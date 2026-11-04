14 сотрудников отелей, у которых за смену историй больше, чем гостей на ресепшене
Заселяешься в отель на пару дней или на недельку и думаешь, что персонал видел все и удивить его уж нечем. Но не тут-то было. Некоторые постояльцы умудряются посетовать на холодильник, который слишком громко работает, хотя он выключен, а другие требуют номер подальше от лифтов, а потом жалуются, что до них далеко идти. В общем, сотрудникам гостиниц уж точно не приходится скучать с такой-то работой.
- Я горничная. Гостья из люкса попросила срочно вынести из номера все зеркала, даже маленькое в ванной. Сама ждала в коридоре и в номер заходить отказывалась. Ну, думаю, очередные причуды богачей. Снимаю последнее зеркало и тут слышу из угла хриплое: «Кр-р-расавчик!» Это был ее волнистый попугай Кеша! Он увидел свое отражение и делал комплименты сам себе. Без зеркал Кеша успокоился, а мне на прощание сказал: «Пока-пока!»
Этот кот живет при одном турецком отеле. Видимо, его там неплохо кормят
- Много лет назад администратор в отеле хотела авторизовать карточку гостя на $300 и случайно вбила $30000. У гостя транзакция прошла. Пока она докладывала ситуацию начальству, гость подошел на ресепшен и спросил: «Девушка, я так понимаю, это был мой первый взнос на покупку отеля?» С юмором оказался.
Круто! У нас базово лимиты по карточкам 3-5 тыс. местный валюты, это где-то 800-1300 долларов. Если надо оплатить покупку дороже, приходится в апке менять лимит. И все равно больше 15к по карте не дают (это меньше 5к баксов) - свыше только банковским переводом.
- Работала на ресепшене в отеле. Стоишь утром после ночной смены, вспоминаешь людей, с которыми довелось пообщаться в смену. Персонал на работу приходит, со всеми здороваешься, улыбаешься родным лицам после непростой ночи и радуешься, что скоро домой. Тут идет начальница. Она умела задавать только два вопроса, но в разные дни, сейчас поймете почему. Первый вариант вопроса: «Почему не улыбаетесь? Вы же на стойке работаете, забыли?» А вот другой вопрос: «Почему вы все улыбаетесь? Что-то случилось?» До сих пор не понимаю, что она хотела увидеть. Но я там больше не работаю.
- Постоялица гостит в нашем отеле уже четвертый раз. И каждый раз, когда она приезжает, вечно находит нелепые поводы для жалоб. Так, она забронировала номер на пятницу, приехала в час ночи и была недовольна тем, что ее не заселили в это время. В последний раз она жаловалась на то, что холодильник слишком шумит и она не может спать, хотя он был выключен. За это «неудобство» ей сделали скидку в 25 долларов. В этот раз мы предоставили ей номер самого высокого класса, а на следующее утро она спустилась и пожаловалась, что мы «намеренно» поселили ее в номер, за которым росло дерево, мол, его ветви будут загораживать ей солнечный свет. Наконец, наш генеральный менеджер сказал ей, что эти истории с бесконечными жалобами в надежде получить скидку были шиты белыми нитками. Посоветовал ей искать в будущем другие варианты размещения.
При заселении в отель сказали, что не работает половина каналов. Получается, не обманули
- Я работала на ресепшене отеля уже четвертый день без выходных. Каждый день у нас было около 30-40 заездов и столько же выездов. Очень устала, в общем. Тут приезжают гости из Бахрейна. Я встречаю их как положено, но смотрю не туда и в моменте говорю: «Welcome, Mr Bahrain!» (пер. — «Добро пожаловать, мистер Бахрейн!»). Смех гостя надо было слышать. А главное, вся абсурдность ситуации до меня дошла в тот момент, когда мне сказали: «Thank you, miss Kazakhstan!» (пер. — «Спасибо, мисс Казахстан!»). В общем, на протяжении всей недели проживания в отеле он так и называл меня «мисс Казахстан». Хорошо, что гость был с юмором и ничуть не обиделся.
- Сижу на смене в отеле, на полную играет «I Want To Break Free». На ресепшен спускается гость. Я ставлю песню на паузу. И тут гость говорит: «А зачем вы выключили? Я специально спустился послушать! Обожаю эту песню!»
Как вы обычно справляетесь с тем, чтобы открыть мокрыми руками отельные шампуни и гели для душа?
