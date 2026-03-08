15 жизненных историй, которые случились в обычный рабочий перерыв

Перерыв на работе — это святое. Мечтаешь о том, чтобы никто тебя не дергал, и ты мог в тишине перекусить и выпить кофе, но жизнь вдруг именно в этот момент решает устроить мини-сериал с крутыми поворотами. В этой статье мы объединили истории о том, что происходит в обеденный перерыв, и среди них одна другой неожиданее.