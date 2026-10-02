30+ человек рассказали, как любимое хобби превращает обычные будни в маленький праздник

Хобби — самый доступный способ порадовать себя, заземлиться и отдохнуть душой. Будь то выкройка платьев для той самой Барби, уход за аквариумом, о котором вы мечтали все детство, выпечка тортов или реставрация стульев на дачном дворе — каждый выбирает что-то свое. Вязать после работы, запечатлевать моменты фотокамерой или вышивать крестом на досуге — главное, чтобы процесс отзывалось восторженным еканьем сердца!

Иногда надо просто уметь выгодно подать себя

Записалась я на курсы шитья. Рассчитывала на то, что будет медитативненько. Преподаватель оказалась строгой, лет шестидесяти. Села я за машинку. Начали с пошива юбки. Шью часа три, а юбка кривая! Преподавательница посмотрела и сказала, мол, ничего, для первого раза сойдет. Поинтересовалась: «А в первый раз у всех так криво?» Ответила, что обычно получается ровнее, но это не важно, ведь я старалась. Через пару дней я вернулась, хотела свою кривую юбку перешить. А она удивилась: «А зачем? Носите так, авангардно смотрится!» Я взяла и так и сделала — надела на вечеринку подруги. Девчонки спросили, где я купила юбку. Сказала, что сшила сама. На вопрос про то, специально ли криво, ответила, мол, естественно, это же авангард! artasiatime Борис Кучуков только что Фонвизин, Недоросль.

— Ты сшил кафтан Митрофанушке кривой!

— Так я же говорил, что не учился шитью!

— Так первой то портной ни у кого не учился!

— А может я лучше первого портного пошил! Ответить

«Готовить вкусности — это мой релакс после работы. К слову, я — мужчина. Обожаю это дело!»

«Купила себе новенький набор и радуюсь. Вышиваю крестом с 11 лет. Да-да, в 21 веке еще остались девушки, которые любят таким заниматься»

zhenikarul

Совместить полезное с приятным — это надо уметь!

Как-то давно я ездила отдыхать. Познакомилась там с пожилой женщиной, разговорились с ней про недвижимость. Она со мной поделилась одним занятным способом для покупки жилья. Сказала, что нужно купить вышивку домика, но перед вышиванием на канве карандашом написать параметры квартиры, о которой мечтаешь. Я, конечно же, посмеялась. А по приезду домой как-то в магазине рукоделия присмотрела симпатичную вышивку с домиком. Вспомнила слова той женщины и приобрела ее себе. Сделала все так, как она советовала. Вышивку закончила, купила другую, ее тоже доделала, ну и забыла про это дело. В течение месяца со мной связались застройщики и предложили купить квартиру с хорошей скидкой. Уже после решения всех вопросов до меня дошло, что параметры новой квартиры точно такие же, как я написала на вышивке с домиком! sua_888_ Наталия Лещук только что А можно так мужа вышить? Ответить

«Обожаю вязать. Мой кот частенько следит за тем, чтобы я все делал на совесть. Как же я счастлив в такие моменты»

«Мое хобби — кондитерские изделия. Где-то год назад открыла для себя зефирную флористику. Например, это букет из домашнего зефира — очень вкусно!»

Некоторые хобби бывают настолько оригинальны, что некоторые могут и не понять

У меня новое хобби — присматривать, что интересного люди оставляют у мусорок. Хожу, смотрю, иногда что-то домой забираю. Как-то вывела на прогулку собаку, заодно решила по мусорным площадкам рядом с домом пройтись. Время полночь. Вдруг виду у баков возле входа в парк стоят коробки с женской обувью — туфли, сапожки, ботинки. Все выглядит как новое. И размер мой! Решила примерить. В одной руке держу поводок, другой — примеряю. И тут я боковым зрением вижу группу людей, идущих в мою сторону. Узнаю среди них своего бывшего парня. А он меня тоже узнал. Идет со своей новой девушкой и другом, смотрят на меня. А я балансирую на одной ноге, на другой ноге туфля. Мне даже стало неудобно перед ними, а потом я подумала, как должно быть стыдно моего бывшему, и меня сразу отпустило! polem1ka_ Tatiana Hramova только что Все так, никого не слушай, делай, как тебе хочется. Ответить

«Я увлекаюсь лоскутным шитьем. Дело непростое, но разве не чудо чудное, диво дивное?»

