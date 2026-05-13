Парень сам выдумал и сам обиделся?
17 историй из цветочных магазинов, где продают не только красивые букеты, но и яркие эмоции
Цветочный магазин — место, где концентрируются самые разные чувства: от робкой первой влюбленности до глубокой нежности длиною в сорок лет. А флористы нередко становятся свидетелями самых разных историй. Мы нашли 17 рассказов от людей, чей рабочий день благоухает цветами и всегда полон сюрпризов.
- У меня небольшой магазин комнатных растений. За декором я обычно езжу на рынок к одному душевному дедуле-продавцу за цветочными товарами. В этой лавке цены чуть выше, чем у соседей, но мне нравится общение с хозяином. Сегодня я рассказала ему, что открыла свое дело после закрытия фирмы. Мы поболтали, я набрала товара на 50–60 долларов, но, когда пришло время платить, он наотрез отказался брать деньги. Старик сказал, что это подарок в честь открытия, так как начинать бизнес в этом городе тяжело. Я чуть не расплакалась: на этом рынке в меня мало кто верил. До сих пор в шоке от такой доброты.
- Работала в цветочном. Заходит девушка — спокойная, уверенная в себе — и просит продать ей нашу фирменную ленту. Я без всяких задних мыслей продала и забыла. На следующий день мне приходит сообщение: «Вы этот букет собирали?» А на снимке тот самый букет, который был у девушки, когда она брала у меня ленту. Я сначала ничего не поняла. Но дальше — самое интересное. Оказалось, ее парень был озадачен этим букетом. Она сказала ему, что купила его в соседнем магазине, просто захотелось себя порадовать. Но парень, видимо, знал ее слишком хорошо — и что-то в этой истории ему не понравилось. Он решил проверить, действительно ли она купила его сама. Как выяснилось, скорее всего, этот букет был ей подарен другим мужчиной. А я, сама того не зная, помогла скрыть его следы. Или почти скрыть... Вот такие драмы иногда случаются на работе!
А как из того, что девушка купила букет и украсила его лентой из другого магазина, говорит о другом мужчине?
- Вчера зашла в цветочный магазин купить маме цветы в честь праздника. Стою в очереди, а впереди стоит девочка лет шести. Когда подходит ее очередь, она спрашивает, сколько стоит тюльпан, и берет один. Когда его начинают заворачивать в бумагу, она уверенно говорит продавцу, что ей нужен именно красный тюльпан, а не тот, который ей предлагают. Вы бы видели недовольное лицо продавца! Зато девочка с таким же уверенным видом забирает свой цветок и гордо выходит из магазина. Люди, будьте добрее, тем более к детям, которые хотят сделать приятное своим близким.
Так девочка же сама взяла цветок, а потом передумала. Какие претензии к продавцу?
«Я собрала букет из искусственных цветов для свадьбы подруги (сама я флорист). Что скажете?»
- Работаю в цветочном магазине. И вот буквально недавно был случай: собираю букет для мужчины и спрашиваю, нужно ли добавлять в композицию зелень или оставить только цветы. Мужик бедный минуты две молчал, размышлял и выдает: «А что, в букеты прямо зелень добавляют? Петрушку, лук, укроп? Я даже не знаю, как она с цветами смотрится!» Посмеялись, короче. И так каждый праздник, весело у нас.
В свадебном букете Арнольда Шварценеггера и Мари Шрайвер были среди привычных цветов и "цветы петрушки" ( так было написано). Не представляю, как они выглядят, если существуют.
- Работаю в цветочном. Недавно к нам зашел папа с семилетним сыном. Стоят, выбирают цветы. Слышу, как папа пытается научить сына: «Сынок, все девочки любят цветы. Их нужно дарить почаще, а не только когда что-то натворил или по праздникам». Мальчик тут же спрашивает: «Папа, а если не косячить всегда, как ты, то тогда можно вообще без цветов обойтись?» Я не смогла сдержать смех.
- Работаю флористом. Бывает, что некоторые цветы списывают, так как красивыми им осталось стоять недолго. Такие цветы я не выкидываю, а беру домой и по дороге раздариваю девочкам, девушкам, женщинам и бабушкам. В такие моменты что-то необычное просыпается в них: они становятся нежными, женственными, хрупкими. Наружу выходит все то, что заперто повседневными проблемами, работой и обязанностями. Получая цветок, они вспоминают о своей женской природе, и это прекрасно.
