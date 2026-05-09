Мне в детстве нравилось читать книги и наряжаться. С профессией не получится😆
15 полных надежды историй о людях, которые уволились в никуда, а в итоге нашли работу мечты
Зачастую от идеальной работы нас отделяет всего лишь один смелый шаг. Но так сложно пересилить себя и решиться на него! Примеры героев этой истории — вдохновляющие и трогательные. Они полны душевных открытий о себе самих и о том, что жизнь, на самом деле, может быть полной маленьких радостей, а спина от слова «понедельник» больше не покрывается колкими мурашками.
- 10 лет тянула лямку в бухгалтерии. Уволилась резко, от скуки начала шить лежанки для своей собаки, делилась в соцсетях. Посыпались заказы от собачников. Теперь у меня аж целый бренд. И тут вдруг мне пишет мой бывший главбух: «Ты что, реально сама пробилась? Поделись, пожалуйста, с чего начинала? Мне тоже все осточертело, сил нет».
Встретились за кофейком, поболтали. Сошлись на том, что надо просто вспомнить, что тебе нравилось в детстве. Пара месяцев прошло, гляжу — постит фото домашних тортиков. И такие хорошенькие, аккуратные — она всегда была перфекционисткой во всем. И вот буквально вчера пишет: «Ура, у меня первый заказ!» Держу за нее кулачки, пусть все получится.
- Сидела я на ресепшене, кофе носила. Достало, ушла. Купила камеру, стала крутым фотографом. Приезжаю снимать юбилей, вся обвешана сумками. Дверь открывает бывший босс: «О, ты все еще „принеси-подай“?» И тут спускается его жена и выдает: «Дорогой, ты что стоишь как истукан? Это же та самая Мария, к которой я полгода в лист ожидания пробивалась! Умоляю, не мешай работать, лучше принеси нам кофейку».
Он аж поперхнулся и поплелся на кухню. А я с невозмутимым видом попросила его жену показать, где будет проходить праздник. Так она еще и чаевых мне от души приплатила поверх ставки.
- Уволилась из логистики. Начальник совсем очумел. Загрузка у меня и так была бешеная, а он: «Я тебе зарплату сокращаю». Ушла в никуда. Мой 20-летний сынок Сашка сказал не волноваться — на хлеб он нам заработает. И что в итоге, я теперь работаю так же логистом, но на фрилансе. Денег стало в два раза больше. А Сашка не соврал — устроился на завод, периодически гордо скидывает мне денежку: сходи, мама, выпей латте с круассаном. Ему там прямо нравится!
«По образованию я астрофизик, а по велению души — повар. А еще делаю вяленые томаты и отправляю их по всему миру»
- Однажды я уволилась с работы, где было много недопонимания с начальником. Ушла на эмоциях после одного неприятного случая. Это было в мае несколько лет назад, я искала работу весь май, все лето, сентябрь, октябрь... У меня уже была рабочая виза, когда увольнялась — думала, быстро найду новую работу.
Лето прошло очень грустно, было много собеседований, но меня так никуда и не взяли. Рассылала очень много резюме. Честно, уже и не помнила, куда отправляла. Одним утром поступил звонок, я спросонья ответила, и это был рекрутер Microsoft. В итоге спустя пару недель я получила работу мечты. Как сейчас помню этот день: я еду в трамвае, приходит письмо — а зарплата там указана ну очень впечатляющая.
Рабочая виза без приглашения конкретного работодателя? Так вам и дали рабочую визу, чтоб вы приехав, начали искать работу. Тут местных полно таких, искателей.
- Путь у меня был долгий и тернистый. Пробовала разное: хотела быть ветеринаром, журналистом, египтологом, химиком, певицей. Решила стать дизайнером одежды, научилась всему с нуля и без таланта. Продюсировала съемки, проводила показы. А потом ушла из этой сферы: поняла, что не люблю шить, но люблю доносить смыслы образами, исследованиями. Именно маркетинг объединил все мои интересы, и теперь я руководитель маркетингового отдела в Москве.
