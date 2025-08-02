17 историй о незнакомцах, которые удивили так удивили

Напомнило. В студенчестве ехала сутки на поезде с отправлением 29 декабря. Попала в купе с тремя мужиками, которые наступающий Новый год начали отмечать раньше, чем поезд тронулся. Тоже напряглась, конечно, но в итоге получилось даже забавно. Полка у меня была верхняя, я с неё старалась лишний раз не слезать, а внизу кипела нетрезвая жизнь — но мужики честно старались не шуметь, всё время извинялись и подкладывали мне наверх конфетки. :)