О, мне такое надо! Коврик - это ерунда в наших условиях, у нас дорога грунтовка, сейчас вот начнутся дожди, там не то что грязь на подошвах, там по половину ботинка грязь налипать будет. Особенно учитывая, что мы
любим поблуждать в малопроходимой местности...
11 обычных вещей, которые в других странах выглядят совершенно по-разному
Многие бытовые мелочи мы используем каждый день и даже не представляем себе свой дом без них. Мы моем посуду губкой, кипятим воду в чайнике, закидываем кусочки хлеба в тостер и протираем пол в ванной шваброй. Поэтому, оказавшись за границей и не обнаружив в квартире всех этих вещей, естественно удивляемся. Но на самом деле все эти каждодневные штуки в некоторых странах просто выглядят по-другому. И некоторые из них даже хочется забрать к себе домой. Уж очень удобны они в хозяйстве.
Придверные коврики
Никому не нравится бесконечно пылесосить и мыть пол в коридоре из-за того, что на улице грязь и слякоть. Поэтому у большинства хозяев коврик лежит не только перед входной дверью в квартиру, но и сразу за ней. Увы, иногда этот аксессуар не слишком хорошо удаляет грязь и снег с подошв ботинок.
А вот в Финляндии почти перед каждым подъездом или крыльцом можно найти своеобразный коврик, который состоит из трех щеток. Одна расположена снизу, а две другие — по бокам. Если засунуть туда ботинок и немного подвигать его вперед и назад, снег, камешки и налипшая грязь с обуви моментально слетают. Правда, такую щетку, как и придверный коврик, нужно регулярно чистить.
О, мне такое надо! Коврик - это ерунда в наших условиях, у нас дорога грунтовка, сейчас вот начнутся дожди, там не то что грязь на подошвах, там по половину ботинка грязь налипать будет. Особенно учитывая, что мы
Резиновые сапоги
Резиновые сапоги для ненастной погоды вещь незаменимая. Но ходить в них целый день не очень удобно, а таскать с собой на случай дождя — тоже не лучший вариант. Когда-то большой популярностью у наших бабушек и дедушек пользовались галоши — резиновые накладки, которые надевались поверх обуви. В Японии такие штуки можно найти до сих пор.
Недавно видела девочку лет 6-7 в резиновых сапогах.
Казалось бы, ноябрь, что такого?
Но на улице было +33)
В любом крупном японском супермаркете можно найти множество вариантов: от простых пластиковых чехлов, которые вряд ли прослужат дольше нескольких дней, до резиновых накладок на молнии, снабженных специальной противоскользящей подошвой. Такие штуки идеально подходят для межсезонья, когда, выходя из дома, не знаешь, пойдет дождь или нет.
Губки для мытья посуды
Лучше всего для мытья посуды подходит посудомойка. Однако если ее нет, приходится выбирать чем оттирать тарелки: губкой или щеткой. А вот в Швеции для этих целей используются салфетки, сделанные из специальной ткани. Они отлично впитывают влагу и быстро сохнут. Причем с помощью этих тряпочек не только моют посуду, но и вытирают различные кухонные поверхности.
Салфетки-тряпочки. Разблокировано воспоминание "дежурство в школьной столовой". Вонючие до тошноты тряпки, которые, кажется, никогда не меняют, после сушки стоящие колом. И брусок мыла...
Ну нафиг.
- Я всегда использовала для мытья посуды тряпочку. Как-то гостил у нас приятель мужа. Своеобразный был товарищ. Он настаивал на том, что тканевые салфетки для этих целей не подходят, и порывался мыть посуду бумажными. Дескать, все остальные варианты негигиеничны. Надо ли говорить, что после него все приходилось переделывать.
В Южной Корее в роли губок выступают сусеми — вязаные из полиэстеровой пряжи мочалки. Этот материал позволяет сэкономить на моющем средстве. А поскольку здесь посуду отскребают от следов пищи в отдельном тазике и только потом споласкивают, воды для мытья тоже требуется меньше. Сусеми бывают самых разнообразных форм и расцветок: от ярких ягод до милых мышек.
А кстати да, губка лучше образует пену, что позволяет использовать меньше химии при мытье посуды, а значит и меньше воды при полоскании.
А вообще я за посудомойку! Но иногда приходится и руками помыть, когда много готовишь и банально "заканчивается" инструментарий (к примеру, маленьких мисочек для смешивания у меня всего 2, и лопаток для сковороды тоже, а в доме аллергик с диетой "ни грамма курятины")
Приборы для приготовления кофе
Казалось бы, для приготовления растворимого кофе никаких особых механизмов не нужно. Чашка, горячая вода, кофейный порошок, ложка — и напиток готов. Однако, в Греции особой популярностью пользуются кофейные миксеры. С помощью них можно украсить растворимый кофе объемной пенкой и приготовить настоящее фраппе без всяких усилий.
