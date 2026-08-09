20+ теплых историй о первых питомцах, которые принесли в дом смех, любовь и маленькие радости

В детстве у нас дома жил огромный дог, как его звали я не помню...

Мелкий я был тогда...

Однажды родители заходят в детскую и видят такую картину: я полугодовалый мальчуган из манежа схватил дога за язык, рука по локоть у пса во рту, тяну его язык на себя, а тот давится но челюсти не смыкает, понимает что перед ним ребенок!



В общем мать в слезы, с отцом чуть не до развода...

Дога отдали в другую семью...

А там...

В один день , взрослые ушли по делам или на работу, дома осталась маленькая девочка, которая выбралась из манежа и давай по комнате ползать... В комплекте был обогреватель, советский такой - с нитью накаливания на керамическом стержне, он ещё так красиво красным светится, понятно ребенку интересно...

В общем дог лег на обогреватель, сжёг себе бок до углей, но девчонку к нему не пустил...