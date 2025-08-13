В маркете хотела купить готовое тесто. Наткнулась на плесневое, думаю вдруг кто с плохим зрением не заметит. Отдала сотруднице. Её вопрос "Ой, это вы в нашем магазине нашли?". Так и хотелось сказать "Нет, с собой ношу и всем показываю"🤭
19 забавных историй, которые люди принесли из магазина вместе с покупками
Даже банальный поход в магазин может принести море эмоций, если вам встретятся колоритные покупатели. Некоторые люди за хлебом без приключений сходить не могут — что уж тут говорить о каких-то более глобальных покупках. Зато такие истории из супермаркетов можно знакомым вместо анекдотов рассказывать.
- Я как-то раз пыталась в магазине вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла и тупо раз за разом подносила их к терминалу и не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: «Может, я вам свои права дам, ими попробуете?» Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
- Зашел вчера в магазин, который недавно открылся. Там бардак, людей не хватает. Передо мной в очереди — подтянутый мужчина лет 60 с кошачьим кормом, кочаном капусты и еще с какой-то мелочью. На капусте продавщица зависает. Ну, и как обычно:
— Зи-и-ин! Какой код у капусты?
— Какой еще капусты? Нет у нас капусты!
— Мужчина, у нас нет капусты! Вы где ее взяли?
Что бы вы ответили на этот вопрос? Я бы что-то вроде: «Ну, как нет? Я ж вон там ее взял. Бардак тут у вас». Но мужчина сломал шаблон:
— Ну, раз нет, значит, я ее с собой принес.
И положил кочан в сумку. Второй шаблон сломала продавщица — она спокойно пробила чек без капусты. А мужчина сделал шаг в сторону выхода, обернулся и, подмигнув продавщице, сказал:
— Заходите на борщ! © Unknown author / Pikabu
- Подруга с сыном почти четырех лет от роду пришли в парфюмерный магазин. Маман деловито выискивает нужный аромат, сын вторит: разнюхивает пробники, переходя от одной витрины к другой. В какой-то момент сын зовет маму: «Мам, скорее иди сюда, понюхай! Ну, понюхай! Ну, мам». Подруга отвечает, мол, готова подойти, но не сразу. И просит описать, что за аромат такой сказочный его зацепил. Ребенок, закатывая глаза и сообщает: «Мамочка, так пахнет... так пахнет... мокрой собакой!» Консультант, пара покупателей и собственно подруга опешили. Малой добил: «Ну, наш пудель так пахнет на даче после дождя!» Смеялись громко. Думаю, что менеджером по рекламе пацану точно не бывать. © Палата № 6 / VK
- В студенческие времена работал продавцом-консультантом в магазине одежды. Пришла как-то ко мне одна женщина, которая своим криком сразу же задала тон нашей беседе. Я пытался быть вежливым, но спустя час мое терпение кончилось, и я начал орать на нее в ответ. Это услышал начальник, который появился из ниоткуда, и тут же при ней уволил меня. В этот же момент женщина резко успокоилась и сказала мне: «Эх, Валентин, не прошли вы проверку тайного покупателя. Удачи на новом рабочем месте!» © Палата № 6 / VK
тут скорее тупо была задача найти повод уволить, реальный контроллер никогда не скажет что он контроллер.
- Зашел в магазин за продуктами, одет нормально, чистый, бритый. Хожу, выбираю, а работница зала так рьяно наблюдает за мной, что аж как-то неудобно. Подхожу к кассе, и тут эта тетка подскакивает ко мне и как рявкнет: «Доставайте из штанин колбасу!» А я, пытаясь не заржать, говорю, мол, нету у меня никакой колбасы. А она наседает... Вся очередь над нами угорала. Как потом выяснилось, дамочка там со своими тараканами. © Вячеслав Иванович / Dzen
- В супермаркете в длинной очереди стою, сзади пристраивается мужчина с большой тележкой, в которой сидят два ребятенка лет 2-3 и лежит немножко продуктов. Я такая поворачиваюсь, говорю: «И где же вы таких симпатичных детей купили? Я тоже бы приобрела парочку!» А один мальчишка так серьезно на меня посмотрел и говорит: «Мы не продаемся!» © «Зовусь я — женщиной...» / Dzen
- Работаю кассиром. Подходит покупатель — девушка с огромной набитой едой телегой. Видит, что сзади подошел мужчина с одним хлебом, пропускает его. Пока его рассчитываю, подходит второй мужчина и тоже с одним хлебом. Девушка и его пропускает. Подходит третий — и девушка почти в истерике выдает: «Я ведь тоже только за хлебом зашла!» © Подслушано / Ideer
- У меня была ситуация: кассир в гипермаркете пробивала мне товары, я с мелкой дочерью на руках ждала, чтобы расплатиться. И тут женщина, стоявшая за мной в очереди, говорит: «Ой, я карту забыла. Можно вашей воспользоваться? Я, конечно, дала. Расплачиваюсь за свои покупки, затем эта дама дает мою карту кассиру, та пробивает, я пока складываю продукты в тележку и открываю мелкой сок. Потом говорю даме: «Карту пробили вам?» А она мне: «Ну, да. Но я ее дальше отдала — там через два человека моя невестка стоит, ей тоже пробьем». Я обалдела от такой незамутненности! Забрала у «невестки» карту под вопли той тетки: «Вам жалко, что ли? Вот хамло!» © ZiegFreide / Pikabu
действительно, могла бы и постоять часик-другой в магазине, пока все пробьют, что им надо!
