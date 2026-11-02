22 котика, каждый из которых радует своих кожаных одним мурлыканьем

Теплый бок под рукой, мурчание громче холодильника, лапа, которая в шесть утра деликатно трогает нос, и вылизанная до блеска миска, которая почему-то все равно считается пустой. Кошки сами решают, где спать, что ронять со стола и когда подходить за лаской. А мы подстраиваемся и еще считаем, что это нам повезло. А в конце покажу своего мурлыку — внештатного помощника, который иногда лично контролирует оформление статей.

«Кота нам не надо», — говорил он. Моноко, кажется, внимательно слушал

Цветы в этот горшок так и не посадили: место уже занято

Завели котенка. Заметили, что пока муж на работе, он спит на его футболке. Купили ему лежанку — ни в какую! Умилились, мол, видимо, любит, скучает. Убрала лежанку в шкаф. Вдруг смотрю, а котенка нет нигде! Искала по всему дому, уже даже мужу позвонила. И вдруг слышу из спальни: «Мяу». Этот пушистый хулиган забрался в шкаф и спал на простынях. Оказывается, дело не в запахе, а в ткани — королевич спит только на хлопке! ADME

«Наша собака уверена, что кот — ее сын.» Судя по фотографии, он не возражает

Сначала: «Что мне с ним делать?» Через несколько дней: «Как я раньше без него жил?»

Пришел утром на работу и увидел, как за стеллажом мелькнула маленькая тень. Я включил свет, закрыл дверь и медленно подошел к ней. Я где-то слышал, что, если медленно моргать, кошка меньше боится человека. Не знаю, правда ли это, но, похоже, сработало! Мы с ней поморгали друг другу, потом я протянул руку, и после недолгого мяуканья она разрешила взять себя на ручки. Честно говоря, у меня никогда не было кошек, зато есть добрый и любопытный пес, которого котенок пока недолюбливает. Я накормил малышку, и она уснула у меня на плече. © zukamiku / Reddit

Серый привел свою избранницу познакомиться с хозяевами и заодно показать, кто тут следит, чтобы миски не пустовали

tan.ya8829 Елена Есина только что У меня Васёк тоже приводил беременную подружку. Гордый такой ходил! Ответить

Именинница Аврора ждет гостей. Комплименты тоже принимаются

Мой кот Кузьмич перестал встречать меня с работы. Открываю дверь — в прихожей пусто, а он лежит на диване с таким видом, будто и не заметил моего возвращения! Даже немного обидно стало. Однажды я посмотрела запись с домашней камеры и увидела, что каждый вечер он заранее усаживается у двери. Но стоит ему услышать мой ключ в замке, как он бежит на диван. Теперь я первым делом иду туда, глажу его, а он мурчит так громко, словно ждал меня целый день. Хотя, как выяснилось, именно этим он весь день и занимался. ADME

Увидели, что он точная копия кота с картины, и поняли: это знак

Три года назад жена купила картину с рыжим котом. А недавно мы взяли из переполненного приюта кота на передержку, чтобы пристроить его в хорошие руки. Увидели, что он вылитый кот с картины, и поняли: знак, рыжик остается у нас. Зовут его Абрикос, ему около восьми лет, он очень дружелюбный и спокойный... большую часть времени. © Reddit Любовь Мельникова только что Нашу рыжую кошку зовут Апельсинка Ответить

Эта кошечка живет в соседнем доме, но каждый день приходит под чужую дверь. Похоже, настойчиво подает заявку во вторую семью

Мама приехала к нам на неделю и сразу сказала: «Кот у вас хороший, но шерсть повсюду. Не понимаю, как вы привыкли». Перед ее отъездом я заглянула в гостиную: мама сидела на полу и уговаривала нашего Пончика еще раз залезть в коробку, чтобы снять его на телефон. Вечером она прислала мне двадцать три фотографии и спросила, не скучает ли он без нее. ADME

У старшего кота появился младший. Теперь даже спят по семейному расписанию

В детстве пообещала себе: «Вырасту самой красивой». И выросла

Однажды наша фирма устанавливала сетки «антикошка» в питомнике мейнкунов. Ну что вам сказать... За пару дней я выгладил примерно 20 километров котов. Ни о чем не жалею. roroiko Olga Kessler только что А пару метров 🐈‍⬛🐈вы домой не прихватили 🤔 как вы смогли устоять то🤔🤪 Ответить

Кошка Вафелька думает: «Что вы от меня хотите-то, кожаные? Дайте нормально облизать ковер!»

У этой кошечки перед сном очень важное дело: принести человеку любимого ежика

«Ты зачем этого мелкого балбеса в дом принес? Я не давала разрешения!»

А вы поняли, что он делает?

Этого рыжего разыскивают за кражу подсолнухов. Особые приметы: невинный взгляд и ни капли раскаяния

А вот и мой внештатный редактор Тигр. Следит, чтобы ни одна статья о питомцах не вышла без кошачьего контроля

ADME Это Я только что ооо, это же Тигруша из вчерашней статьи) где Черныш к нему в гости приходил Ответить