16 историй о людях, которые на работе ведут себя как настоящие профи (даже если ситуация вышла из-под контроля)

Истории
12 минут назад
Иногда на работе случаются такие ситуации, что в ход приходится пускать весь свой опыт и выдержку. Вот несколько историй от людей, которые нашли выход там, где другие бы
просто развели руками.

  • Работаю менеджером по продажам. Был один клиент, с которым никто не мог найти общий язык. В итоге поехал к нему я. Подробно рассказываю о нашем продукте, а он в ответ: «Я и так все знаю о вашей компании и предложении. Удивить меня тебе нечем!» А я ему: «Удивлю, еще как удивлю!» И как начну читать ему стих А. С. Пушкина «Птичка». Таких ошарашенных глаз я еще никогда не видел! Подписал контракт, и теперь он VIP-клиент нашей фирмы. Правда, премию за привлечение нового клиента мне так и не дали. © Подслушано / Ideer
  • Работаю программистом в офисе, нас там несколько человек. Мы заметили одну неблагоприятную вещь: наш коллега Миша стал втихаря брать в холодильнике чужую еду. Допустим, наливал себе сливки в кофе и ставил стикер на место, мол, ничего не трогал. Мы пока молчали и ничего не говорили, а он спокойно продолжал. Так вот, через какое-то время он вроде бы угомонился, потому что мы провели с ним беседу на эту тему. Оказывается, он нашел себе девушку, на которой в скором времени женится, а аргумент у него был такой: он не умел готовить и у него не было жены. Так что хорошо, что он наконец-то женится. © Рабочие истории / VK
  • Свекровь продает помидоры на рынке. Повадилась к ней мадам ходить, часами ковыряется, выбирает лучшее, потом еще клянчит скидку. В следующий раз свекровь заметила ее издалека, спрятала лучшие вниз, а похуже выставила наверх. А потом взяла и громко так: «Ну вот, спасибо, вы мне все перебрали». Та изменилась в лице аж, с тех по не приходила.
  • Третий год работаю в туризме. И у меня есть любимый турист. Ему уже за 50, он женат, дети взрослые. И вот уже третий год он приходит и выбирает направление и отель сам, не советуясь с женой. Дело в том, что жена до последнего не знает, куда едет. Даже когда он приводит ее подписать визовые анкеты, я переворачиваю листочек и загадочно улыбаюсь. Всю правду он открывает ей, когда они в аэропорту забирают визы. Это невероятно! Очень люблю их и каждый раз желаю им любви и счастья. © Подслушано / Ideer
  • Мой начальник совсем недавно в своей должности и еще не наигрался во властителя мира. Властно чиркает ручкой документы, прося их то исправить, то вернуть. Сегодня он взял свою ручку и приготовился снова что-то чиркать. Но он совсем не ожидал, что я дам ему другой вариант. Глаза его забегали, и он выдал, что бумага недостаточно белая, поэтому необходимо найти более белый лист и перепечатать. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в женском коллективе. Однажды сотрудница спросила, где я такой классный маникюр сделала. У меня этим занимается очень близкая подруга, ну я и посоветовала ее как мастера — реально классно делает. Через время подруга рассказывает мне, что, по ходу, моя сотрудница была у нее на ногтях. Процесс небыстрый, все равно какой-то разговор да завязывается с мастером. Короче, моя уважаемая коллега столько разных подробностей о работе и коллективе (включая меня) выдала, которыми подруга со мной любезно поделилась. После этого многое стало на свои места... Теперь всем коллегам свою подругу советую — помогает разобраться, кто есть кто на самом деле. © Карамель / VK
  • Работал я в большом супермаркете. Пришел клиент, который попросил фермерского лосося «травяного откорма». Я собрался и ответил, что мы таким не торгуем — лососю просто слишком сложно после поедания травы обратно в воду забраться. © HalfLifeCrisis / Reddit
  • Когда я начинаю ненавидеть свою работу, я рассылаю резюме. После мне приходит куча СМС с предложениями о новой работе, я начинаю представлять, как ухожу из офиса, мне становится жаль своих трудов, приходит понимание, что я все-таки люблю свою работу, и со спокойной душой снова завожу будильник на 6:30. © Подслушано / Ideer
  • Был у меня клиент, который после одной консультации решил, что мы с ним дружбаны. Стал каждый день присылать мне фоторепортажи: «Едим борщ у тещи с Наташей», «Купаемся в море в Египте». Я сначала ставила реакции, а потом взяла и написала ему, что галерея моего телефона забита исключительно его фотками и видосами. И не мог бы он сбрасывать их не мне, а на съемный диск. Он, кажется, даже обиделся. © nametle_zannapodi
  • Я репетитор. Был у меня мальчик, который каждый раз отмазывался от домашнего задания — оправдания в духе «собака съела». Уговоры и жалобы маме не помогали. В конце концов я не выдержала, пришла к ним домой и прямо в коридоре достала из сумки пачку тетрадок других учеников и предложила скормить собаке. Он так смеялся, что стал, кажется, теперь меня уважать и домашку делать.
