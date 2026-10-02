Фонвизин, Недоросль.
— Ты сшил кафтан Митрофанушке кривой!
— Так я же говорил, что не учился шитью!
— Так первой то портной ни у кого не учился!
— А может я лучше первого портного пошил!
30+ человек рассказали, как любимое хобби превращает обычные будни в маленький праздник
Хобби — самый доступный способ порадовать себя, заземлиться и отдохнуть душой. Будь то выкройка платьев для той самой Барби, уход за аквариумом, о котором вы мечтали все детство, выпечка тортов или реставрация стульев на дачном дворе — каждый выбирает что-то свое. Вязать после работы, запечатлевать моменты фотокамерой или вышивать крестом на досуге — главное, чтобы процесс отзывалось восторженным еканьем сердца!
Иногда надо просто уметь выгодно подать себя
- Записалась я на курсы шитья. Рассчитывала на то, что будет медитативненько. Преподаватель оказалась строгой, лет шестидесяти. Села я за машинку. Начали с пошива юбки. Шью часа три, а юбка кривая! Преподавательница посмотрела и сказала, мол, ничего, для первого раза сойдет. Поинтересовалась: «А в первый раз у всех так криво?» Ответила, что обычно получается ровнее, но это не важно, ведь я старалась. Через пару дней я вернулась, хотела свою кривую юбку перешить. А она удивилась: «А зачем? Носите так, авангардно смотрится!» Я взяла и так и сделала — надела на вечеринку подруги. Девчонки спросили, где я купила юбку. Сказала, что сшила сама. На вопрос про то, специально ли криво, ответила, мол, естественно, это же авангард!
Фонвизин, Недоросль.
«Готовить вкусности — это мой релакс после работы. К слову, я — мужчина. Обожаю это дело!»
«Купила себе новенький набор и радуюсь. Вышиваю крестом с 11 лет. Да-да, в 21 веке еще остались девушки, которые любят таким заниматься»
Совместить полезное с приятным — это надо уметь!
- Как-то давно я ездила отдыхать. Познакомилась там с пожилой женщиной, разговорились с ней про недвижимость. Она со мной поделилась одним занятным способом для покупки жилья. Сказала, что нужно купить вышивку домика, но перед вышиванием на канве карандашом написать параметры квартиры, о которой мечтаешь. Я, конечно же, посмеялась. А по приезду домой как-то в магазине рукоделия присмотрела симпатичную вышивку с домиком. Вспомнила слова той женщины и приобрела ее себе. Сделала все так, как она советовала. Вышивку закончила, купила другую, ее тоже доделала, ну и забыла про это дело. В течение месяца со мной связались застройщики и предложили купить квартиру с хорошей скидкой. Уже после решения всех вопросов до меня дошло, что параметры новой квартиры точно такие же, как я написала на вышивке с домиком!
«Обожаю вязать. Мой кот частенько следит за тем, чтобы я все делал на совесть. Как же я счастлив в такие моменты»
«Мое хобби — кондитерские изделия. Где-то год назад открыла для себя зефирную флористику. Например, это букет из домашнего зефира — очень вкусно!»
Некоторые хобби бывают настолько оригинальны, что некоторые могут и не понять
- У меня новое хобби — присматривать, что интересного люди оставляют у мусорок. Хожу, смотрю, иногда что-то домой забираю. Как-то вывела на прогулку собаку, заодно решила по мусорным площадкам рядом с домом пройтись. Время полночь. Вдруг виду у баков возле входа в парк стоят коробки с женской обувью — туфли, сапожки, ботинки. Все выглядит как новое. И размер мой! Решила примерить. В одной руке держу поводок, другой — примеряю. И тут я боковым зрением вижу группу людей, идущих в мою сторону. Узнаю среди них своего бывшего парня. А он меня тоже узнал. Идет со своей новой девушкой и другом, смотрят на меня. А я балансирую на одной ноге, на другой ноге туфля. Мне даже стало неудобно перед ними, а потом я подумала, как должно быть стыдно моего бывшему, и меня сразу отпустило!
«Я увлекаюсь лоскутным шитьем. Дело непростое, но разве не чудо чудное, диво дивное?»
