16 историй о студенческой поре, которую просто невозможно вспоминать без улыбки
Кажется, только вчера мы переживали о зачетах, переписывали лекции, сбегали на дискотеки и делили бутерброды на двоих. Студенческие годы — время юности, надежд, веселья, мечтаний и свершений. Какими бы взрослыми и серьезными мы ни казались себе тогда, сейчас мы с улыбкой и даже смущением вспоминаем затейливые истории того периода жизни.
- Сдавал я когда-то философию. Принимал очень уважаемый в универе профессор. Сдавали по билетам, обстановка довольно напряженная. Даже за тройку приходилось сильно попотеть. Вдруг зашла девушка ослепительной красоты. Страх отчисления у мужской половины аудитории на минуту отошел на задний план. Все оторвались от исчерканных листочков, пока девушка выполняла формальности: фамилия-зачетка-билет-готовьтесь. Пришла ее очередь сдавать, явно было, что она не готова. «Вот, Наташа, если бы вы ходили на мои лекции, вы бы всё это знали», — сказал преподаватель. Девушка робко ответила: «Я ходила...» И тут он заявляет: «Наташенька... Да вас же только слепой не заметит».
- Технарь. Четвертый курс. Диплом, учеба и работа меня утомили, поэтому решил посмотреть на паре «Фиксиков». Препод заметил, подошел ко мне со строгим лицом, хотел сделать замечание, а потом увидел, что я смотрю, заулыбался и сказал: «Ну хоть фиксики. Раз по специальности, то смотри, смотри». Хороший мужик, побольше бы таких преподов.
Девушка поделилась веселыми кадрами из своей студенческой жизни. Эх, чудесные времена нашей юности...
- Когда была студенткой и жила в общаге, со мной пытался познакомиться парень из аспирантуры. Он увлекался Китаем, учил язык и занимался китайской гимнастикой. Посещал какие-то мастер-классы, то браслеты плел, то вазы лепил на гончарном круге. Как-то напросился в гости к нам в общагу. Сказал, что придет не с пустыми руками. Пришел, спросил, почему стол не накрыт для него, а просто чай, ну и печенье девчачье. Что он такое не ест. Моя соседка ему сказала, что не ешь и ладно. Он обиделся и сказал, что принес пакет кефира, пришел же не с пустыми руками, как и обещал. Потом выпил кефир с печеньками и ушел. После я выбрала тактику притвориться, что не знаю его при встрече.
Не исключено, что и он тоже не слишком рвался снова общаться с теми, у кого сытно отобедать на халяву не удалось 🤣
- Когда я была студенткой, было такое время, что стипендию на группу бухгалтерия выдавала наличными старосте, и она нам раздавала. Однажды она принесла деньги и сказала: часть суммы дали мелкими монетами, и она их разделит на всех, вперемежку с купюрами. Мы собрались все, но один парень из нашей группы где-то задержался. Мы ждали, ждали, и тут я предложила: раз он где-то шастает, давайте все эти монеты отдадим ему. Все согласились, и как раз пришел он. Староста с невозмутимым лицом дала ему мешок монет. Он был в шоке, спросил, у всех ли так, мы подтвердили. Он потом несколько месяцев спрашивал нас, как мы тратим эти монеты, мы отвечали, что на проезд. Он бухтел и возмущался, а мы еле сдерживали смех.
Прямо как в фильме "Шопоголик" - задолженность по налогам инспектору мешками монет. 🤣
В голодные студенческие времена этому парню повезло работать в столовой института
- Перед первой сессией на первом курсе старшие нам рассказали, что один препод дарит тем, кто сдает на отлично, вкусные ништяки (целый пакет разной еды). Мол, у него такая фишка, типа мотивация. Ну мы, естественно, оживились — не каждый день за пятерку дают еду. Готовились всю ночь, зубрили. Пришли на экзамен, выдали всё, что знали, сидим довольные, думаем: ну всё, где там наш мясной бонус. А он такой в конце: «В этом году решил по-другому — отличники и так стипендию получат, а вот троечники без ничего останутся». И начал раздавать запасы провизии тем, кто еле-еле вытянул.
Препод не дурак. Количество вкусняшек ограничено, и он раздает их тем, кого меньше
- Еще полгода назад я поспорил с батей. Он часто говорил, что написал свой диплом за 24 часа! Хвастался этим и доказывал, что современные студенты уже не те. Мне это надоело, поэтому я решил доказать ему, что напишу еще быстрее. Мы поспорили. Если я выигрываю, то он мне оплачивает путевку на море, а если проигрываю, то я — ему и маме сразу! Ох и попотеть мне пришлось в ту ночь! Но вчера я успешно забрал свой диплом из университета. Мне удалось это! Получилось написать диплом за 22 часа с лишним! Еду в августе на заслуженный, а главное, оплаченный отдых.
