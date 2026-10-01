18 ярких историй и фото о том, что быть родителем школьника — порой тот еще квест

О, да! Таких учителей мало - и они на вес золота! Вспоминаю англичанку сына из прогимназии, к сожалению, уже покойную - потрясающая была учительница, такая внимательная, творческая и инициативная! Всегда клеила детям в тетради и дневники различные картинки на английском, поздравляла их с праздниками и днями рождений. На уроках они делали физкультурные упражнения, прыгали, пели и танцевали, сопровождая свои действия английским текстом.