«Рисую картины питомцев с помощью шерсти. начала совсем недавно. Вот это портрет моей кошки Лисы»
Некоторые увлечения приходятся большинству по вкусу
- Мне 46. В прошлом году я впервые взялся за выпечку. Раньше думал, что это трудно и замысловато, мол, без таланта, призвания и опыта ничего не выйдет. Как выяснилось, ничего сложного в этом нет. Даже ведро терпения не обязательно. Тесто делается в несколько не сильно напряженных этапов, между которыми можно и нужно заниматься другими своими делами. Заказал себе всяких приблуд для выпечки: формы для печенья, силиконовые коврики, скалку с мерными ободками... Жалею только о двух вещах: что не взялся за это раньше и что пока нет внуков, которых можно было бы угощать «дедушкиными» пирожками.
«Занимаюсь лепкой из полимерной глины. Люблю лепить еду, например, пельмешки. Они отлично смотрятся на браслетах. А еще у меня есть браслеты с эчпочмаками»
«2 месяца и вот такая красота получилась! Это макет дома моих родителей в масштабе 1:40, все сделано мной»
«Делала домик в подарок папе на день рождения. У дома даже снимается крыша и потолок. Давно планировала и очень удачно успела его смастерить, пока на работе случился простой»
«Точечная роспись — мое новое увлечение. Расписала свой блокнот. Он был самый простой, черный и однотонный, а теперь выглядит вот так»
Трудности случаются даже когда занимаешься любимым делом, но это не повод сдаваться
- Пошла на занятия восточными танцами. Я в восторге! Почти год учила сольный номер. Готовилась, сама украсила костюм стразами. Устала, думала, что следующий год отдохну и возьму передышку. Но я получила столько удовольствия во время, что поняла: не смогу я на следующий год просто сидеть и смотреть концерт. Уже начала обдумывать новую постановку. Очень полюбила это дело. Когда танцую, чувствую, что живу!
«Вязание — мое любимое хобби. К своей свадьбе я связала песелю костюмчик. Кажется, что он затмит меня, невесту, на моем же празднике, но я и не против»
«Создаю кукол. Просто влюблена в фарфор! На создание куклы ушло 5 месяцев — от начала работы над моделью до финальных штрихов»
«Создаю панно из бумаги. Недавно заинтересовалась. Очень нравится делать панно на тему кошек и растений. Потом раздариваю получившуюся красоту друзьям»
Хобби не только радуют, но и успокаивают
- Я мечтала о собственном аквариуме. Всегда очень любила животных, но родители были против, мол, слишком много хлопот. Как-то на день рождения подруга подарила мне маленький аквариум с рыбками. Я прыгала от счастья! С тех самых пор забота о рыбках и стала моим хобби. Я стала разбираться в видах, постепенно добавила растения. Теперь у меня есть целый уголок с экзотическими рыбами. Обожаю наблюдать за их плавными движениями, это успокаивает! Даже родители втянулись, приходят полюбоваться.
«Достаточно было раз попробовать и я втянулся! Шью одежду в технике прямой и обратной тканевой аппликации. А вообще я самоучка»
«На одну работу может уйти целая неделя, потому что процесс достаточно трудоемкий. Но это как медитация! Рисунок, выполненный в такой технике, выглядит живее, нежели вышивка. он более долговечен, чем тот же рисунок краской. Плюс создается эффект объемности. Я бы хотел научиться создавать портреты-трафареты, тогда можно будет даже портреты вышивать».
«Я вручную шью миниатюрные игрушки. Они набиты опилками, а в пузиках у них — стеклянный гранулят. Ростом эти ребята около 9 сантиметров»
«У меня появилось новое хобби — собирать мусор и дыроколить его в марки. Меня очень заземляет и успокаивает процесс создания картинок и наклеивания»
Разных хобби много, главное — найти свое
- Муж после сокращения на работе слонялся без дела — ни к чему душа не лежала. Прихожу однажды домой, а в прихожей гора каких-то черепков битых. Махнула рукой — пускай что хочет делает! А на следующий день я обалдела, когда он брякнул на стол вазу, собранную из черепков, интересную такую — всю в золотых прожилках между швами. Оказалось, он увлекся кинцуги — японской техникой реставрации керамики, где сколы не прячут, а подчеркивают золотом. Не знаю, надолго ли его хватит, но глаза у мужа светятся так, как давно уже не светились!