- А у меня есть беременная история из магазина. Первый триместр, гормоны шпарят. Я стою на кассе, беру для покупок один пакет. В честь выходного дня на кассе стоит девушка, которая все это дело упаковывает. Пакет все заполняется, а я смотрю на девушку и понимаю, что я пожадничала денег на еще один пакет, а она так ради меня старается, все тетрисом складывает, как лучше поворачивает. Думаю: «Вот это человечище! Зарабатывает копейки, а для меня вон как старается!» Начинаю рыдать от ее доброты, от моей жадности, осознаю, что ребенку плохо, если я плачу, а я же теперь мать, всем жизнь порчу... И, не рассчитываясь, убегаю из магазина в припадочных рыданиях. Очередь тогда прифигела. © DontSpeakEnglish / Pikabu
- Нашла возле работы котенка, не смогла пройти мимо этого заморыша. Посадила его в рюкзак и поскакала в магазин за кормом. Пробила все на кассе, в пакет сложила. Тут подлетает охранник: «Покажите, что у вас в рюкзаке!» Ну, я говорю, мол, берите да смотрите. Он его расстегнул, руку внутрь сунул и как заорет! Этот заморыш, видимо, испугался и цапнул его за палец... В общем, боевой кот оказался, не промах. Уже три года у меня живет, теперь красавец, конечно. Зовут Рэмбо.
- К моей кассе подходит мужчина:
— Я купил у вас брюки на днях, но пластиковый ценник не сняли.
— Ой, простите! Можно мне их увидеть?
Он поворачивается, а у него на попе пластиковая антикражная клипса. И мужик так невозмутимо:
— Я их ношу.
Пришлось мне попросить его зайти в примерочную и снять брюки, потому что иначе извлечь датчик было невозможно. Оказалось, ему срочно нужны были штаны для мероприятия, поэтому возвращаться в магазин и снимать клипсу времени не было — пришлось ходить так. © anonburneraccount / Reddit
- Примерно за 20 минут до закрытия ко мне зашел покупатель с ребенком. 10 минут они бродили по магазину, а потом мужчина такой: «Ой, я забыл, что мне нужно забрать второго ребенка из школы. Присмотришь за малышкой? Спасибо». И он сбежал прежде, чем я успела открыть рот и сказать: «Нет, блин!».
Отец вернулся через 40 минут — то есть мне пришлось задержаться на работе на полчаса, а он даже ничего не купил! Мне кажется, он и не собирался ничего покупать — ему просто нужна была бесплатная няня. Некоторых рассердила бы эта ситуация, но я нахожу такую дерзость весьма забавной. В каком-то смысле даже впечатляющей. © soberonlife / Reddit
- Я вчера девушку в магазине обидела. Стояла за ней в очереди на кассу. Дышать было реально нечем — вонь от ее духов была такая, что аж глаза резало. Оборачиваюсь к тому, кто стоял за мной, и говорю: «Пропустите меня, пожалуйста, я на другую кассу уйду. Тут так воняет духами, что мне сейчас плохо станет». Дядечка подвинулся, дал мне выйти.... А через минуту он уже стоял за мной в очереди на другой кассе. А девушка потом сверлила нас ненавидящим взглядом. © lenka23*** / Pikabu
- Стоим с подругой в магазине, а перед нами молодой человек там что-то делает с телефоном своим. Мы не торопимся. И тут этот молодчик мне и говорит:
— Девушка, оплатите за меня!
Я офигела, конечно! Спрашиваю:
— Да с чего бы вдруг?
— Ну, вы оплатите, а я вам по номеру телефона вашего деньги переведу.
