У нас в поселке выкинули шубы каракулевые двух фасонов в двух размерах. Три в одном магазине, две в другом. Итого пять штук. Мы с мамой подхватились и погнали покупать. Прибежали в ближний, я примерила прилегающий силуэт, он и так в обтяг и еще на размер меньше. Расстройство. Примерила расклешенный. Трех можно засунуть. Побежали в дальний магазин. Там то же самое, причем одну прилегающего силуэта уже купили. Короче, взяли расклешенную. Завиток крупный, шелковистый, цвет антрацит, длинная, уютная. Как раз на -55С. А то, что широкая, так с возрастом весу прибавишь и будет норм. Весу я не прибавила, с Крайнего Севера с его морозами уехали. Лет 10 назад взяли шубу, распороли, выкроили новую и заново сшили. Да еще на более легкую подкладку посадили. До сих пор зимой в морозы ношу и радуюсь. А те приталенные после пары недель носки начали облезать на груди. Мездра была пересушена и ворс полез. 😂