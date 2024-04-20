19 историй с таким сюжетом, что сценаристы Голливуда отдыхают
Народное творчество
24 минуты назад
Мы уже привыкли к сериалам с закрученным сюжетом и порой только фыркаем от того, что сценарист перемудрил уже. Однако в жизни встречаются такие лихие истории, что некоторые фильмы им и в подметки не годятся.
- Подруга рассказала. «Встречалась я с пареньком. Милаха такой. И вот идем однажды по узкому тротуару друг за другом, я впереди. Через полминуты оборачиваюсь — парня нет. Звоню, кричу, телефон выключен. Подняли всех на уши, искали с полицией — ничего, будто в воздухе растворился. А спустя год внезапно его родители говорят, что он объявился! Живет за тысячу километров! На закономерный вопрос «Какого черта?!» — ответил, что ему внезапно все надоело, и он решил что-то поменять в своей жизни. Поменял. © Подслушано / Ideer
- Мы с моим мужем расставались до свадьбы пять раз. Один раз вообще почти на год. И тоже были сны у меня. Я тогда начала встречаться с другим парнем. И вроде нравился он мне. Но вот снился мне один и тот же сон: сижу я у бабушки в деревне в старом доме. А за окном муж мой ходит и в дом стучится, а я все не пускаю его. А в душе прям щемит от тоски. Просыпаюсь и думаю, что не может быть такого, что мы опять вместе будем. И так целый год. А потом я сдала на права и устроилась на интересную работу, и меня так распирало от гордости за себя, что хотелось поделиться этим чувством. Именно в этот момент я поняла, что хочу рассказать все ему, вот он бы точно оценил всю мою радость. Эх, ну и пришлось написать ему. А он был рад, ну и закрутилось опять, с новой силой. Так что бывает и такое. © SvetlayYaa / Pikabu
- После нескольких свиданий в школе мы с будущим мужем на долгое время потеряли друг друга. Как-то я садилась в автобус после очередного собеседования. Я сидела впереди и была в наушниках. Чувствую прикосновение к плечу. Это он. Он был сзади с приятелем, и они как раз говорили обо мне. © Unknown author / Reddit
- Мое знакомство с будущей женой было как в кино. Мы оба были в кафе, и когда она тянулась за сливками, ее рукав зацепил мой кофе, и он пролился повсюду. До этого момента мы друг друга даже не замечали. Как только мы встретились глазами, то — искра-буря-безумие! Она купила мне еще кофе, и мы проболтали несколько часов. А недавно поженились. © BionicGimpster / Reddit
- Я, замужняя, вышла в обеденный перерыв на встречу с бывшим (ничего такого, просто разговор). Сидим в кафе. Заходит мой коллега, с которым у меня не состоялся роман до моего замужества, с букетом белых роз. Дарит их мне и целует. Настолько этого не ожидала, что не успела отвернуться от его губ. И вот сижу я в шоке, бывший в шоке, муж, если бы узнал, тоже был бы в шоке. И коллега (видимо, ожидал застать меня с мужем) в шоке. И люди пялятся. Как в кино какое-то попала! Сюр. © Подслушано / Ideer
- Училась на драматурга. Мой старый друг — на математика. Гуляли однажды, и завязался у нас жаркий спор. Он сказал, мол, писать каждый может и без образования, и я ему пари предложила. Я — заказчик, он — сценарист. Я требую сопливую драму. Напишет хорошо — правда его, щелбан мой, а плохо — наоборот. Написал. Сценарий про любовь парня- математика к девушке-драматургу. Написал откровенно плохо, но вместо щелбана получил наш первый поцелуй. Судьба нас развела, но вспоминаю о нем, и сразу на душе тепло. © Подслушано / Ideer
- Я училась в колледже и встретила знакомого, которого не видела больше года. Он хотел познакомить меня со своим другом. Меня это не особо интересовало, но я встретилась с этим человеком, и мы просто бегло поболтали. Несколько месяцев спустя я познакомилась с парнем в соцсети, дело дошло до свидания. Во время свидания мы поняли, что оба знаем одного и того же человека. Того самого знакомого, который свел нас до этого. Мы женаты уже 10 лет! © psychkitty / Reddit
- Моя жизнь — дешевая драма. На 1-м курсе меня угораздило влюбиться в молодого научного сотрудника. Он был женат, и я сутками лила крокодильи слезы. Потом прошло. Встретились через 5 лет — искра, безумие, а потом из его кармана выпадает обручальное кольцо. И снова рыдания. Еще через три года случайно пересеклись по работе. Он выдает фразу: "Я разведен" — и из кармана падает кольцо. Только на сей раз из моего кармана. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с мужичком, загуляли, а утром он позвал меня замуж! Я в шоке, он же только мое имя знает. Решила отвадить и говорю: "Ну смотри, я готовлю редко, дома толпа кошек, фамилию твою брать не буду". А на все это спокойно кивает и соглашается! Думаю, псих какой-то. И тут внезапно оказывается, что он мой подписчик, давно наблюдает, влюбился и решил познакомиться. Странная ситуация, но в тот период у меня в жизни было все так себе, поэтому я взяла и решила, почему бы и нет? Как итог, через неделю расписались, отметили в ресторане только вдвоем за скромным ужином. С тех пор прошло уже четыре года и, не считая обычных мелких терок, мы счастливы, любим и ценим друг друга, купили квартиру, завели собаку, недавно начали думать о детях. © Подслушано / Ideer
