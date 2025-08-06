19 человек, которые нашли такой гениальный способ поставить соседей на место, что хочется аплодировать

К нам так раз в год являлись соседи снизу. Я росла спокойным ребенком, шума и топота не было. Но в день рождения у меня были гости. Днем, если что, в разрешенное для шума время))) и каждый год эти товарищи неслись к нам поорать, что мы шумим и мешаем (мой день рождения - всегда выходной день, они дома были поэтому).

Спустя лет 12-13 такого соседства к ним за стенку переехала семья с сыном, который учился играть нa фортепиано. Всё встало нa свои места))))