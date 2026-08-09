Господи, что я ж так плачу от всех этих историй, прямо слезы ручьем... Всех своих любимых вспомнила, которые навсегда в сердце остались....
20+ теплых историй о первых питомцах, которые принесли в дом смех, любовь и маленькие радости
Первые питомцы — это не просто домашние животные, а настоящие члены семьи, наши лучшие друзья и герои самых теплых воспоминаний. Кошки и собаки, которые были рядом, щедро дарили нам любовь, смех, уют и маленькие радости, из которых и складывается то самое ощущение счастливого детства. В этой подборке — добрые жизненные истории о дружбе человека и животного, которые и спустя годы окатывают сердце волной светлой ностальгии.
- В детстве хотела кота, но мама ни в какую. Я притащила с улицы котенка, а она уперлась, мол, даю неделю, чтобы нашла ему новый дом. И вот гуляю я, грустная, вдруг звонит мама и вопит в трубку, что кот остается! Я такая: «С чего вдруг?!» А она как выдаст: «Он мою золотую серьгу нашел!» Оказывается, мама сто лет назад потеряла дома любимую сережку. Все перерыла, отчаялась и забила. А этот мелкий хулиган играл на кухне и выгреб сережку лапкой из-под холодильника. Короче, кот буквально оплатил аренду золотом на годы вперед.
- Я выросла в маленьком городке, и у меня была собака, будто вышедшая прямиком из диснеевского мультфильма. Его звали Сэм — пушистый дворняга с золотистой шерстью. Мама выпускала его на улицу рано утром, и он сразу бежал в центр города. По дороге проходил мимо задней двери пекарни. Потом отправлялся на холм к своему другу Куперу, пастушьей собаке. Был у него и еще один приятель — спаниэль Майк, который умел открывать защелки на воротах. Он выбирался со своего двора, встречался с Сэмом, и вместе они выпускали и других местных собак. К обеду Сэм прибегал к школе и ждал меня возле игровой площадки, а я гладила его и отправляла домой. Он был очень-очень-очень хорошей собакой!
Повезло пушистому,а у Маяковского так пёс и пропал. Короче, самовыгул- зло. И правило это как и в случае с автотранспортом буквально написано их кровью.
- Наш первый кот Маркиз был лентяй и лежебока. Когда я пыталась с ним поиграть, он строил козью морду и уходил спать на шкаф. Но как-то раз ночью вдруг начал носиться по коридору и истошно орать. Папа вскакивает, выбегает из спальни, а там стоит запах мокрой штукатурки, и горячая вода с потолка капает. Оказалось, нас соседи заливали, и как раз на шкаф, где спал кот, попали первые капли. Маркиз нас предупредил, среагировали вовремя!
«Не знаю, что я тут делаю, но кот Макар бдит»
- Кошки у нас дома были всегда, но настоящей легендой стал Макар. Однажды мама принесла с работы крошечного черно-белого котенка размером с варежку. Он спокойно обошёл квартиру, забрался в рукав старого полушубка и уснул. Через год он превратился в матерого котяру. Чужих не терпел. Из всей семьи выделял только маму: позволял себя мыть, ругать и пылесосить.
Однажды к нам приехала бабушка. Дома никого не было, и мама дала ей ключи. Возвращаемся и видим картину маслом: бабушка сидела в кресле, поджав ноги, а Макар грозно ходит вокруг и не дает ей пошевелиться. Он решил, что в дом пробрался чужой. Мы еле убедили его, что бабушка своя, но до конца жизни он косился на нее с подозрением, а она его побаивалась.
Своих Макар защищал. Как-то возле моих санок крутилась здоровенная овчарка. Кот вылетел из подъезда и погнал собаку по улице. А потом уселся в санки с видом: «Везите меня, я заслужил!» После этого он регулярно провожал меня в садик и первым обходил группу, проверяя, все ли в порядке. После Макара у нас были разные коты, но такого защитника больше не было...
У нас кошка Масяня тоже очень любит пылесоситься.
Прям балдеет и мурчит в процессе!
Насадка не имеет значения.
- Нам по 6 лет. У моей подружки Таньки родила кошка. Мы все побежали смотреть, а Танькина мама, тетя Катя, подхватила одного и протягивает мне: «Глянь, какой импозантный!» Мне этот чудесный котенок — черный, с белым «галстучком», сразу в душу запал. Я ее прошу: «Теть Кать, оставьте его для меня!» Лечу домой, упрашиваю маму, а она — ни в какую. Я не сдаюсь: «Мама! Он непростой! Он...» Я забыла слово «импозантный» и выкрикнула: «Он... импортный!» Мама ужасно заинтересовалась импортным котенком и решила сама посмотреть. А там уж дело было за малым: Васька (мы его потом так назвали) включил все свое обаяние, и мама сдалась. 16 лет Васюха прожил, и так и остался главным котом моего сердца.
