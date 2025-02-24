По мне так хороший кадровик и должен иметь образование психолога. И пользоваться этими знаниями.
17 историй о тех, кто рискнул и сменил профессию в зрелом возрасте
Истории
2 часа назад
А что если взять и все изменить? Бросить офис, открыть свое дело или кардинально поменять профессию? Звучит как чистое безумие, но именно так начинаются истории людей, которые в зрелом возрасте решились на смелые перемены. Они доказали, что возраст – это не преграда, а возможность начать заново, опираясь на свой богатый жизненный опыт!
- Поменяла профессию, стала программистом. Коллектив хороший, но прямо терпеть не могу созвоны с одним коллегой. Ему примерно 35, мужчина. Ему дали задачу по отлову ошибки, он увидел какой-то программный код, который написал кто-то из наших. Долго до меня ехидно допытывался с намеками, что это все я, и «нечего женщинам делать в программировании». Сижу и думаю, это ж как человека жизнь обидела, если он так желчью плюется. Ошибка точно не из-за меня. © Подслушано / Ideer
- Мне 32 года и я, проработав некоторое время медсестрой, пошла учиться на врача. Очень удивилась, столкнувшись с волной негатива от многих знакомых. Мол, зачем ты в таком возрасте пошла учиться, это глупо, лучше ребенка заведи, машину купи. Большинство этих же людей сами обращаются ко мне за помощью в медицинских вопросах и говорят, что у меня очень легкая рука. Но при этом говорят, что учиться нужно в 17 лет, а в моем возрасте – это несерьезно и баловство. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 62, моя подруга-художница потеряла зрение на один глаз и больше не могла заниматься творчеством. В тот день я поняла, что дальше откладывать некуда. Начала с уроков 3 раза в неделю, восстановила свои прежние художественные навыки за 4 месяца и продолжила совершенствоваться. Мне теперь плевать, что люди думают о том, что я создаю. Я делаю то, что нравится мне. Сейчас, 10 лет спустя, я продаю свои работы, у меня много выставок в галереях и наград. Обо мне даже написали в национальном художественном журнале. © miss-alane-eous / Reddit
- Поговорила недавно с другом и поняла, как же скучно я живу. Его внезапно настиг кризис среднего возраста. Сменил прическу, уволился с наскучившей работы. Подал на развод с женой, с которой давно жили, как соседи по квартире. Но решил, что и этого мало. Начал пробовать разные виды спорта, а потом и вовсе улетел на острова. Устроился в клуб серфинга, работает с молодыми ребятами. Говорит, что теперь ощущает себя на своем месте. © Палата №6 / VK
- Почти всю свою жизнь проработал инженером-программистом. Мне уже за 40, и у меня двое детей. Я поработал в трех разных фирмах, и ни в одной мне не давали и шанса поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Все это достигло апогея на моей последней работе, где возникла серьезная техническая проблема, пока я был в отпуске.
Директор разослал всем разработчикам сообщения с просьбой как можно скорее приехать в офис, иначе мы останемся без работы. Я вернулся из отпуска пораньше, чтобы помочь решить проблему, но обнаружил, что она уже устранена. Именно в этот момент я понял, что так продолжаться не может, и решил хотя бы взять несколько месяцев отпуска и подумать о своей жизни. А я с самого детства интересовался работой по дереву. Так что от скуки я начал делать деревянные украшения, небольшие предметы мебели и декор с инкрустацией. Они отлично продавались на ярмарках. Тогда я окончательно решил, что теперь буду плотником. С тех пор я наращиваю клиентскую базу, запустил интернет-магазин и начал работать под заказ. Это было спонтанное решение, но мне повезло! © TheSameButBetter / Reddit
- Работал в юридической фирме с одним парнем. Он был нереально крутым, ну просто ходячая энциклопедия! Оттарабанил там почти 18 лет, выполнял всю свою работу идеально и почти никогда не жаловался на нагрузку, от которой стонали его коллеги. А месяц назад он внезапно уволился. Я обалдел, когда узнал, что он теперь стал почтальоном. Сказал, что хочет работу, которая не связана с консалтингом, где его просто оставят наедине со своими мыслями. © joshi38 / Reddit
- В школе я была отличницей, но в университет поступила благодаря связям: друг отца помог мне поступить на бюджетное место на юридический факультет. Он же помог мне устроиться на работу по специальности, и я проработала юристом около шести лет. В итоге я решила сменить сферу деятельности и поступила в IT-школу, где училась полгода. После окончания обучения я сразу же нашла работу. Уже два года я работаю удаленно, и мне все нравится. А нужно было всего-то отойти от связей и попытаться сделать первый шаг самостоятельно, без помощи других. © Палата №6 / VK
