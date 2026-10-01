15 путешественников вернулись из Китая и привезли историй больше, чем сувениров

Собираешься в путешествие по Китаю и думаешь: ну что там сложного, переводчик же в телефоне есть. А потом стоишь на рынке с восемью шашлычками в руках, хотя хотел всего два. Или вешаешь дома в рамку свое имя, выведенное каллиграфом, а друг-китаец говорит, что тут написано нечто иное. Но люди в Поднебесной такие, что и такси тебе вызовут, и пакеты донесут, и денег не возьмут.