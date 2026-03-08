15 жизненных историй, которые случились в обычный рабочий перерыв
Перерыв на работе — это святое. Мечтаешь о том, чтобы никто тебя не дергал, и ты мог в тишине перекусить и выпить кофе, но жизнь вдруг именно в этот момент решает устроить мини-сериал с крутыми поворотами. В этой статье мы объединили истории о том, что происходит в обеденный перерыв, и среди них одна другой неожиданее.
- В обед захожу на офисную кухню, а там недовольный начальник ковыряется в контейнере и жалуется на жену, мол, положила какую-то кашу-мяшу, невкусно! Доел через силу, и тут заходит уборщица, открывает холодильник и как сказанет на всю ивановскую: «А где еда для дворовой кошки?» Как оказалось, шеф ошибся контейнером. Смеялись всем офисом.
- Устроился на новую работу. Когда все засобирались на обед, я спросил у начальника, сколько времени на перерыв у меня есть. Ответ меня поразил: «Ну, вообще час, но если совесть есть, то меньше». Совести у меня тогда не оказалось, поэтому на следующий день я из этой конторы уволился. © SuperGudron / Pikabu
- Мы с коллегами обычно обедаем вместе. А сегодня смотрю — молча просочились мимо, меня не позвали. Так обидно стало! Захожу на кухню — замолкли, переглядываются. Я такая: «Вы чего?» А одна говорит ехидно: «Ты посмотри, ничего от нее не скроешь!» И вдруг как выпалит: «Подарок тебе выбираем на день рождения! Сюрприз хотели сделать!» И смеются. У меня аж от сердца отлегло. Пришлось извиняться!
- Ну конечно же, только со мной могло произойти то, что произошло. Пошла на обед в ближайший большой торговый центр перекусить, а потом решила зайти в бутик, потом еще в пару бутиков и где-то через 1,5 часа вспомнила, что я вообще-то сегодня на работе. © Nowlistenm / X
- На моей предыдущей работе кто-то постоянно брал чужую еду из холодильника. Как-то раз у меня исчезли остатки пиццы, и я нашла только пустой пакет. Моей коллеге все это надоело, и она сделала так, что ее еду больше никто не осмелился брать: взяла и написала на своем контейнере имя главного босса. © runnergaltx / Reddit
- У меня на работе было часто, что во время обеда начальник заходил. Сидишь, жуешь за рабочим столом, он заходит, желает приятного апппетита и начинает раздавать задания: этому позвонить, туда написать, спрашивает про текущее положение дел и т.д. И так минут 30. Мы с напарником потом стали уезжать из офиса на обед. Даже если еда с собой, просто отъезжали за угол и там ели в машине. Но начальник все равно начинал звонить: «А вы где? На обеде? А почему не сказали, что уходите? Скоро приедете? Надо будет...» — и начинается опять раздача заданий. Это была одна из причин нашего ухода. © gluber / Pikabu
- Недавно устроилась на новую работу. На днях прихожу на кухню пообедать и вижу свой пустой контейнер в раковине! Оборачиваюсь и вижу незнакомого мужчину, сидящего за столом с моей едой на тарелке. Меня это разозлило. Сажусь рядом и говорю: «О, выглядит аппетитно, можно попробовать?» И беру тарелку. Он все понял и начал оправдываться: «Я же не знал, что это ваше!» А я: «Но вы же знали, что это не ваше?» Он встал и вышел. Коллеги сказали мне, что я могла бы быть с ним и помягче, но я считаю, что все сделала правильно! © Steelsnapdragon / Reddit
- На предыдущей работе один коллега начал обедать в машине, потому что менеджер постоянно прерывал его обеденный перерыв. К сожалению, этого оказалось недостаточно, поэтому коллеге пришлось садиться в машину и ехать куда-нибудь, чтобы припарковаться на обочине и спокойно пообедать. К сожалению, и этого оказалось недостаточно, так как однажды менеджер отправился на поиски и нашел его. © JazzyBee1993 / Reddit
