11 обычных вещей, которые в других странах выглядят совершенно по-разному

Никому не нравится бесконечно пылесосить и мыть пол в коридоре из-за того, что на улице грязь и слякоть. Поэтому у большинства хозяев коврик лежит не только перед входной дверью в квартиру, но и сразу за ней. Увы, иногда этот аксессуар не слишком хорошо удаляет грязь и снег с подошв ботинок.

А вот в Финляндии почти перед каждым подъездом или крыльцом можно найти своеобразный коврик, который состоит из трех щеток. Одна расположена снизу, а две другие — по бокам. Если засунуть туда ботинок и немного подвигать его вперед и назад, снег, камешки и налипшая грязь с обуви моментально слетают. Правда, такую щетку, как и придверный коврик, нужно регулярно чистить.