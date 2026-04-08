Честный рассказ о том, как я в 30+ лет сменила филологию на IT и что из этого вышло
Меня зовут Яна, и пару лет назад я решила попробовать, как говорится, войти в IT. Мне тогда был 31 год. По образованию я филолог, и мозги у меня довольно гуманитарные, но здоровый интерес и даже кое-какой опыт у меня имелся. Преследуемая мечтами о шестизначной зарплате, я отправилась изучать возможности.
«Программист (сущ.) — парень, который в школе бесил тебя своими пятерками по математике, а сейчас бесит своей зарплатой»
После университета я несколько месяцев работала на должности младшего инженера-программиста и писала сценарии на одном из языков программирования для программы, которую мы «учили» понимать наш язык. Этакая компьютерная лингвистика.
Еще ранее я сама (с помощью интернета, разумеется) разработала сайт, чтобы публиковать на нем свои рассказы. Потом его забросила, но ощущение магии — ты пишешь кракозябры, а у тебя на компьютере появляется красота — во мне засело глубоко.
Хотя мотивация у людей может быть, конечно, разной. Кто-то идет за деньгами, кто-то хочет работать удаленно, а некоторых людей подталкивает окружение, как произошло в истории ниже.
- Мой тренер для меня больше, чем просто тренер — он и друг, и наставник. Я советуюсь с ним буквально на любые темы. Именно он долго «обрабатывал» меня, чтобы я сменила профессию менеджера и стала программистом. Устроившись на новую работу, я продолжала ходить на тренировки по утрам. В итоге через полгода работы на новом месте ко мне подошел руководитель и сказал: «Выбирай: либо работа, либо тренировки». Выбор был очевиден! Ушла и спокойно нашла новое место (развивалась очень быстро, тратила все свободное время на учебу). Спасибо, тренер!
Когда из каждого утюга начали вещать о нехватке специалистов в IT, я подумала: а почему нет? Время есть, желание тоже, да и тратить деньги на образование — для меня не самая плохая идея. И пошла выбирать курсы, которые дают диплом о профессиональной переподготовке, благо на рынке такого добра много.
«Сейчас как войду в IT — и залягу на пляж с ноутбуком под боком, а деньги сами будут зарабатываться» — примерно с такими мыслями люди, не знакомые со сферой, идут учиться
Обучение длилось 10 месяцев. Если вначале было довольно просто, то где-то во второй половине учебы случился квантовый скачок — иногда я даже не понимала смысла предложений. Многое из этого я начинаю осознавать только сейчас, когда сталкиваюсь с теорией в личных проектах.
На курсе были разные тематические блоки, а у каждого блока — свой куратор (это действующий разработчик). Стереотип «айтишники не умеют объяснять понятным языком» в моем случае подтвердился. Ребята — специалисты в своей области, но педагогическим талантом обладали единицы.
Соответственно, складывались ситуации, когда студент не понял материал, задал вопрос куратору, а куратор дал такой ответ, что студент еще больше запутался. К этому я не была морально готова. Выражение лица при чтении ответов на свои вопросы у меня было как у Осла из «Шрека».
Никто не будет разжевывать материал, как в школе или в университете. Почти все нужно изучать самостоятельно, причем конспектов и статей, подготовленных учебным заведением, вам не хватит. Знаний, почерпнутых только на курсах, недостаточно, чтобы получить работу.
Обучение я окончила успешно и получила свой заветный диплом. Так что теперь я не только филолог, но и дипломированный фронтенд-разработчик. Это было приятно, но пришла пора пощупать рынок труда. Тут, как вы понимаете, и началось самое интересное.
Школа, где я училась, как и почти все другие, обещает вам помочь в поиске работы. Если срезать углы, то их HR занимаются подбором вакансий для новичков и присылают вам в чат подходящие, а вы на них сами откликаетесь. Еще ребята могут посмотреть ваше резюме и помочь его улучшить.
