Знаю я одного парня, встречался он со старшей сестрой, та через несколько лет его послала, он не долго прогревал и стал ухаживать за средней сестрой повстречались ещё несколько лет, и не срослось она увидела как то "любовь всей своей жизни, прыщавое щастье" почти вдвое меньше чем герой истории при чем и в высоту и в ширину (герой истории накачанный блондин гринодерского роста), в общем бросила его и средняя сестра. И тут совершеннолетия достигла младшая сестра. В детстве он их не знал, а я знаю, что младшая в детстве была самой хулиганистой из этой троицы, юбки на ней не держались вообще, джинсы рвались через неделю))) С ней мы даже дружили, несмотря на все запреты ее маменьки))) Так вот она то его быстро на себе оженила, он и пикнуть не успел. Встречаться? Ха! Встречаться те кто не уверен, а она на сто процентов была уверена, что этот кусочек счастья под два метра её)) Родила ему троих белобрысый пацанов, в меру хулиганистого характера)))
19 пап, чье чувство юмора и креатив способны разогнать любые тучи
Истории
24.06.2026
У отцов свой, ни на что не похожий подход к воспитанию и решению проблем. В этой подборке — простые и дико смешные «батины» истории. Их искренние поступки и живые реплики точно подарят вам несколько приятных минут.
- Были у меня дела, пришлось дочку оставить на мужа. Он еще так подбадривал: «Да я со всем справлюсь!». Проходит неделя, и тут мне звонит воспитательница из детского сада. Беру трубку, а она робко выдает: «Мария, хотела спросить, все ли у вас дома в порядке? Просто Катенька рассказывает, что весь день ест одни пельмени, носки на ней всегда разных цветов (говорит, ей так больше нравится), и она все время ждет не дождется, когда ее папа заберет». Я посмеялась, успокоила ее и объяснила, что это просто наш папа остался за главного, но за дочкой следит исправно. Тут же набираю мужу, чтобы узнать, что он там устроил, а он виновато выдает: «Маш, ну не ругай меня, делаю все, что могу! Главное — чтобы хоть один из носков не потерялся, а то два уже куда-то пропали...»
ADME
«Я в детстве был фанатом Черепашек-ниндзя. И попросил игрушку Черепашки, пластиковую, из магазина. Батя решил, видимо, что это дешевка и его сын достоен лучшего. И вырезал сам Черепашку из дерева»
- Как говорит мой папа:
Папа: «Никита, хочешь чаю?»
Я: «Да, хотелось бы»
Папа: «Ну, тогда и мне сделай!»
Папа: «Никита, хочешь чаю?»
Я: «Не, пап, не буду!»
Папа: «Ну, тогда мне сделай!»
Беспроигрышная тактика.
«Когда мне было три года, отец уехал на два месяца в командировку в другой город. Мы оба друг по другу скучали, и он писал мне письма. Но читать я не умел, поэтому свои письма отец рисовал»
- Папа учился заочно и параллельно работал водителем автобуса. Однажды, заступив на новый маршрут, увидел в салоне молоденькую студентку. Она проехала всего пару остановок в «его» автобусе, вышла, перешла дорогу и встала ждать троллейбус. Девушка очень понравилась папе, но познакомиться он не успел. Каковы шансы, что в большом городе она когда-нибудь снова сядет именно в его автобус? И тогда горячий парень и авантюрист — папа — высаживает всех пассажиров на этой же остановке, объявив, что автобус «сломался», разворачивается и подъезжает к девушке как лихой таксист! Садись, говорит, довезу куда нужно. Она в шоке и, конечно, отказывается. Он торопит, уверяя, что если сейчас не уехать, примчится милиция и его арестуют за нарушение маршрута. Сейчас бы сказали — манипуляция. Но та девушка была слишком юна и наивна и не знала таких понятий и, чтобы у парня не было неприятностей, согласилась.
Так маршрутный автобус номер 30 города Алматы стал ее персональным такси и довез до дома. И так началась история моих родителей. Через 2 года они поженятся, а еще спустя 5 появлюсь я.
mimmihona
«Мой отец считает, что момент, когда мальчик должен отделиться от семьи и стать отдельным звеном наступает именно в 21 год. И вот недавно мне исполнилось эти самые 21, посмотрите какой подарок он мне сделал»
- Однажды папа моего бывшего молодого человека мне сказал: «Если у вас с моим старшим сыном ничего не получится, то у меня есть еще младший сын» — и эта мысль не дает мне покоя до сих пор.
oshaletprosto
Ответить
- Как-то мама с бабушкой уехали в другой город, мы с братом остались с отцом. Насмотрелась я черепашек-ниндзя: смакуют то пиццу, то суши. Интернета тогда не было, и что такое эти суши — непонятно. И я пошла к папе:
— Пап, а приготовь мне суши, кушать очень хочу.
