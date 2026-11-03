18 историй из спортзала, где среди тренажеров и шороха кроссовок прятались комедийные сюжеты

17 объявлений, которые могут поднять настроение на весь день
Народное творчество
27.10.2026
В тренажерку мы, как правило, идем просто позаниматься спортом, но порой уносим обратно целый ворох занятных впечатлений. Необычные привычки посетителей, интересные совпадения и мелкие недоразумения дают повод сохранить отличное настроение еще долго после окончания тренировки. Вот несколько историй от работников и посетителей спортзала, чьи визиты туда запомнились неожиданными случаями.
А ведь застать курьезные ситуации с участием чудны́х незнакомцев можно не только в спортзале. Очередь в магазине, поездка в транспорте или визит в торговый центр тоже могут внезапно превратиться в сценку из ситкома или стенд-апа.