«Я лингвист-переводчик, долгое время работала в крупной компании, а теперь делаю миниатюрные деревенские дома по фотографиям»
Делаю и продаю. Ключевое слово - продаю. Потому что просто делание макетов - это хобби.
«Я просто вспомнила свою детскую мечту: хочу сделать макет дома моей бабушки, чтобы он стоял у меня на полочке, я могла зажечь в нем свет и вспомнить детство, как хорошо было у бабушки с дедушкой»
- Однажды меня так достала работа с людьми, что я уволилась в никуда. Через какое-то время снится сон, что я работаю на заводе. Я взяла и пошла. Устроилась монтажницей, паяю микросхемы. Образование вообще в другой области, но работодатель оплатил переподготовку. Работа строго с 8 до 17, общаться ни с кем не надо, самое главное — работу с собой на дом не возьмешь.
Это не та, часом, паяльщица микросхем, которая имеет свой отдельный кабинет? 🤣Только там она была без переподготовки, пришла и прямо паяла с нуля. 🤣
- В конце января я уволилась с работы на свой страх и риск, без запасного варианта. Фактически ушла в неизвестность. Начались более двух недель активного поиска: множество собеседований, но все было «не то». Я переживала каждый день, плакала. Думала, что так и не найду работу, которая действительно будет мне нравиться и устраивать во всем.
Я не давала себе возможности отдохнуть ни дня — казалось, что стоит остановиться, и я упущу хороший шанс. Спасибо моим подругам и маме — они поддержали меня, успокоили и буквально заставили взять паузу. Целую неделю я не думала о работе: проводила время с семьей, отдыхала, восстанавливалась и набиралась сил.
И именно после этого отдыха все начало складываться. Первые же две вакансии, на которые откликнулись на мое резюме, оказались действительно хорошими — меня устраивало все. В итоге я выбрала одну из них, и вот уже неделю официально работаю.
«Пытался строить бизнес, но без особого успеха. Стал мастером по заточке ключей, потом — часовщиком. Вы не представляете, насколько счастливым я себя ощущаю!»
- Всегда мечтала о тихой жизни у моря. Устала от большого города и достигаторства. Уволилась с должности руководителя филиала, купила квартиру в курортном городе. Живу на деньги от сдачи недвижимости в столице. На третий год устроилась в ПВЗ у дома на три дня в неделю, чтобы скучно не было. Все знакомые крутят пальцем у виска. А мне так хорошо, как не было никогда в жизни.
- В 2015 году я свалил с работы. На тот момент стаж в той конторе был 10 лет. Обслуживал крупный магазин как сисадмин. Зарплату задерживали, премии были по капризу начальника. Стал искать работу по профилю, но ничего толком нет. Было тяжело, ведь подушки никакой не было, только долги.
Плюнул и через биржу труда попал на курсы операторов ЧПУ, отучился и уже 6 лет работаю. Мало того, что заработок в разы больше, так еще и начальство разумное. Не так давно забегал к ребятам с прошлой работы поздороваться. Там все так же, даже хуже. Многие тоже ушли.
- Работал у нас начальник смены. Зарплата и так тысяч 45 была у него, а тут премии порезали, вообще 37 стало. А у него двое детей и платежи по ипотеке. И нашел он работу начальника эксплуатационного участка в схожей организации. Стали его кадровики спрашивать, куда он уходит, а он им не сознается. А вот ближайшему коллеге проболтался, а тот проболтался кому-то еще, а уже тот донес в кадры.
Начальник отдела кадров прилюдно позвонила в кадры той самой организации: «Маша, мы же договорились, что друг у друга людей не переманиваем. А вы нашего начальника смены забираете!» И тот работодатель действительно мужику отказал. Но он все равно уволился в никуда. Заходил пару раз. Теперь вообще водителем работает на заводе рядом с домом. Говорит, зарплата в два раза больше, чем наша организация ему платила, но все же чуть меньше, чем то предложение, с которым его обломала кадровичка.
