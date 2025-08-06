Даже будь участок не на возвышенности, это до какой степени, по его мнению, можно увлечься поливом, что аж вода течёт в другие огороды. 🤔
19 человек, которые нашли такой гениальный способ поставить соседей на место, что хочется аплодировать
Одни соседи — воплощение адекватности, а другие бывают редкостными чудаками и наглецами. Герои нашей статьи столкнулись с такими экземплярами, от выходок которых хочется лезть на стену. Но вместо того, чтобы просто ворчать в подушку, они нашли способ, как дать достойный отпор и сохранить здравый рассудок. Получилось местами остроумно, местами неожиданно — в общем, не без смекалки.
- Пришел сосед по дачному участку с претензией, мол, я увлекаюсь поливом, а к нему вода течет, и вообще соседка я никудышная. Но участок соседа на возвышенности, поэтому от меня течь точно ничего не может. А самое интересное, что у этого соседа нет воды на участке (нет финансовой возможности), и уже который год от моего колодца к нему идет шланг, и он очень радостно пользуется этой самой водой. Мне не жалко, но такое поведение для меня недопустимо. Раз ему течет вода и его это не устраивает — я пошла и перекрыла этот несчастный шланг из моего колодца. Теперь вода не должна ему помешать. © Подслушано / VK
- Соседка выставила мое фото в чат дома. Написала: «Вы почему так ходите возле окон? Здесь семейные люди! Вы что, хотите увести наших мужей?!» Я живу на втором этаже, на фото стою, по телефону болтаю. Но она взъелась, а все потому, что я была одета в шорты и футболку! Ну, я взяла и ответила ей: «Конечно, нет! Я не хочу увести всех мужей. Только вашего!» © nonastasu
- Наконец-то наступил день мести! Какое же это было наслаждение слышать, как соседи сверху в панике начали бегать по квартире, когда услышали мою игру на новом синтезаторе! Пусть послушают классику. А то они там врубают свою дискотеку каждый день, так еще и по батареям колотят в ритм! Пусть теперь побудут на моем месте! А то некоторые меломаны не задумываются, что под ними могут жить соседи, которым надо на работу, или люди с сердечными заболеваниями! © Подслушано / VK
- У родителей есть дача. Их соседка повадилась залезать своими грядками на батину землю — у них там нитка натянута и забор строится. Ей претензию, а она говорит, мол, вы недавно купили участок, сидите и помалкивайте. Ну, я спорить не стал, а просто запустил маленький трактор и начал ездить вдоль натянутой нитки, вытоптал все ее посадки. Какой там стоял ор! Родители очень переживали из-за этих терок, но проблем не было. А осенью и забор достроили. © user10548731 / Pikabu
Что значит "сидите и помалкивайте"? И чего родителям бояться, не они же на чужую территорию покусились. Раз "маленький трактор", значит явно не несколько сантиметров захватили. Так можно и шашлыки жарить на чужом участке, яблони обдирать, в гамаке загорать и т.д. Заявив при этом "Соседи же новые, пусть терпят".
- Переехала. В первый же день соседка пришла с наездом, мол, грохочу мебелью. А потом повадилась почти каждый день с глупыми жалобами ко мне ломиться. Соседи нашептали, что той мадам показалось, будто я ее с мужем флиртую. А я в глаза его не видела! Решила проучить. Когда та пришла, я молча вручила ей «книгу жалоб и предложений», а потом захлопнула дверь. Вот уже больше недели не приходит, наверное, все еще журнал заполняет.
- На одном этаже с нами живут очень недоброжелательные соседи. Как-то раз заметила через окно, что у них точно такая же модель телевизора, как и в нашей квартире. Решила им отомстить за их поведение. В нужные моменты из своего окна включаю чужой телевизор и переключаю каналы. Таких криков я еще ни разу не слышала. © Палата № 6 / VK
По поводу жалоб. Снимала студию, по соседству жила женщина, которая под разными предлогами ежедневно стучалась в мою дверь. Даже по ночам. Например "В коридоре воняет, потому что ты пыль на шкафах не вытираешь". Пыль. На шкафах. И она сделала такое умозаключение. Или "Я специально достала из почтового ящика квитанции, положила к твоей двери, а ты даже не соизволила поблагодарить!" (Это было смс в 3 часа ночи). Оказалось, что она всех предыдущих жильцов выживала, хотела выкупить эту студию, а по её странному плану, если никто не захочет снимать, то ей продадут по заниженной цене.