Существуют партнерские вакансии — это когда у учебного заведения, которое вы окончили, есть договор о «поставке» новичков в какую-либо компанию или проект. Просто так на партнерку тоже не возьмут — будут выбирать из всех, кто откликнется. А сотрудничают компании обычно не с одной школой, то есть конкуренция опять-таки высокая.
9 из 10 таких вакансий не предполагают ни трудоустройства, ни даже оплаты. В основном, это стартапы с амбициозной целью заработать все деньги мира, где люди работают на голом энтузиазме, а его, извините, на хлеб не намажешь. Это называется «наработка опыта», без которого, как известно, никуда не берут. Но это действительно рабочий способ зайти в сферу IT — позже, уже имея опыт в коммерческом проекте, вам будет легче найти «настоящую» работу.
- После получения диплома пишу в школу, мол, вы обещали трудоустройство после курса, давайте помогайте. HR в ответ присылает сообщение: «А вы договор читали?» Иду перечитывать и нахожу текст мелким шрифтом: «Мы помогаем находить работу такому-то проценту студентов в течение такого-то времени после окончания курсов». В общем, гарантии трудоустройства нет — есть только «помощь» в поиске вакансий.
- В 22 получил диплом программиста. Но так как опыта не было, работал то там, то сям. В 28 лет все бросил и решил уже стать программистом. Все такие: «Ты с ума сошел, жена в декрете, мелкому полгода, на что жить будешь?» Полгода работал почти за ’’спасибо’’ ради опыта и знаний. Фрилансил за копейки. Работал по 16 часов. Было туго. Сейчас мне 33, и уже 3 года как работаю ведущим разработчиком в международном банке.
На всех собеседованиях я себя ощущала, как Энди из фильма «Дьявол носит Prada» под пристальным взглядом Миранды Пристли
На все начальные вакансии, где обещали хоть какую-то оплату, набегало по несколько сотен кандидатов. Понятно, что сотрудники отдела кадров просто не в состоянии посмотреть все эти резюме, поэтому крайне редко когда дело доходило до общения с живым человеком. Большинство отсеивались на этапе скрининга.
Если скрининг вы прошли, следующий этап — это собеседование с кадровиком. Если и эту ступеньку одолели, дальше предстоит самое сложное — техническое собеседование (иногда собеседований два, порой три, а бывает и еще больше — в общем, кто во что горазд). Это своего рода экзамен, на котором технический специалист будет задавать вам вопросы и, возможно, просить вас в режиме реального время решать задачи, которые он вам даст.
Звучит красиво, но на деле такое собеседование часто превращается в фарс. Вам задают академические вопросы и ждут академические ответы. То есть вы демонстрируете знания, которые далее в работе применять не будете. Это просто надо принять как данность — так уж сложилось, и ничего с этим поделать нельзя. Поэтому у выпускников курсов (да и у любого айтишника, который меняет работу) есть такое развлечение — сидеть и неделями готовиться к техническому интервью. Да, прямо учить и заучивать. А потом как можно быстрее пройти его, иначе знания забудутся, ведь вы их не используете.
- Лет эдак много тому назад руководитель IT-отдела довольно крупной компании, в которой я работал, рассказал, что в порядке эксперимента разместил свое резюме по должности системного администратора и даже несколько раз съездил на собеседование в разные места. Так вот, практически на всех собеседованиях он с треском провалился.
«До моего собеседования осталась буквально одна минута, и вот что произошло...»
В общем, собеседование — это новый вид искусства. Этому нужно целенаправленно учиться. Нам даже рекомендовали пытаться попасть на интервью туда, куда мы не хотели бы устраиваться — просто чтобы потренироваться.
Есть даже мем такой, мол, на собеседовании вам надо закодить адронный коллайдер, да еще и ручкой в блокноте, а следующие два года на работе вы перекрашиваете кнопки и скругляете у них уголки. А еще чините принтеры, компьютеры и помогаете женщинам из бухгалтерии восстановить из корзины удаленные файлы.
