Я ушла из офиса, чтобы заниматься своим хобби, и теперь понимаю: это было лучшим решением

Я с детства обожала сладости печь. Родственники и знакомые уже знали: если нужен торт к какому-то празднику — можно ко мне обращаться. Мне это было только в радость. Постоянно новые рецепты отыскивала, видео смотрела. Но, наверное, так бы и пекла исключительно для себя, если бы мне друзья на день рождения кондитерские курсы не подарили.

Прошла их, и подумала: почему бы выпечкой профессионально заняться. А что? Почти вся необходимая техника у меня есть. Тортики в ближайшей кондитерской я видела — не хуже сделаю. Работать можно на дому, значит, не придется два часа на дорогу в офис тратить. Одни плюсы! Однако всё оказалось не так просто.