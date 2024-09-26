16 примеров того, что бескорыстное добро все еще существует на этом свете
Бывают дни, когда все не складывается. С самого утра мизинчик впечатался в ножку стула, потом бабка в автобусе прочитала лекцию про невоспитанную молодежь, а на работе еще и начальник снова что-то заоблачное хочет прямо сейчас. В такие моменты спасают вкусняшки и добрые истории, после которых понимаешь, что все будет хорошо.
- В детстве мы с сестрой ездили в музыкальную школу на троллейбусе. Денег на проезд не было, а расстояние приличное — пешком не сходишь. Приходилось говорить кондуктору, что у нас денег нет. Поначалу говорили, а потом она и сама не спрашивала. Три года возила нас бесплатно, а потом мы получили льготные карточки на проезд и ездили по ним. Спасибо тебе, добрая женщина! © Подслушано / VK
- Мно-о-ого лет назад у нас на лестнице поселился бездомный. Однажды мой парень решил подарить ему свои ботинки, разговорились. Оказалось, он ученый с хорошим образованием — приехал в столицу, а тут ограбили, все потерял и стал скитаться. Позвонили в программу, которая разыскивает людей, нашли его сестру, и он благополучно вернулся домой. Столько лет прошло, а до сих пор присылает открытки на праздники. Хорошо, что он тогда выбрал наш подъезд. © Подслушано / VK
- Недавно я потеряла кошелек. По своей глупости дала его в руки маленькой дочке, чтобы отвлечь ее, так как она буйствовала в коляске. Следующим утром собираюсь на массаж, уже выходить, проверяю сумку, а кошелька нет. В холодном поту переворачиваю всю прихожую – безуспешно. И тут мы с мужем понимаем, что потеряли. Точно потеряли кошелек! Я отправилась на поиски: зашла во все магазинчики, аптеку, прошерстила каждый сантиметр от дома до дальнейшей точки, где мы были вчера в последний раз. В каждую мусорку заглянула! Нет, его просто нет. А через две недели после пропажи звонит страховая компания. "Яна, а вы случайно недавно не теряли кошелек? К нам приехал мужчина, он нашёл кошелёк. Там был полис вашего ребенка. Он тут у нас, хочет вам вернуть пропажу". Оказалось, он работал в такси, поздно вечером увидел на дороге что-то большое, думал это телефон. Оказалось кошелек. Посмотрел, нашел полис ну и вот. Сам приехал и вернул все, как было! Ни копейки не пропало. © Бережный психолог Яна Матвиенко / VK
- Наша начальница - патологический улучшатор. Она организовала зарядки в 11 утра и сундук для анонимных пожеланий. И все бы ничего, если бы не новая награда "Худший работник месяца". Эта премия у нее тоже с подвохом. Наш "лучик добра" каждый месяц пихает ее себе, дабы показать нам, какие мы все хорошие. © Палата №6 / VK
- Нужно было бабушке купить таблетки, которые прописал врач. Там по пластиночке того и того, чтобы попробовать. Забираю в аптеке таблетки, а инструкцию мне дают только к одним. На другие не могут, потому что это не последняя пластинка. А бабушке нужно только с инструкцией, она ее несколько раз прочитает и только потом будет что-то пить. Если без нее, то может вообще не поверить, что это те таблетки, которые ей нужны. Может даже закатить истерику, что мы чуть ли не отравить ее собрались. Ей уже 88, поэтому нам сложно. Объясняю это все аптекарше в надежде выпросить ту бумажку, а она мне говорит: «Я вас услышала. У меня есть идея получше, подождите 5 минут». И вот спустя время девушка выносит мне 10 листов А4 с распечатанной инструкцией крупным шрифтом. Сказала: «Это чтобы бабушке было лучше читать. Пусть будет здорова!» Кому рассказать - так не поверят. Но мне было очень приятно. © Не все поймут / VK
а сами не смогли догадаться бабуленьке инструкцию напечатать/наксерить? да уж
- На выходных гулял по ТЦ, когда в меня влетел парень с синдромом дауна. У парнишки в руках был стакан с газировкой, который он целиком вылил на мои джинсы и новую дорогущую белую рубашку. Я был так зол, что отпихнул его и покрыл последними словами, когда он лепетал извинения и пытался вытереть меня своими пухлыми ладошками. Я видел, как по его щекам начали течь слезы, и только тогда успокоился и гордо ушел. Но через 15 минут я понял, что в момент столкновения я нес в руке свое портмоне, которое успешно выронил. Я ринулся его искать, но найти не смог, начал расспрашивать продавщиц, и они рассказали, как тот самый даун его забрал. Я кипел, я бегал по ТЦ в его поисках, обратился в службу охраны, но паренек уже ушел...