«Это Леди, собака моего детства. Она была самой лучшей девочкой, и я очень по ней скучаю»
Собаку моего детства звали Лада.. прибилась в деревне, бабушка ее взяла двор охранять и ради нас, детей. Лада была самой умной собакой на свете, провожала нас и встречала, знала команды (видимо, была домашней и кто-то ее обучал командам). Так, как радовалась мне Лада, больше никто никогда мне не радовался... Я была для нее целым миром ❤️ навсегда в моем сердце моя Ладушка..
- Мой главный кот — это серый персидский котенок по имени Саид (это по паспорту, а по домашнему Дуся). Заводчица отдала его в качестве оплаты моей маме-ветеринару. Котенок был «бракованный», с белым галстучком на груди. Мне было 8 лет, когда он у нас появился. Он вырос в здоровенного котофея, лютого и очень-очень любимого. Нас с сестрой строил только так. Если мы спорили, с кем он будет спать, обе получали от кота кренделей. Он прожил с нами долгих 15 лет, участвовал в наших играх, а потом стал моим главным поверенным в сердечных делах — знал все о моих юношеских любовях, а когда я ревела в подушку от очередной несчастной любви, он запрыгивал на колени и терся о плечо, словно успокаивал. Когда его не стало, я 10 лет не могла никого завести. Просто не могла.
- У нас на даче жила дикая кошка, никого не подпускала. И родила она таких же диких котят. Мы с сестрой решили их приручить. Ага, как же — убегали и все. Но как-то один черный котенок забрался в нашу теплицу. Мы быстренько закрыли дверь и накинули на него старую папину куртку. Он сражался как лев! Пришлось запихнуть его в сарай. Носили ему еду, разговаривали. На третий день он уже давал себя погладить одним пальцем. Осенью забрали его домой, мама с папой разрешили. Назвали Маугли. Вырос такой красавец: огромный, пушистый, с янтарными глазами, а главное — добрейшей души был, за всю жизнь ни разу никого из нас не поцарапал. Очень любил, чтобы ему пузо чесали: ложился на спину звездой, расставив лапы, и кайфовал.
- У родителей была сиамская кошка, ее подарили старшей сестре еще котенком, но она признала хозяйкой меня. Поведение у нее было скорее собачье, а не кошачье. Спала она только со мной, загоняла меня в кровать, когда я болела, лежала у меня на груди и не давала согнать. Гоняла моих кавалеров, рычала на тех, кто не нравился. А вот на будущего мужа не зарычала. А еще она всегда знала, что кто-то из своих идет домой: садилась под дверью минут за пять.
У меня в детстве тоже была сиамская кошка (видимо, смесь какая-то, потому что она пушистая была). Когда к нам приходили гости, предварительно звонили, когда по лестнице поднимались, чтобы мы кошку закрыли, потому что если не закрыть, она бросалась абсолютно на всех и раздирала ноги. Такая вот боевая кошка была)
«Есть кошки, а есть ангелы. Это Мэри — более умной, доброй и преданной кошки я так и не встретила, хотя за последующие 30 лет у меня были самые разные питомцы»
У меня такая же. Точь в точь. Но признаёт только меня. Натерпелась в первые дни жизни, бедолага. 18 лет ей уже.
- Наша кошка из всей семьи выбрала меня, и до конца была предана мне. А я — ей. Однажды у нас в квартире делали ремонт. Жили мы на первом этаже, а ремонт делали капитальный — со сносом окон и стен. Длилось все это долго, а мы в это время жили на маленькой старой даче. Кошку я забрала с собой, а она вдруг сбежала. Помню, как искала ее, плакала. Оказалось, она вернулась в квартиру! Охранять. Сидела в окне без рамы, ждала меня. А я каждый день после школы к ней приходила. После того как переехали обратно, она была со мной до конца, с моих 6 до 18 лет. Даже спать без меня никогда не ложилась.
- В детстве у меня была собака, которая любила есть вместе с нами. Если мы ужинали в гостиной и смотрели телевизор, она шла к своей миске на кухне, брала еду, приносила ее в комнату и уплетала, поглядывая на нас, будто хотела поучаствовать в общей беседе.
У Герца, большого пса родителей, была лежанка, которая стояла в большой комнате. Поверх лежанки лежал матрасик. Если мы в другой комнате садились и начинали длинные разговоры, Герц притаскивал к нам свой матрас и укладывался на него. Любил комфорт.
