17 историй о тех, кто рискнул и сменил профессию в зрелом возрасте

А что если взять и все изменить? Бросить офис, открыть свое дело или кардинально поменять профессию? Звучит как чистое безумие, но именно так начинаются истории людей, которые в зрелом возрасте решились на смелые перемены. Они доказали, что возраст – это не преграда, а возможность начать заново, опираясь на свой богатый жизненный опыт!