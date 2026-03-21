15 теплых историй о том, как добро вернулось людям бумерангом — 21.03.2026

Как-то я работал в отделе взыскания одного банка. Звонили мы должникам на малых сроках просрочки и убеждали поскорее внести платеж. Работа нервная и бесперспективная, расти по карьере некуда. Решил уволиться. И вот осталось 2-3 дня отработать, как вдруг на утреннюю планерку приходит высокое начальство и говорит, что я отличился: клиент позвонил в колл-центр и оставил на меня благодарность. И добавляет: «Мы прямо даже не знаем, ругать тебя или хвалить, потому что такое у нас впервые случилось за 5 лет». А суть была в том, что один мужик купил технику по потребительскому кредиту. А по условиям этого кредита первые 5 дней просрочки не наказываются, зато, начиная с 6-го дня, клиенту начисляется штраф в размере 500 рублей. А через месяц — новый штраф. Мужик думал, что выплатил свой кредит, но по факту у него остался долг в 1-2 рубля. Банк подождал 5 дней. Влепил ему 500 рублей штрафа и стал звонить с требованием погасить задолженность. Мужик очень удивился: он же все оплатил и всех слал лесом. А на 34-й день ему позвонил я и, несмотря на его брань, разобрался в ситуации и все ему объяснил. И сказал, что завтра, на 35-й день, ему еще один штраф кинут, так что лучше уже оплатить все сегодня. Мужик проникся, долг погасил и не поленился благодарность оставить. Начальство после этой истории уговаривало остаться, но я отказался. Зато мне, в порядке исключения, выплатили премию за последний месяц работы — так-то тем, кто увольняется, она не полагалась. Было очень приятно получить лишних 15 тысяч.