- В начале лета я сидел у бабушки с дедушкой в деревне и чесал старого кота Васю. Ему было 10 лет, видел уже плохо. Молодые коты отжимали у него еду, поэтому Васю кормили отдельно. Мы сидели на качелях, он мурчал, а я надеялся, что мы еще встретимся. Но заболел дедушка, и я все время ухаживал за ним в больнице. Васи не стало всего за пару недель до дедушкиного возвращения из больницы. Утешает одно: за 10 лет Вася наплодил столько потомства, что его копии еще долго будут бегать по селу. Он прожил счастливую кошачью жизнь в сытости и тепле — был грозой района и мягким добрячком, который всегда первым бежал нас встречать.
В детстве у нас дома жил огромный дог, как его звали я не помню...
Мелкий я был тогда...
Однажды родители заходят в детскую и видят такую картину: я полугодовалый мальчуган из манежа схватил дога за язык, рука по локоть у пса во рту, тяну его язык на себя, а тот давится но челюсти не смыкает, понимает что перед ним ребенок!
В общем мать в слезы, с отцом чуть не до развода...
Дога отдали в другую семью...
А там...
В один день , взрослые ушли по делам или на работу, дома осталась маленькая девочка, которая выбралась из манежа и давай по комнате ползать... В комплекте был обогреватель, советский такой - с нитью накаливания на керамическом стержне, он ещё так красиво красным светится, понятно ребенку интересно...
В общем дог лег на обогреватель, сжёг себе бок до углей, но девчонку к нему не пустил...
«Это я со своим лучшим другом Рексом. Он был моим верным хранителем с самого моего рождения и до 9 лет»
- Был у нас кот, звали Фокс. С 2001 года он жил с нами. В 2011 году я женился, в 2012 переехали с женой в другой город, потом ремонт квартиры, подготовка к рождению ребенка. Фокс остался дома с родителями. В день отъезда он терся об меня и мурчал. Я с нетерпением ждал, когда смогу его навестить, но не успел. Мама сказала, что за день до ухода он сидел на крыше гаража и смотрел на небо. А в ночь, когда он ушел, он мне приснился: во сне подбежал ко мне, поластился, помурлыкал и убежал на улицу, белый такой, аж светился. Прошло 13 лет, а до сих пор слезы на глаза наворачиваются...
- Мой первый кот однажды просто пришел к нам и остался. Его знали все в округе: он был бездомным, и соседи иногда его подкармливали. Наш дом был последним на улице, и он, попробовав пожить в разных семьях, выбрал именно нас. Сначала он немного стеснялся, но быстро стал частью семьи и прожил с нами 12 счастливых лет. Я до сих пор скучаю по нему.
Вот как они знают, куда прийти? Чувствуют же, выбирают... К моей тете так кот пришел к дому, а она тогда животных дома вообще не воспринимала - мол, шерсть, фу, и все такое.. А котик очень упорным оказался и в итоге все же добился того, что его пригласили остаться жить в доме. Теперь самая любимая и сладкая хозяйкина булочка))
- Моим самым первым питомцем была собака, помесь черного лабрадора и бульдога. Она стала моим лучшим другом с первого дня, так что моими первыми словами была фраза: «Гав-гав?» У нее был свободолюбивый характер, и все ошейники, которые мы ей покупали, куда-то пропадали. Однажды я нашла на вертикальной ветке все ее старые ошейники. Оказалось, она цепляла ошейник за ветку и, пятясь назад, просто выскальзывала из него. Моя милая девочка спала со мной каждую ночь и прожила целых 19 лет!
«Кот моей жизни»
- Как-то раз я зашел к другу, а у них кошка родила котят. И вот я с лицом ангела несу домой на ладони другого ангела, еще безымянного. Шансов, что мама обрадуется, не было, но ставить перед собой невыполнимые задачи, которые будет решать кто-то другой — мое жизненное кредо. Мама сказала «нет», и я плакал литровыми слезами, пока она не налила ему молока в блюдце. Так в нашу жизнь ворвался Кузьма. В первый же день мама заявила, что если я принесу из школы тройку, кот будет спать с ней. И обрадовалась моим плохим оценкам! Тогда я нарочно оставил дневник дома, чтобы кот достался мне. Мы начали придумывать все новые правила, позволяющие делить кота. И тут Кузя заболел. Мы неслись в ветеринарку, причем мама бежала намного быстрее меня! Кузе сделали какой-то укол, и у него текли самые настоящие слезы. Как рыдали мы с мамой — это отдельная трагическая история. Кот поправился быстрее, чем мы закончили плакать, и с тех пор сам выбирал себе компанию на ночь, потому что научился самостоятельно запрыгивать на кровать. Еще долгие годы у нас в доме наказанием за какие-то огрехи было отлучение от кота. И смех и грех, конечно, но так, как умеет влюблять в себя кот, не умеет никто...
