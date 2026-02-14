18 прохожих, у которых есть особый талант поднимать людям настроение

А нельзя крикнуть что девушка сумку забыла? Надо обязательно пугать?

А насчет тяжелых пакетов с продуктами есть у меня история, наверное писала уже. Как-то ломала руку и носила загипсованую руку в бандаже на груди. Однажды ходила за продуктами и вся обвешанная пакетами подошла к стеклянной двери магазина. С другой стороны к ней подошел мужик и остановился. Я подождала, что откроет женщине в гипсе, но не дождалась и начала как-то перехватывать пакеты, чтобы освободить руку и открыть дверь. Он наблюдал за всеми манипуляциями, дождался когда распахну дверь и пошел в неё))