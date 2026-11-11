7 знаменитых городских котов и собак, которых полюбили и местные, и туристы
Коты и собаки — наши верные друзья. Но иногда эти товарищи умудряются стать маленькими знаменитостями больших и не очень городов. Кот, поселившийся в зоопарке, потомки кошек Хемингуэя и пес, перемещающийся на общественном транспорте, — туристы рады были встретить такую пушистую «достопримечательность». А в конце вас ждут истории пока еще не совсем знаменитой собаки и не очень городской пернатой звезды.
Турецкий кот в торговом центре Анталии
То, что в Турции любят котиков, — факт известный: усатых можно встретить в кафе, на пляже и даже в магазинах. В одном из торговых центров, например, обитает кот, которого очень любят покупатели. Этот усатый способствует совершению покупок. Моя подруга каждый год ездит в Турцию, и котик ее все-таки уломал на пушистый плед: «2023 год, приехали в торговый центр в Анталии на шопинг. Посреди магазина прямо на аккуратно сложенных вещах вальяжно разлегся котяра. И вот в сентябре опять там были. Гляжу, морда знакомая. Протянула руку его погладить, а этот усатый взял и начал кувыркаться на новехоньком пледе. В общем, я купила плед. Интересно, этому „продавцу“ премию дают?»
Собака Купата из Батуми
Много лет назад обычная дворовая собака стала известна на всю Грузию. Кто-то заснял, как этот черно-белый красавец помогал группе детей перейти дорогу: пес контролировал водителей, пока дети не перешли на другую сторону. Такая «короткометражка» быстро разлетелась по соцсетям, а виновник получил имя и стал знаменитым.
Купата уже нет, но батумские жители все равно помнят его. В честь него на одном из зданий нарисовали граффити. Да что граффити: наверное, портрет этой собаки написал почти каждый школьник в городе.
Кот Бегемот из музея-театра «Булгаковский дом»
«Очень милая экскурсовод поведала нам, что их кот Бегемот (огромный черный мейн-кун) ушел в театр. И вообще-то мы пришли к Булгакову».
Я его встречала, где-то даже фото есть. Но руку протянуть погладить не решилась - взгляд у него был... эээ... выразительный ))
В «Булгаковском доме» тоже живет кот — большой черный мейн-кун по имени Бегемот, конечно. Усатый не всегда удостаивает посетителей своим присутствием, поэтому экскурсоводу приходится шутить, что Бегемотик ушел в театр.
Кстати, ведь у Бегемота из известного романа был прототип — на Большой Садовой жил черный котяра со сложным характером. Именно этими чертами Булгаков и наделил своего персонажа.
Жужа с заправки
Где-то в Витебской области неподалеку от одной АЗС в зеленой зоне стоит деревянная будка. Живет там ладненькая собака Жужа. После какого именно видео в соцсетях Жужа стала знаменитой — непонятно. Самое любопытное, что все гости заправки на всякий случай не раскрывают местоположение собаки. Но Жужу все равно находят и балуют вниманием и вкусняшками.
Местная «достопримечательность» совсем не скромняга: Жужа радостно выбегает из будки по первому зову, виляет хвостом и отлично умеет моститься бочком возле своих посетителей, чем просто обязывает их угостить себя чем-нибудь. На заправке за комфортом Жужи тоже следят.
«Ездили к Жуже в июле. У нее все замечательно».
О ней писали журналисты, рассказывали истории блогеры, создали хештэг для постов — #жужа. Конечно, со временем шумиха улеглась, но то и дело в соцсетях пользователи между собой спрашивают: «А как там собачка с заправки? Давно не слышали». И кто-то обязательно ответит: «У Жужи все хорошо. Неделю назад там были».
Пес Боджи из Стамбула
Этот крепыш стал знаменитым благодаря одной своей привычке — пес очень любил кататься на общественном транспорте в Стамбуле. Со временем местные власти сделали животному все прививки, чипировали его. А заодно пес получил имя Боджи.
Боджи даже стал участником почти детективной истории. Кто-то хотел подставить пса и испачкал сиденье в транспорте. Но видеосъемка доказала, что в тот день любимчик туристов был в приюте. После этого случая Боджи забрал к себе известный турецкий бизнесмен Омер Коч. Так что у четырехлапой знаменитости появился дом. Но иногда Боджи все равно выходит со своим хозяином, чтобы прогуляться по знакомым городским улочкам.
Кот Симба из Московского зоопарка
В 2024 году маленький черный котенок буквально ворвался в жизнь Московского зоопарка. После того, как малыша нашли в одном из вольеров, ему тут же обеспечили уход и заботу. Чуть позже кот получил имя Симба и стал специалистом по внешним коммуникациям. Симба часто мелькает в официальных сетях зоопарка и не грустит без внимания посетителей.
Кошки в доме-музее Хемингуэя
Не все посетители музея Эрнеста Хемингуэя в Ки-Уэсте — ярые поклонники творчества писателя. Многие гости просто очень любят котиков и не прочь пообщаться со знаменитыми шестипалыми (и не только) представителями.
По легенде, такого особенного котенка подарил писателю один капитан. Хемингуэй стал своего рода селекционером, и спустя время его соседями стали 57 мяукающих хвостиков. Все нынешние жители музея — потомки тех самых кошек.
Бонус 1: знаменитая в своих кругах собака на балконе
Моя коллега не упустила возможности поделиться историей, как она познакомилась с маленькой пушистой почти знаменитостью: «Этот песик еще не стал достопримечательностью для туристов, но местные жители одного из самых живописных районов Минска его просто обожают. Когда я увидела его впервые, то была в восторге и, конечно же, сфотографировала. А потомзаметила этого песика на том же балконе еще раз. И еще. Оказалось, что он сидит так и смотрит на прохожих уже не первый год, и многие люди то и дело его снимают. Осенью, когда на улице холодает, у песика заканчивается сезон балконных посиделок, а местные жители ждут весну, когда славная мордочка снова почтит их своим присутствием. Теперь и я, когда гуляю мимо, обязательно ищу глазами этот балкон и эту местную шерстяную достопримечательность».
Бонус 2: животные-знаменитости не всегда городские и пушистые
Не могу не воспользоваться, так сказать, служебным положением и не рассказать вам, что мой прекрасный селезень Дональд тоже стал небольшой деревенской знаменитостью. Летом все приезжие дачники во время прогулки обязательно остановятся у нашего забора и поизучают белокрылого красавца. Дети все время задают ему вопросы, но Дональд — парень скромный, отвечает редко.
Доводилось ли вам встречать знаменитых животных? Мы очень любим такие истории и с удовольствием почитаем о них в комментариях. Ну а если вы думаете, что мы забыли о котах Эрмитажа, то нет — у нас есть целая статья об этих знатных красавцах:
А еще заходите посмотреть на то, как осенью, и не только, можно приодеть своих любимцев.
Комментарии
Собачка на балконе такая не одна, в Тель-Авиве тоже встречаются)
Фото не мое, автор Regina.