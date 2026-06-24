19 пап, чье чувство юмора и креатив способны разогнать любые тучи

Знаю я одного парня, встречался он со старшей сестрой, та через несколько лет его послала, он не долго прогревал и стал ухаживать за средней сестрой повстречались ещё несколько лет, и не срослось она увидела как то "любовь всей своей жизни, прыщавое щастье" почти вдвое меньше чем герой истории при чем и в высоту и в ширину (герой истории накачанный блондин гринодерского роста), в общем бросила его и средняя сестра. И тут совершеннолетия достигла младшая сестра. В детстве он их не знал, а я знаю, что младшая в детстве была самой хулиганистой из этой троицы, юбки на ней не держались вообще, джинсы рвались через неделю))) С ней мы даже дружили, несмотря на все запреты ее маменьки))) Так вот она то его быстро на себе оженила, он и пикнуть не успел. Встречаться? Ха! Встречаться те кто не уверен, а она на сто процентов была уверена, что этот кусочек счастья под два метра её)) Родила ему троих белобрысый пацанов, в меру хулиганистого характера)))