- Первый день на работе. Дали задачу, велели сделать до вечера. Вдруг подлетает женщина из бухгалтерии: «Помоги, я отчет для шефа удалила!» Мне некогда, отказываю. Позже вызывают меня на ковер, показывают докладную, а там написано, что я отказался выполнять свои должностные обязанности, что повлекло за собой какие-то там убытки, возникшие из-за несданного отчета. В общем, это был самый короткий период работы в моей жизни...
Из сотни откликов вам могут ответить (как положительно, так и отрицательно) из десятка компаний, остальные проигнорируют. Одна или две позовут на интервью. Это считается хорошей статистикой. Я не смогла вспомнить, на скольких интервью была я, но кажется, что на 4 или 5. Поделюсь с вами историей об одном из них, чтобы вы понимали, какой мандраж вызывают эти технические собеседования (не только у меня — практически у любого новичка).
«Пригласили на собеседование. 7 минут на трамвае, 15 — пешком, и я в офисе. Вот только дорога оказалась сложнее, чем я думал...»
Приятный для прогулок участок дороги. Особенно, если ты женщина и на шпильках.
Меня позвали на техническое собеседование в компанию, которая занималась разработкой игр. Мой набор навыков немного не совпадал с тем, что они хотели, но попробовать было интересно. Я ожидала стандартных теоретических вопросов, но ребята попросили меня включить демонстрацию экрана и «написать алгоритм для поиска ближайшего расстояния между двумя объектами в двухмерном массиве». Я растерялась от неожиданности настолько, что захлопнула ноутбук.
Сейчас вспоминать смешно (да и неловко, чего уж там). Позже я слукавила, сказав, что у меня внезапно отключили электричество. Мне дали второй шанс, а я тем временем успела разобраться в таких задачах. На работу в эту компанию я — ожидаемо — не попала.
У других людей бывают и более забавные, но при этом позитивные ситуации. Например, как у девушки из истории ниже.
- Дочка устраивалась на работу компьютерные игры делать. Пришла на собеседование. Общий офис. Все сосредоточенно работают. Дочка ждет начальника. Вдруг из-за одного компа раздается крик: «Свилога!» Ему отвечают: «Балюна!» Дочка робко: «Люзгар шарам?» Повисает тишина, выходит начальник и заявляет: «Проходи, располагайся, мы тебя принимаем». Не собеседование, а мечта!
На всех интервью меня активно поддерживали коты. Ни одного человека не помню, чтобы он не улыбнулся при появлении пушистых мордашек в кадре. Хотя HR советовали нам убирать животных подальше, чтобы на камеру они не попадали.
Мне удалось попасть в другое место по партнерской вакансии. Меня взяли на стажировку по результатам собеседования, и я там даже поработала три недели. Компания была «ламповой», коллеги были очень радушными, постоянно помогали. Это было очень приятно.
Во время стажировки нужно было пройти дополнительное обучение длиной 2 месяца и сдать экзамен, а потом снова пройти собеседование — и уже по результатам этих активностей принималось решение, берут ли стажера в штат.
Все шло прекрасно, а потом компания сократила 40% сотрудников, включая стажеров. Сейчас, насколько мне известно, она больше не функционирует.
Второе место, куда мне удалось попасть, было стартапом. Представьте себе некоего инвестора, загоревшегося идеей создать приложение, которое когда-то в будущем принесет ему кучу денег. Такой инвестор вкладывает деньги в проект, над которым работают обычно не штатные сотрудники, а как бы фрилансеры. Часто им платят почасовую ставку, а не фиксированную. Темп работы в таких проектах обычно бешеный, а процессы хромают на обе ноги.
Там я проработала около месяца и ушла сама. Изначально мы с ребятами договорились на подработку на 4 часа в день. По факту оказалось, что надо быть доступной 24/7, а в любой момент тебя могут дернуть на созвон с командой. Перед важными дедлайнами (а они были чуть ли не через день) приходилось засиживаться допоздна. Это атмосфера практически любого стартапа, как выяснилось позже. Работа организуется примерно так же, как в истории ниже — только человек в команде не один, а много.