Сушилки для белья
Кажется, что напольная сушилка для белья найдется буквально в каждом доме. Удобная штука — можно поставить в любом помещении, быстро передвинуть, если требуется. А когда белье высохло, устройство складывается и убирается куда-нибудь в угол.
Увы, осенью или зимой плотная одежда может висеть на сушилке днями. Без солнца и в относительной прохладе влага испаряется медленно. Поэтому в Англии популярны подвесные сушилки. Их вешают под самый потолок, где воздух значительно теплее. А потому и сохнут вещи быстрее. Плюс такая сушилка занимает совсем мало места.
У нас в сьемной квартире была напольная сушилка. Места и так мало, а тут еще эта гаргара половину оставшегося пространства занимает.
Я не знаю, где у автора такое "у нас", а вот в моём "у нас" (Польша, Беларусь, Украина, Москва) потолочные системы продаются в любом строительно-хозяйственном магазине.
Тостеры
Для тех, кто любит по утрам лакомиться ломтиками поджаренного хлеба, тостер — вещь необходимая. Но есть у этого прибора и недостатки: он занимает на кухне место, его нужно чистить, а функция у него только одна. К тому же из-за кусочков пригоревшего хлеба тостеры частенько ломаются.
А вот на кухне в Чили можно найти практически вечный тостер, которому даже розетка не нужна. Один минус — такие тостеры не совместимы с электроплитами. Да и за хлебом нужно приглядывать, изредка переворачивая его.
я купила тостер для микроволновки)). поджаривает хорошо, но нужно переворачивать. немного напряжно)
Чайники
Удивительно, но далеко не в каждом доме можно найти электрический чайник. Например, в Италии чай не слишком популярен, а для приготовления кофе используют кофеварки, поэтому покупка электрического чайника кажется им пустой тратой денег. Если же воду для каких-то целей все-таки требуется нагреть, всегда можно отправить кастрюлю или другую подходящую емкость в микроволновку.
Швабры
В Финляндии обычно не ставят в ванной отдельную душевую кабину. Душ просто крепят к стене, само пространство огораживают занавесками, а в полу делают сливное отверстие. Поэтому вместо привычных швабр или тряпок финны вытирают пол в ванной комнате специальной щеткой с резиновой насадкой. Она напоминает скребок для мытья окон. С помощью такой штуки все лужи и подтеки быстро отправляются в слив.
Кстати да, годная штука. У нас именно так и сделано - душ к стене, трап в полу, и швабра с резинкой.
Потому что на первой съёмной была душевая кабина - я замучилась отдраивать от известковых потеков, а сын пару раз умудрился в стенку локтем заехать, когда свою шевелюру мыл. Так что финский душ - самое то!
Подставки для зонтов
У нас перед входом в некоторые магазины или помещения общественного пользования можно найти подставки под зонтики. Правда, пользуются ими неохотно, ведь какой-то незнакомец может случайно унести с собой именно ваш аксессуар. Поэтому большинство людей стараются с зонтами не расставаться.
В Японии для хранения зонтов придумали специальные ячейки, которые запираются на замок. Отличная штука — и пол в помещении не намочишь каплями с зонта, и зонт не потеряешь.
Емкости под масло
Если мы обычно покупаем оливковое и подсолнечное масло в литровых бутылках, то в Греции его приобретают в совсем других объемах. Стандартная семья берет свежее оливковое масло раз в год, а некоторые предпочитают покупать продукт прямо на небольших фабриках или у знакомых фермеров. Так что этот продукт здесь разливают в 17-литровые канистры. Хотела бы я тоже масло в таких объемах покупать.
Приспособления для нарезания пищи
Если мы за столом обычно орудуем ножом и вилкой, разрезая мясо и овощи на кусочки, то в Южной Корее для этих целей используется совершенно другой прибор. Когда гостю в ресторане требуется нашинковать лапшу или разделать стейк для ребенка, он обычно просит у персонала ножницы. И, между прочим, разрезать ими пищу значительно удобнее, чем простым ножом.
Пробоаала, не зашло. ножом удобнее, не надо под низ куска подлпзить лезвиями
Была в командировке в Корее, и коллеги пригласили меня в барбекю-ресторан. Нажарили мы мяса, а чем его резать — непонятно. Показала официанту, что мне нужен нож. Прибегает он через минуту, и я застываю от изумления — парень радостно протягивает мне ножницы. Пока я глазами хлопала, коллега улыбнулась, забрала у официанта ножницы и быстренько разделала все стейки на мелкие кусочки.
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