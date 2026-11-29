Можно сколько угодно строить планы на годы вперед, но у жизни всегда найдутся свои сюжеты — и обычно в самый неожиданный момент. Потерянный в городе телефон, случайно нажатый лайк или сбой в расписании аэропорта кажутся мелкой неприятностью ровно до тех пор, пока не становится ясно: именно с этого и начались главные перемены. Вот истории людей, чья жизнь сделала крутой вираж благодаря чистому везению и одному спонтанному «а почему бы и нет».