Да ладно. Даже с разницей в двадцать лет - все знают эту фразу. То ли автор выдумал, то ли этот молодой вырос в Албании.
Разница поколений. Муж ушел к студентке
Уже как-то рассказывала, что я в разводе: мой муж в один день объявил, что влюбился, и ушел к молоденькой студентке. Оказывается, она проходила преддипломную практику у него в компании, вот у них там на работе все и закрутилось. Ну что ж. Я никого не держала, но было мне — хоть волком вой. Детей у нас с ним не было, и, видимо, особо держаться ему за этот брак было незачем.
Оправлялась я долго, благо моя подруга была рядом. Буквально силой она заставляля меня выходить куда-то, вытаскивала в люди, а потом зарегистрировала на сайте знакомств. Ну и через некоторое время я втянулась в новые знакомства и тоже замутила с молодым мужчиной. А чем я хуже моего бывшего?
Подружка заохала: «Да у вас разница 9 лет!» Ой, подумаешь! Смотрит он на меня влюбленными глазами, комплименты говорит, в кафе за меня платит, выглядит мужчиной самостоятельным. А что там у кого в паспорте — какая разница? Я так считаю.
И тут случилась потешная ситуация. Сидим мы с ним как-то в ресторане, а он все меня нахваливает, какая я молодец, и работаю усердно, и дома у меня чисто, и готовлю хорошо. А я такая сидела-сидела и вдруг как брякну: «Я еще и на машинке вышивать умею». На что мой парень выпучил глаза и воскликнул: "О, так ты тоже швея? Как моя мама!
Занавес. Тут-то я и поняла, что разницу поколений не скроешь — вылезет в самый неподходящий момент. И смех, и грех, как говорится.
Мы с ним все еще встречаемся, но осадочек у меня остался. Не знаю, что из этого выйдет, да и выйдет ли вообще что-нибудь — я уже довольно скептически отношусь к жизни. Иногда я порываюсь закончить эти отношения, но на самом деле не знаю, как быть. Вот вы бы стали встречаться с мужчиной настолько моложе себя?
Комментарии
Уважаемая автор-инкогнито! Понятно, что у вас растреп души и личной жизни. Но статью то можно было бы сделать получше. Слишком мало текста и много разномастных картинок.
А по теме - вообще не поняла проблему, как упоминание его мамы повлияло на отношения? В чем суть вашего смеха/греха? То что вас сравнили с мамой? пффф, и что? исходя из контекста вообще не поняла, какое это отношение имеет к разнице в возрасте. Швеями бывают только пожилые мамы или что? В общем мое мнение - проблема высосана из пальца, осадочек на пустом месте сами себе придумали. Нравится человек - встречайтесь, не нравится - убирайте из жизни.
Муж моложе меня на 7 лет. Никогда не ощущаю разницы в возрасте. Если ваш человек, то возраст не помеха.