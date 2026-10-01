У нас в школе был мальчик с совершенно ужасным почерком. Его учителя периодически за это журили, но никогда оценок не снижали.
18 ярких историй и фото о том, что быть родителем школьника — порой тот еще квест
Быть родителем школьника — задача со звездочкой. Общение с учителями, домашние задания, родительские чаты и утренние сборы превращают обычные будни в целый квест. Но именно из таких моментов и складываются истории, которые потом остаются в памяти надолго. Родители школьников не понаслышке знают, сколько маленьких приключений приносит школьная жизнь. В бонусе — простой совет от учительницы, как помочь детям собраться в кучу и лучше учиться.
- Тетрадь моего сына по математике хранится в школе как образец самого ужасного почерка и безответственного отношения к предмету. Второй класс тоже. Сын сегодня — преподаватель высшей математики, работает в академии наук, почти защитил докторскую по математике. В школе были в шоке: а как так можно было? А гений властвует над хаосом.
- Моя дочь к концу первого класса на листочке написала про учительницу, что она коза. Обиделась на нее, видете ли, но дома уже не помнила, за что, и рыдала из-за своего такого поступка, потому что любит ее. Они в этом возрасте подвластны мимолетным порывам.
Пример самодисциплины и мотивации
«Яромир, соберись. Тетрадь моего сына после первого урока математики в этом году. 2-й класс, в ход пошел внутренний диалог. Не вмешиваюсь в беседу, наблюдаю со стороны».
- Моя доча на линейке заявила: «Мама, мне скучно, пошли домой». А вчера вечером подошла и сказала: «Я не хочу завтра в школу, а давай не пойдем». В саду, бывало, у нас что такое прокатывало. А все потому, что она не хочет рано вставать.
Эх, отлично понимаю эту девочку - сама по утрам не могу заставить себя вставать.
Ребенок сам себе написал такую напоминалку
«Нет! Сначала уроки».
- Мы с братом не ходили в школу две недели. В тайне от родителей. Вот мама удивилась, когда классная ей позвонила и спросила, а что происходит.
«Нашла записку после урока английского. Сын держался как мог»
«Мое терпение: 0».
- Учительница срочно вызвала в школу, говорит, мой семиклассник приносит на уроки «вещи для взрослых». Помчалась разбираться. В кабинете завуч с молчаливым укором показывает его рюкзак, смотрю и сдерживаю себя, чтобы не захохотать: ведь там полная коллекция моих старых любовных романов. Сын давал их читать одноклассницам — хотел с ними подружиться.
Дети — это что то с чем то
«Арина Александровна — математичка».
- Мой в первом классе хвалил себя «малдес» и «унничка». Потом перешел к выставлению себе 5+.
- Мой младший сын сказал, что завтра нужно пойти в школу, перетащить парты в соседний класс. На следующий день говорит: «В чате только один одноклассник придет, остальные все слились». Я говорю, так и ты не ходи, а сын: «Так что, классуха одна будет парты тягать?» и пошел. Горжусь тобой, сынок!
Последняя страница тетрадки ученика 2 «Л» класса
«Я хочу закончить школу сейчас».
- Я второй день в ленте ловлю фото и видео тетрадей детей, где родители жалуются, что учитель занизил оценку за оформление тетради с правильным решением. В комментариях учителя, которые защищают подход, аргументируя «математика — наука точная, все должно быть точно по заданию, в том числе и оформление всех задач и примеров». Рукалицо. Обучение через демотивацию.
Вот еще одна примечательная запись
«124 номер псехолага».
Все мы учились понемногу...
А что они хотели, всего четвертое сентября на дворе, не все буквы вернулись из отпуска😁
- У нас была одна мамочка, предлагала «давайте на выпускной из 5 класса закажем Бейонсе, пусть выступят на разогреве у Киркорова». Выгнали ее из чата, жить стало легче.
А может это был сарказм в ответ на завышенные требования некоторых родителей?
- Ну все, началось 1 сентября. Одна мамаша написала в родительский чат, что нужно непременно идти в ресторан. А просто съесть кусочек тортика с чаем — фу, плебейство
- Я как мама 5-х детей с огромной кучей родительских чатов просто игнорирую их. Если надо на что-то собрать, мне и так напишут в личку или позвонят, а я там уже скажу, участвую я или нет. Берегите свое время.
Т.е. она время бережёт, а другим приходится тратить свое личное время, чтобы отдельно именно ей напомнить?
Берегите свое время - не напоминайте таким людям ничего.
Бонус: совет от учителя, чтобы мотивировать детей
- Я детям в тетради клеила стикеры с разными надписями: Ты очень умный! У тебя все получится! Я люблю тебя! Если что то не получилось, у тебя есть много попыток все исправить! Если что-то не получается, выдыхай и пробуй еще раз!
Одна фраза! Но именно она, как говорили дети, помогала собраться в кучу.
О, да! Таких учителей мало - и они на вес золота! Вспоминаю англичанку сына из прогимназии, к сожалению, уже покойную - потрясающая была учительница, такая внимательная, творческая и инициативная! Всегда клеила детям в тетради и дневники различные картинки на английском, поздравляла их с праздниками и днями рождений. На уроках они делали физкультурные упражнения, прыгали, пели и танцевали, сопровождая свои действия английским текстом.