- Очень много слышала жалоб людей с высшим образованием, что продавцы, официанты и даже уборщицы зарабатывают больше них. Так вот, я со школы хотела стать биологом, поступила на биофак, отучилась 6 лет, окончила магистратуру, поступила в аспирантуру, отработала год лаборантом в универе за копейки под начальством 75-летнего доктора наук с завышенным чувством собственной важности. Все достало, уволилась, устроилась продавцом в бутик. Работа нравится, абсолютно ни о чем не жалею.
«Получив образование по специальности „учитель изобразительного искусства“ и манящие 30 тысяч в месяц, поняла, что жить будет сложно»
Не прочитав текст, подумала, что главная деталь - лестница, а стены просто в плесени, не отделаны еще.
«Начала с росписи стен, но заказов было мало. В итоге занимаюсь декоративной штукатуркой»
- У меня в начале этого года что-то щелкнуло — я сидел на своей хорошей работе, смотрел в монитор и понимал, что просто больше не могу. Зарплата была хорошая, но я приходил домой, выжатый как лимон, и изо всех сил оттягивал утро понедельника. И я просто взял и уволился оттуда. Попал в другую контору на похожую должность.
Да, денег стало поменьше, первое время было непривычно и даже страшновато, но я впервые за несколько лет начал уходить с работы вовремя, видеть девушку не только спящей, и вспомнил, что у меня есть хобби. Начал учиться радоваться простым вещам, например: сегодня хорошая погода, пойду пройдусь пешком с любимой музыкой в наушниках. Смог сесть и посмотреть фильм, не думая о том, что завтра опять на эту пахоту.
Большие цели, конечно, никуда не делись, я все так же хочу и квартиру не съемную, и машину. Учусь потихоньку откладывать. Но главной целью стало не «достичь чего-то там в будущем», а просто не пропустить всю свою жизнь в ожидании этого будущего. И, знаете, как бы ванильно это ни звучало, жить стало как-то легче.
- Уволилась из школы два года назад. Сподвиг к этому муж. Мы сели и посчитали, сколько всего я делаю бесплатно. Получала деньги я только за уроки, плюс премии, несоразмерные затраченным усилиям.
Ушла из школы, два месяца отдохнула. После отдыха начала искать новую работу. Нашла в офисе, где работа простая, особых навыков не надо. Зарплата больше школьной, но рабочий день строго фиксирован, после работы сразу домой и дома ничего не надо делать по работе! И в выходные не надо! Плюсом лояльное начальство, которое позволяет уйти пораньше, когда нужно, или просто не выйти на работу пару дней, если приболел и хочешь отлежаться.
Да, по школьному отпуску в 56 дней я скучаю, тут всего 4 недели. А еще я поняла, что школа меня закалила так, что я могу делать пять дел одновременно и очень быстро, поэтому с работой я справляюсь легко, а остальное время могу почитать, позависать в интернете, сериал посмотреть даже.
«А я вот столяр. Очень люблю работать с деревом. Берусь абсолютно за все — делаю и мебель, и предметы декора, занимаюсь реставрацией»
- Все надоело, уволилась с работы, подрабатываю в такси. Водить обожаю, машина и квартира свои. Уже поняла, что смогу так прожить спокойно лет 10, не залезая в накопления. Летом уезжала на море, таксовала и там по настроению. Зато 3,5 месяца в любое время могла купаться и загорать. Планирую в конце весны уехать в Питер на белые ночи. Потом хотелось бы сдать квартиру и снять дом, курочек завести и огород небольшой с зеленью. Я бывший заместитель директора на довольно крупном предприятии — никогда не знаешь, как жизнь повернется.
- Общалась больше 6 лет только с любящими и заботливыми членами своей семьи. Вышла в аптеку работать, но через 4 месяца еле ноги унесла оттуда. Люди просто доконали.
Сейчас работаю на крошечном складе в ночные смены. До дома ехать 10 минут, склад чистый и светлый, и в смене я одна! Всегда! Курьер привозит заказы дважды за ночь, вижу его суммарно 10 минут, ну и пересменка, «привет-пока».
Такой кайф, просто словами не передать! И заодно, благодаря ночному графику, с детскими кружками и занятиями все успеваю сама разруливать.
