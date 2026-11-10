7 фактов о кошачьих привычках, которые хозяева часто понимают неправильно

Поза «батона» — это любимое положение многих котиков. Да, если в комнате прохладно, питомец может так делать для сохранения тепла. Но часто это говорит о том, что кошка чувствует себя в безопасности и полностью расслаблена. В этой позе ее лапки спрятаны, а значит, она не готова мгновенно подскочить и убежать или начать защищаться от кого-то. Каждый котик принимает эту позу по-своему, но нам кажется, что если когда-нибудь будет проходить конкурс на лучший «хлебушек», его победительницей станет вот эта кошка по имени Милли.