- Мои дедушка и бабушка были женаты почти шестьдесят лет, последние десять из которых дедушка страдал от болезни Альцгеймера. Он забыл своих детей, забыл, как заботиться о себе, и, казалось, забыл жену. И тут бабушки не стало. Мы знали, что он не поймет, но решили, что должны сказать ему, что ее больше нет. Дедушка посмотрел на нас с полным пониманием и грустью в глазах и выдавил фразу, от которой до сих пор больно: "Но она не может уйти! Она моя девочка!" © Critical_Miss / Reddit
- Мы были лучшими друзьями в течение многих лет. Cказала ему в день моей свадьбы, что он был и всегда будет единственным мужчиной, которого я по-настоящему любила. Мы оба женились на других людях, обзавелись детьми, которых назвали в честь друг друга. А потом развелись с нашими партнерами и в конечном итоге сошлись. © pekarica / Reddit
- Мой теперь уже муж подвозил меня в аэропорт, когда мы встречались. У нас еще не было ничего серьезного, просто проводили время вместе. Он смотрел, как я вхожу в аэропорт, а затем сказал себе: «К черту, мне нужно рассказать ей, что я чувствую». Он поставил свою машину там, где этого делать было нельзя, побежал к терминалу, нашел на табло мой рейс, побежал к стойкам регистрации и нашел меня там. Я все еще не прошла в самолет из-за проблем с багажом. Повернулась и увидела его. Он рассказал мне, что чувствует ко мне, мы поцеловались. А самым шокирующим было то, что его так и не оштрафовали, когда он вышел к машине на улицу! © Weird-Traditional / Reddit
- После травмы я забыла последние четыре года своей жизни: переезд, знакомство с парнем, свадьбу с ним, покупку дома. Муж заново добивался меня, помогал, знакомил по новой с друзьями. Когда меня накрывало от горя — не дал оступиться. Как-то на отдыхе я начала уходить под воду, и в этот момент перед глазами картинками пронеслись события всех забытых лет. Муж вытащил, а я в слезах умоляла простить меня за то, что забыла его. Не сдался, не бросил, мой герой. © Подслушано / Ideer
- На работе одной из коллег сделали предложение, роскошный букет, красивое кольцо, нежные слова — в общем, все как в кино. В результате, мы несколько часов успокаивали девчонку. Зареванная, с отекшим от слез лицом, она повторяла: «Не он пришел, не он». © Подслушано / Ideer
- Познакомилась в интернете с молодым человеком. Веселый, образованный, добродушный. Плюс ко всему весьма приятной внешности. Несколько лет общались в Скайпе. Потом я поняла, что люблю его. Ответил взаимностью, но встретиться боялся. Настояла на своем, приехала к нему за тысячу километров. Оказалось, что молодой человек — инвалид. Не может ходить. Провели вместе три месяца. Скоро подаем заявление в ЗАГС. Он самый лучший — мой профессор Икс! © Подслушано / Ideer
- Позвонила девушка, с которой недавно расстались, и произошел такой диалог:
— Привет, вспоминаешь обо мне?
— Конечно, мы же пять лет провели вместе, ты была большой частью моей жизни, это естественно, что я иногда вспоминаю о тебе...
— Отлично! А ты не помнишь, куда я обычно кладу свои заколки, а то я опять их потеряла... © ozymandia / Pikabu
- Когда у меня была первая любовь, мы мечтали с ней жить рядом, чтобы можно было чаще встречаться, а не раз в полгода, потому что жили в разных городах. Прошло время, мы сейчас живем совсем рядом, но у каждого теперь своя семья. Наша мечта сбылась, но слишком поздно. © Unknown author / Pikabu
- Приехала в гости к родителям. С ними живет бабушка, уже три года прикована к постели. Родители ушли, мы с ней дома. Стук в дверь. Открываю, а там старик с гармошкой. Спрашивает: «Как Ритуля (бабушка)? Скажи ей, что Санек пришел ей песни под окном петь.» И ведь правда час распевал! Бабушка слушает, улыбается. Это ее первая школьная любовь, оказывается. © Подслушано / Ideer
- Есть у нас на работе мужик, у него жена уже 10 лет в декрете, у них 6 детей. И врачи ей сказали, что все, организм истощен. Долго он ходил и возмущался. А потом на корпоративе подошел ко мне, 26-летней девушке, и давай в уши заливать про детей. Продолжалось это месяц. А потом он внезапно заявляет мне: «Я тут подумал и сказал жене, и мы решили, что ты идеально подойдешь в качестве моей второй жены, но знай, я хочу от тебя не менее 7 детей». Смеялась долго. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько человек, чью жизнь вполне можно экранизировать:
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