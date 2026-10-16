18 рукодельников, которые нашли чем заняться дождливыми вечерами

Когда за окном моросит осенний дождик, эти люди не просто сидят дома и создают что-то красивое и необычное. И неважно — опытные это рукодельник или просто мастера-любители. Созданные их руками уютные пледы, украшения и дракончики из полимерной глины будто просятся на выставки. И кое-какие из этих хобби нам тоже можно взять на заметку, чтобы не скучать вечерами.

Однажды к рукодельнице пришла ее знакомая и сказала: «Мне очень нужно, чтобы у меня дома была Баба-яга»

«А я что, я могу. Вдохновилась и за пару вечеров сделала», — говорит мастерица. Ирина Шевцова только что Класс. Красиво . Молодец. Ответить

Вот так выглядит резьба по грифелю карандаша. Она же — микроскульптура из графита

А вот и мастер, который сотворил это маленькое чудо. На фото он только что закончил вырезать тысячу сердечек на верхушке тысячи карандашей. На кропотливую работу у него ушло много часов. Ольга Мамедова только что Золотые руки! Ответить

Женщина рассказала, что ее муж много лет увлекается резьбой по фруктам и овощам

«Иногда я наблюдаю, как он часами работает над деталями, которые большинство людей даже не заметят. У него поистине невероятное терпение», — говорит жена мастера. Ирина Шевцова только что Какой молодец. Красота. Ответить

Иногда время на свое хобби находится уже в зрелом возрасте

Вышла у меня мама на пенсию и заявила: «На даче буду жить!» Уехала и не звонит. Звоню соседке, та говорит, что на огороде мама не возится, в домике засела. Я не выдержала, поехала посмотреть. Открыла дверь и ойкнула. Мамуля сидит в старом халате, а перед ней — целая кукольная деревня: маленькие домики, лавочки, заборчики, фонари, белье на веревках и даже крошечные занавески на окнах. Мастерица сидит посреди всего этого великолепия и спокойно говорит: «А чего ты удивляешься? Я всю жизнь об этом мечтала». Я сначала смеялась, а потом присмотрелась и поняла, что каждый домик она сделала по памяти: один похож на дом ее родителей, второй — на нашу первую квартиру, а третий вообще оказался копией дачного домика. Теперь у мамы там целый маленький мир, который она постепенно заселяет фигурками, сшитыми своими руками. ADME КЕнжегуль только что Завидую ей белой завистью! Ответить

Этот художник-любитель впервые взялся за кисть в 40 лет





«Год назад, я почти случайно начал рисовать. Я точно не ожидал, что это хобби станет важной частью моей жизни. Начинал с простых рисунков, а потом попробовал писать маслом», — рассказывает художник.

Девушка сделала несколько брошей в виде паучков с цветами внутри

Металлические детали она купила в магазине товаров для рукоделия, а бусины из эпоксидной смолы сделала сама.

Одна дама вышла на пенсию и устроила в своей комнате маленькую мастерскую

«Это просто мастерская Поделкина с коробками со всякими лоскутками и красивой мелочью. Это сокровищница, в которой можно весь день выискивать невероятные вещицы. Вот сейчас мама шьет подушки из мелких лоскутков диванной ткани, уже всю родню ими завалила», — рассказывает дочка мастерицы. Life Fly только что Продавать пробовали❔ Ответить

Девушка полтора года назад увлеклась шитьем, а теперь сама разработала выкройку льняного платья-халата

«Я так рада, что наконец-то сшила себе что-то из 100% льна! Эта ткань кирпичного цвета обработана особым методом, благодаря которому лен будет не так сильно мяться. Низ представляет собой юбку-солнце 3/4 с карманом в боковом шве», — рассказывает мастерица.

Два месяца работы — и макет родительского дома готов. Он выполнен в масштабе 1:40

Домик сделан из нескольких видов картона, бумаги и тонкого прозрачного пластика для стекол. Освещение мастерице помог сделать ее коллега. У домика снимается крыша и потолок. Внутри есть детская, столовая, кухонька, комната бабушки, где на стенах даже видны крошечные «фотографии».

Женщина оказалась в непростой жизненной ситуации и нашла отдушину в новом хобби

«Помогли мне, не поверите... куклы. Не знаю даже, почему я вдруг решила сшить самую первую. Конечно, не особо удачно получилось. Ну я и давай в интернете смотреть, выкройки искать. В общем, так меня затянуло, что теперь появилось и дело любимое, и радость от него», — говорит мастерица.

Это авторские дракончики из полимерной глины. Каждую их чешуйку девушка лепит вручную

Она постепенно совершенствует свое мастерство и учится работать с разными формами. А еще рукодельница любит лепить ящериц и змеек. Как-то она сделала целую корзинку эублефаров. Ее работы уже понемногу разъезжаются из мастерской в частные коллекции.

«Я потихоньку собираю коллекцию от автора», — говорит одна из поклонниц этого творчества.

Мастерице, которая шьет мягкие игрушки, однажды пришел необычный заказ

Она взялась за дело, «раскатала тесто» из ткани, сделала «начинку» из синтепона, скрепила края и получила первую пельмешку-девочку. Потом повторила процесс, и вскоре у нее получился влюбленный пельмень. Осталось только скрепить их вместе и связаться с заказчиком.

О некоторых увлечениях лучше все-так предупреждать заранее

Дали нам с женой отпуск в разное время. Ей раньше, мне позже. Она: «Не переживай, я найду чем заняться». И вот прихожу я домой голодный, а моя благоверная с хитрой улыбкой говорит: «Иди на кухню, я уже суп налила». Сажусь за стол и аж подпрыгиваю: из-под тарелки торчит край вышитой гладью льняной салфетки — точь-в-точь как дома у моей мамы. Это жена подсмотрела у нее, когда мы в гостях были, и решила этот рисунок повторить. Конечно, я эту красоту сразу из-под тарелки достал и сказал, что ее надо на стену повесить. Прямо в рамочку. ADME Анатолий Шубаков только что Смысл их жизни состоит в супе. Ответить

Муж похвастался, что его жена увлекается лоскутным шитьем

По словам автора этого фото, на создание одеяла ушел месяц работы. Ну а нам интересно, сразу ли вы заметили довольного кота? Наталья Баженова только что Сразу!!! Котейка сдесь главный! Ответить

А вам слабо связать юбку крючком?

«Изначально эта юбка планировалась в виде двух прямоугольников, сшитых между собой. Видела много мастеров в интернете, которые так вяжут. Я тоже связала прямоугольники и разочаровалась. На талию юбка села сильной сборкой, которую я порядок привести не смогла. Поэтому распустила, рассчитала убавки и связала все с нуля. Видимо, вязание из прямоугольников — не мой путь», — говорит девушка.

Совсем скоро в этот огромный вафельный плед можно будет кутаться осенними вечерами

«Какой же он тяжелый! Работаю над пледом четыре месяца, уже почти довязала. Мне он очень нравится», — рассказывает рукодельница.

Как только мужчина увидел эту ткань, ему сразу же захотелось ее купить

«Кошки словно позвали меня», — улыбается мастер. Он взял за основу выкройку мужской винтажной рубашки, внес в нее небольшие изменения и сшил вещь, которую сложно не заметить.

Знакомая нашей читательницы вышла на пенсию и занялась керамической миниатюрой

«Но профессию-то никуда не денешь», — говорит знакомая рукодельницы. Как вы уже догадались, та дама работала в библиотеке