14 историй о курьезах на природе, которые спустя время вспоминаются с теплой улыбкой
Есть особая магия в поездках на природу: вроде бы собираешь плед, еду и хорошее настроение, а дальше все идет по своему сценарию. Одни встречают коров у палатки, другие — защищают новые ботинки любой ценой, а третьи оказываются словно в какой-то стране комаров. Именно такие смешные и живые ситуации остаются надолго в памяти.
- Были вчера с семьей на пикнике. С младшим братом (6 лет), уплетаем печенье, папа разжигает мангал, мама расставляет столик и стулья. Что-то не получается, тут к папе подходит брат и невозмутимо так: «Папа, а почему ты не поможешь маме? Ты ее вообще любишь?!» Мама сдерживает смех, папа в ступоре, а брат тогда выдает: «Ну, я так и думал», — и уходит. Наверное, этот вопрос еще долго будет волновать моих родителей.
- Муж на майские снял домик у озера. Вечер был идеальный. На второй день выхожу на крылечко и вижу картину маслом: к нашему домику едет машина свекрови. Ну, думаю, и тут достала! А эта мадам невозмутимо: «Танюша, я тут тебе кое-что привезла», — и тащит какой-то куль. Разворачиваю, а там нежнейший кардиган. Свекровь и говорит: «У тебя же день рождения через неделю, а мы с подружками на месяц в санаторий уедем, нескоро увидимся. Ты уж прости, что вторглась к вам, очень хотела подарить, сама вязала». Ох, Тамара Пална, ну и фантазерка! В кардигане остаток отдыха и проходила, очень теплый и уютный.
- Поехали мы как-то компанией на пикник. Парень, который мне нравился, жарил шашлык. Получилось у него это хуже некуда: мясо подгорело, а маринад и вовсе отсутствовал. Но чтобы его не огорчать и привлечь к себе внимание, пришлось есть, приговаривая: «Как же вкусно!» А на следующий день узнала, что этот парень сказал всем друзьям: «Она много ест!»
- Как-то раз моя подруга вытащила лодку на берег и начала подниматься с ней по крутому склону. Каким-то образом она споткнулась, перевернулась и приземлилась прямо в лодку. На несколько секунд она замерла, пытаясь понять, что произошло. Сдержать свой смех я еще долго не могла. И ведь с ней такое приключается очень часто.
- Мои родители со своими коллегами решили уехать на две недели с палатками в лес. Меня взяли с собой. А еще нашу собаку. Вдруг пес побежал к краю обрыва и начал куда-то вдаль гавкать. Было странно, ведь он себя так никогда не вел. Вскоре к нам подошел лесник и сказал, что неподалеку видел стаю кабанов, которые направлялись в нашу сторону. Оказалось, что пес как-то почувствовал незваных гостей и своим лаем спугнул их. Кстати, таким же способом он потом спугнул лося. После этого он ни разу не гавкнул.
- В детстве мы с бабушкой любили ходить за деревенский огород и устраивать пикник. После очередного пикника у нас осталось немного продуктов. По соседству с нами жил еще один мальчик, который был еще младше меня и так же, как и я, верил во все волшебное. Когда мы подходили к дому, он сидел на скамейке. Моя бабушка подошла к нему и сказала то, что я не должен был слышать: «Держи, это тебе зайчик передал!» Так разрушилась моя вера в зайчика.
- Когда мне было 5 или 6 лет, я поехала в поход с родителями. И вдруг весь наш кемпинг заполонили коровы. Оказалось, что забор у местного фермера сломался, и целое стадо спокойно вышло наружу. Папа посмеялся и ушел к фермеру, чтобы рассказать про этот казус. Сейчас мне уже 40 лет, но я до сих пор не подойду близко к корове.
- В детстве, насмотревшись с подружкой зарубежных фильмов, где семьи устраивают пикники, захотели так же. Подруга наварила пельменей, я взяла плед, и мы пошли. Милая картина: две восьмилетние девочки на пикнике пожирают пельмени прямо из кастрюли. Все бы ничего, но мы расстелили плед во дворе дома рядом с помойкой и асфальтной дорожкой, где часто проходили люди с округленными глазами.