А через 2 дня меня на работе вызвал к себе начальник. Когда зашел в его кабинет, то просто обомлел. Передо мной стоял тот самый парнишка-даун, он протягивал мне мой кошелек, новую белую рубашку и застенчиво улыбался. Оказалось, что он тоже меня искал в тот день, но так и не смог найти, в кошельке он обнаружил пропуск с названием моей компании и твердо решил, что вернет мне его лично и возместит ущерб рубашки. Пришел ко мне на работу, рассказал о ситуации и его отвели к начальнику, куда меня и вызвали. Теперь уже была моя очередь извиняться, я просто стоял, смотрел на него и слезы текли градом по моим щекам, пока я мямлил извинения за то, что обидел его тогда, а этот замечательный человечек просто подошел и обнял меня. Это был самый большой урок добра в моей жизни. © Палата № 6 / VK
- Мы росли в бедности. Но вот однажды мама подсобрала денег и сводила меня с сестрой в зоопарк и музей. Это было просто волшебство, мы даже поели в кафешке. И вот пора домой, мы уже на автобусной остановке — и тут мама понимает, что денег на проезд за всех троих не хватит. Мы уже решили идти 9 километров пешком, но тут повалил снег. Мы зашли в одну китайскую кафешку, попросили позвонить (мама надеялась, что сможет попросить кого-то нас подвезти). Хозяин решил расспросить, зачем нам нужен телефон, ну мама все и рассказала. Тогда хозяин не просто дал нам денег на автобус, но еще дал собой какую-то прорву еды. Мама все говорила, что обязательно вернет долг, но этот потрясающий человек сказал, что мы уже за все заплатили. © hassenoma01 / Reddit
- Я был, наверное, классе в 4. Родители тогда были полностью погружены в заботы о новорожденной младшей сестре. И вот у нас в школе обед, я разворачиваю свою ссобойку — а там бутерброд без ничего! Просто два ломтя батона. Я, естественно, очень расстроился. Так буквально все ребята вокруг скинулись ингредиентами и сделали мне просто обалденнейший бутерброд с ветчиной и сыром. Лучший в моей жизни. © I_Am_The_Grapevine / Reddit
И снова вольный перевод редакторов эдми. paper bag они перевели как ссобойка. Нашли же слово такое
- Совершенно случайно заглянула в коробку, стоящую под балконом. Три слепых котенка. Не из-за возраста, а из-за болезни. Что мы прошли... Не передать. Конечно, никто не прозрел, но все выжили. И бегают у меня по квартире три здоровых красивых слепых котенка. Люблю, не могу! © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад оказалась в сложной ситуации. На работе со мной перестали считаться, использовали в хвост и гриву, попрекали за косяки. Последней каплей стал ужасный график работы, изменить отказались. Я уволилась в сердцах, накоплений не было, квартира съемная, денег мало было в заначке. Новую работу никак найти не могла. Затянула потуже пояс, но все равно никак не хватило денег. За квартиру платить было нечем, работы нет. Друзей тоже не было. Три подруги были, но одна родила и уехала в другой город, общение прервалось. Еще одна разбогатела, перестала меня считать за человека. И еще одна в новой компании парня стала вращаться, меня забросила. Я сама из маленького городка, на родителей рассчитывать нельзя было. А больше и нет никого. Помню, стояла я в магазине и плакала, потому что денег не было. Ко мне подошла девушка, спросила, что случилось. Я разревелась и рассказала ей все. Она меня успокоила, купила целый пакет продуктов. Дала мне денег в долг за аренду квартиры на месяц. Помогла с работой. Да, не работа мечты, но не такая уж и плохая. Приезжала в гости, веселила, дарила приятные мелочи, говорила комплименты, подбадривала. Я выбралась. Нашла хорошую работу, взяла ипотеку даже! Я и поверить раньше в такое не могла! С той девушкой дружу сейчас. И просто не могу поверить, что незнакомый человек мне помог просто так. Я ей, конечно, вернула и деньги за квартиру, и тоже подарки дарила, и помогала. Но мне так важно было участие в тот момент, как вовремя я его получила. Всегда была скептиком, а теперь верю в добро. © Подслушано / Ideer
