Я ушла из офиса, чтобы заниматься своим хобби, и теперь понимаю: это было лучшим решением
Подруга Света всегда потрясающе пекла. Помню, как мы у нее рецепт фирменного «Медовика» выпрашивали, правда, такой вкусный ни у кого не получался. Поэтому, когда я узнала, что Света начала делать торты на заказ, ни капли не удивилась. А что? Хорошее хобби. И только недавно при встрече Света мне рассказала, что решила бросить работу программиста ради своего увлечения. Спрашиваю у нее: «Ну и как тебе?» А она смеется и отвечает: «Увлекательно, но историй уже на целую книгу набралось!» Дальше — рассказ от ее лица.
Я с детства обожала сладости печь. Родственники и знакомые уже знали: если нужен торт к какому-то празднику — можно ко мне обращаться. Мне это было только в радость. Постоянно новые рецепты отыскивала, видео смотрела. Но, наверное, так бы и пекла исключительно для себя, если бы мне друзья на день рождения кондитерские курсы не подарили.
Прошла их, и подумала: почему бы выпечкой профессионально заняться. А что? Почти вся необходимая техника у меня есть. Тортики в ближайшей кондитерской я видела — не хуже сделаю. Работать можно на дому, значит, не придется два часа на дорогу в офис тратить. Одни плюсы! Однако всё оказалось не так просто.
Испекла я несколько тортиков, отфотографировала их и завела страничку. Прошел один день, неделя, а звонков нет. Муж только головой покачал, дескать, зряшная затея. Этих кондитеров вокруг — целое море. С чего это у меня народ заказывать тортики будет? Но я сдаваться не собиралась.
Выложила свои тортики в домовой чат, благо живем мы в настоящем человейнике на 20 этажей. И заказы пошли. Сначала 1–2 в неделю, но, когда жильцы мою выпечку распробовали и молва разошлась, то и покупать стали больше. А заодно я выяснила, в чем изначально ошиблась.
Девушка с четвертого этажа заказала «Молочную девочку», с пометкой «на день рождения». Ух, я расстаралась: коржи целый день пекла, потом кремовыми розочками и ягодами украшала. Торт получился — загляденье! Отношу его заказчице, она открывает дверь, смотрит на торт и потрясенно ахает: «Так он еще и красивый?!»
Выяснилось, что она кусочек торта у соседки попробовала, ей понравилось. Но на моих фото он выглядел неказистым, поэтому она купила фрукты для украшения. После этого я решила профессиональную фотосессию заказать, чтобы и снимки были красивые, и понятно было, что выпечка моя. Впрочем, это не избавило меня от претензий клиентов. И иногда они были обоснованными.
Однажды я параллельно делала два торта. Один — мужу с надписью от жены: «10 лет вместе». Второй — для начальника от коллектива: «Спасибо за терпение!» Конечно же, надписи я перепутала.
Заметила, когда один торт уже уехал. Звоню заказчице, чуть не плачу. Она молчит секунду и как начинает хохотать: «Не забирайте! Мужу надпись „Спасибо за терпение!“ даже больше подходит!» В итоге торт для начальника исправила, а второй так и съели и от компенсации отказались. Хотя не всегда клиенты попадаются милые.
Делала многоярусный свадебный торт. Так за него волновалась, что решила сама в ресторан отвезти. Доставила, всё проверила и отправилась домой. А через пару часов звонит свидетельница и испуганно говорит, что кто-то торт толкнул, один корж треснул и часть украшений отвалилась. А его выносить через час!
Что делать? Схватила всё необходимое и помчалась в ресторан. На месте трещину замаскировала, заново украсила, торт в порядок привела. Не идеально, конечно, но лучшее, что я смогла сделать на скорую руку. А через пару недель прилетает от молодоженов отвратительный отзыв. Дескать, торт в реальности совсем другим оказался. Ну что ж, всякое бывает.
В общем, работа у меня пошла, и через полгода уже отбоя от заказов не было. Всё-таки сарафанное радио — отличная вещь. Я буквально летала, а муж ворчал: холодильник вечно вкусностями забит, а есть ничего нельзя. Кроме того даже на выходных я на кухне хлопочу, а обычной едой у нас дома даже и не пахнет.
Свекровь тоже добавляла: «Хоть бы что-нибудь для мальчика моего сделала!» Я сначала отмалчивалась, а потом взяла и в конце месяца купила еще один холодильник — для своей продукции и новую приставку для мужа, о которой он давно мечтал. Благоверный был в таком счастье, что свекровь мне больше слова лишнего не сказала.
Впрочем, и мои родственники тоже были не в восторге от новой работы. Когда начала печь на заказ, мама посмеивалась: «Надолго тебя хватит?» А через год попросила торт коллеге на юбилей. Я открыла календарь, а у меня на субботу уже мест нет. Она обиделась: «Для мамы и нельзя?!» Пообещала подумать.
На следующий день звонит мама и говорит: «Всё, торт не нужен!» Я выдохнула, а мама продолжает: «Коллега уже заказал торт у тебя на эту дату. Сказала, что который раз уже берет и ей всё нравится!» И вот тогда мама впервые спросила у меня не «Когда ты уже наиграешься?», а «Сколько у тебя вообще в месяц заказов?»
Да, работу кондитера нельзя назвать простой. Иногда заказов прилетает столько, что даже не знаешь, за что хвататься. А потом следует пауза на целую неделю. Я в такие периоды обычно новые рецепты пробую и экспериментирую с формой. Плюс, клиенты частенько чудят: сегодня торт нужен, а завтра нет.
Заказали огромный торт на юбилей мамы. Три дня с ним возилась, а с утра приходит сообщение: «Торт не заберем». Я пригорюнилась — кому еще такая красота нужна? И тут прилетает спасительная смска: «Мама вчера всё отменила и уехала отмечать юбилей на дачу. Можете курьера туда отправить?» Отправили. Вечером получаю фото с довольной именинницей в резиновых сапогах и кусочком торта. Похоже, праздник удался!
Я очень люблю свое дело, потому что оно приносит людям радость. Да, в отличие от других подарков, торт съедят, но приятные воспоминания всё равно останутся. А иногда и не только они. Однажды делала для семилетки торт на день рождения. По просьбе родителей украсила его фигурками из мастики, изображающими его любимых супергероев.
Через пару месяцев получаю сообщение от мамы именинника: «Представляете, Дима фигурку Человека-паука, которая на тортике была, на полку с другими игрушками поставил. Думала, она быстро рассыпется, а фигурка до сих пор стоит. Сувенир на память!» Мне показалось это очень милым.
А вообще, это так здорово — заниматься тем, что тебе нравится, и получать от работы искреннее удовольствие! Даже если иногда что-то не получается, я не опускаю руки и пробую еще раз. Теперь, когда у меня много заказов, я могу выбирать то, что мне действительно интересно, и не хвататься за всё подряд.
Вот только родственники иногда бурчат, когда я отказываюсь в последний момент делать для них торт. Хорошо, что здесь мне муж помог. Завел для них чат и теперь такие заказы пораньше мне передает. Главное, я точно ни на что не променяю профессию кондитера. Даже не представляю, чем бы я еще хотела заниматься.
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