14 историй о курьезах на природе, которые спустя время вспоминаются с теплой улыбкой

мы так в горы ходили. рассчитывали, дойти до Фишт приюта, пока 2 парня поднимались бы на сам Фишт, остальные там бы отдохнули. оказалось наоборот. после тяжёлого дня подъёма к Фишт приюту, ночью пошёл дождь, сильный. как результат, в палатке 2+1 ночевали вшестером: 5 человек валетом в палатке и 1 в предбаннике. утром обнаружилось, что на вершине пошёл снег, потерялись несколько человек. после завтрака решили свернуть лагерь и возвращаться обратно. сложили палатку, спальники и карематы, отправилась в обратную дорогу. уходя с Фишт приюта, удивилась смене погоды. до перевала было сыро и туманно, дальше тепло и солнечно. поэтому решили провести ещё один день на озере Хуко. там было шикарно: людей практически не было, озеро было красивое, вода в нём приятно прохладная. вечер провели у костра под коньяком. с утра прогулялись по окрестностям, нашли чернику, набрали полчашки, остальными ягодами полакомились. а потом пообедали и стали собираться домой. в итоге, хоть всё и пошло не по плану, но поход прошёл суперски. и было что вспомнить.