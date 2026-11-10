Зато когда котику что-то надо, твое личное пространство - это где-то глубоко внутри!
7 фактов о кошачьих привычках, которые хозяева часто понимают неправильно
Вы когда-нибудь задавались вопросом о том, почему коты лежат в позе хлебушка, пристально смотрят на хозяина или подставляют животик, но не дают его погладить? Все эти привычки имеют довольно простое объяснение, и если бы котики умели говорить, они бы обязательно нам все рассказали. А пока приходится узнавать об этом своими силами. Но ничего, мы справились!
Когда коты батонятся, они не просто прячут лапки
«Моя мисс Марвин бездельничает на садовом стуле».
Поза «батона» — это любимое положение многих котиков. Да, если в комнате прохладно, питомец может так делать для сохранения тепла. Но часто это говорит о том, что кошка чувствует себя в безопасности и полностью расслаблена. В этой позе ее лапки спрятаны, а значит, она не готова мгновенно подскочить и убежать или начать защищаться от кого-то. Каждый котик принимает эту позу по-своему, но нам кажется, что если когда-нибудь будет проходить конкурс на лучший «хлебушек», его победительницей станет вот эта кошка по имени Милли.
«Зацените кошку моей подруги. Милли как-то принимает прямоугольную позу и лежит, как буханка хлеба».
С одними хозяевами коты разговаривают, а с другими помалкивают
Считается, что коты умеют «сканировать обстановку» и подстраивать свое поведение под разных людей. Вот представьте, что пушистик поймет, что одного из хозяев можно поднять в шесть утра, а другой в ответ на возмущенный мяв только залезет под подушку. Угадайте, кого он теперь станет будить целенаправленно и намекать, что неплохо было бы и покормить котика?
- Кошка ходила за мужем хвостиком и громко мяукала, а со мной молчала. Я еще думала, что она меня не уважает. А потом кое-что вычитала в интернете и решила проследить за котейкой. Как же все просто! Эта хитрюга поняла, что со мной можно общаться взглядом: только посмотрит на миску или дверь — и я без слов все делаю. Муж же ее выразительных намеков в упор не замечал, вот бедолаге и приходилось орать ему прямо в ухо. Я с гордостью раскрыла ему эту тайну и научила кошачьим сигналам. В итоге кошка прекратила свои выступления, зато теперь муж каждый вечер ходит за ней по пятам и нудит: «Ну мяукни хоть раз, чего ты опять стоишь и молча смотришь?!»
Если кот подставил пузо, это не значит, что его непременно нужно почесать
Кошки довольно осторожные животные, поэтому не каждый пушистик решится показать человеку свой живот. Это происходит только когда котик понимает, что в вашем присутствии он чувствует себя безопасно и комфортно, а значит, может лежать в максимально расслабленной позе. Так и хочется погладить это пушистое пузико, правда? Но в большинстве случаев кот будет против — он же просто хотел полежать, так что будьте любезны уважать его личное пространство. Впрочем, из любого правила бывают исключения.
- Я уже больше тридцати лет держу дома кошек, но она первая, кому на самом деле нравятся поглаживания по животику. Более того, она даже требует, чтобы ее погладили. Наверное, моя кошка даже сердилась из-за того, что у меня долго не получалось понять, что ей хочется. Мне-то казалось, что она просто показывает живот, потому что доверяет.
Кот, который «гипнотизирует» хозяев, решает сразу несколько задач
Наверняка вы не раз замечали, что ваш кот внимательно наблюдает за вами, будто замышляет что-то. Но в действительности он не строит никаких коварных планов. Питомец наблюдает за вашим поведением, потому что знает: именно от вас зависит его безопасность и комфорт. Кошки даже могут различать выражения лиц у хозяев и использовать человеческие эмоции в качестве подсказки о том, как вести себя в непривычной для них ситуации. Проще говоря: у спокойного хозяина счастливая кошка.
Если погладить кошку, она может начать вылизывать это место
Да уж, еще и недовольную мордаху при этом сделает. А все дело в том, что когда хозяин гладит кота, на шерсти остается запах человека. Поэтому питомец может начать вылизываться, чтобы вернуть свой привычный запах и заодно ощущение комфорта. И это вовсе не означает, что кошка вас не любит, просто ей важно чувствовать себя уверенно.
Многие кошки не могут равнодушно пройти мимо елки
«Как уберечь елку от кошек? Мне нужны ваши идеи!»
Мандарины по кругу. Или огурцы. Или какой еще естественный враг.
как ультимативное средство - пылесос
Оказывается, при виде елки у пушистиков просыпается охотничий инстинкт. На знакомой территории вдруг появляется что-то непривычное, да еще и сверкает, шуршит и манит новыми запахами. А еще на это что-то можно залезть! Конечно, кот начинает все это исследовать, и елка часто не выдерживает такого напора. Именно поэтому владельцы пушистиков стараются покупать безопасные пластиковые или текстильные игрушки и отказываются от елочной мишуры. Ну или придумывают нестандартные решения. Например, как в этом случае.
- Эта покупка полностью оправдала себя! Моя девушка решила приобрести такой кошачий домик на пробу, и пока все работает идеально. Коты заходят только в свою «пещеру» и вообще не трогают елку.
У привычки точить когти о ваш любимый диван тоже есть свое объяснение
И это не прихоть, а важное занятие. Так кошки оставляют на мебели свой запах и подают сигнал другим животным, что им не стоит претендовать на этот мягкий диванчик. И неважно, что ваш пушистик — единственный питомец в доме. Он все равно будет когтить мебель — просто на всякий случай.
А еще котики могут таким образом стачивать отросшие когти или разминать затекшие после долгого сна мышцы спины. Для этих целей можно попробовать переучить их на когтеточку — вертикальную, если коту нравится царапать боковые поверхности дивана, или горизонтальную, если он обычно когтит спинку и подлокотники. Ну или придется махнуть рукой на проделки любимца и научиться устранять последствия. Вот, например, заслуженный диван-когтеточка, хозяйка которого поневоле стала мастером художественной штопки. Посмотрите, какими аппликациями она прикрыла места, где коты оставили свои автографы.
Некоторые пользователи считают, что эта привычка может показывать особое расположение к хозяину. Особенно, если кот выбирает строго определенные предметы мебели.
- Кошки царапают мебель? Они могут точить когти рядом с местом, где вы сидите, чтобы смешать свой запах с вашим. Если ваша кошка когтит эту мебель, значит, она к вам привязана.
Бонус: история про кота Иннокентия, который заходил домой исключительно через окно
- Моя подруга на лето обычно уезжала на дачу и брала с собой кота Кешу. Тот радостно носился по участку, прятался среди лопухов и дрых на веранде. Но была у Иннокентия одна необъяснимая привычка: он выходил гулять через дверь, а возвращался строго через окно. Порой доходило до смешного — кот просился на улицу, его выпускали, а через пять минут в окне появлялась довольная мордаха и раздавалось громогласное «Мя!» Только потом до подружки дошло, что сообразительный Кеша понял, что под дверью можно мявкать до бесконечности, а в окно и слышно лучше, и сразу видно, есть ли в комнате человек, который может впустить котика. А что иногда через пять минут домой ломился — скорее всего, проверял, как эта схема работает.
А вот еще 6 привычек котов и собак, из-за которых хозяева спорят годами: кровать, стол и прогулки.