- Обратилась как-то ко мне одна женщина по рекомендации от знакомого. Попросила сделать «социальную сеть подъезда». Чтобы соседи могли дружить и переписываться. За год она ухнула огромное количество денег в этот сайт, даже масштабную рекламу заказала. На сайте за год существования успешно зарегистрировалось 12 человек, а потом женщина решила, что занимается ерундой, и удалила все к чертям.
Кстати говоря, на рынке я их приложение так и не увидела, а ведь уже год прошел. К моменту, когда я попала в ту команду, работа уже кипела на протяжении пары лет, а разговоры о скором релизе велись ежедневно.
«Работаю айтишником в универе. Звонит один профессор и срочно просит кого-то прислать. Компьютер перенесла на другое место, „в розетку все воткнула“, но ничего не работает. Отгадайте почему»
Да и задачи, говоря откровенно, стали скучными. Если сначала было интересно, потому что многие вещи я делала впервые в жизни, то потом стало ясно, что эта работа не предполагает креативности, а делать изо дня в день одни и те же задачки мне не нравилось. Тут у меня и закралось подозрение, что в качестве трудовой деятельности разработка мне не подойдет.
С проблемой переработки я обратилась к менеджеру и попросила что-то с этим сделать. В ответ получила обещание, что он придумает что-либо и, может, переведет меня на более стабильный проект. На этом наше общение закончилось — он просто пропал. Я к тому времени потеряла задор и надоедать ему не стала. У всех свои способы управлять командой, и это, видимо, один из них. Ну, что ж, и такое бывает.
Говоря откровенно, задачи у разработчика могут быть самые разные, в том числе и не по профилю. В расхожих шутках «ты ж айтишник» есть хорошая такая доля правды.
- Звонит секретарша: «У меня компьютер выключился!» Прихожу — процессор шумит, комп вроде фурычит. Девочка сидит и глазами хлопает, мышкой водит по коврику: «Не работает!» Смотрю внимательно на монитор — а на нем кнопочка включения зажата. Монитор не включила, поэтому и комп «не работал».
- Делала сайт для компании, общалась с секретаршей шефа. Присылает она мне как-то правки голосовухами. Какую-то кнопку надо больше сделать. Я закипаю, мол, размеры хоть скажите. В ответ — фото. Открываю и роняю челюсть на пол — там она пальцами на мониторе показывает, какая должна быть кнопка...
Другие ребята из моего потока имеют более или менее похожий опыт. Кому-то удалось попасть на испытательный срок на минималку, кто-то пошел другим путем и подписал договор с компанией, которая за денежку обеспечит вас опытом, который вы укажете в резюме. Вас познакомят с проектом, с технологиями и так далее, то есть это абсолютно законно и вы реально погрузитесь в какой-то проект и там разберетесь, но моим моральным принципам это несколько противоречит. Этот путь я не выбрала.
Кому-то повезло зайти с чуть более выгодной позиции, но ни одного новичка, попавшего на более или менее приличную зарплату сразу, я не видела.
«Я работаю в IT. Вот как выглядит мой коллега в пятницу вечером»
Работа почти любого новичка напоминает труд бурлака, тянущего баржу. Я решила, что не готова к такому формату. Хотя разработка остается моим приятным хобби, которое однажды, может быть, даже монетизируется.
Суммируя все вышесказанное, в целом — да, попасть в IT реально, но нужно быть готовым к большому объему работы и учебы за небольшие деньги на продолжительной дистанции (HR говорили, что примерно года работы должно хватить, чтобы прыгнуть на ступеньку выше) и к долгому поиску этой самой работы.
Рынок труда сейчас перегрет, новичков после курсов крайне много и выделиться из толпы трудно. Но путь, как известно, осилит идущий.
