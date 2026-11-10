9 сериальных комнат, о которых мы мечтали, пока выводили узоры на настенном ковре

Многим квартира Кэрри может показаться неудобной и несуразной. Но на самом деле это отличная студия, да и еще с великолепным расположением на Манхэттене. Сами подумайте — здесь есть все, о чем может мечтать юная зрительница этого сериала: пусть не очень просторная, но все же гардеробная, уединенное спальное место, рабочая зона, холл-коридор и кухня, где духовка используется вместо шкафа. Минимум стен — максимум пространства для творчества и телефонных разговоров с подружками. И как скажут ярые фанаты, главное, чтобы по утрам не кукарекали петухи.