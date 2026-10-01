15 путешественников вернулись из Китая и привезли историй больше, чем сувениров
Собираешься в путешествие по Китаю и думаешь: ну что там сложного, переводчик же в телефоне есть. А потом стоишь на рынке с восемью шашлычками в руках, хотя хотел всего два. Или вешаешь дома в рамку свое имя, выведенное каллиграфом, а друг-китаец говорит, что тут написано нечто иное. Но люди в Поднебесной такие, что и такси тебе вызовут, и пакеты донесут, и денег не возьмут.
- Привезла из Пекина шелковый платок с золотыми иероглифами. Продавщица клялась, что надпись на нем притянет изобилие. Тут пошла в нем в китайский ресторанчик в Питере. Официант косился на платок, а потом прыснул со смеху. Попросила его перевести. Оказалось, на платке было написано: «100% полиэстер. Стирать вручную при 30 градусах». Мама подумала и сказала, что это тоже стихотворение о любви. К вещам.
Пожалуй, это один из самых необычных участков Великой Китайской стены
- На втором курсе университет отправил меня по обмену в Китай. Я там проучился два года, быстро привык к окружающей среде, неплохо выучил язык, нашел много новых друзей и получил массу впечатлений. Эта поездка глобально поменяла мои вкусовые предпочтения. Если до Китая я мог найти жилку в мясе и отказаться его есть, то после Китая я начал уплетать куриные лапы и причмокивать от наслаждения.
Причмокивать- это моветон у нас. И не надо было заимствовать плохое в поведении в других странах.
- Приехали из Шанхая в Суджоу. Спросили у гида, когда закончится наша экскурсия, он сказал, что к 19.00 привезут обратно на вокзал. Мы попросили его помочь купить нам билеты на 19:30. Приехали на вокзал, он купил на билеты. Но почему-то по деньгам получилось меньше, чем мы ехали из Шанхая. В итоге, мы долго прождали наш поезд, так как он приехал с опозданием. И что вы думаете? Гид купил нам билеты на поезд-ишак! Это был примерно как у нас общий вагон, только с нами ехали не только люди, но и животные, типа куриц в клетках. Будто попала в фильм про Шанхай 1950-х. Это был 2007 год, так что тогда нельзя было узнать из приложений, что это за поезд. Доехали, в общем.
Может быть гид понял буквально, что надо именно на 19:30. А на это время был только такой поезд.
- В Китае отношение к женщинам как к богиням. Например, гуляла по набережной (не туристическое место) и китайцы прям смотрели, оборачивались, рассматривали. Смотрят они на тебя с таким восхищением, будто ты — картина в музее. Если обратиться с вопросом к китайцу, то он сразу же начинает помогать. А если не знает, то позвонит тому, кто может знать, также спрашивает прохожих, они тоже подключаются.
Ага, как к богиням, если только к белым иностранкам... Видели как в ресторане отеля китаец лупил бедную жену или какую то китаянку, жесть была. Наши бегали кричали, чтобы защитили её, но местным никому не было дела, равнодушие, как в порядке вещей.
Такие вот вкусняшки подают в Китае
- В Шанхае попросила каллиграфа написать мое имя — Маша. Он долго подбирал иероглифы, выводил каждую черточку. Дома повесила лист в рамке на стену. Хвасталась всем! А потом зашел друг-китаец. Посмотрел, закусил губу и сдавленно хихикнул. Там было написано: «Мама-песок».
китаец старался, мало того, что выводил каждую чёрточку надписи, так он ещё и возвёл тебя в ранг мамы-пёсок, т.е. сделал царицей пёсиков...
- Были в Санье, возвращались из парка. Поймали такси, все объяснили куда нужно ехать, сели, расслабились. Таксист нас повез обратно к парку! Заехал под какой-то навес и начал выгонять из машины. Мы не поняли что происходит, таксист-то вроде дружелюбный. Руками показал, мол, «ждите» и вышел вместе с нами из авто. Машина стоит под навесом, ее захватывает подъемник и поднимает. Из машины вытаскивается огромная батарея и вместо нее устанавливается новая. Машина опустилась, мы сели и наш дружелюбный таксист довез нас до отеля. Я о таких технологиях даже не знала.
- Отправили меня в командировку в июне в Китай. Прекрасная страна! Китайцы очень добрые и отзывчивые люди. А еще, как оказалось, они обожают выпечку. Соскучилась я по сладостям, испекла наполеон. Половину принесла на работу. Так меня потом еще неделю благодарили и делали комплименты! Да я столько приятных слов услышала, сколько от мужа за 10 лет не слышала. Перед отъездом пончиков коллегам напекла. Они были в восторге!
Некоторые станции метро Шанхая украшены яркими мозаиками
- На рынке в Шанхае аппетитно пахло жареным мясом. Я захотела шашлычка на бамбуковых шпажках. Показала продавцу пальцами, мол, две штуки. Он улыбнулся, кивнул и начал выкладывать шашлычки на лоток. Один, два, три...восемь. Я смотрю и не понимаю. Как оказалось, жест из большого и указательно пальцев в Китае означает цифру 8. В общем, дали мне восемь шпажек.