моя подруга как-то перед выпускным решила придать себе загорелый вид. так как у нас микрорайон, рядом только маленький водоёмчик и широкие поля. возле воды примостить плед невозможно было, поэтому решила на поле. представьте себе картину: зелёное поле, на нём плед синий, на котором лежит девушка. а я в тот год не заморачивалась с загаром, в результате красовалась в корсете с загоревшей шеей и рукавами от футболки
- Когда мне было 7–8 лет, я пошел с папой и его лучшим другом в поход. У этого мужика были новые ботинки, которыми он очень дорожил. Ни пачкать, ни мочить их он не хотел. Подходим мы к какому-то озеру с притоком. И через этот приток переброшено бревно. Разумеется, этот мужик выбрал путь через бревно. На середине пути он обернулся, чтобы посмотреть на нас, оступился и свалился в воду. Но не абы как, а успев в воздухе перевернуться, чтобы ботинки не мочить. Да, он лежал на спине с поднятыми ногами. Самое дорогое сохранил — ботинки остались сухие.
- Несколько лет назад я отправился в путешествие на велосипеде, проехал около 8500 километров, чаще всего ночуя в палатке на природе. Обычно за час до темноты я искал укромное место в лесу, где меня никто не заметит. Представьте себе ночь: вокруг стрекочут сверчки, квакают жабы, шумят листья. Но одна ночь была особенная: я разбил лагерь, а вокруг тишина! Абсолютная! Не было слышно ни насекомых, ни реки, ни ветра, ни зверей. Такая тишина была, что мне стало не по себе. Всю ночь я почти не спал и с нетерпением ждал утра.
В каких горах он остановился? В лесу постоянно шумно, часть ночной живности идёт на охоту.
- Решили устроить семейный пикник с родителями мужа. Мы на своей машине, они — на своей. Приехали на место, разложились. Свекровь начала постоянно в свою машину бегать. Юлит что-то! Подхожу, вдруг помощь нужна какая. А у нее там весь салон в рассаде: помидоры, перцы, еще что-то. Спрашиваю: «Ольга Викторовна, а это вам зачем?» Оказывается, она думала, что пикник на природе — это на дачу ехать. Осознала она всю ситуацию только когда с трассы в лес свернули. М-да.
А что, когда рассаду в машину грузили, свёкор никак ей не намекнул, что они едут не на дачу?
- По молодости ходил в поход с палатками. Со мной было еще несколько человек. Мы обратили внимание, что небо озарилось невероятными красками, переливаясь в облаках. Легли спать. Через несколько часов просыпаемся из-за сильнейшего ливня и ветра. Такого, что пришлось переносить палатки под дождем. Да, никто их нас перед выходом из дома не удосужился проверь прогноз погоды.
мы так в горы ходили. рассчитывали, дойти до Фишт приюта, пока 2 парня поднимались бы на сам Фишт, остальные там бы отдохнули. оказалось наоборот. после тяжёлого дня подъёма к Фишт приюту, ночью пошёл дождь, сильный. как результат, в палатке 2+1 ночевали вшестером: 5 человек валетом в палатке и 1 в предбаннике. утром обнаружилось, что на вершине пошёл снег, потерялись несколько человек. после завтрака решили свернуть лагерь и возвращаться обратно. сложили палатку, спальники и карематы, отправилась в обратную дорогу. уходя с Фишт приюта, удивилась смене погоды. до перевала было сыро и туманно, дальше тепло и солнечно. поэтому решили провести ещё один день на озере Хуко. там было шикарно: людей практически не было, озеро было красивое, вода в нём приятно прохладная. вечер провели у костра под коньяком. с утра прогулялись по окрестностям, нашли чернику, набрали полчашки, остальными ягодами полакомились. а потом пообедали и стали собираться домой. в итоге, хоть всё и пошло не по плану, но поход прошёл суперски. и было что вспомнить.
- Взяли сына на природу первый раз. Так он вскоре выдал: «Зачем вы привезли меня в страну жуков?» Это он про комаров так говорил.
- Потеплело. Рванули на майские на природу с детьми. Пока муж ставил палатку и натягивал тент, мы с детьми накрывали на стол. Смотрю, а муж что-то за спиной спрятал и говорит: «Я сейчас приду!» Ну, мало ли, приспичило. Спустя 10 минут возвращается весь в траве и паутине и говорит: «Воздушный змей за дерево зацепился. Не могу достать. Детям не говори». Оказывается, он купил воздушного змея, хотел с детьми запускать, но решил сначала сам побегать, детство вспомнить. В итоге змей на дереве, он весь в колючках. Ребенок, блин.
Пусть любой отдых на природе будет немного непредсказуемым, но зато потом из него рождаются самые классные байки — с запахом дыма и смехом где-то у костра. Наверняка и у вас есть теплые истории про вылазку на природу. Будем рады почитать их в комментариях.