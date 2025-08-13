19 забавных историй, которые люди принесли из магазина вместе с покупками

Про духи: ехали с матерью летом в автобусе. Кондишка не работает. Сидели две бабульки, от одной ВОНЯЛО духами на весь автобус. С другой стороны сидела беременная девушка с парнем. У девушки было приоткрыто окно. Так одна из этих бабок начала орать, что ей дует и демонстративно перед девушкой закрыла окно. Сами бабушки были в ветровках.

Я, конечно, понимаю, что старость надо уважать... но таких уважать не хочется. Вообще.