«Занимаюсь валянием из шерсти. Делаю разные фигурки, а потом фотографирую их. Знакомьтесь, это голубь Геннадий!»
На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет!
- Занимаюсь даунхиллом — это скоростной спуск с горы на велосипеде с преодолением различных препятствий и трамплинов. Это дорогостоящее увлечение — специальный велик обошелся мне в 200 тысяч. И 90% людей, узнав, сколько стоит байк, начинают говорить, что лучше бы я на машину копил и что они бы не стали такие деньги тратить на «какой-то лисапед». Я устал уже объяснять, что никакая машина не доставит мне такого удовольствия, как велосипед, и для меня он — все радости жизни!
«Делаю всякое прикольное из дерева: мебель, свет и декор. Вот люстра-лодка, декоративное панно с подсветкой и настольная лампа с ночником и USB-зарядкой»
«Я вышивальщица. Сначала думала, что это обойдет меня стороной, но увы — я тоже начала вышивать питомцев»
«Я обвожу фото питомца на планшете стилусом, потом выкручиваю яркость на максимум, сверху кладу ткань и обвожу по ткани специальной терморучкой. А дальше уже „рисую нитками по ткани“. Может, это не самый простой путь, но мне очень нравится, как получаются песики в этой технике».
Хобби — это не обязательно что-то оригинальное или замороченное
- Я обожаю фотографировать. У меня есть огромный архив, снимаю с 7 класса все поездки и встречи с друзьями. Зато какое счастье потом пересматривать, распечатывать и дарить альбомы на память со всеми редкими фотками! А еще мне нравится пересматривать старые фото из домашнего архива, когда глядишь на снимок бабушки и видишь, откуда у тебя, например, такие скулы. Для меня это просто счастье!
«Делаю украшения из полимерной глины. Вот моя последняя работа — серьги в виде гроздей черники — от крошечных белых цветочков до спелых фиолетовых ягод»
Любимое хобби может и прибыль приносить
- Мама в детстве часто штопала нам вещи, шила что-то красивое для себя. Папа всегда удивлялся: «Как это у тебя так легко получается?» На годовщину их свадьбы он приволок ей швейную машинку, мол, раскошелился. Мама подарок приняла, а на утро отчебучила — вывесила на эту швейную машинку объявление с расценками. Подшить брюки, ушить юбку, залатать носки — на все виды работ своя цены. Мама посмеялась, увидев нашу реакцию, и сказала: «А что? Хобби деньги должно приносить».
«Раньше мне сложно было поверить, что такие игрушки можно сделать из обыкновенной ваты. А сейчас делаю их сама! Таких малышей можно и на елку, и на полку»
«Шью наряды для кукол. Так увлеклась, что забросила другие свои хобби и в любую свободную минуту ищу выкройки, крою и строчу»
«У меня в детстве не было Барби, но мне очень хотелось. Были какие-то реплики плохого качества, которым я шила одежки. Но всегда хотелось мне прямо настоящую, чтобы руки и ноги гнулись, чтобы одежда у нее была и всякие прибамбасы. Купила я себе куклу, теперь шью для нее одежки, фоткаю. Большинство тех, кто видит, начинают говорить: „Что за глупость!“ А я счастлива, занимаясь тем, чем в детстве не могла».
То неописуемое чувство, когда находишь дело по душе!
- С детьми сидела свекровь, а тут появились деньги на няню. Говорим ей: «Мама, ты свободна! Занимайся собой». Глаза загорелись, выдала: «Можно я у вас на участке буду своим хобби заниматься?» Думаю, ну, сейчас помидоров нам насажает. А на утро мы с мужем ахнули — свекровь притащила к нам во двор целую гору старых венских стульев. Сказала, что выкупила за бесценок в интернете и собирается их реставрировать и продавать за дорого.
Новое хобби или давно забытое увлечение детства — главное вовремя прислушаться к себе. Иногда нужно просто сделать так, как хочется — и будет вам счастье: