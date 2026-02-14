Какие крепкие нервы.Ехала на собеседование и уснула в метро
18 прохожих, у которых есть особый талант поднимать людям настроение
Простой комплимент от случайного прохожего или проявление тактичности и заботы может сделать мир в разы ярче и приятней. В этой подборке мы собрали истории о незнакомцах, которые умеют поднимать настроение. Надеемся, что вам эти рассказы подарят не меньше улыбок, чем героям этой статьи.
- Выхожу из дома, думаю: блин, волосы ужасно выглядят, лежат отвратительно, все грязное какое-то. Захожу в лифт, этажом ниже заходит женщина и говорит: «Какая у вас красивая прическа! Вам очень идет!» Я думаю: ну блин, это прям потрясающий ответ от вселенной. И настроение сразу поднялось до небес. © ksushavishnya
- Как-то была история про фото на документы. Почему-то всегда приходилось фоткаться в холодное время года. А у меня от холода краснеет нос. Вот и выходила на всех фото красноносая. И вот как-то в очередной раз забегаю с мороза, а там девушка-фотограф чай пьет. Посмотрела на меня и говорит: «А давайте со мной, и вы согреетесь, и мне веселее». © Забава / ADME
- Послала меня как-то начальница в город по делам. Фабрика в частном секторе находится, транспорт плохо ходит, а машины своей тогда не было. Пошла пешком. И тут, как назло, дождь хлынул, а я в босоножках и без зонтика. Промокшая насквозь, по щиколотку в воде, но несломленная, бреду себе дальше. И тут останавливается... пустой автобус. Водитель открывает двери и говорит: «Садитесь, девушка, подвезу». Оказалось он в парк ехал, но довез меня почти до пункта назначения. Доехала, как королевишна, одна на весь автобус. Потом еще долго встречала его на этом маршруте, сигналил мне, а я махала в ответ. Пассажиры смотрели на меня в окошко и, наверное, думали, что я его пассия. © Забава / ADME
- Заезжаю во двор. Мест, естественно, нет. И только в одном месте женщина лет 60-ти чистит маленькой щеткой свою маленькую машинку. Я опускаю окно, спрашиваю: «Добрый день, вы, может, выезжать будете?» Она кидает свою щетку в машину (почистила только лобовое), выезжает, говорит: «Паркуйтесь, пожалуйста». И продолжает чистить. Я паркуюсь, достаю свою огромную щетку, в 3 движения чищу ей всю машину, мы желаем друг другу хорошего дня и расходимся по своим делам. © maxkarabak
- Ехала в метро на собеседование и заснула. Просыпаюсь — а рядом сидящий малыш разрисовал всю мою папку с документами фломастерами. Я в шоке, а его мама покраснела и начала извиняться. А малыш начал выводить на листе бумаги какие-то каракули, а потом протянул мне. Думала, это извинение, а там написано кривыми печатными буквами: «Эта самалет для красивых лудей Ви красивая» и тыкнул пальчиком в мою папку. Смотрю — а там действительно что-то похожее на самолет нарисовано. И мне так хорошо на сердце стало от этого невинного детского комплимента, что я, окрыленная, пришла на собеседование и получила работу.
- Ехали как-то с семьей на автобусе за границу. 6 часов утра, все сонные, злые. Только сели, в салон зашла стюардесса и монотонно с серьезным выражением лица выдала:
— Здравствуйте! Меня зовут Жанна. Сегодня я буду вашей стюардессой. Заранее отвечаю на интересующие вас вопросы, — все замолчали, а она продолжила, — Да, как в песне. Нет, не специально. Приятной поездки!
Кажется, смеялись все. © Подслушано / Ideer
- Как-то мой брат поехал на юг по горам на велосипеде кататься. Обратно решил полететь на самолете. Так как в багаж все его вещи не поместились, он надел на себя три футболки и прочее барахло. Венцом всему этому был велосипедный шлем. Практически каждый пассажир спрашивал, зачем ему шлем. На это он с невозмутимым лицом отвечал: «А вам что, не выдали?» © Подслушано / Ideer
- Как-то в торговом центре произошла такая милота. К моей пятилетней дочке подошел очень суровый мальчик, подарил ей воздушный шар и очень сурово сказал: «Возьми, я уже большой, во 2-м классе, надеюсь, тебе нравятся воздушные шары!» Еще бы! Очень нравятся. © Марина Горбачёва
- Ехала на работу, настроение было как у усталой картошки. Автобус битком, все стояли, молчали, в общем, атмосфера так себе. На одной из остановок зашел парень с колонкой и врубил музыку. Все на него покосились, кто-то прошептал: «Опять эта шумная молодежь». А он, как ни в чем не бывало, начал петь. А голос-то какой! Все замерли. Через пару минут весь автобус хлопал, кто-то даже подпевал. Под конец парень собрал кучу аплодисментов, поклонился, поблагодарил и вышел. Ехала дальше, а на душе было так тепло, будто в отпуске побывала. © Палата № 6 / VK
- Шел снег. Вернулась домой, поставила машину у дома, и тут бац — она забуксовала прямо в сугробе. Достала лопату, начала откапывать колеса, а неподалеку стояло авто, в котором сидели два парня. Зло взяло, подумала, ну хоть бы помощь предложили, сидят там как зрители. Я от ветра быстро замерзла, решила пойти домой, согреться, а потом вернуться. Выпила чаю, вернулась через полчаса с новыми силами. И что вы думаете? Машина уже откопана. Те самые парни молча сделали свое дело и уехали. Ребята, спасибо вам огромное! © Не все поймут / VK
- Зима, на улице — 20 ℃. Сижу дома, слышу непонятные звуки со стороны балкона. Выглянула в окно, но ничего не заметила. Решила, что провода и ветер. Минут через 10 раздался звонок в дверь. Открыла, а там девушка из дома напротив. Говорит, что на моем балконе голубь в веревках запутался. Она его из своего окна заметила, минут 10 наблюдала и когда поняла, что сам он не выпутается, побежала ко мне, чтобы спасти птицу. Освободили таки голубя. Стало так радостно за птицу и за неравнодушие девушки. Теперь мы с ней дружим. © Подслушано / Ideer
- Решила сделать покупки впрок. Набрала два тяжеленных пакета продуктов и пошла к выходу из магазина. Внезапно ворвались несколько мужчин и ни один из них даже не удосужился придержать дверь. В раздражении пробурчала себе под нос, мол, как же так можно, и вывалилась на улицу со своими баулами. Один из них догнал меня, вырвал из рук пакеты и сказал: «Пошли!» Я засеменила за ним, чтобы понять, куда он тащит мои продукты. Мужик забросил их в машину, усадил меня, а я уже мысленно со всеми попрощалась. Спросил адрес, куда вести. Довез до дома, проводил до лифта, передал пакеты и на прощание сказал: «Я не такой, как они». © Карамель / VK
- Еду в электричке, народу немного. Сижу, читаю книгу, никого не трогаю. На следующей остановке заходит компания подростков. Они галдят, смеются. Один из них заметил меня, шикнул на остальных и сказал друзьям: «Давайте не будем мешать, а то у дамы книга». Очень мило! © Палата № 6 / VK
- Недавно возвращалась домой поздно вечером. Вокруг темно, холодно, автобусы уже почти не ходят. Вдалеке увидела маршрутку и со всех ног побежала к ней, размахивая руками, чтобы водитель меня заметил. Но он проехал мимо. Расстроенная, собралась плести до остановки, вдруг рядом остановилась машина. Водитель предложил подвезти, но я отказалась, ведь страшновато садиться к незнакомому человеку. Через пару минут та же самая маршрутка как вкопанная остановилась посреди дороги. Я успела сесть. Зашла внутрь и увидела ту самую машину, водитель которой предлагал подвезти. Он перегородил дорогу маршрутке, чтобы та меня подождала. Я зашла и машина спокойно поехала дальше. Стояла в салоне, пораженная этим поступком. © Не все поймут / VK
- Как-то возвращалась домой поздним вечером. За мной от автобуса пошел следом мужик. Я быстрее и он быстрее, в итоге побежала. Он рванул за мной и заорал: «Девушка, стой! Стой, говорю!» Таки догнал меня. Я стою, разволновалась, а мужик говорит: «Ты пакет в автобусе оставила». А в нем были дорогие мне вещи. В общем, мы с ним познакомились, и он даже пригласил меня на свидание. © Подслушано / Ideer
А нельзя крикнуть что девушка сумку забыла? Надо обязательно пугать?
