14 сотрудников отелей, у которых за смену историй больше, чем гостей на ресепшене

Заселяешься в отель на пару дней или на недельку и думаешь, что персонал видел все и удивить его уж нечем. Но не тут-то было. Некоторые постояльцы умудряются посетовать на холодильник, который слишком громко работает, хотя он выключен, а другие требуют номер подальше от лифтов, а потом жалуются, что до них далеко идти. В общем, сотрудникам гостиниц уж точно не приходится скучать с такой-то работой.