А спасибо сын в итоге скажет папе, когда, уже став взрослым, продаст машинку коллекционеру за большие деньги🤣
20+ вещиц из прошлого, которые подарили людям чистую радость
Говорят, что вещи — это просто вещи. Но герои нашей сегодняшней статьи с этим не согласны. Им пыльные вещицы из прошлого принесли неподдельную чистую радость. Иногда старое винтажное украшение, найденное на дне корзины в секонд-хенде, семейная реликвия, которую бережно передавала из поколения в поколение бабушка, или потрепанный временем чемодан хранят в себе удивительные жизненные истории — они способны мгновенно поднять настроение и вызвать самые светлые воспоминания.
- Интересный диалог состоялся у нас с мужем на барахолке. Я отрыла коллекционные машинки, купила две за 8 €. Муж пытался отговорить: «Они же в коробке! Они коллекционные! Их кто-то собирал, хранил. Как можно дать их ребенку?». Я отвечаю: «Понимаю, откуда ветер дует. Сервиз из серванта не достаем — он „для особых случаев“. Лучший костюм не носим, да? Игрушки для того, чтобы играть. Вот этой машинке 24 года. Она все это время простояла в упаковке. Сначала с ней не играл голландский мальчик — папа не разрешал. Теперь мальчик вырос, и она ему больше не нужна. Он продает ее. Если бы я была машинкой, я бы хотела, чтобы со мной играли. А не стоять и пылиться в коробке». Пришли домой. Пожарную машинку — попроще — вскрыли. И мы с сыном даже покатали ее. А 24-летнее французское такси муж унес к себе. В коробке.
Этот артефакт из прошлого автор фото нашел на барахолке аж в Германии. Продавцы хотели за этот кубик 2 евро, но в итоге просто подарили его
Эх сейчас бы в такой пачке алматинский 36 чай. Запах, цвет вах. Купаж грузинского 64%и индийского 36%.Пять самоваров за выходной выпивали, не успевал на речку за водой бегать.
- Нашла чью-то заначку с серебром и украшениями, спрятанную в носках, на развалах секонд-хенда. Это была корзина, в которой уже все успели покопаться, а мне просто были нужны какие-нибудь дурацкие носки, чтобы обрезать их на гетры для костюма в стиле 80-х.. В первой же паре, которую я нашла в секонде, нащупала что-то твердое, а когда развернула ее, внутри оказались серебряные украшения. Тут же сгребла все остальные. Выглядела довольно странно, покупая целый пакет старых носков. Зато в них оказались серебряные украшения, набор из 6 серебряных чашечек, часть чайного сервиза и несколько маленьких ложечек. Все вместе потянуло примерно на 600 долларов.
Девушка отдала 50 рублей за стопку нераспечатанных конвертов с письмами. Послания были датированы аж 1975 годом. И это какая-то машина времени
- Когда-то давно дедушка подарил старшему брату свой кожаный ремень. Он был в отличном состоянии, несмотря на то, что дед пользовался им не один год. Потом старший брат отдал этот бывалый ремень уже мне. Я носил его до окончания школы. И в середине нулевых передал его младшему брату. На ремне были небольшие потертости, но им все еще можно было нормально пользоваться. И лишь где-то в 2010-м ремень отслужил свой срок: пришел в негодность. Больше 20 лет дедовский ремень был в эксплуатации в нашей семье. А ведь дед его тоже носил.
В нашей семье есть льняное платье.. ему уже 65 лет.. и выглядит оно ещё отлично!
«Приезжаю я в гости в деревню. Гуляю по двору: травка, курочки, собачка, огородик — все прелести дворовой территории. Прохожу мимо трактора, смотрю — какая интересная сумка привязана веревкой к спинке»
«Спрашиваю дядю: „Что это за красота такая? Что вы в ней возите, откуда она у вас?“ Он усмехнулся и говорит: „Ну-у-у, какая красота? Сумка и сумка. У мамы из дома забрал“. Для понимания: моему дяде 80 лет. Если эта сумка принадлежала его маме, значит, ей примерно 100 лет, предположила я. „Молоток вожу, плоскогубцы могу закинуть. Такое, всякое, что для работы нужно“. Я в шоке, говорю: „Она у вас на улице и в дождь, и в мороз, и на солнце? Вот так всегда привязанная ездит? Это же ретровещь! Может, 100 лет этой сумке. Смотрите, какая она необычная: с замочками по бокам, кожа внутри и снаружи, плотная. Столько прожила и не развалилась“. Он смеется, говорит: „Нравится? Так забирай!“. И вы знаете, я ее забрала. Освободила, так сказать, из тракторного плена, отрезала веревку — и теперь она моя».