— А?
— Ну такое кругленькое, маленькое, немного белое, с начинкой разной.
Пошел папка готовить, долго из кухни не выходил, вся квартира ароматами наполнилась. Через время позвал меня к столу, а на там были очень маленькие и идеально кругленькие пирожки: некоторые с повидлом, некоторые с сыром. Вроде ничего особенного, но он не отказал и приготовил «хочу то, не знаю что».
«Записка из прошлого, случайно обнаружил в куче старых документов. Написал мой папа в далеком 1979 году. Мне было 10 лет, брату 6»
- Решил батя себе даму через сайт знакомств найти. Ну пусть ищет, думаю. После него сел за комп, а он с сайта не вышел. Полистал его анкету, в графе цвет волос у него указано «телесный». Он у меня лысый.
- Мы с сестрой сдавали вступительные в универ. 6 часов письменного экзамена. Папа проводил, сказал, что будет держать за нас кулачки. Выходим — а папа стоит, промокший до нитки. Все 6 часов шел дождь, но он так и не открыл зонтик! Спрашиваем, почему, а он отвечает: «Один кулак на каждую из вас. Как я разожму хоть один, если вы уже начали экзамен?» Мы обе тогда получили отлично. Я знаю, чья это заслуга.
anukkk1
Теорию сдал, теперь сдает экзамен
- В садике утренник, доверила мужу сделать костюм и умчала на работу. В итоге осталась в ночную смену и с утра сразу поехала в садик посмотреть на сына. Захожу и вижу лисичек, роботов, принцесс. А за ними выплывает рулон туалетной бумаги! В общем, угадайте, в каком костюме был мой ребенок. Ну да, без сюрпризов. А рядом гордо ходил муж и всем рассказывал, что таким образом они привлекают внимание к плохой экологической обстановке. Мой муж, конечно, ленивый, но фантазия у него работает без выходных.
- Папы такие папы. Когда мой папа услышал из-за закрытой двери моей комнаты звуки гитары — в гости приехал приятель-студент, будущий актер музыкального театра — то, почувствовав «опасность» завоевания своей территории, приоткрыл дверь, поздоровался, демонстративно поставил стул посреди коридора и организовал себе мини концертный зал. Давая понять, кто в доме хозяин!
«Мама разбирала вещи, наткнулась на это сокровище, может, кого повеселит. Это папины рисунки»
- Батя у меня на пенсии. И так получилось, что живем мы с ним в соседних подъездах.
Я искал работу. Мотался по собеседованиям. Когда приехал, он дал мне листок с вакансиями из интернета, где одна вакансия была выделена красным:
— Бать, эт че?
— Да эт рядом с домом, позвони.
Позвонил. Сходил. Приняли. Спустя полгода нереальный карьерный рост и зарплата, что еще остается отложить после оплаты ипотеки.
Другой случай. Прихожу с работы, дома стоик целый казан плова. Звоню бате:
— Бать, эт че?
— Да тебе ж готовить некогда, дай, думаю, приготовлю сыночку пожрать.
Случай третий. Сломался дома вводной кран на холодной воде. Пришел к нему помыться. На следующий день прихожу домой, набрав с собой инструментов и материалов, дабы починить, а уже все сделано. Звоню:
— Бать, эт че?
— Ну ты и так на работе этой ерундой занимаешься и приходишь домой уставший, а мне скучно дома сидеть, вот и починил.
А вы говорите «без пап, мам и кредитов». Да с радостью бы, но блин...
«На днях сын забыл любимую игрушку в моей машине. Уехал с мамой. Звонит жена и говорит, что малой переживает, что его обезьянка будет скучать! Я решил показать, как обезьянка нескучно проводит время»
- В детстве подарили мне золотое колечко, я взяла и надела его кукле в качестве колье. Через какое-то время мама спрашивает, мол, где кольцо, а я в упор не помню. Пришел вечером папа — я вся расстроенная. А он подходит и говорит: «Подними руку повыше, еще выше! Набери воздуха в грудь, резко опусти руку и скажи: „Ну и фиг с ним!“» И смеется, глядя на мое ошеломленное лицо. Так легко стало. А кольцо нашлось через пару недель, когда снова играла с этой куклой.
- С утра батя зашел в ванную, где я чистил зубы, приобнял меня за плечи, и, вздохнув, сказал: «Сын! Ты уже совсем большой. Пора рассказать тебе правду». У меня аж горло перехватило, думаю, я что, приемный?! А он паузу выдержал и выдает: «Когда тебе было девять и мама отругала тебя за то, что ты без спросу съел все мороженое из морозилки... знай, на самом деле, его съел я» — и со смехом вышел.
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