— А я не хочу вам свой номер давать, и номер карты тоже! И как же волшебное слово?
— Ну, тогда ждите, пока у меня не получится пополнить карту!
Карта пополнилась у него внезапно мгновенно, он оплатил. А мы с подругой и девушкой на кассе стояли в шоке от такой искренней открытости и наглости. © user11070686 / Pikabu
Про духи: ехали с матерью летом в автобусе. Кондишка не работает. Сидели две бабульки, от одной ВОНЯЛО духами на весь автобус. С другой стороны сидела беременная девушка с парнем. У девушки было приоткрыто окно. Так одна из этих бабок начала орать, что ей дует и демонстративно перед девушкой закрыла окно. Сами бабушки были в ветровках.
Я, конечно, понимаю, что старость надо уважать... но таких уважать не хочется. Вообще.
- Женщина попросила швейцарский сыр. Я взял новую голову сыра, стал нарезать. Пока я резал, она решила уточнить, уверен ли я, что это швейцарский сыр. Я сказал: «Да». Дама переспросила: «Точно?» Я показал ей этикетку. Она не поверила — я дал ей попробовать кусочек. Когда она снова спросила, уверен ли я, что это швейцарский сыр, я не выдержал: «Я показал вам этикетку, я дал вам кусочек, что вам еще нужно? Вы же просили швейцарский сыр!» И тут она выдала: «Но если это швейцарский сыр, то почему в нем нет дырок?!» Тут уже я не знаю, что на это можно ответить. © fqdupmess / Reddit
- Заскочила в магазин за картошкой. У короба стоит бабуся, мнется. Я беру пакет, набираю картофелин покрупнее. Она мне: «А вы проверяли, картошка не сладкая?» Говорю, мол, да как ее проверишь? А бабуся хмыкнула, достала ключ, содрала чуть-чуть шкурки с одной картофелины, а потом облизнула это место и такая: «Знаешь, так себе картошка, я брать не буду. Учись, дочка, пока я жива!» Бросила эту облизанную картофелину в ящик и ушла. Я теперь особенно тщательно каждый овощ и фрукт в магазине выбираю, а то мало ли что...
а еще многие фрукты, особенно яблоки, ногтями протыкают зачем-то. Зачем, блин?
- Был у нас один очень популярный магазин одежды, и вот никак у меня с ним не складывалась любовь. Ну, ничего себе не могла подобрать там никогда. В зале у них были большие корзины, где все навалом лежало. И вот однажды я вижу в такой корзине просто свою мечту: такую милую дубленочку! Всегда такую хотела. Я ее беру, начинаю вертеть, рассматривать, хочу примерить. И вдруг какая-то женщина на меня налетает и дубленочку отбирает! Оказалось, это ее вещь! Она ее сняла и положила, пока примеряла что-то. Увы! Опять не случилась покупка. © Устроитель / Dzen
- Семь часов вечера, стою в очереди в магазине. На мне, к слову, красная помада. Тут возникает мужик, весь в известке и краске, подходит ко мне и выдает: «Твои уста как пасека для диких пчел, а я там — главный шмель!» Воцарилась тишина, моя челюсть упала на пол, а он спокойно вышел, оставив осиротевшую телегу. © Подслушано / Ideer
- Работаю в большом магазине посуды и кухонной утвари. Сегодня увидел женщину с горящими глазами, которая хаотично двигалась по магазину и что-то высматривала, подумал, ищет подарок в празднику. Подхожу такой: «Добрый вечер. Может, вам помочь, сориентировать по товарам? Что вы ищете?» А она мне в сердцах: «Да выход, блин, ищу! Стены стеклянные у вас, а я плохо вижу!» © Katabatik / Pikabu
А если вы любите небанальные истории, то вот вам статья про людей, которые нашли такой гениальный способ поставить соседей на место, что хочется аплодировать.
Комментарии
Про выход. Я так без линз и очков не мог из торгового центра выйти 😁
/Я пытался быть вежливым, но спустя час мое терпение кончилось/
-
И какие нормативы действуют в таком случае? Людей, которых нельзя "довести" через час, почти не существует. А те, кто есть, в супермаркетах продавцами не работают.
Вердикт: директор просто хотел уволить парня, но никакими другими способами не получалось. И "тайная покупательница" была просто знакомой директора, обладающей соответствующими скандальными компетенциями.
Какое слово лучше всего характеризует директора, предлагаю подобрать читателям моего комментария.
/«Доставайте из штанин колбасу!»/
-
Был у меня знакомый. Его "колбаса" хорошо была видна даже через плотные свободные брюки. Так что нервную продавщицу можно понять.