А насчет тяжелых пакетов с продуктами есть у меня история, наверное писала уже. Как-то ломала руку и носила загипсованую руку в бандаже на груди. Однажды ходила за продуктами и вся обвешанная пакетами подошла к стеклянной двери магазина. С другой стороны к ней подошел мужик и остановился. Я подождала, что откроет женщине в гипсе, но не дождалась и начала как-то перехватывать пакеты, чтобы освободить руку и открыть дверь. Он наблюдал за всеми манипуляциями, дождался когда распахну дверь и пошел в неё))
- Набрала кучу всего в гипермаркете, а скидочную карту забыла. Сумма набежала ого-го. Тут симпатичный парень сзади протянул кассиру свою карту. Я заулыбалась, благодарю, глазки строю. Думаю, наверное, познакомится хочет. А он такой: «Извини, дорогуша», — и деловито так забирает у кассира рулон наклеек за мою покупку, а мне говорит: «Жене на сковородку трех штук не хватало. Хорошего вечера!» Ну хорошо, что хоть другой женщине такой хозяйственный мужчина достался, рада за нее.
- Одно время работала водителем такси. Ушла от мужа, осталась с долгами. Ни жилья, ни нормальной одежды, но зато свободная. Пахала как проклятая! Сначала, чтобы долги закрыть, потом на жилье накопить, ведь жить было негде. Работала ночами.
Как-то у меня была особенно тухлая смена, а уже утром надо было платить кредит. Увидела как парень на обочине машину ловит, подъехала, предложила подвезти за 7 сотен. Он сел, начал задавать стандартные вопросы, типа: «Не страшно ли ночью работать?» и так далее. Я его привезла, он вышел и спросил сколько я за ночь обычно зарабатываю. Я ответила, что по-разному бывает, в выходные всегда побольше. Он протянул мне крупную купюру и сказал: «Пообещай, что сейчас поедешь домой и поспишь». Я была в шоке, но поехала домой. Прошло 6 лет. Я выбралась из долгов, купила квартиру, родила дочь. Этого парня помню до сих пор. © Не все поймут / VK
- Поздно ночью усталая возвращалась домой с работы. Ноги из-за каблуков гудят. Захожу в лифт — а за мной брутальный парень. Лифт тронулся и вдруг глохнет между этажами. Я в панике, звоню диспетчеру, расстроена — а тот не отвечает. А парень вдруг снимает куртку, кидает на пол лифта — он в нашем доме вполне чистый — и заявляет: «Не переживайте так. У меня есть вода, еда и батарея на телефоне 80 %. Садитесь на куртку. Рано или поздно лифт поедет». Я вначале посмотрела на него с опаской, а потом решила, что терять нечего и села на куртку. А он плюхнулся рядом, включил фонарик на телефоне, достал из рюкзака чипсы, простенькую настолку. Так мы и сидели около часа при свете фонаря — ели чипсы, кидали кубик и болтали. А потом лифт вдруг поехал, и я даже огорчилась слегка: я давно так хорошо не отдыхала за последние месяцы.