«Мой первый фаворит в этом свадебном сезоне»
- Была в Италии. В цветочном магазине купила 5 роз. Продавец спрашивает: «В подарок? Когда будете дарить?» Говорю, что в театр иду через три часа. И тут этот колоритный итальянец чуть ли не за сердце хватается: «Вы что, они же не дотянут!» Хотя, вроде уже был вечер и не так уж и жарко. В итоге вышла с цветами в вазе. Сказали вазу вернуть, когда удобно будет. Вот такой сервис.
- Работала в цветочном салоне. Перед праздниками было собрание, где мы обсуждали работу в праздники: три флориста, три помощника, кассир и оператор. По итогу — праздники наступили, а мы со сменщицей работаем вдвоем. Параллельно выслушиваем от начальницы о том, что мы медленные, немногозадачные, ничего не можем без нее и даже пол не подметаем. И мы решили собрать вещи и уйти. Да, прям перед праздником. Пусть работает сама, раз такая крутая!
- Шел на день рождения к подруге и понял, что к подарку чего-то не хватает. Как раз на углу увидел яркую вывеску цветочного магазина и решил зайти за букетом. Милая девушка-флорист встретила меня и принялась подбирать композицию. Спрашивала, по какому поводу нужен букет, какие цветы любит именинница, советовала, что лучше подойдет. Она была такая внимательная и улыбчивая — сразу видно, что любит свою работу. Тюльпаны по секрету посоветовала не брать, сказала, что они несвежие. В итоге решили оформить букет из роз и других цветов. Так бережно все делала: советовала, какую лучше выбрать ленту и упаковку, как ухаживать за растениями. Разговорились, и я заметил, что она явно на своем месте. Девушка заулыбалась и призналась, что всегда мечтала быть флористом, а в планах — открытие своих цветочных точек. Она собрала мне очень красивый букет, который точно понравится имениннице. Я поблагодарил и из любопытства спросил, какие цветы нравятся ей самой. Она ответила, что лилии. Тогда я взял букет лилий, стоявших неподалеку, и попросил рассчитать меня за два. Протянул их ей и пожелал, чтобы мечты о собственном бизнесе поскорее сбылись.
«В нашем цветочном магазинчике уютно»
Велосипед в помещении совсем не к месту в дизайне, на улице у входа ему самое место, а к дивану столик небольшой просится слева.
- Я работаю в цветочном магазине, и больше всего меня в жизни радует один клиент. Мужчина тридцати пяти лет каждые пару недель заходит за цветами для своей жены и дочки. Берет достаточно простые, но изысканные букеты средних размеров: выходит буквально на тысячу-полторы, что для цветов сейчас ничто. На мой вопрос, почему он так часто дарит цветы, особенно пятилетней дочке, он отвечает, что женщины расцветают от внимания и его «главные женщины» дарят ему своей улыбкой гораздо больше, чем он тратит. Все это продолжается уже два с половиной года. Благодаря таким людям начинаешь верить в сказку.
- Моя мама — флорист. Как-то раз к ней в праздник пришел покупатель и заказал два букета: один для своей жены, а второй — для любимой кошки! Сказал: «Она ведь тоже женщина».
«Подарок от местного флориста просто сделал мой день»
- Сегодня утром к нам в цветочный зашел дедушка. Он подошел к витрине и улыбнулся. Мы спросили: «Вам помочь с выбором?» А он так спокойно ответил: «Я с любимой уже сорок лет вместе. Выбор я знаю. Просто улыбаюсь тому, что ее любимые цветы у вас есть».
- Полтора года назад, когда я только открыл цветочный, в два часа ночи пришел заказ на очень крупную для меня сумму. Для начинающего бизнеса это был просто космос: я стоял и дрожал от волнения, но улыбался как ребенок. Собирая композицию, я вообще не считал себестоимость и в итоге сделал букет гораздо дороже и пышнее, чем планировалось. Я просто кайфовал, чувствуя, что делаю что-то важное. Клиент заранее предупредил, что оплатит наличными курьеру. В то время я доверял всем на двести процентов, поэтому без сомнений поехал по адресу сам. Когда открылась дверь, заказчик вышел и отдал мне всю сумму вместе с щедрыми чаевыми. У меня даже колени дрогнули от эмоций. Мужчина посмотрел на огромный букет и растерянно спросил: «Я же жену из аэропорта встречать иду... Как я это понесу?» И я стоял, думая о том, как красиво он готов встретить любимую, раз решился на такой подвиг посреди ночи. Тот момент я запомнил надолго. С тех пор он стал нашим постоянным клиентом, и я благодарен ему за первый большой заказ, доверие и вдохновение. Теперь я думаю раз в месяц радовать таких преданных покупателей хорошими букетами просто от души.
А в вашей жизни были случаи, когда обычный поход за цветами превращался в маленькое приключение? Поделитесь в комментариях.