Дипломную или выпускную квалификационную работу ни за 22 часа, ни за 22 дня написать невозможно.
Я сам университетский преподаватель и у меня каждый год, естественно, есть дипломники, поскольку кафедра выпускающая.
Для того, чтобы хоть что-то написать, необходимо составить план работы, собрать и отфильтровать материалы, подобрать эмпирику и т.д.
Так что совершенно очевидно, что текст этот плод фантазии автора, который с большой степенью верности диплом или ВКР никогда не писал.
- Моя соседка по комнате на первом курсе уходила из общежития в 2 часа ночи и возвращалась около 4 утра. Думала, что она тусуется с каким-то парнем или что-то в этом роде. Оказывается, «это самое подходящее время для наблюдения за енотами у пруда».
На первом курсе у нас был турслет. Так вот, у каждой группы должна была быть палатка. А девчонка, которая за это отвечала, благополучно ее забыла. Но это не помешало нам выиграть в конкурсе, так как мы дружненько соорудили шалаш.
- Опаздывала на семинар по философии в университете. Полчаса с начала пары прошло, а я спешу, широким шагом иду по коридору к аудитории. На этаж ниже встретила своего преподавателя, с которым мы поздоровались и начали просто смотреть друг на друга, играя в молчанку. Он заглянул мне прямо в душу, а потом сказал: «Оксана, вот если вы доберетесь до аудитории быстрее меня, то я смогу закрыть глаза на ваше опоздание!» И после этих слов он начал бежать к кабинету, но не со скоростью Молнии Маккуина, а как будто в «слоу-мо», еще и приговаривая мне: «Я обгоню вас, сто процентов обгоню!» Я побежала и прибыла туда первая, опередив соперника. Как же круто, когда преподаватель на одной волне со студентами, еще и с юмором у него все в порядке.
- Никогда не думал, что учеба в университете мне понравится. В школе я терпеть не мог уроки и все, что с ними связано. Но вот на первом курсе универа мне удалось сильно заинтересоваться учебой. Пары интересные, хорошие преподаватели, атмосфера крутая. Больше всего удивил один преподаватель. Он начал говорить, что мы в Хогвартсе. Разделил группу на четыре факультета. Весь учебный год насчитывал очки за достижения в учебе и отменную дисциплину. На экзамене представители лучшего факультета получали дополнительные баллы! Шикарный и невероятно интересный курс! Учеба, которую мы заслужили.
А меня учёба в институте заинтересовала после "экватора", то есть со второго семестра третьего курса, когда начались дисциплины специализации.
- У нас в универе самым популярным местом было, конечно, столовая. Столовка одна, перемены не самые длинные, так что не всегда удавалось добраться до обеда. Поэтому самые голодные студенты иногда отпрашивались прямо во время пары, будто в туалет, а сами бежали поесть. Как же однажды вышло неловко во время пары встретить в очереди позади себя препода, который прямо сейчас читает нам лекцию. Я решила, что лучшим способом сгладить ситуацию будет пропустить преподавателя вперед, чтобы она пообедала первой.
А как это лектор позволяет себе во время лекции покидать аудиторию? 🤔
Автор поделилась воспоминаниями и снимками со студенческих застолий
- Я — студент, который всегда выполняет домашние задания и по доброте душевной скидывает их одногруппникам. В очередной раз отослал домашку другу и на его «спасибо» в шутку ответил: «„Спасибо“ в карман не положишь! Жду какой-нибудь мини-подарочек». Оказалось, что очень даже положишь! Он написал «спасибо» на бумаге, принес сегодня и торжественно мне вручил.
- На факультете ползли слухи, что зачет по праву можно было сдать за «подарки». Когда староста впорхнула к преподу с красивым пакетом, я только хмыкнула. Я принципиально пришла с пустыми руками. И зачет завалила. А через неделю выяснилось: в пакете лежала ее гигантская курсовая, которая тупо не влезла ни в один прозрачный файл. Так что слухи действительно были просто слухами, а преподаватель, наоборот, на дух не выносил подлиз и часто задавал им дополнительные вопросы на зачетах.
Вспоминать байки о студенческой жизни можно бесконечно. Поделитесь и вы своими личными историями того времени.
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