в последних трех отелях не было одноразки... были большие перенаполняемые бутылочки. типа забота об окружающей среде. зубной щетки/пасты тоже не дали, но я вожу с собой.
(в принципе я и мыломойку для волос вожу свою, в небольших дорожных бутылочках. кудрявые волосы, знаете...)
Китай, Германия, Казахстан.
- Я каждый день складываю гостям лебедей из полотенец. И вот звонок: гостья попросила прийти лично ту, «кто делает птиц». Иду и думаю: наверное, жалоба, может, лебедь кривой-косой вышел. Захожу и обалдеваю: у нее на столе целая стая крошечных журавликов из салфеток, красных, синих, золотых. Гостья оказалась мастером оригами. Мой лебедь ей так понравился, что она предложила обмен: я учу ее полотенечному лебедю, она меня — журавлику. Час сидели на ковре. Теперь на ресепшене у нас стоит ее подарок: журавль из рисовой бумаги.
- До замужества я работала в Анталии в отеле на ресепшене. Обожала в свои выходные наряжаться как турист и притворяться, что не знаю никакого языка, кроме своего родного. Мне нравилось слушать то, что обо мне говорят, пока они думали, что я не понимаю.
- Ко мне обратилась молодая пара с жалобой на отсутствие развлекательной программы в нашем отеле и потребовала частичный возврат средств. Когда наш генеральный менеджер объяснил им, что на нашем веб-сайте и на всех платформах бронирования четко указано, что мы не предоставляем никаких развлечений, они заявили, что прекрасно об этом знают, но отель этой категории все равно должен что-то предоставлять, и они, так или иначе, имеют право на возврат части денег. Наш менеджер стоял на своем. В итоге они нам оставили отзыв с одной звездой.
Стоит об этом поаедении и написать ответ. Что зная изначально, мошеннически пыталичь выдавить скидку. Не рекомендуем к заселению..
Этот кот выбирает шезлонги тех отдыхающих, которые его никогда не прогоняют. Хозяева лежака либо приносят новый и ставят его рядом, либо ютятся вместе с котом
- Работала в студенчестве администратором в отеле. Как-то у нас проживал папа с дочкой. К ним утром зашел друг, и мужчина-гость его любезно пригласил с ними отзавтракать. Все же бесплатно! Потом они тоже почему-то не хотели оплачивать.
- Ой, мое любимое. Когда люди просят номер на высоком этаже, но как можно дальше от лифта. Ну а потом жалуются, что им приходится далеко до него идти. Они не понимают, что это два взаимоисключающих понятия?
- Когда работал в отеле, в какой-то момент пришлось добавить в инструкцию для администраторов ресепшен пункт о том, что нельзя показывать гостю, что вы его знаете, и произносить фразы вроде «Вам как обычно?» А то разные случаи бывали.
В холле одного немецкого отеля стоит холодильник с продуктами. Можно взять что-то оттуда, и зафиксировать это в тетради. А по выезде расплатиться
В Германии это - обычное явление. Мы, например, уже много лет покупаем яйца и картошку у фермеров в небольшом поселке рядом с городом. У них во дворе стоят два шкафа: один с картошкой, расфасованной в упаковки по сортам, другой - с яйцами, макаронами, мёдом. Можно приехать в любое время суток, взять то, что нужно, и оставить деньги в специальном ящичке. Очень удобно.
- Ко мне на ресепшен подошел мужчина в длинном плаще и темных очках, снял дешевый номер и попросил никого не пускать. На второй день за дверью послышался громкий, быстрый стук. Постучала, чтобы узнать, все ли в порядке, — гость открыл. Объяснил, что жена просто устала от того, что по вечерам он орет во время онлайн-игр, вот она и выставила ультиматум.
- Когда-то работала в отеле. Стояла на стойке ресепшена в форме, все как и полагается, тыкала в компьютер. Тут ко мне подошел человек и на полном серьезе спросил: «Вы тут работаете?»
Заселяясь в отель в следующий раз, улыбнитесь администратору на ресепшене. Возможно, часом ранее он снимал для постояльца все зеркала в номере или доказывал ему, что развлекательная программа в их отеле не предусмотрена. Ведь жизнь сотрудников отелей только со стороны кажется размеренной рутиной.
Комментарии
Спасибо за статью - повеселили с утра 😁 Какими же странными бывают некоторые люди!