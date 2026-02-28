15+ человек, которые на своем опыте убедились, что одно доброе дело ценнее любых громких слов
Говорят, добро всегда возвращается, но иногда оно делает это самым неожиданным образом: через банки с соленьями от соседей, внезапные чаевые в 30 тысяч или признание мамы, которая вдруг полюбила твои татуировки. Герои нашей статьи просто делали то, что считали правильным — раздавали пирожки, возвращали потерянные кошельки и уступали рабочие места тем, кому нужнее. Посмотрите на эти 15+ примеров того, как одна маленькая искра человечности может превратить обычный серый день в настоящий праздник души.
- Решила напечь пирожков и немного не рассчитала с тестом. Вышло штук 40 вместо 15, которые планировала. Я бы столько не съела, живу одна в квартире. Поэтому запаковала немного коллегам на работу. А большую часть решила раздать соседям. Ходила по квартирам и отдавала им теплые пирожки к чаю. Было приятно наблюдать, как соседи меняются в лице, благодарят. Спустя пару дней мне позвонили в двери. Там была соседка с куском шарлотки в руках. Сказала, что вышел большой пирог и решила поделиться. А еще спустя время зашла бабуля с первого этажа и отдала 2 банки закруток. Кажется, я начала классную традицию обмениваться с соседями всякими вкусняхами. Скоро праздники, планирую напечь побольше пряников. Раздать не только жильцам дома, но и работникам магазина поблизости. © Не все поймут / VK
- Отношения с родителями всегда были натянутыми: пирсинг, тату встречались криками. Недавно набила татуировку на груди, работа некачественная, начала сводить. Мама случайно заметила через вырез футболки и тату, и следы лазера. Я призналась, что накопленные деньги на море уйдут на это. Крики и ругань. А на следующий вечер мама подошла ко мне и начала показывать эскизы, советовать, как ухаживать за кожей, сказала, что все оплатит, лишь бы я не мучилась. Оказалось, она изучала эту тему на работе и теперь знает чуть ли не больше меня, татуировки ей стали даже нравиться. Вот так плохая татуировка сделала нас ближе. © Подслушано / Ideer
- Были у меня сложные времена, недавно переехала в другую страну. Не знала, что делать, очень нуждалась в поддержке. И тут мне пришло в голову вот что: решила сходить в салон. Вот уже у входа, влетаю туда и выдаю: «Можете просто меня погладить». Вышла девушка, помыла мне голову, мягко, аккуратно. Я провела там 4-5 часов. Я прошла все услуги от ногтей до стрижки. Ушла другим человеком. Обо мне даже директору салона рассказали. Спустя пару месяцев, когда снова пришла с клубникой и шоколадом для всех, меня вышла встречать сама девушка директор. © iismalita23
- Когда я жил в общаге, у меня был сосед, у которого была уникальная фишка. Стоило ему поссориться со своей девушкой, получить плохой балл на экзамене или просто как-нибудь испортить себе настроение, он закрывался на кухне и начинал лепить пельмени. В морозилке всегда лежал готовый фарш, в кладовке был мешок муки, поэтому он включал себе грустную музыку и сидел там часами. За день мог слепить пятьсот-семьсот штук, потом раскладывал это по пакетам и отдавал мне, соседям, вахтерше, просто случайным прохожим. Золотой был человек! Жаль, что когда у моей жены плохое настроение, она так не делает. © Палата № 6 / VK
