Разница поколений. Муж ушел к студентке

Оправлялась я долго, благо моя подруга была рядом. Буквально силой она заставляля меня выходить куда-то, вытаскивала в люди, а потом зарегистрировала на сайте знакомств. Ну и через некоторое время я втянулась в новые знакомства и тоже замутила с молодым мужчиной. А чем я хуже моего бывшего?

Подружка заохала: «Да у вас разница 9 лет!» Ой, подумаешь! Смотрит он на меня влюбленными глазами, комплименты говорит, в кафе за меня платит, выглядит мужчиной самостоятельным. А что там у кого в паспорте — какая разница? Я так считаю.