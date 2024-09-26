16 примеров того, что бескорыстное добро все еще существует на этом свете

Бывают дни, когда все не складывается. С самого утра мизинчик впечатался в ножку стула, потом бабка в автобусе прочитала лекцию про невоспитанную молодежь, а на работе еще и начальник снова что-то заоблачное хочет прямо сейчас. В такие моменты спасают вкусняшки и добрые истории, после которых понимаешь, что все будет хорошо.