- Осталась одна в офисе. Время обеда, приклеила на дверь большую табличку со временем, когда обед начинается и заканчивается, пошла за едой. Иду обратно, под дверью стоят двое. Здороваюсь, открываю дверь, в руках пластиковые тарелки с обедом. Они заходят за мной следом, садятся к моему столу, излагают суть обращения. Я с тарелкой, смотрю на них, они на меня. Я сдалась первая, ибо клиенториентированность. Потеряла 20 драгоценных минут, ушли наконец-то. После них залетают следующие, со словами: «А что, им можно, а нам нет?» Уволилась, работаю на дому. Ем, когда хочу. © Koda174 / Pikabu
- Во время обеда с коллегами мы вместе смотрим сериалы: уже посмотрели сезоны «Звездного пути» и «Джека Ричера». А сейчас у нас кулинарный конкурс. На обед нам дается 30 минут, но мы тратим 45 минут, и в это время кто-то обязательно отвечает на звонки и помогает клиентам. Наш босс — классный. © cah802 / Reddit
- У нас работала ленивая женщина, которая всегда уходила на очень ранний и очень долгий обеденный перерыв. Однажды директор заходит и спрашивает: «Где она? На перерыве? Подожду». Прошло полчаса, а ее все нет. Кто-то из коллег говорит: «Она, кажется, пошла в такое-то кафе на обед». Директор взбесился: «Сейчас 10.15! Какой обед?!» И побежал туда. Не знаю, что он ей наговорил, но она так и не вернулась. Мы с коллегами шутим, что она до сих пор обедает. © BECKYISHERE / Reddit
- Обедаю на рабочем месте. Назначили нового начальника участка, у него обед начинается на полчаса раньше. Он идет со столовой и заходил узнать, как дела, как раз во время моего обеда. Я ел, не стесняясь его, тщательно пережевывал, отвечал с набитым ртом. Через неделю он перестал заходить. © BanPObespredelu / Pikabu
- На моей двери огромными буквами было написано,что обед с 12 до 13.00. И все равно в дверь ломились. Один клиент пытался вынести дверь плечом, приговаривая «Откройте! Мне потом некогда к вам идти, я знаю, что вы там!» © Unknown author / Pikabu
- Коллега пришел на работу такой умиленный. Вечером с женой поссорился, а утром она ему обед с собой собрала, значит, все-таки любит. И решил он съесть тортик, последний кусочек которого ему жена с собой и положила. Налил чай, берет торт, а он соленый. Почуяв неладное, проверил и другой контейнер, а там две нечищенных картофелины и сырая сосиска. Юмор оценил, вечером домой с цветами пошел. Помирился. © Подслушано / Ideer
- Работала на складе. Как-то раз, только мы разогрели еду, заходит клиент и просит выписать накладную. Мы предложили ему подождать минут 20 в коридоре, так как у нас обеденный перерыв. А он: «Я подожду, но у вас в кабинете. Обедайте, я мешать не буду». Он подвинул стул к столу коллеги и стал смотреть ей в рот. Она со вздохом отставила тарелку и стала заниматься его документами. Где-то полчаса заняло. Мужик ушел, довольно ухмыляясь. Я беру телефон и звоню на склад: «Народ, вы еще не пообедали?» Они: «Собираемся». Я: «Обедайте, как положено, час, и двери заприте». Мы в окно смотрим, как мужик подходит к складу, получать товар по накладной. Дверь перед его носом захлопывается, вывешивается табличка «Обед». Мы всегда клиентам шли навстречу, но это уже наглость. © val2590my / Pikabu
Комментарии
Когда же у меня последний раз был перерыв на обед целый час?) проспект, когда с клиентами не работала. Особенно когда одна на точке перерывов дольше 5 минут не существует. Одна работа была в ТЦ, никакого отдельного помещения, только стол и холодильник и исправила в уголке. В том уголке и ели. Бампер привыкла есть при клиентах с чистой совестью
Вот чего не понимаю, так это терпимо, кто, к примеру, кормит коллег за свой счёт (или буквальном, что-то заказываю, а те "забывают скидывать я" или лезут в тарелку, так и не прямо - своим обедом, что с собой принесли). Осади раз. Пожалуйся начальству. Держи контейнер в сумке. Что угодно. Но нет. Плакают, колются, но продолжают.