- Cоседка взъелась на нас. Начала докапываться: то одно, то другое. Выяснилось, что ей приглянулся мой муж. Я была на смене, а та пришла и уговаривала моего мужа пойти жить к ней. Она типа бизнес-леди, самая-самая. Я приехала домой, мне все доложила другая соседка с нашего этажа. А потом вечером я допросила мужа. Он посмеялся, говорит, что даже слушать ее не стал, просто закрыл двери перед ее носом. © Наталья Орхидеева
- Я начал убираться в лесу рядом с моим домом, убрал несколько деревьев. Подошла соседка и с таким презрением и высокомерием говорит: «А ты спросил у соседей, не против ли они?» А я в ответ: «Когда соседи начнут выплачивать мою ипотеку, я обязательно у них спрошу». Причем другие соседи подходили и говорили, как стало хорошо и чисто. © Unknown author / Reddit
Она "самая-самая", но так одинока, что унижается перед чужим мужем и позорит себя? Если реально повода не давал этой бесстыднице.
- У нас появились новые соседи, и кто-то из них выбросил грязные подгузники на мою подъездную дорожку. Мы уверены, ведь только у них есть ребенок. Жена бросила подгузник на их участок, но кинули его обратно. Сказал жене, что сам разберусь. Пришел с работы и закинул подгузники соседям на крышу. Сейчас их никто не увидит, но вот когда начнется жара... Вот тогда соседи прочувствуют. © alex323208 / Reddit
- Моя мама осталась вдовой с двумя маленькими детьми в 34 года. Мы переехали в другую квартиру. Под нами жила одинокая и очень вредная женщина в возрасте с собачкой. Как же она нас доставала! Чуть что, даже если падала ложка на пол, она врывалась со скандалом. Мы ходили на цыпочках, а та все равно прибегала. Тогда моя мама, решила ее проучить. Она взяла и пригласила весь свой выпускной класс к нам в маленькую двухкомнатную квартиру. И они там так натанцевались и набесились, что скандалы прекратились моментально.
К нам так раз в год являлись соседи снизу. Я росла спокойным ребенком, шума и топота не было. Но в день рождения у меня были гости. Днем, если что, в разрешенное для шума время))) и каждый год эти товарищи неслись к нам поорать, что мы шумим и мешаем (мой день рождения - всегда выходной день, они дома были поэтому).
Спустя лет 12-13 такого соседства к ним за стенку переехала семья с сыном, который учился играть нa фортепиано. Всё встало нa свои места))))
- Как-то раз пришла соседка сверху, наорала на меня, что я такая-сякая, перекрываю себе отопление из-за апрельской жары, а они якобы мерзнут там наверху. С тех пор уже как года три мщу: закрываю все трубы, жду звонка в дверь, быстренько раскручиваю все трубы обратно, открываю и приглашаю ее зайти проверить. Вы бы только видели выражение лица этой тетки! © Подслушано / VK
- Соседская собака гадила у нас во дворе. Так вот мой папа просто взял, собрал все это добро в мешочек и выбросил за забор к хозяину собаки. Он не знал, что там стоял кабриолет с открытым верхом, и все это упало на сиденье. © Beautiful_Sherbet807 / Reddit
- У нас на участке были строительные работы. Так вот странноватый сосед спрятался за забором и оттуда стал оскорблять рабочих. Те, разумеется, доложили нам. А мой батя решил сделать ход конем и незаметно подкрался к соседу, когда тот снова взялся за старое, и напугал его. Видимо соседу показалось этого мало и он начала проверять свою сигнализацию ночью. Так что в итоге все-таки пришлось вызвать полицию. © Meanwhile-in-Paris / Reddit
- Однажды пошел снег, это редкое явление у нас. Поэтому заморозило трубы на улице. 3 дня без воды сидели, покупали бутилированную. Соседка пишет вечером, мол, есть ли у вас вода. Я отвечаю, что нет. Та интересуется, как мы справляемся. Я рассказываю, что муж воду покупает. Так она мне 3-минутное голосовое сообщение записала о том, какием мы зажравшиеся, и денег у нас полно, а вот ее зять — не лентяй, топит снег и помогает соседям с водой. Я в шоке, собралась спускаться, поговорить, но муж не отпустил. Поржал, сказал, мол, ты жена барина у которого денег много, зачем тебе с простыми людьми общаться.