«Я в 2000-м году, с ирокезом и котом»
- Был у меня кот Тишка. Сижу дома на каникулах, и тут кот тащит купюру — большие деньги по тем временам! Жили небогато, родители денег мне не давали. Ну мы и оторвались с подружками — накупили вкусняшек, в парк сходили. На следующий день — еще купюра! А потом оказалось, что Тиша раскопал родительскую заначку в шкафу среди одежды. От родителей я, конечно, получила нагоняй за траты, зато эта история теперь — один из наших главных семейных анекдотов.
- Мне уже за 50, но я до сих пор вспоминаю свою собаку из детства. Как же я ее любила! Она ловила фрисби, позволяла мне ее одевать, позировала мне для фотографий, передавала записки моим родителям в другую комнату наверху. Настоящая подружка! Ее звали Херши.
- У бабушки была печь с лежанкой, и на ней любили лежать кот и кошка. Заберешься туда после обеда, валяешься с ними, а они урчат в две мордочки от удовольствия. И ни о чем не думаешь. И все еще впереди...
У нас последние 25 лет было 2 кошки старшая Маша 23'г и 4 мес, средней лысая Маркиза 17, лет кошки жили долго потому что кормили их тем что они любят свежим мясом овощами фруктами, сметанку очень любили есть прям из маленькой баночки лапкой особенно Маркиза, на даче летом жили от 1 мая до конца октября, никто их никогда не обижал, просто прелесть ни кошки, мышей ловили и приносили в дом потом ели после того как их похвалишь. Кошки точно знали во сколько домой идет папа особенно в городе, было интересно как они это узнавали. Сейчас живём за городом и кошек нет 2 собаки, но это другая планета, живут в доме 10 лет. Ни разу не ночевали на улице кошки живут дольше и это лучше.
А вот и еще несколько душевных статей с историями и фото первых питомцев:
Комментарии
Все истории трогают до слёз. В моей жизни были собаки - у бабушки, во дворе, в нашей семье, и все они оставили глубокий след в душе. Все они были совершенно разные по характеру, размерам, поведению, но я их всех помню и никогда не забуду. Кошек в нашей семье никогда не было, но некоторые кошки наших друзей и знакомых тоже запомнились навсегда. В животных подкупает искренность. Если собака или кошка тебя полюбила, то именно тебя, а не твои деньги и квартиру или должность.
Были у нас мелкие дворняжки Пират и Малыш. Рыжий Пират был настоящим пиратом: умнющий, веселый, хитрый, шустрый и ловкий, черный Малыш был задорным и умным шустрячком. Какие же они были классные: мы с сестренкой играли с ними в догонялки, что было трудно - они очень быстро убегали и быстро догоняли. А потом эти пацаны научили кота играть в догонялки! Вот это было круто: то кот гонится за собаками и, стукнув лапой, начинает убегать, то псята гонятся за котом и ждут когда он спрыгнет с улья - это он в "домике", и, стукнув лапой, удирают.
Вот у меня не было домашних животных кроме рыбок в детстве. Купил дом за городом, соседи завели хаски, была ещё щенок. Зашли как то к ним в гости, пообщался с собакой, ее звали Лаки. Сперва шугалась меня потом вроде привыкла. Я её время от времени подкармливал, была у нас дырочка между заборами. Потом она выросла в большую псину. Я её спасал даже, был большой снегопад, по край забора навалило снега. Её хозяева на цепь посадили чтобы не убежала, а она перепрыгнула через забор и не может назад залезть, снег на улице мягкий, провалилась, хрипит, рвётся, аж кровь появилась. В общем еле отцепил, домой завёл. Потом соседи переехали, года через 3 мы к ним заехали в гости. Лаки узнала меня, хвостом машет, скулит. А потом встала на задние лапы и мне на плечи упёрлась, я чуть не рухнул! Такая силища у собаки. Вот ведь память у животных
Чудесная статья, даже слезы несколько раз наворачивались. Сразу своих вспоминаешь - тех, кого уже и нет рядом, как ты руку на их голову кладешь в последний раз… А потом гладишь тех, что рядом сейчас и целуешь в нос и молишься, чтобы не скоро еще расставаться..