Так и у нас бы не поняли. Два можно показать указательным и средним пальцами, но никак не большим
- Были в Чанчуне лет 6 назад. Поехали на экскурсию в «Музей динозавров» с 27-летним сыном ростом 190 см. Ах, да, он еще и голубоглазый блондин. А Чанчунь в те годы только открыли для туристов. Попалась нам группа китайских детей-детсадовцев в одинаковых полосатых футболочках и шортах. Они как начали исполнять кульбиты для нас! Воспитатель команды дает, а они то в какую-то позицию двухэтажную выстроятся, то, кувырки какие-то крутят, потом песню нам спели. Мы знатно офигели, а воспитательницы такие жестами показывают, мол, типа сфотаться дети с Гулливером хотят. И этот концерт для него.
- Живу в Пекине, китайского, к сожалению, не знаю. Поздно вечером, уставшая, ловлю после шоппинга такси, со мной шесть огромных пакетов. Никто, естественно, не останавливается, и я, как вьючный мул, направляюсь домой пешком, а это где-то километр пути. Какого же было мое удивление, когда я уронила часть пакетов и ко мне тут же подбежала молодая китаянка и принялась их собирать. В общем, на ломаном китайско-английском поблагодарила ее и попросила вызвать мне такси. Мало того, что они с парнем заказали для меня машину, поехали со мной, сами погрузили и выгрузили пакеты, так еще и, когда я попыталась заплатить за поездку, наотрез отказались брать деньги.
Как же вводит в замешательство, когда путают "какого" и "каково"!
Знаменитые виды в Яншо. Этот округ известен своим ландшафтом с карстовыми пиками
- Первый раз были в Пекине в шикарном отеле Марриотт в 2010 году. Мы провели там три дня перед поездкой на Хайнань. Между комнатой и санузлом было большое прозрачное окно, которое нас очень смущало. Занавесили покрывалом. Все думали, вот нравы, конечно! Перед отъездом обнаружили маленькую кнопочку для поворота автоматического жалюзи.
- Уже второй год работаю в Китае преподавателем английского. Городок маленький и европеец здесь очень большая редкость. Так как я высокий и плотного телосложения, то сразу же я стал местной звездой, все хотели меня потрогать, сфотографироваться. Меня запомнили водители автобусов, продавцы в магазинах, за день со мной могло поздороваться более 100 человек. Так вот, мой старый друг всегда мечтал посетить Китай. Мы договорились, что он может прилететь и пожить у меня. Из Пекина он приехал ко мне на поезде, я его встретил на вокзале, и дальше нам надо было сесть на городской автобус до моего дома. Но как раз в тот момент, когда мы подходили к остановке, автобус уехал. Ну не проблема, они часто ходят. Но вдруг автобус останавливается, сдает назад, открывается открываются и улыбчивый водитель говорит: «Привет, Роман! Заходите!» У моего друга глаза на лоб полезли.
- Как-то был по работе в Гуанчжоу. В метро купил билет непонятно какой, пытаюсь выйти. Скинул жетон, турникет не открывается, а за мной толпа. Тут вижу, ко мне идет полицейский, думаю все, приплыли. Открыл он своим ключом и повел в свою каморку. Туда пришла тетя, которая по-английски общается примерно как я. Ну ничего, попытался объяснить. Меня повели куда-то наверх. Вышли. Полицейский указал пальцем на такси рядом. Таксист подъехал. Он показал ему мою карточку отеля, меня отвезли бесплатно и с улыбкой. Это был примерно 2016 год. Удивительно!
Так гостей встречает аэропорт Шоуду в Пекине. Ну красота же?
- В Пекине мне понравился бамбуковый веер с журавлями. Мы с продавщицей минут 15 торговались. Я пишу цифру, она качает головой и пишет свою. Мы хмурились, вздыхали, смеялись. Наконец, ударили по рукам. Девушка пошла за кассу. И тут я ахаю, ведь она достала огромную коробку. Оказалось, я торговалась за один веер, а она — за двадцать. Так все мои коллеги, соседки и даже учительница сына получили на 8 Марта одинаковые подарки с журавлями.
- В Китае купила большую наклейку: алые иероглифы с золотой каймой. Продавец уверял, что она бережет в дороге! Я гордо налепила ее на заднее стекло и полгода ездила по городу. А на парковке ко мне подошел китаец и участливо спросил: «А вы правда таксуете? Тут написано: «Такси. Недорого, быстро, с кондиционером». Я хохотала до слез! Вот почему на остановках мне все время махали люди, а одна бабушка однажды даже попыталась сесть. Кстати, ее я довезла до дома бесплатно.
Китай умеет удивлять на каждом шагу: то неожиданным переводом, то добротой совершенно незнакомых людей. Такие мелочи и делают поездку незабываемой, а сувениры с «загадочными» иероглифами становятся классным поводом для смеха даже спустя годы.