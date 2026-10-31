Я как-то свой свитер (покупной шерстяной) в машинке постирала. Действительно, он свалялся, стал очень плотным и на мне сидел уже как водолазка. В приличное общество такой уже не наденешь, а вот для лыжной прогулки - милое дело. Так что я его донашивала уже на лыжах.
17 рукодельников показали свои первые работы, которые они создавали без опыта, но с энтузиазмом
Многие рукодельники прекрасно знают, что первые шаги в сторону мастерства могут даваться весьма непросто. Некоторые из их ранних работ сразу получились шедевральными, а другие пока только вызывают добрую улыбку. Но ничего — с каждым разом у них будет выходить все лучше. Вы только посмотрите, как десять лет назад выглядели одуванчиковые украшения, которые сейчас смотрятся как маленькие произведения искусства! Кстати, автор этой статьи тоже пробовала свои силы в вязании — об этом вы узнаете из бонуса.
Мама попросила дочку сделать портрет любимой собачки, которая прожила с ними долгие 15 лет
«Это был мой первый опыт с работой по фото, очень старалась сделать похоже», — говорит мастерица.
Мастер впервые попытался создать необычный предмет мебели. Он сделал шкаф в стиле «Алисы в Стране чудес». И кстати, обратите внимание, какие ручки у ящиков
«Главное, чтобы моя жена это не увидела, иначе она попросит меня сделать что-то подобное, а у меня это получится явно не так хорошо, как у автора поста», — улыбнулся один из комментаторов.
Порой опыт приходит сразу после того, как он был нужен
- Вязала я как-то сыну свитер. Из хорошей дорогой шерсти. Объемный такой, Бодров стайл. Только он сильно большой получился. Заново вязать, что ли? Думаю: «Дай-ка применю народную хитрость». Все же знают, что шерсть после стирки в машинке садится? Но не все знают, что она там еще и сваливается — буквально превращается в валенок. Когда я достала свитерок, он был размером только на кошку. Но кошке повезло — не пришлось носить, потому что у свитера перед со спинкой слиплись навсегда. Теперь он лежит где-то немым укором, кормит моль.
Девушка решила сделать брелок ручной работы. Это ее первая попытка создать игрушку из валяной шерсти
«Неплохо для первого раза. Только, может, попробуете глаза ей подправить? А то она у вас как мышка в кустах», — посоветовал один из пользователей.
Мастерица призналась: «Захотела я сыну носки связать. Поняла, что это не мое. Теперь вяжу шапки»
Для первых работ сгодятся любые подручные материалы. Даже шторы
- Учусь шить блузку. Два дня делала выкройку. Спрашиваю дочку-подростка: «Будешь моей моделью?» Она повредничала, но согласилась. Я достаю ненужную штору, чтобы не переводить ткань, и начинаю творить. Почти готово: остались рукава и вытачки. И тут моя модель берет и заявляет, что не будет носить штору, хоть и вышло вроде бы симпатично.
Вот так выглядит первая законченная работа мастера-самоучки. В роли модели согласилась выступить сестра
«Это моя первая законченная работа! На глазок, безо всякой схемы. Пожалуйста, оставляйте отзывы, чтобы я могла увидеть свои ошибки и стать лучше», — написала рукодельница.
«Это я ребенку делала. Он был в восторге. Муж хохотал три дня. Назвал его Григорием», — рассказала мастерица, которая попробовала сшить тряпичного зайчика
«Это Гриша, который устал. А вообще-то заяц клевый», — написал один из пользователей, увидевших эту фотографию.
Девушку попросили связать игрушечную собачку, и она впервые в жизни попробовала сделать крохотного бигля
«Почему именно эту породу? Не могу сказать, наверное, окрас понравился. Было интересно его делать. Получилась игрушка в высоту 2,8 см, в длину 3,3 см. Первый раз сделала матовый носик, обычно делаю носы блестящие. Буду еще пробовать разные породы и наконец-то возьмусь за мохнатых собачек. Раз просят — надо делать», — говорит рукодельница.
