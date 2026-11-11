7 знаменитых городских котов и собак, которых полюбили и местные, и туристы

В «Булгаковском доме» тоже живет кот — большой черный мейн-кун по имени Бегемот, конечно. Усатый не всегда удостаивает посетителей своим присутствием, поэтому экскурсоводу приходится шутить, что Бегемотик ушел в театр.

Кстати, ведь у Бегемота из известного романа был прототип — на Большой Садовой жил черный котяра со сложным характером. Именно этими чертами Булгаков и наделил своего персонажа.