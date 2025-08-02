О, дед покупающий бэхи вернулся! Только без корзинки с наличкой почему-то 😂
17 историй о незнакомцах, которые удивили так удивили
Иногда самые запоминающиеся моменты в жизни связаны не с близкими людьми, а с совершенно незнакомыми. В памяти остается нестандартное поведение, какие-то неожиданные слова или даже несовпадение внешнего вида с внутренним содержанием. Мы собрали истории, в которых случайные встречи обернулись такими сюжетами, что ими просто невозможно не поделиться.
- Работаю в салоне связи. Часто заходил один дядечка — лет 50, спокойный, вежливый. Однажды пришел с золотым кольцом: «Девушка, это вам». Я опешила, отказалась, конечно, а он мне: «У меня родных нет. Прими, как от отца». И ушел. А через неделю он снова пришел, и на этот раз — с золотыми серьгами. И сколько бы я ни отнекивалась и ни пыталась вернуть украшения — исход тот же: он просто оставил на прилавке серьги и ушел... © Подслушано / Ideer
- Когда дочка пошла в гимназию, я пошел на первое родительское собрание, где нам представляли учителей. Среди учителей сидел парень в кожаной куртке с заклепками, руки в татуировках, борода в косичку заплетена. Думал, что это физрук или трудовик, а оказалось — школьный психолог. © Alexey Korostelev
- Еду в автобусе. Заходит барышня лет 40, красивая, при параде. Мужчина рядом со мной уступает ей место. Та говорит «спасибо», ставит на это место свою сумочку и пакетик, а потом смотрит на меня: «А вы что, не уступите мне место?» Я думала, дама шутит, но она выдала с невозмутимым лицом: «В смысле шучу? А где я буду сидеть? Мне нужно место рядом с сумками — мужчина же уступил!» Я предложила ей сесть на пол или на пакет. Меня назвали невоспитанной, а мужчине предложили держать ее сумки, пока она будет ехать сидя на том месте, что он ей уступил. Тот послал ее к лешему и сел обратно. © AlohaPank / Pikabu
- Работала в крупной сети автосалонов. В салон BMW зашли бабушка с дедушкой, обоим лет по 70-75. Ходили, смотрели машины. Никто из консультантов не горел желанием к ним подходить. В итоге дед подошел к BMW третьей серии, спросил, сколько она стоит, а бабушка достала озвученную сумму из сумки. Оказалось, они подарок внуку покупали. © Алина Кузнецова
- Мне было 19, я путешествовала одна по Марокко. Второй день. Молодая марокканка, с которой мы познакомились во время путешествия, сняла со своего пальца кольцо и отдала мне со словами: «Ты должна носить его, не снимая, и всегда говорить мужчинам, что ты замужем и что твой муж скоро вернется». Это очень помогло мне в последующие недели моего путешествия. Спасибо, Фатима! © Sweeper1985 / Reddit
- Ехали в Болгарию, заблудились в Румынии, остановились на заправке спросить дорогу. Парень, раскладывающий товар по полкам, попросил объяснить, чего мы хотим, на французском, немецком или английском языке. Сын знает эти три языка, поэтому они быстро друг друга поняли. Мы потом еще долго были в шоке. Заправка, грузчик, Румыния — и три иностранных языка! Эх. © Елена Николаенко
- Зашел я в магазин за едой, а там только одна тележка. Я к ней, и какой-то мужик ее тоже схватил. Стоим, держимся за тележку вдвоем, хмуро глядим друг на друга. Воздух накаляется, народ замер вокруг. И вдруг этот мужик внезапно выкидывает вперед кулак на уровне живота и держит его. Я повторяю то же самое. И такие мы, значит, раз-два-три:
у него бумага — и у меня бумага! Снова: раз-два-три! У него камень, а у меня ножницы! Эх!.. Отпустил тележку, взял корзину...
Вот так я сегодня культурно решил проблему. © Vasily117 / Pikabu
По поводу языков: эка неаидаль, если человек работает там, где постоянно иностранцы шарятся. Кто-то с репетиторами учится, а кто-то просто в общении.