«Рисую картины питомцев с помощью шерсти. начала совсем недавно. Вот это портрет моей кошки Лисы»

Некоторые увлечения приходятся большинству по вкусу

Мне 46. В прошлом году я впервые взялся за выпечку. Раньше думал, что это трудно и замысловато, мол, без таланта, призвания и опыта ничего не выйдет. Как выяснилось, ничего сложного в этом нет. Даже ведро терпения не обязательно. Тесто делается в несколько не сильно напряженных этапов, между которыми можно и нужно заниматься другими своими делами. Заказал себе всяких приблуд для выпечки: формы для печенья, силиконовые коврики, скалку с мерными ободками... Жалею только о двух вещах: что не взялся за это раньше и что пока нет внуков, которых можно было бы угощать «дедушкиными» пирожками. © Подслушано / Ideer

«Занимаюсь лепкой из полимерной глины. Люблю лепить еду, например, пельмешки. Они отлично смотрятся на браслетах. А еще у меня есть браслеты с эчпочмаками»

«2 месяца и вот такая красота получилась! Это макет дома моих родителей в масштабе 1:40, все сделано мной»



«Делала домик в подарок папе на день рождения. У дома даже снимается крыша и потолок. Давно планировала и очень удачно успела его смастерить, пока на работе случился простой» © Prokrastinata / Pikabu

«Точечная роспись — мое новое увлечение. Расписала свой блокнот. Он был самый простой, черный и однотонный, а теперь выглядит вот так»

Трудности случаются даже когда занимаешься любимым делом, но это не повод сдаваться

Пошла на занятия восточными танцами. Я в восторге! Почти год учила сольный номер. Готовилась, сама украсила костюм стразами. Устала, думала, что следующий год отдохну и возьму передышку. Но я получила столько удовольствия во время, что поняла: не смогу я на следующий год просто сидеть и смотреть концерт. Уже начала обдумывать новую постановку. Очень полюбила это дело. Когда танцую, чувствую, что живу! © Кактус / ADME

«Вязание — мое любимое хобби. К своей свадьбе я связала песелю костюмчик. Кажется, что он затмит меня, невесту, на моем же празднике, но я и не против»

«Создаю кукол. Просто влюблена в фарфор! На создание куклы ушло 5 месяцев — от начала работы над моделью до финальных штрихов»

«Создаю панно из бумаги. Недавно заинтересовалась. Очень нравится делать панно на тему кошек и растений. Потом раздариваю получившуюся красоту друзьям»

Хобби не только радуют, но и успокаивают

Я мечтала о собственном аквариуме. Всегда очень любила животных, но родители были против, мол, слишком много хлопот. Как-то на день рождения подруга подарила мне маленький аквариум с рыбками. Я прыгала от счастья! С тех самых пор забота о рыбках и стала моим хобби. Я стала разбираться в видах, постепенно добавила растения. Теперь у меня есть целый уголок с экзотическими рыбами. Обожаю наблюдать за их плавными движениями, это успокаивает! Даже родители втянулись, приходят полюбоваться. © Подслушано / Ideer

«Достаточно было раз попробовать и я втянулся! Шью одежду в технике прямой и обратной тканевой аппликации. А вообще я самоучка»

«На одну работу может уйти целая неделя, потому что процесс достаточно трудоемкий. Но это как медитация! Рисунок, выполненный в такой технике, выглядит живее, нежели вышивка. он более долговечен, чем тот же рисунок краской. Плюс создается эффект объемности. Я бы хотел научиться создавать портреты-трафареты, тогда можно будет даже портреты вышивать».