- Сегодня закупалась косметикой. Выбирала себе тональник, а рядом со мной стояла девушка, говоря по телефону, что ей не хватает на тон, который очень давно хотела. Была уверена, что он по скидке, но оказалось, нет. Вроде бы мелочь, но она так расстроилась, и я решила ее порадовать. Попросила постоять ее 5 минут, тем временем пошла и купила этот тон ей, просто вот так захотелось. Вы не представляете ее реакцию! Пока я смотрела духи, она пошла и купила мне два блеска. Подойдя ко мне со словами: «Девушка, хорошо, что вы не ушли, я так хотела вас хоть как-то отблагодарить. Я только отучилась на визажиста и у меня первый клиент будет. Я выбрала блески, надеюсь, вы пользуетесь такими» Представляете, она угадала. Эти блески реально мне очень нравятся. Так приятно. Обожаю радовать людей и видеть их эмоции. Добро всегда возвращается. © alinamiller7
- Утром лечу на работу, вызываю такси. Сажусь, а у него на панели контейнер с булками. Я такая: «Это что, продаете?» Он улыбается: «Да не, угощаю. Жена печет, вкуснотища же, пусть людям радость будет». Достал булочку, теплая, с повидлом. Сижу, жую, чуть не расплакалась, потому что ну ничего себе, просто человек решил добро делать. Он еще в конце говорит: «У тебя день будет хороший, я чувствую!» И прикиньте, меня в тот день увольняют, за частые опоздания. И реально таксист был прав, день был хороший, так как терпеть не могла свою работу, но сама боялась уйти. © Не все поймут / VK
- Однажды мама в поезде оставила кошелек. Очень расстроилась, не смогла потом сесть в метро. За ней поехал мой муж. Добрались до дома, а мама подозревала мужчину, который сидел сзади. Ну что поделать, пропало так пропало. Утром завтракаем. И тут неожиданно звонит мой телефон:
— Инна Эдуардовна?
— Да...
— Вам знакома Ирина?
— Да, это моя мама.
— Она кошелек оставила в аэроэкспрессе. Извините, я в нем порылся, тут карты банковские с именем и фамилией на Ирину, еще листок с телефоном и вашим именем, вот и решил позвонить. Я сидел сзади нее. Кошелек у меня. Когда вам удобно за ним приехать?
И вот тут моя вера в добрых и честных людей только укрепилась. © inna.vagapova
- Я тогда был маленьким, лет 10. Попал на встречу с хоккейной командной, игроки раздавали автографы. А я был очень застенчивым. В итоге смог подойти к одному игроку и попросить автограф. Тот просиял, представил меня всей команде. Он видел, что я очень стеснялся, но ходил со мной повсюду и помогал взять автографы. Все игроки в итоге оказались очень приятными людьми, но я не видел ничего даже близкого к тому уровню доброты, что тот первый игрок ко мне проявил. © CalvinandHobbes2 / Reddit
- Студентка, подрабатываю в придорожной кафешке. У нас чисто, вкусно, но очень просто. Дежурила в Новый год, грустила, что буду одна со своей собачкой тут встречать. Часов в 10 приехала дама на очень дорогой машине, обычно, у нас таких и не бывает. Заказала что-то по мелочи, просто сидела и смотрела на лес. Я ничего не спрашивала, только поздравила. В итоге получила 30 тысяч чаевых. Сказала, что это за тактичность, мол, везде лезут в душу. © Подслушано / Ideer
- Я шел на свое первое собеседование. Напялил галстук, пиджак. Чувствовал себя крайне нелепо, они не смотрелись на мне совершенно. В вестибюле я встретил женщину, которая сделала мне комплимент. Я поблагодарил и сказал, что иду на собеседование. Она сказала, что все получится и придала мне уверенности. И да, все получилось, собеседование прошло на ура и я получил работу. © ratbastid / Reddit
- Раньше не очень любила собирать грибы. В предпоследний такой поход нашли один гриб и... котика: мелкий комочек размером со жменьку с кривым тоненьким хвостиком. Оставили это чудо у бабули в деревне. Последний поход закончился польскими грибами, зеленками, подзеленками; свекровь с мужем нашли по два белых, а я — опять кота! Отошла на метров тридцать и уткнулась в нужное дерево — маленький клубочек с расцветкой рыси и глазками, полными обречения. Забрали с собой. Отношение к собиранию грибов поменяла. © Подслушано / Ideer