У собаки появилась новая куртка. Это работа мастера-самоучки — без выкройки, но с большой любовью
«Это ткань софтшелл с мягкой флисовой подкладкой. Шить было легко, когда снизу была флисовая сторона, но потом, когда я перевернула изделие, ткань с водоотталкивающим эффектом стала застревать в швейной машинке», — рассказала хозяйка собаки.
Однажды сын мастера принес рисунок гор и солнца над ними и сказал: «Папа, а ты сможешь увеличить и сплести эту картину, чтобы ее можно было повесить на стену?»
«Хм, дай мне немного времени, подумаю, что можно сделать», — ответил ему отец. Так и появилась эта картина. Только посмотрите, как это панно выглядит в ночном свете с новогодней гирляндой!
Эту куртку сшил новичок, который впервые взялся за такую работу. Наше почтение!
«Было непросто, но я все же справился. А еще я сделал огромные внутренние карманы и вручную пришил на них аппликации. Как же горжусь собой!» — говорит мастер.
Начинающая швея впервые попробовала сделать тренч. Она использовала винтажную выкройку из журнала «Burda»
«Честно говоря, инструкции показались мне сложноватыми. В них пропущено довольно много шагов. Пришлось разбираться по ходу дела, но думаю, что я справилась неплохо, и мне очень нравится результат», — говорит рукодельница.
Девушка только что закончила вязать первую полосатую тапку. Когда обе будут готовы, она подарит их маме. Осталось только правильно свалять их
«Я сегодня утром сваляла свою пару в стиральной машинке. Крутила их час 15 минут при температуре 40°C. Получилось отлично. Я проверила тапки примерно через час, захотела, чтобы они получше сидели на ноге, поэтому еще немного постирала их», — рассказала про свою работу другая рукодельница, увидевшая этот пост.
Кованый букет ручной работы. Мастер попросил не судить его строго — он делал такие цветы в первый раз
«Цветы красиво получились, а вот над вазой, мне кажется, еще стоит поработать, сделать ее поизящнее, что ли», — отметил один из комментаторов.
Мама вспомнила свои уроки труда в школе и решила вышить детскую школьную рубашку
«Получилось кривовато, я сначала немного расстроилась, но дочка была в восторге — мама вышила специально для нее. Другие дети даже сразу не поверили, учителя ходили и умилялись. Сплошные плюсы!» — смеется мастерица.
А это одуванчиковые брошки. Посмотрите, как самые первые работы отличаются от тех, которые были созданы 10 лет спустя
«Тогда мне казалось, что красивее их нет. Я храню свои первые одуванчики как память. А еще, когда я начинаю думать, что делаю что-то не так, то смотрю на них», — говорит девушка, которая создает эти пушистые украшения.
Бонус: автор этой статьи тоже когда-то пробовала свои силы в рукоделии
Пока я готовила эту статью, мне вдруг вспомнилось, как я в первый (и в последний) раз в жизни вязала платок для выставки. Дело было в седьмом или восьмом классе. В школе объявили конкурс на самый красивый шерстяной платок, и мы с подружкой сразу же решили в нем участвовать. Выбрали схему платка из элементов в виде цветочков и приступили к делу. Но организовать работу у нас толком не получилось — я вязала слишком слабо, а подруга сильно натягивала нить. Поэтому цветочки у нас вышли разного размера, и платок в сборке выглядел не особо презентабельно. Впрочем, плюсы тоже были — нам поставили пятерки по труду в четверти. Ну а на выставке, как водится, победил платок, который связала чья-то мама или бабушка. Он реально был красивый.
А вот еще 18 рукодельников, которые нашли чем заняться дождливыми вечерами. Загляните и в эту статью, возможно, там вы тоже найдете чем вдохновиться.
Комментарии
Я закончил шапку бини вязать, вчера уже опробовал на улице - лысина в безопасности 😁