«Я вручную шью миниатюрные игрушки. Они набиты опилками, а в пузиках у них — стеклянный гранулят. Ростом эти ребята около 9 сантиметров»

«У меня появилось новое хобби — собирать мусор и дыроколить его в марки. Меня очень заземляет и успокаивает процесс создания картинок и наклеивания»

elenavttt

Разных хобби много, главное — найти свое

Муж после сокращения на работе слонялся без дела — ни к чему душа не лежала. Прихожу однажды домой, а в прихожей гора каких-то черепков битых. Махнула рукой — пускай что хочет делает! А на следующий день я обалдела, когда он брякнул на стол вазу, собранную из черепков, интересную такую — всю в золотых прожилках между швами. Оказалось, он увлекся кинцуги — японской техникой реставрации керамики, где сколы не прячут, а подчеркивают золотом. Не знаю, надолго ли его хватит, но глаза у мужа светятся так, как давно уже не светились! ADME

«Занимаюсь валянием из шерсти. Делаю разные фигурки, а потом фотографирую их. Знакомьтесь, это голубь Геннадий⁠!»

На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет!

Занимаюсь даунхиллом — это скоростной спуск с горы на велосипеде с преодолением различных препятствий и трамплинов. Это дорогостоящее увлечение — специальный велик обошелся мне в 200 тысяч. И 90% людей, узнав, сколько стоит байк, начинают говорить, что лучше бы я на машину копил и что они бы не стали такие деньги тратить на «какой-то лисапед». Я устал уже объяснять, что никакая машина не доставит мне такого удовольствия, как велосипед, и для меня он — все радости жизни! © Подслушано / Ideer

«Делаю всякое прикольное из дерева: мебель, свет и декор. Вот люстра-лодка, декоративное панно с подсветкой и настольная лампа с ночником и USB-зарядкой⁠»

«Я вышивальщица. Сначала думала, что это обойдет меня стороной, но увы — я тоже начала вышивать питомцев»

«Я обвожу фото питомца на планшете стилусом, потом выкручиваю яркость на максимум, сверху кладу ткань и обвожу по ткани специальной терморучкой. А дальше уже „рисую нитками по ткани“. Может, это не самый простой путь, но мне очень нравится, как получаются песики в этой технике».

Хобби — это не обязательно что-то оригинальное или замороченное

Я обожаю фотографировать. У меня есть огромный архив, снимаю с 7 класса все поездки и встречи с друзьями. Зато какое счастье потом пересматривать, распечатывать и дарить альбомы на память со всеми редкими фотками! А еще мне нравится пересматривать старые фото из домашнего архива, когда глядишь на снимок бабушки и видишь, откуда у тебя, например, такие скулы. Для меня это просто счастье! © Подслушано / Ideer

«Делаю украшения из полимерной глины. Вот моя последняя работа — серьги в виде гроздей черники — от крошечных белых цветочков до спелых фиолетовых ягод»

Любимое хобби может и прибыль приносить

Мама в детстве часто штопала нам вещи, шила что-то красивое для себя. Папа всегда удивлялся: «Как это у тебя так легко получается?» На годовщину их свадьбы он приволок ей швейную машинку, мол, раскошелился. Мама подарок приняла, а на утро отчебучила — вывесила на эту швейную машинку объявление с расценками. Подшить брюки, ушить юбку, залатать носки — на все виды работ своя цены. Мама посмеялась, увидев нашу реакцию, и сказала: «А что? Хобби деньги должно приносить». ADME

«Раньше мне сложно было поверить, что такие игрушки можно сделать из обыкновенной ваты. А сейчас делаю их сама! Таких малышей можно и на елку, и на полку»

«Шью наряды для кукол. Так увлеклась, что забросила другие свои хобби и в любую свободную минуту ищу выкройки, крою и строчу»

«У меня в детстве не было Барби, но мне очень хотелось. Были какие-то реплики плохого качества, которым я шила одежки. Но всегда хотелось мне прямо настоящую, чтобы руки и ноги гнулись, чтобы одежда у нее была и всякие прибамбасы. Купила я себе куклу, теперь шью для нее одежки, фоткаю. Большинство тех, кто видит, начинают говорить: „Что за глупость!“ А я счастлива, занимаясь тем, чем в детстве не могла». © Selka / Pikabu

То неописуемое чувство, когда находишь дело по душе!