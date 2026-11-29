А мы как-то поехали выбирать мне в новую квартиру диван , а купили автомобиль.
18 историй о покупках с мамой, которые вспоминаешь с улыбкой и нежностью
Шопинг в компании с мамой — это практически всегда увлекательное мероприятие. И его результат трудно угадать заранее. Можно пойти за кедами, а вернуться с ковром или с игрушкой, о которой вы мечтали в детстве. Если же начать перебирать воспоминания из детства — подобных ситуаций явно будет еще больше. Чего стоит только примерка джинсов на картонке или покупка модных красных лосин! А из бонуса вы узнаете, как знакомая автора этой статьи сходила на рынок в Турции. С мамой, естественно.
- Вот говорят же, что шопинг не поддается логике. И это действительно так. Как-то пошла я с мамой на рынок, чтобы купить мне кеды. Бродили по этому рынку долго, и приобрели... ковер. Ковер, представляете! А кеды так и не купили.
Мама готова дать совет даже на расстоянии
- Искали на рынке джинсы мне в школу. И вот оно — клеш, сзади бабочка из страз. Кручусь у зеркала, а мама морщит нос: «Теперь на табуретку». Мы с продавщицей переглянулись. Я: «Встать и стишок рассказать?» И тут мама одним словом отговаривает меня от покупки: «Сесть». Я как села, так сразу вскочила. Сидеть на этой красоте из страз было совершенно невозможно.
- Зашла с мамой в магазин игрушек, чтобы подарок маленькому родственнику купить. А там... Целый зал с куклами. От пола до потолка. Просто мечта моего детства. Мама увидела мое лицо и такая: «Выбирай куклу, любую куплю». А мне 28 годиков.
Я в детстве мечтала о домике для Барби. Тогда мечта не сбылась, а сейчас уже не хочется
- Покупали с мамой на рынке какие-то овощи. Продавщица громко вещает что-то на своем языке, соседки-подруги улыбаются и смотрят на нас. Мама в упор смотрит на продавщицу, та поднимает глаза, слегка смущается, а потом тихо спрашивает у нее: «Вы ведь понимаете, о чем я говорю, да?» Мама кивает, а та: «Хорошо, что я лишнего ничего не наговорила». Мама еще раз кивнула. Они тогда обсуждали мою золотую цепочку и платье.
- В моем детстве, как и у большинства людей моего возраста, родители покупали мне одежду на рынке. Ох уж, эти картонки! Так вот, если мне нравилась вещь, мама всегда говорила: «Пойдем еще походим, а потом вернемся, если что». Так выходило, что первая вещь мне каждый раз казалась идеальной, поэтому мы всегда возвращались к первому продавцу.
У меня подруга очень любит гулять по рынку, выбирая вещи. Чуть ли на зуб их не пообует. И никогда не знает, что именно ей надо. Я же иду целенаправленно, зная, что мне надо, например, куртку. И у нее вечно" С тобой неинтересно ходить".
«Дочка в магазине спросила: „Что это, мама?“ Я ответила: „Ностальгия, дочь, ностальгия...“»
- Как-то я перед школой пошел с мамой на рынок. Смотрели мне штаны. Одни понравились, и мы решили их брать. Во время примерки оказалось, что они порваны по шву, на что продавец сказал моей маме: «Ничего страшного, дома нитка и иголка в любом случае есть — зашьете». Штаны мы в итоге не купили и ушли. И каждый раз, вспоминая тот сервис, я радуюсь, что появились торговые центры.
Я так ботиночки со стразами чуть не купила. Начала примерять и тут же отваливается крупный камень. А продавщица так безмятежно заявляет "да ничего страшного, тут рядом мастерская обувная есть"😂
- Сегодня стояли с мамой в магазине и выбирали мне кольцо. Я примеряла его на разные пальцы. Продавец говорит: «Ну здесь лучше оставить место для обручального». И тут моя мать как выдаст на весь магазин: «Да замуж-то никто не берет». Спасибо, мам.
«Пусть мама услышит, пусть мама придет...» Или когда хозяйка ушла в магазин
- Моя дочь в четыре года увидела свадебные платья в магазине. Стоит зачарованная возле прилавка и говорит:
— Мам, купи себе такое, будешь невестой.
— Я была уже невестой. В платье.
— Купи. Будешь еще раз. С новым женихом и в новом платье.
Свекровь стояла рядом, нужно было видеть ее глаза. Наверное, подумала о каком-то моем тайном женихе.
- Моя мама — библиотекарь. И когда мы ходим, например, по магазинам, она разговаривает шепотом. Словно вокруг полки книг, а не прилавки с одеждой. Я все время напоминаю: «Мы не в библиотеке!» На фото мама с коллегами на своей первой работе примерно в 1970 году.
- Когда-то лет семь назад мама приехала на родину из Италии, где она уже давно работает. Пошли мы в магазин за выпечкой. Пока я стояла в сторонке, мама пошла расплачиваться наличными за пирожки. Вдруг слышу удивленный голос кассира: «С вас 90 рублей. Ой, это что вы мне даете?»
Мама протягивает вторую купюру со словами: «А что, мало?» Тут продавщица говорит: «Мне рубли нужны». Оказывается, мама немного перепутала купюры и чуть ли не купила пирожки за 200 евро. Дорого бы обошлись нам эти пирожки, если бы не кассир. А мама с тех пор не носит в одном кошельке евро и рубли.