- Я по образованию психолог. Всегда мечтала быть практикующим специалистом, помогать людям. Но меня хватило всего на 2 года. Поняла, что едет кукуха. Клиентов становилось все больше, а я не вывозила. Быть психологом без эмпатии невозможно. Но сложно научиться не перенимать все человеческие проблемы на себя и не нести их в свою жизнь. Настроение было на дне. Поэтому я сменила профессию и пошла работать эйчаром. Успешно применяю свои навыки коммуникации с людьми и кайфую. Забавно, что училась на психолога, а пригодилось это совсем в другой сфере работы с людьми. © Палата №6 / VK
- После 14 лет работы управляющим в сетевом семейном кафе, где талисманом сети была мышь, я пошел работать в службу дератизации. Моя любимая шутка о том, что я перешел с «работы на мышей» на «работу против мышей». © letmebeyoursalad / Reddit
- Я стал безработным айтишником в 55 лет и ни одна компания не хотела нанимать меня. Приятель как-то увидел мой сад и сказал: «Тебе нужно зарабатывать на этом». Я ответил: «Да ладно, все знают, как сделать сад красивым», а он возразил: «Вовсе нет». Я начал со стрижки газонов. Ну и вот, благодаря сарафанному радио теперь у меня 34 сада. Делаю все: от прополки и подрезки до чистки водостоков. А особенно мне нравится оформлять клумбы. © Yeah_right_sezu / Reddit
- Я работал с парнем, который раньше занимался заливкой бетона. Потом ему надоело работать на улице в жару, и он ушел в IT. Он был моим менеджером 4 года, пока нас обоих не уволили. Затем он решил снова сменить карьеру и стал профессиональным гонщиком. © zerbey / Reddit
- Выучила английский в декрете самостоятельно и бесплатно. Познакомилась с иностранцем. Дал он мне задание в своем городе навести справки о бизнесе, что его интересует. И понеслось. Стала представителем иностранной компании, вела переговоры, изучала новое, помогала проводить встречи. Поначалу переводила на пальцах и с блокнотиком. Через несколько лет стала переводить не хуже профи. Этот опыт показал, что в жизни ничего не надо бояться. Я запросто могу менять теперь работы по пару раз в год. Скажет мне начальник что-то не то – до свидания. В отпуск летом не пускает – прощайте. Условия ставлю я, а не мне. Появилась уверенность, которая сметает все границы. Вот сейчас у меня два высших, опыт работы с иностранцами, бизнес с нуля. А до этого была забитой девочкой-трусишкой, которую и не замечали. © Стелла А / VK
- Я в 33 года устала от своей старой работы, что называется, перегорела. Хотя сама работа была очень интересной, условно «мужской». Сначала была простым администратором в автосервисе, потом помощником, потом уже экспертом-оценщиком. Дошла до вершины, даже обучала мужчин этой профессии, и что-то, как говорится, приуныла. Зарплата очень хорошая для моего региона, и работа довольно уникальная – всего 8 женщин на такой должности в стране. Но у меня была пустота внутри. А по первому образованию я учитель-логопед. В один день просто взяла и сказала, что ухожу и все. Муж был в шоке, но поддержал! Теперь работаю с детишками с ограниченными возможностями. Эти особенные детки наполняют меня энергией, а самое главное – ощущением нужности. И не нужен этот статус, деньги и все регалии! © Юлия Нораева / VK
Работать с "особенными"детьми, имо, должно быть ужасно тяжело эмоционально. Или реально у человека склонность и талант.
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- Я в 40 лет решила выучиться на врача. Все, конечно, отговаривали. Куда поперлась на старости лет? Лучше бы за вторым ребенком сходила. И вообще уже пора о пенсии задуматься. А я слушаю и смеюсь в кулак, ведь мои родственнички не знают, что я 15 лет подрабатывала на ресничках и бровях и каждую копеечку откладывала, чтобы сколотить капитал и заниматься после 40 тем, к чему действительно лежит душа.
- Я вместо мастера маникюра стала спортивным тренером. Пока все нравится, втянулась, полюбила свою работу. Нравится работать с детьми, видеть их рост, возить их на соревнования и другие спортивные мероприятия. Иногда вспоминаю о том как делала маникюр, о клиентах. Воспоминания теплые и приятные, но мыслей о том, чтобы вернуться в профессию, пока нет. © Катерина Рощина / VK
- Стала начальником службы спасения. Но каждый год 8 марта есть у меня такая традиция: я снова флорист! © Юлия Манько / VK
- Училась на бухгалтера, работала в банке. После декретного отпуска согласилась на должность руководителя творческого коллектива. В 38 лет получила работу мечты! Учу играть на гитаре, ставлю концерты. © Татьяна Григорьева / VK
Самореализация действительно позволяет вынырнуть из водоворота повседневной суеты и возвращает жизни смысл и краски! Читайте нашу статью: 15+ жизненных историй о том, как люди бросают свои увлечения, но порой возвращаются к ним
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