- Провожали дочку на ночной рейс. Люди собрались, а автобуса нет. Прошло полтора часа, автобус опаздывал. Возле нас стоял странный парень: худой, с длинной шеей, весь вытянутый какой-то, купил воду и пил из бутылки. Дочка говорит: «Стремный тип, выглядит подозрительно». А потом в автобусе он сел рядом с ней, разговорились. Оказалось, он — артист цирка, воздушный акробат! Поэтому и внешность такая особенная. © Ирина Каракай
- Была в Бельгии. Смотрю: едет розовый Cadillac. Я засмотрелась на машину — прямо как Элвис Пресли подарил своей маме! Потом пригляделась — машина без водителя передвигается. Странно... Но после виртуозной парковки из нее вышла пожилая дама лет 90, которая была, как говорится, метр с кепкой. Я была в восторге! © Svetlana Donskoi
- Будучи в городе Хильдесхайм, на задворках, я искала одно учреждение и никак не могла найти. Несколько раз проходила мимо двух парней: один — панк в наколках, а второй — огромный качок. Выглядели очень угрожающе. Я старалась незаметно прошмыгнуть мимо. Когда я в третий раз навернула круг, парни подошли ко мне, а у меня душа в пятки ушла. Они спросили: «Вы не заблудились? Может, помочь чем?» Помогли, отвели, куда мне было надо. Как же мне было стыдно за свои мысли! © Anna Bruner
- Рассказала подруга: «Ждали директора компании, чтобы показать ему результат первого месяца. Я выглянула в окно и увидела симпатичного мужчину, который был одет в футболку, шорты, сандалии. А потом нас вызвали в конференц-зал и представили всем хозяина нашей фирмы — того самого мужчину в шортах. Владельца трех фирм, жилья заграницей, своего частного самолета. И он был интеллигентным, хорошим хозяином, который ввел в нашу работу еженедельную зарплату, помощь в оплате вузовского обучения сотрудников, премии в конце года и беспроцентное оформления мебели в рассрочку для сотрудников». © Mary Sulimen
- Лет в 14 ехала в поезде. Соседка попросилась в другое купе, поскольку в нашем было окно разбито, а дело было зимой. Ее переселили, а я осталась в надежде, что никто не подсядет. И вот на одной из станций заходят трое мужчин угрожающего вида, располагаются, начинают застолье. Я лежу тихо, размышляю, что мне делать дальше, куда бежать. А они мне сока налили, отдали все свои одеяла, чтобы я не замерзла, и всю дорогу справлялись о том, как я себя чувствую и не нужно ли мне чего-нибудь. © Lyudmila Burakova
- Я работала официанткой. Когда занималась складыванием салфеток, за один из столиков села семья: муж с женой и дочка. Женщина глянула на меня и, указав на свою дочь, выдала: «Научи ее складывать салфетки. Ведь если она продолжит учиться в том же духе, ей самой придется работать официанткой». Я окатила эту дамочку ледяным взглядом и сказала: «Вообще-то я студентка третьего курса престижного факультета с очень высокими оценками. А работаю здесь, чтобы платить за аренду и содержать свою семью. Так что если ваша дочь станет такой, как я, считайте, что ей очень повезло». И ушла как королева. Потому что нечего судить книгу по обложке. © Unknown author / Reddit
Напомнило. В студенчестве ехала сутки на поезде с отправлением 29 декабря. Попала в купе с тремя мужиками, которые наступающий Новый год начали отмечать раньше, чем поезд тронулся. Тоже напряглась, конечно, но в итоге получилось даже забавно. Полка у меня была верхняя, я с неё старалась лишний раз не слезать, а внизу кипела нетрезвая жизнь — но мужики честно старались не шуметь, всё время извинялись и подкладывали мне наверх конфетки. :)
- Как-то ехала в поезде с детьми: старшему было 12 лет, мне — 37. Заходит проводница проверить билеты и такая: «А взрослые где? Вы одни, что ли?» Я так растерялась... Молча протянула ей свой паспорт, она глянула и нервно выдала: «Ну, и где она? Вы с паспортом матери едете?» Причем, на фото в паспорте, на удивление, я не выглядела старше своих лет — я ж там 20-летняя была. Короче, кое-как договорились, что именно я — та самая дама на фото в паспорте, и мне 37. © Klaus B / ADME
- Работала в большом ТЦ. Пришла парочка неопрятного вида с каким-то грязным пакетом, стали трогать дорогие вещи. Продавцы напряглись. Мужик выбрал 2 дорогущих костюма себе и жене пару платьев. А потом челюсти продавщиц отпали, потому что он открыл свой грязный пакет, а в нем были пачки баксов! Оказалось, эти люди — фермеры, которые ехали с оптового рынка после сдачи урожая. Вот так. © Чинара Карабекова
- Меня вызвали куда-то в область, чтобы я посмотрел ноутбук одного парня и помог его настроить. Заказчик вышел ко мне поздороваться в комбинезоне и поношенных ботинках, выглядел как обычный сельский житель. Пока я работал за его компьютером, он упомянул, что ему приходится много ездить по работе, и я спросил, чем он занимается. Оказалось, что парень был каким-то высокопоставленным, уважаемым на всю страну психологом, который консультировал людей на высшем уровне и помогал внедрять программы обучения для работы с людьми с особыми потребностями. О как! © tsuto / Reddit
- Нужно было перекопать дачный участок. За это взялся неместный паренек, за небольшие деньги. По-нашему он говорит плохо. Я спросил, кто он у себя на родине, и парень ответил: «Учитель, английский язык. Я хорошо детей учу». Я скептически ответил английской игрой слов: «Maybe so, maybe no. I don’t know» (Может, так, может, нет. Я не знаю). В ответ услышал: «Как хорошо, что вы знаете английский! Мне проще на английском с вами общаться». И говорил он на очень хорошем английском с отличным произношением. Такого я не ожидал! © Константин Толстов
А если вам нравятся нетривиальные истории, то вот вам статья о родителях, которые не дают скучать своим взрослым детям.
Комментарии
Они вернулись... Люди с грязными пакетами с кучей налички...
К последней истории - коллега рассказывал, как нанял двух узбеков крышу перекрыть. И вдруг увидел, что в обед один из них читает журнал по экономике. Оказалось, дядька у себя на родине был руководителем отделения банка.
Спросила как-то помощницу по хозяйству (таджичку), сколько она знает языков. Три, говорит, узбекский, киргизский и немного английский. А как же, спрашиваю, таджикский и русский? «А чего их знать? Они родные!» Пять, короче, языков у человека, два не посчитала. :)