> Оказывается, мама немного перепутала купюры
У меня так часто. В норме я наличные вообще не использую, а в поезди обычно беру евро 200 мелкими купюрами. Если местная валюта не евро меняю немножко (а иногда и множко - если банковский сервис не особо развит) и тогда в бумажнике разные купюры. Причем и после поездки там остаются - я ведь дома наличные почти не использую... Так через некоторое время в бумажнике могут скопиться купюры разных стран.
Ну и... Они могут быть в какой-то степени похожи... Да и запоминать все эти тугрики... Вот буквально полтора месяцев назад подобное случилось при покупке кофе...
- Вспомнила, как мы с мамой однажды отправились в магазин за продуктами. И по дороге столкнулись с папой, который как раз покупал цветы для нее.
- Вчера мы с мамой решили по дороге зайти в обувной магазин. Заходим, и я сразу замечаю крутые туфельки. Это была любовь с первого взгляда. Раньше я никогда бы не подумала, что такое бывает. Мама смотрит что-то себе, а я стою, смотрю на них и облизываюсь. Говорить, что они мне понравились, стесняюсь, ибо у меня дома 10474830 пар обуви, а мама моей любви к туфлям не разделяет. На моей карте денег на них не хватает. Думаю, ладно, потом приеду, сама их куплю.
И тут мама смотрит на меня и говорит: «Нравятся? Примерь, посмотрим». После примерки мама увидела мое счастливое лицо и сразу же их купила мне без слов. Спасибо, что у меня такая прекрасная понимающая мама!
У неё наверное 100546765432 желаний в час, а денег на карте 4569 копеек
- Когда мне было лет пять, мы пошли с мамой на рынок за одеждой. Я тогда не хотела примерять предложенные мне вельветовые лосины. Столпилась очередь, а я сижу на прилавке и мотаю головой, но и слезать не слезаю. И тут кто-то из очереди говорит мне: «Девушка, почему вы не хотите? Между прочим, это очень модно и красиво». Вопрос был решен в ту же секунду: я же девушка, а красные вельветовые лосины — это модно и красиво! Заносила их потом до дыр.
«Есть ли у вас вещи, купленные мамой „на вырост“? Когда мне было 15 лет, эта футболка свисала со всех сторон. Я даже в 26 лет до нее не дорос»
У нас в поселке выкинули шубы каракулевые двух фасонов в двух размерах. Три в одном магазине, две в другом. Итого пять штук. Мы с мамой подхватились и погнали покупать. Прибежали в ближний, я примерила прилегающий силуэт, он и так в обтяг и еще на размер меньше. Расстройство. Примерила расклешенный. Трех можно засунуть. Побежали в дальний магазин. Там то же самое, причем одну прилегающего силуэта уже купили. Короче, взяли расклешенную. Завиток крупный, шелковистый, цвет антрацит, длинная, уютная. Как раз на -55С. А то, что широкая, так с возрастом весу прибавишь и будет норм. Весу я не прибавила, с Крайнего Севера с его морозами уехали. Лет 10 назад взяли шубу, распороли, выкроили новую и заново сшили. Да еще на более легкую подкладку посадили. До сих пор зимой в морозы ношу и радуюсь. А те приталенные после пары недель носки начали облезать на груди. Мездра была пересушена и ворс полез. 😂
- Помню, мне шесть лет, идем с мамой на рынок за кассетой «Том и Джерри». Ее не было, зато продавец начал рассказывать про фильм-новинку: про мальчика, который учился в школе волшебства. С неохотой я согласилась, не уходить же вовсе без кассеты. Дома начали смотреть, и это были лучшие два часа, я сидела возле телевизора с открытым ртом. Многие не понимают, почему миллениалы до сих пор любят Гарри Поттера. Да потому что эти фильмы были частью нашей жизни!
Гарри Поттер на кассетах? Вместо Том и Джерри?
Знаете, я как поколение Х, но с хорошей памятью ответственно заявляю, что это трындеж. Когда вышел ГП, то смотрели его на двд, а Тома и Джерри дети уже не смотрели, да и покупать было глупо. Были уже каналы с мультфильмами.
Бонус: история от автора о том, как ее знакомая с мамой в Турцию съездила
Хорошо пожить на Ближнем Востоке - страсть к вот такому цветастому тряпью (и блeскучим сувенирам из самоварного золота) отбивается за год)
- Моя бывшая коллега однажды исполнила мечту своей мамы и свозила ее в Стамбул. Там дамы первым делом отправились не на осмотр культурных достопримечательностей, а на шопинг. На рынке мама сразу рванула к прилавку с яркими платьями и вытащила оттуда два одинаковых — себе и дочке. И говорит: «Помнишь, ты в пять лет хотела одеваться прямо как мама». Коллега аж подпрыгнула: «Мам, сейчас-то мне не пять лет! И такие цветочки я носить не буду». В общем, спорили минут десять. Мама махнула рукой и оба платья взяла себе, мол, одно сносится, второе надену. А коллега с тех пор старается не ходить с ней по магазинам. Мало ли что.
А в нашей следующей статье мы рассказываем историю о том, как родители купили 15-летней дочке квартиру, и почему-то до сих пор слышат: «Вы ее балуете».