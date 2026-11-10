Вот интересно, а кому какия из квартир больше нравится: Моники или все же Чендлера и Джо? У девочек совершенно прекрасная терраса. Я все детство мечтала именно о такой квартире, как у них. А сейчас во взрослом состоянии квартира парней импонирует больше - ее хотя бы быстрее убирать))
9 сериальных комнат, о которых мы мечтали, пока выводили узоры на настенном ковре
Помните, как мы спешили из школы или университета, чтобы поскорее включить телевизор и узнать, как там ребята из «Мятежного духа», или пританцовывать под саундтрек «Клона»? А кроме хитросплетений сюжетов и острых поворотов, мы обращали внимание на необычные интерьеры: уютная студия Кэрри Брэдшоу, нестандартная квартира Киры Воропаевой и, конечно, гардеробная Габриэль Солис. Вот так вот, жуя бутерброды с колбасой, мы мечтали жить в комнатах из самых популярных сериалов.
Квартира Моники Геллер
Сериал «Друзья» в свое время нравился почти всем. Но особого внимания заслуживает, конечно, квартира Моники, которая досталась ей от бабули. Фиолетовые стены, огромная гостиная, совмещенная с кухней, две чудные спальни, терраса, на которую можно было выйти только через окно, и кладовка, которая хранила секреты своей хозяйки. Так хотелось посидеть на мягком диване, закинув ноги на низкий журнальный столик, и смотреть сериал с Джоуи Триббиани в главной роли.
Одной из фишек интерьера была рамка на двери. На самом деле когда-то в ней было зеркало, но кто-то из съемочной группы случайно его разбил. Рамку от нечего делать повесили на дверной глазок. В итоге деталь так понравилась, что никто ничего не менял на протяжении всего сериала. А фанаты были в полном восторге и пытались украсить свои двери так же.
- Заказала на дверь рамку на глазок, как у Моники из «Друзей». Повесила, любуюсь — ну чисто из сериала! Вечером заходит соседка, тетя Ира, с какими-то консервами в руках. Долго и пристально пялится на нашу дверь, а потом тихонько так спрашивает: «Лен, а вы дырку от старого замка багетом прикрыли, да? Ну ничего, поменяете потом дверь. Ремонт это всегда непросто, вот я вам тут немного запасов принесла». Ну что же поделаешь, не все смотрят ситкомы.
Справедливости ради заметим, что у парней квартира тоже была ничего, но они все равно очень хотели жить в апартаментах Моники.
Гостиная в доме Саида
Сериал «Клон» манил нас не только бразильским драматизмом и танцами Жади, но и марокканской роскошью. Дом Саида в Рио искусно сочетал в себе классическую современную архитектуру и магию арабского интерьера.
Изящная мебель, свечи, вышитые подушки. Каждый кадр буквально пропитан ароматом сандала. Такой богатый антураж как нельзя лучше подходил для восточных танцев, ссор Жади и Раньи, посиделок с дядей Али и перешептываний с Зорайде.
Спальня маленькой ведьмы Сабрины
Лет 30 назад почти все девочки-подростки следили за приключениями новоиспеченной колдуньи Сабрины. Создатели телесериала отлично поработали над комнатой героини — витражные окна, через которые пробивается солнечный свет, лавандовые обои, декоративные оборки, гирлянды и замысловатые лампы. Даже черный кот Салем Сэберхэген очень любил восседать на мягкой кровати в комнате Сабрины.
Гараж из «Элен и ребята»
Культовый французский молодежный сериал навсегда останется в наших сердцах, как и атмосферный гараж, где ребята репетировали, общались и иногда даже ночевали. А мы смотрели на эти кадры и тоже хотели создать свою рок-группу и отбивать ритм в папином гаражике.
Спальня Габриэль Солис
Дом каждой «отчаянной домохозяйки» ярко иллюстрировал ее характер. Так что у бывшей модели Габриэль Солис все буквально пестрило роскошью. Не исключение и ее уютная спальня с шикарной гардеробной, изящной ванной и огромным зеркалом в резной раме. Цвета подобраны согласно тогдашней моде. Одним словом, сплошной шик.
Студия Кэрри Брэдшоу
Многим квартира Кэрри может показаться неудобной и несуразной. Но на самом деле это отличная студия, да и еще с великолепным расположением на Манхэттене. Сами подумайте — здесь есть все, о чем может мечтать юная зрительница этого сериала: пусть не очень просторная, но все же гардеробная, уединенное спальное место, рабочая зона, холл-коридор и кухня, где духовка используется вместо шкафа. Минимум стен — максимум пространства для творчества и телефонных разговоров с подружками. И как скажут ярые фанаты, главное, чтобы по утрам не кукарекали петухи.
Гардеробная Ханны Монтаны
Такой шкаф, который прятался за шкафом, хотела каждая девушка! Тут даже и добавить нечего: вращающийся стенд с платьями и кофтами, выдвигающиеся полочки с обувью и аксессуарами. Эх, нам бы всем не помешала такая тайная комната.
Квартира Киры Воропаевой
«Не родись красивой» подарил нам много модных трендов. И Кира Воропаева с самой первой серии удивляла своим экстравагантным стилем и строптивым характером. Квартира у нее такая же необычная, как и сама героиня: строгий журнальный столик, кровать на подиуме, огромное окно, необычные картины. А самое главное — эта квартира стала настоящей крепостью для Киры, где она смогла пережить все сложные моменты.
Комната Мии Колуччи и компании
Настоящий девчачий восторг! Даже в школьном общежитии Мия Колуччи сумела создать комнату мечты многих школьниц начала 21 века. «Мятежный дух» захватил нас не только саундтреками, но и этими розовыми стенами и деталями.
Комментарии
Ни один из этих сериалов не смотрела.
А если уж вспоминать комнаты киношных героев, то в свое время я завидовала отдельной комнате Александры из фильма "Москва слезам не верит")
А мне пожалуйста заверните ходячий замок Хаула, с выходом туда, куда я захочу)