  • Как-то в молодости работал в технической поддержке интернет-провайдера, отвечал на звонки. Работая по 12 часов на телефоне, заучивал одни и те же фразы. Однажды после работы, заходя в маршрутку, я сказал водителю: «Техническая поддержка, Дмитрий, здравствуйте!» Тот подыграл и ответил: «Водитель автобуса Сергей, добрый вечер». После рассказа на работе меня повысили. © Подслушано / Ideer
  • Работал в магазине игрушек. Покупатели часто спрашивали: «А сможет ребенок эту игрушку сломать?» Отвечал им так: «Если творчески подойти к этому вопросу, можно сломать даже лом». © Константин Богоявленский / Dzen
  • Работала с джинсами и всем, что с ними связано. Мужчина в примерочной мерил несколько моделей: позвонили — говорил по телефону, снова мерил. В общем, купил сразу трое джинсов, ушел. Я остальные сложила, какие-то повесила. Влетает этот мужчина, говорит, что забыл телефон! Иду в примерочную — телефона нет... Только он сказал, что следом заходил в другой магазин, сходит туда и... На вешалке «звонят» штаны! Короче, он разговаривал, сунул телефон машинально в карман, джинсы снял, оставил. Но вопрос тут в другом: как я умудрилась не заметить телефон в кармане, когда расправляла джинсы и вешала? © Пантера / Dzen
  • По роду деятельности мне часто приходится подписывать различные документы, хотя я и не занимаю руководящую должность. Если мне приносят один или два документа, я быстро их просматриваю и подписываю. Однако когда на мой стол ложится внушительная стопка бумаг, я прошу оставить ее на время, чтобы тщательно ознакомиться со всем содержимым, а потом уже подписать. Некоторые коллеги, возможно, думают, что я так поступаю, чтобы казаться более важной или влиятельной. Однажды я даже услышала в курилке, как кто-то сказал, что проще получить подпись у кого угодно, чем у меня. На самом деле я делаю это, потому что хочу быть уверенной в том, что подписываю. Есть сотрудники, которые подписывают все документы, не читая их, но я не хочу рисковать своей работой или свободой, кто бы там что за спиной ни гундел. © Рабочие истории / VK
  • Ха, нам начальник как-то сказала: вот приехала утром пораньше на работу — а в окнах бухгалтерии свет уже горит. Задержалась на работе — а в окнах бухгалтерии свет еще горит... Типа пристыдила. А так как бухгалтеры рядом и мы туда часто ходим, то знаем, что они постоянно днем сидят, едят пиццы или болтают, сидя кружком. Зато потом «работают» до вечера.... © L0jkaDegtya / Pikabu
  • Как-то у нас на работе уборщик гениально решил вопрос с туалетом. Чтобы поменьше убираться, он в писсуарах наклеил... маленькие точки-мишени. Стало чище, точно говорю. © thudly / Reddit