- Я работаю оператором call-центра в службе доставки суши. В моей работе было всякое: и положительные отзывы о компании, и грубость клиентов, и розыгрыши от школьников, и оскорбления. Однажды я приняла звонок и услышала, как несколько молодых людей радостно кричат в трубку: "Здравствуйте, мы из третьей школы и хотим исполнить вам песню!" Я ожидала услышать очередные неприятные шутки, но они просто начали петь! Петь про улыбку, хорошее настроение и просто что-то счастливое. По их голосам было понятно, что они поют искренне и радостно! В тот момент я работала уже шесть дней подряд без выходных по 14 часов и чувствовала себя измотанной, но после этого звонка я снова поверила в людей! © Палата №6 / VK
- Сегодня оплачивала счета в банкомате, дети стояли со мной. А рядом был отдел с цветами, 3-летний сын прям долго смотрел на витрину. Потом подбежал к продавщице и попросил цветы. Та спросила, мол, зачем тебе? На что мой маленький паренек ответил: "Для мамочки!" Продавщица молча достала цветы и дала ему в руки. Я никогда не ощущала себя такой растерянной, счастливой и любимой одновременно. © Палата №6 / VK
- После череды очень тяжелых событий решила переехать в другой город. Стою на остановке с чемоданом, как назло что-то с транспортом, а до вокзала ехать через весь город. Решила поймать такси. По дороге разговорились с таксистом, довез быстро, срезал путь. Говорю: «Сколько к оплате?» А он: «Пообещай мне, что будешь верить, что у тебя все получится на новом месте! Удачи тебе, милая девушка! А деньги тебе там еще пригодятся!» Я так ему благодарна, часто вспоминаю этот момент. У меня вмиг ушла тревога, появилась уверенность, что все будет хорошо. И правда все сложилось хорошо. Через неделю после переезда на работе я познакомилась с будущим мужем. Живем уже 15 лет вместе, два ребенка, хорошая работа, квартира. Стараюсь поддерживать людей, особенно в непростые моменты их жизни, помня как многое значат даже простые слова. © Оксана Яковлева / ADME
- Привыкла, что рядом со мной в общественном транспорте никто не сидит, кроме друзей И вот, уставшая, смотрела фотки котиков и случайно показала их просто рядом сидящему мужику. А он:
— Твой? Хвастаешься?
— Ой, извините.
— Все хорошо, есть еще?
Смотрим других котов. © kapyccha / X
- Был случай на заре нашей супружеской жизни, о котором мы рассказываем детям и будем рассказывать внукам. Я в декрете, сыну 1,5 года. Живем на съеме, денег кот наплакал, вечно впроголодь. И вот идем мимо рынка, а тут девушка предлагает нам селедку. Красивую такую, жирную. Мы отнекиваемся, мол, денег нет. А она: «Берите, будут деньги — принесете». И просто всучила рыбину. Мы взяли, а ровно через 2 дня дали зарплату, и я отдала деньги девушке. И вкуснее той селедки больше рыбы не ела. А мой муж до сих пор плачет, вспоминая ту историю. © Наталия Забелина / ADME
- Работаю курьером. На днях делал доставку за город, привез по неправильно указанному в накладной адресу. Сильно замерз, машина без обогревателя. Люди, которые жили по этому адресу, сказали, что мне вообще в другую сторону и ехать туда часа 4 минимум. Я уже в полном отчаянии садился в машину, а они забрали меня к себе в дом, обогрели и покормили горячим, еще и свитер теплый в дорогу дали. Я не знал, как их благодарить. Не думал, что мне когда-либо так повезет с людьми, которых, возможно, никогда больше и не увижу. © Палата № 6 / VK
А вот еще несколько очень добрых и теплых историй:
Комментарии
Пара молодых котишек, за появление которых в приличном семействе я (и моя магическая рыба) несем моральную ответственность.
Старший кот в это время отлеживается под монитором хозяина дома, только там он чувствует себя в безопасности от наглой молодежи)
Ну, раз тут кото-фото, то вот вам моя шотландская красотка