила уволиться. Пошла к директору и честно во всем призналась. Он, обычно мужик суровый, выдал: «Значит так. Ты никуда не пойдешь. Таких людей, как ты — единицы. Я назначаю тебя менеджером филиала. Теперь деньги считать не придется, а о бабушках мы позаботимся на уровне магазина». Боже, как я была счастлива! Для пенсионеров мы в итоге ввели специальные еженедельные акции, а я до сих пор не могу прийти в себя от радости, что мое маленькое тайное добро обернулось такой переменой в жизни.
Заскочил я в банк, чтобы снять денежку — решил сестренке подарок купить, а в том магазине, что выбрал, только наличными принимали. Подхожу, а там очередь... длиннющая. Ну ладно, стою, томлюсь, и вижу передо мной бабушка какая-то с кассиром разговаривает. И вдруг — бац, у нее кошелек из рук выпадает. Я среагировал моментально, поднял, отдал. Она мне спасибо говорит и пытается денежку в знак благодарности вручить. Я, конечно, отказываюсь, но бабушка не дала мне выбора — купюру мне в карман засунула, и все тут.
Когда моя очередь наконец подошла, снял я деньги, вышел из банка, пошел за подарком. Решил купить — а 100 рублей не хватает. Я в карман — а там деньги, что бабушка дала, как раз 100-рублевая купюра. Все-таки добрые дела не пропадают даром.
Бывшая учительница моего мужа живет с нами в подъезде. Мы с мужем всегда ей помогаем, отвозим, куда нужно, можем купить продуктов или помочь с уборкой. А все, потому что муж сам из бедной семьи, его родители много работали, на него времени не оставалось. Поэтому учительница всегда помогала ему делать уроки, иногда даже кормила, если их долго не было, всегда помогала, как вторая мама. И при этом ни копейки не взяла с его родителей. Только говорила моему мужу всегда, что нужно быть добрыми друг к другу, ведь сейчас она ему поможет, потом он еще кого-то так же будет выручать, это как эффект домино. И получается, она была права. Мой муж действительно помог, только ей самой через много лет. Вот и к ней дошла цепочка ее же добра.
9 лет назад я тяжело расстался с девушкой, а моя собственная семья поначалу даже отвернулась от меня, считая меня виноватым в нашем разрыве. Я был подавлен, но меня очень поддерживал один парень. Мы стали друзьями в соцсетях. Некоторое время назад он спросил у меня совета по поводу работы в IT-сфере. Я сам уже работал в ней, но вакансий в нашей компании не было. Но я попросил своего менеджера взять на работу этого парня, как только освободится место. И вот спустя несколько месяцев он работает у нас.
«Закончилась соль. Пошел в магазин, а возле него вот такое чудо трется, а на улице мороз. Забрал. Такой умница оказался: ничего не дерет, лоток знает, залезет на ручки — мурлычет»
Работала в магазине и нашла в тележке забытую женскую сумочку. Вопреки правилам магазина, открыла ее, нашла там имя владелицы и связалась с ней. Она приехала за ней уже после закрытия, я отдала ей сумочку, а женщина дала мне конверт и попросила открыть его дома. Я открыла, а там оказалось $ 120 — и как раз именно столько мне не хватало, чтобы заплатить за аренду жилья.
Как-то я работал в отделе взыскания одного банка. Звонили мы должникам на малых сроках просрочки и убеждали поскорее внести платеж. Работа нервная и бесперспективная, расти по карьере некуда. Решил уволиться. И вот осталось 2-3 дня отработать, как вдруг на утреннюю планерку приходит высокое начальство и говорит, что я отличился: клиент позвонил в колл-центр и оставил на меня благодарность. И добавляет: «Мы прямо даже не знаем, ругать тебя или хвалить, потому что такое у нас впервые случилось за 5 лет». А суть была в том, что один мужик купил технику по потребительскому кредиту. А по условиям этого кредита первые 5 дней просрочки не наказываются, зато, начиная с 6-го дня, клиенту начисляется штраф в размере 500 рублей. А через месяц — новый штраф. Мужик думал, что выплатил свой кредит, но по факту у него остался долг в 1-2 рубля. Банк подождал 5 дней. Влепил ему 500 рублей штрафа и стал звонить с требованием погасить задолженность. Мужик очень удивился: он же все оплатил и всех слал лесом. А на 34-й день ему позвонил я и, несмотря на его брань, разобрался в ситуации и все ему объяснил. И сказал, что завтра, на 35-й день, ему еще один штраф кинут, так что лучше уже оплатить все сегодня. Мужик проникся, долг погасил и не поленился благодарность оставить. Начальство после этой истории уговаривало остаться, но я отказался. Зато мне, в порядке исключения, выплатили премию за последний месяц работы — так-то тем, кто увольняется, она не полагалась. Было очень приятно получить лишних 15 тысяч.
«Сначала заботишься о детях, а потом они заботятся о тебе. Я воспитываю детей сам. Вот принесли мне в кровать игрушки со словами: „Папа, чтобы тебе не было страшно“»
Мы встречались с девушкой 10 лет, взяли жилье в ипотеку, а потом расстались. Платежи по ипотеке для меня одного оказались непосильными, поэтому я подселил в свой дом друга. Вначале все складывалось неплохо, а потом он потерял работу, а его автомобиль конфисковали. Мне пришлось оплачивать ипотеку и коммунальные платежи за двоих. В итоге он сбежал в другой город, оставшись мне должен приличную сумму. Я разозлился, конечно, но простил, поняв, что у него просто не было выбора. А несколько лет спустя он вернул мне 3-месячную стоимость аренды. Ему было так стыдно, что он меня подвел, что он сделал это через нашего общего друга.
Знакомая семейная пара снимала квартиру у деда. Он жил по соседству и был ходячий. Но предложил, чтобы они ему помогали: есть готовили и убирали, а он им отпишет 2 квартиры. Они согласились. А через год деда не стало, а у них теперь действительно есть две квартиры.
«Сегодня гуляли с женой, и увидели, что люди неподалеку раздают цветы. Нам показалось это таким милым, что мы принесли в ответ им еду. Они были очень благодарны»
«Цветы бесплатно.„Пожалуйста, возьми меня домой“. Отличного дня вам!»
Неделю назад нашли с подругой сумку-бананку на улице. Открываем аккуратно молнию, а там пачка 1000-х купюр, сложенных пополам и квитанции. По квитанциям поняли, что это наши соседи с первого этажа потеряли. Захожу в соцсети, нахожу номер телефона соседки. Звоню, а соседи даже не в курсе, что сумку выронили! Но прилетели минут через 15, радостные, офигевшие. Дали нам с подругой 1 000 рублей. Выяснилось, что их ребенок сумку из машины выронил. Потом соседи еще мне сообщение прислали и поблагодарили, а также признались, что недавно сами кошелек, набитый документами и деньгами нашли и вернули владельцам. Но самое интересное, на этом бумеранг добра не закончился. Звонит отец, говорит, что ехал к бабушке в другой город, остановился на заправке перекусить, а сумку — c деньгами, правами водительскими, другими документами, картами и телефонами забыл на столе. И понял это уже у бабули дома. Я так переволновалась, что позвонила на его телефон, забыв, что тот в сумке остался. Ответил женский голос. И выяснилось, что женщина нашла на заправке сумку и убрала на кассу, чтобы не украли. Так что поехали, забрали.
А с вами случались милые истории, когда случайные прохожие или близкие поднимали настроение хорошим поступком? Расскажите об этом.