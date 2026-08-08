20+ вещиц из прошлого, которые подарили людям чистую радость

И мне от моей бабушки ничего даже маленький лоскуток не достался ,но я люблю очень рассматривать риоритет и когда нибудь встречу серёжечки которые она давала мне поносить когда у меня восполились ушки от того что у меня не было золотых сережек а в70 80 семья с тремя детьми вряд ли могла себе позволить покупать золото .Так бабушкины сережки спасли как рукой сняло боль и ушки зажили к моему великому сожалению очень быстро . Обязательно куплю такие сережки и буду носить как талисман .Пока не встречались такие ...может кто то помнит они были с одним цветным прозрачным камешком вряд ли это был бриллиант^^она говорила что это алмаз^^^ с французским замком и с крючочком сзади внизу который замыкал дугу .именно эту дугу вращали по проколу смазав спиртом -ведь ёд испортил бы серёжечки и ушки заживали .Обидно если та которой они достались'' а мама не помнит кому из дочерей их отдала'' сдала их в ломбард за копейки