Вот, что можно найти, разбирая дачные завалы. У автора фото рука не поднялась выкинуть эту машинку, собирается реставрировать
«Как-то раз увидела в сети историю о том, как девушке бабушка оставила красивое старинное кольцо с камнем. И множество комментариев под ней от других девушек с похожими кольцами от бабушек»
Шикарное колечко и всего за 3$ - повезло! К сожалению, не все родственники бывают приятными, и теми с кем хочется общаться. Вы сами себе сделали приятный и памятный подарок 🎁
«И мне сразу как-то так захотелось, чтобы мне тоже бабушка оставила такое кольцо! Бабушки у меня обе живы, но я почти не общаюсь с родственниками. Зато живу там, где таких колец полно на барахолке. Решила устроить себе терапию: стать самой себе той самой бабушкой! Пойти и купить такое кольцо. И сегодня все как-то срослось, и я оказалась на барахолке с запасом времени. Все палатки обошла, искала специально кольцо с историей. И вот за $3 вопрос решен! Буду теперь представлять, что у меня есть какая-то абстрактная бабушка, которая меня любит, во всем поддерживает и говорит об этом, и это ее кольцо со мной едет по всему миру»
Женщина мечтала пить кофе из сервиза от Villeroy & Boch. И вот на барахолке ей попался такой набор от этого бренда. Просили € 9, и она даже не стала торговаться — так понравился
И мне от моей бабушки ничего даже маленький лоскуток не достался ,но я люблю очень рассматривать риоритет и когда нибудь встречу серёжечки которые она давала мне поносить когда у меня восполились ушки от того что у меня не было золотых сережек а в70 80 семья с тремя детьми вряд ли могла себе позволить покупать золото .Так бабушкины сережки спасли как рукой сняло боль и ушки зажили к моему великому сожалению очень быстро . Обязательно куплю такие сережки и буду носить как талисман .Пока не встречались такие ...может кто то помнит они были с одним цветным прозрачным камешком вряд ли это был бриллиант^^она говорила что это алмаз^^^ с французским замком и с крючочком сзади внизу который замыкал дугу .именно эту дугу вращали по проколу смазав спиртом -ведь ёд испортил бы серёжечки и ушки заживали .Обидно если та которой они достались'' а мама не помнит кому из дочерей их отдала'' сдала их в ломбард за копейки
- Бабушка завещала мне старый обшарпанный диван. Родственники ржали и называли меня ее любимчиком. А когда я перетягивал обивку, нашел внутри зашитые 12 млн! И знаете, что я сделал? Никому ничего не сказал, а на эти деньги купил квартиру в центре и не позвал никого из семьи на новоселье.
Мне от бабушки досталось старинное покрывало из китайского шелка. Никогда им не пользовалась по назначению, хранилось как память. Но через несколько лет на краевой бейке обнаружилась цифра. Видимо, год изготовления. 1870... Ровесник Ленина...
Набор винтажных духов попался автору фото в комиссионке. Девушка с трудом поверила в свою удачу и немедленно надушилась Tendre Poison
«Гулял сегодня по барахолке, и вдруг вижу его»
У меня тоже есть проектор, только немного другой. Коробка разваливается, а на проекторе ни царапинки
«Был у меня когда-то такой же, но уже давно его раздербанили сначала на линзы, а потом и вовсе выбросили. Хех... Ностальгия нахлынула, решил взять своему чаду, тем более совсем недорого. В комплекте несколько пленок — это, собственно, и подкупило. Принес, почистил внутри, продул от пыли... Зашторил окна, усадил ребенка, представление началось. Первые же кадры всколыхнули что-то давно забытое, но в то же время такое знакомое... Под тихое гудение трансформатора посмотрели пару мультов. Ребенок рад, я рад вдвойне. Тепло, лампово. Чую, скоро встанет вопрос, где взять новые диафильмы».