© Мелек Гуламова
Правильно сделал, что не пустил. О чём говорить с неадекватами? Она либо ку-ку, либо искала повод поскандалить, в обоих случаях, оно того не стоит.
- Соседка надо мной сильно хотела, чтобы я съехала, поэтому поставила на пол колонки и врубила музыку. Я сначала офигела от такой наглости, а потом прислушалась и поняла — а песня ведь крутая! И следующие треки тоже оказались огонь. Выключила она колонку только, когда уже по закону нельзя было шуметь, а нужного ей эффекта так и не получила. Больше она так не делала. © Oudeis16 / Reddit
- На нас с мужем вчера пожаловался сосед. Пришел часов в 8 вечера и давай предъявлять за то, что мы «не так живем». Прямо с порога начал: «Ой, вы не могли бы фиолетовую лампу убрать? Она портит своим светом городскую среду, это неуважение к людям! Одного вашего окна достаточно, чтобы испортить весь внешний вид дома!» Мы услышали, лампу выключили. Сегодня муж планирует установить какой-то типа «диско-шар», который всеми цветами радуги переливается. © Мамдаринка / VK
- Жили в общежитии, детская коляска стояла в закутке на первом этаже. И вот спускаюсь с малышкой на руках, а коляски нет! Она дешевая, простенькая, но как без нее? Подняла всех на уши. Оказалось, что бабка-соседка повезла на ней всякий хлам выкидывать. Мусор в детской коляске! Я так плакала. А потом взяла и отдала ей старую старую хозяйственную тележку, которая завалялась у отца в гараже. Видно было, что той стыдно стало. Но тележку приняла, сказала, мол, весь хлам решила перебрать, половину выкинуть. А коляску нашу сама вызвалась помыть, отказы не принимала.
- Когда я учился в школе, наши соседи сверху каждый вечер в районе 21:00 начинали двигать мебель, громко спорить, хлопать дверями. Поэтому мама всегда заставляла меня заниматься игрой на тубе утром перед школой. © thejrush13 / Reddit
- Соседка выставляла в общем коридоре на три квартиры всякий хлам: то мебель, то мусор, то стройматериалы, то кошачий лоток с использованным наполнителем, то стенку с книгами. Я несколько лет писала записки, просила убрать. Когда была беременная ходила бочком, потом коляску еле-еле вытаскивала. В общем, долго терпела. Я писала во все инстанции, но без толку. Однажды я встретила техничку, которая тоже намучилась с этим вопросом, и она вдруг сказала: «А давайте все сами выкинем!» Я заплатила ребятам дворникам, они за 20 минут вынесли все. Пришла соседка и давай на меня наезжать: «Я полицию вызову! Там были дорогие мне вещи! Сын видел, что ты руководила дворниками!» Я с каменным лицом говорю: «Ничего не знаю, увидела дворники что-то выносят, вышла, посмотрела и ушла! А если что-то ценное ума хватило оставлять в открытом коридоре на лестничной площадке, это не мои проблемы». С тех пор прошло лет 10, коридор чистый. © BelkaHau / YouTube
Порой удивляют даже не соседи, а совсем незнакомые люди, а временами поражает даже то, как быстро меняется мир вокруг нас. Сложно даже представить, как мы раньше жили без смартфонов, но нам удалось сделать это с помощью комиксов.
Комментарии
Использованный наполнитель ей на дверь намазать, мебель порубить и т.п. Бесполезно писать записки, если не понимает человеческий язык. Странные инстанции, кстати. Коридор общий? Значит нарушает. Если её предупреждали и было всё равно, то действительно её проблемы.