- Однажды стою в супермаркете на кассе, а передо мной дедуля. Пробили ему все покупки, он начал доставать деньги из кармана, и у него выпал платочек, который я заметила, когда он уже подошел к выходу. Я подняла платок, разворачиваю, а там немалая сумма денег. Бросилась ему вдогонку, чтобы вернуть. Когда вернула, у него глаза заблестели от счастья и он мне сказал: «Все-таки есть еще порядочные и добрые люди». © Подслушано / Ideer
- Я покупала корм для собак, и кассир в магазине спросила меня, сколько у меня собак. Я ответила, но тут же исправилась. Дело в том, что недавно я потеряла одну свою собаку. Кассир обо всем догадалась по моему лицу. Спросила, как его звали, я ответила: «Уолтер». И тут она подошла к стойке с цветами, взяла букет и вручила мне со словами: «В память о Уолтере». И сама оплатила цветы. У меня до сих пор хранятся некоторые из этих цветов, засушенные. А прошло уже пять лет. © Unknown author / Reddit
- Вчера в салон красоты зашла девушка. Без записи. Села на диван и сказала: «Можно я просто посижу у вас 10 минут?» Все удивились, но пустили. Она сидела, смотрела, как мастера работают, как девочки смеются. Потом посмотрела на меня и тихо сказала: «Я зашла к вам, потому что у вас тут спокойно, У меня сегодня тяжелый день. Я просто хотела побыть в месте, где красиво и безопасно». © lina_beauty_studioo
- Работаю на пункте выдачи заказов. На пол кладем картонные коробки, которые впитывают воду от растаявшего снега. Иду с работы, тащу два пакета с тяжелеными размокшими коробками. Пакет рвется, одна коробка выпадает. Решила, что потащу ее прямо по снегу до мусорного бака. Меня обгоняют два парня, спрашивают: «Вы пакет на мусорку несете?» Говорю, да. «Давайте мы вам поможем». Забрали весь мусор, донесли до баков и выбросили! Спасибо огромное, ребята! Благодарю вас и ваших родителей, которые вас отлично воспитали! © Не все поймут / VK
- Я была маленькой девочкой, мой отец пошел в аптеку и почему-то взял меня с собой сквозь метель. Я едва могла пробираться сквозь трехметровый слой снега. Помню, он был выше колен, поэтому папа нес меня на руках. Мы дошли до магазина в конце дороги, и там 5-6 парней пытались вытащить машину из снега. Один из них обернулся и увидел, что на мне нет шарфа, тут же снял свой, накинул мне на шею и сказал, чтобы я согревалась. Это был невероятно трогательный поступок. Я никогда этого не забуду. © riotofcolor / Reddit
- Я прошла собеседование в одну фирму. Вместе со мной параллельно стажировалась еще одна женщина лет 35. Начальник отдела сказал, что оставит лишь одну из нас. Мы стажировались месяц и я видела, что справляюсь лучше. Быстрее выполняю задачи, оперативнее реагирую на все. Но она тоже молодец. Мы даже разобщались. Оказалось, она сама растит троих детей, без сторонней помощи. Чем ближе был день Х, тем больше я понимала, что не смогу жить с совестью, если выберут меня. Поэтому за день до оглашения нам результатов, я просто не явилась в офис. Сказала, что нашла место получше. Этой женщине работа и деньги гораздо важнее, решила, что это честно. © Не все поймут / VK
- Дело было в мои школьные годы, мне лет 10 было. Еду в метро, огромный рюкзак, зимняя куртка на вырост. Не выдержала и заснула. Проснулась от того, что меня трясла за рукав женщина, чтобы я не пропустила остановку. На выходе она всучила мне что-то в руку. Смотрю, а там купюра. Не очень большая, но для ребенка достаточно. И женщина подмигивает: «На конфетки». Было неловко, но очень приятно. Купила нам с сестрой вкусностей.