«Нашла на барахолке среди обычных вещей настоящий бриллиант»
«Раздавали детские игрушки. И вижу объявление с заголовком „Очень важная птица“. Я такая: „Так это же...“ Девушка спрашивает: „Так вы будете забирать этого павлина?“ Я: „Павлина?.. Павлина?!“»
Автор откопала у бабушки всего одну чайную пару — все остальное не уцелело. И вдруг на барахолке ей попалось еще шесть таких же, буквально за бесценок. Конечно, она их купила и теперь наслаждается
Какой-то он вульгарный, этот сервиз с горохами. Не уточненный, как английский фарфор
- Шью игрушки на заказ. Часто рыскаю по всяким развалам и барахолкам в поисках подходящих тканей. Однажды ухватила за бесценок тряпичную куклу, туго набитую ватой. Принесла домой, начала аккуратно распарывать, а там пакетики, и в них стеклянный, чешский бисер. Классные такие цвета попались, я потом этим бисером расшила игрушки.
Владелец считает, что никакая другая винтажная вещь, которая может попасть в ее коллекцию, все равно не сравнится с этой лампой из 70-ых годов прошлого века
- Прибежала ко мне подруга. Вся счастливая аж светится. «Он сделал мне предложение!» Радуюсь за нее, но вот знаю я ее парня. Он хороший, но скуповатый. Она мне кольцо показывает, а там бриллиант каратный. Ого! А она рассказывает: «Идем мы по барахолке, и тут вижу дедок какой-то продает россыпью бижутерию, колечки всякие. Одно мне приглянулось, Ваня мне его и оплатил. А потом стал его разглядывать. Говорит, а давай-ка покажем ювелиру. Представляешь, оказалось что это белое золото с брюликом. Он мне тут же предложение и сделал. Сказал, что это знак судьбы».
Сейчас во множестве появились лабораторные бриллианты по качеству ничуть не уступающие натуральным, но вот с 1 сентября 2026 года по постановлению правительства РФ такие бриллианты запретят называть бриллиантами, а только искусственно выращенными или лабораторными алмазами, также нельзя будет указывать их вес в каратах, а только в граммах.
«Ехала 2 часа ради этих прикроватных тумбочек в стиле ар-деко. Я в полном восторге!»
«Продавец сказал, что получил 25 сообщений от покупателей. Поверить не могу, что они, в итоге, достались мне. Столешница мраморная, а основание, кажется, из дуба».
- Нашла пальто-бушлат Armani в магазине секонд-хенд за 20 долларов. На бирку даже не посмотрела — просто в тот день неожиданно похолодало, а я была без верхней одежды и хотела купить что-нибудь недорогое. Уже дома выяснилось, что это винтажная модель, которая изначально стоила около 8 тысяч долларов.
Этот велосипед верно служит уже второму поколению семьи. Когда-то дедушка учил на нем ездить автора фото, а сейчас его отец учит ездить на нем внука
- Шесть лет назад нас с мужем наняла компания, чтобы освободить от хлама дом одной пожилой женщины, которая когда-то преподавала игру на пианино. Нам сказали, что мы можем забрать все, что захотим, включая само пианино. Я заглянула внутрь инструмента и обнаружила там черный бархатный конверт с 20 тысячами долларов, а также золотой браслет с сапфирами. А еще в доме был чудесный кот. Мы пристроили его в добрые руки нашей подруги. Он до сих пор жив, здоров и вполне счастлив.
А деньги себе что-ли? У нас по закону это воровством считается. И тем более драгоценности!!!
«На день рождения мама подарила мне миксер для молочных коктейлей. Он в нашей семье с 1950-х годов. Поставлю его на столешницу на самое видное место, чтобы хвастаться»
Если эти истории пришлись вам по душе, загляните в другие наши уютные подборки о том, как случайно найденные среди развалов вещи приносят людям настоящую радость:
Комментарии
Вот сейчас только узнала, что сегодня, 8 августа - Международный день котов и кошек 🐱 Поздравляю всех прекрасных мурлык 🐱🐈с этим праздником и их владельцев! Хотя, скорее это кошки владеют своими хозяевами!