17 рукодельников показали свои первые работы, которые они создавали без опыта, но с энтузиазмом

Многие рукодельники прекрасно знают, что первые шаги в сторону мастерства могут даваться весьма непросто. Некоторые из их ранних работ сразу получились шедевральными, а другие пока только вызывают добрую улыбку. Но ничего — с каждым разом у них будет выходить все лучше. Вы только посмотрите, как десять лет назад выглядели одуванчиковые украшения, которые сейчас смотрятся как маленькие произведения искусства! Кстати, автор этой статьи тоже пробовала свои силы в вязании — об этом вы узнаете из бонуса.