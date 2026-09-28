18 историй про бабушек из деревни, к которым хочется бежать за теплым чаем с пирожками и добрым словом

Истории
28.09.2026
18 историй про бабушек из деревни, к которым хочется бежать за теплым чаем с пирожками и добрым словом

Помните свое детство и время, проведенное в деревне у бабушки? Аромат горячих пирожков и парного молока, компот с малиной и скрип деревенской калитки. За этими теплыми и уютными воспоминаниями стояли наши бабушки, которые умели и накормить, и поддержать. Каждый раз, когда мы приезжали в деревню, мы сталкивались с чередой забавных моментов, маленьких открытий и житейской мудрости. И спустя годы мы понимаем, что бабушкин домик в деревне — это то место, куда хочется возвращаться снова и снова.

  • Когда была маленькая, ездила в деревню к бабушке. На соседнем участке никого не было, поэтому их сад понемногу зарастал. Но каждое утро, когда я просыпалась, на моем столе оказывалась большая кружка малины. Моя бабушка вставала рано утром, пробиралась через кусты, крапиву и колючки и собирала мне чашку малины. Я до сих пор помню радость от ее ежедневного подарка!
  • Помню, часто приезжала к бабушке в деревню. И каждое утро начиналось одинаково: мы завтракали, а потом шли кормить всех дворовых животных в округе. Она всегда делала сытым каждое животное, которое видела. Отдавала косточки собакам, разные мясные изделия котам, даже ежиков всегда кормила. Теперь я трижды в неделю езжу к ней в деревню и готовлю еду для местных животных. Они по привычке приходят к воротам ее дома и терпеливо ждут. Думаю, бабушка очень гордилась бы мной.

Хорошо в деревне летом, а еще лучше осенью. Сколько же тепла и уюта в этой фотографии

  • Бабушка частенько с самого утра возилась на кухне — варила варенье, пекла пироги, лепила так много вареников, как будто на свадьбу. Я удивлялся: «Для кого так много? Может, папа ночью все подъедает». Но однажды проснулся рано и увидел, как бабуля упаковывает все в пакеты и относит соседям. У них была непростая жизнь: многодетная семья, без мамы. Деньги они не брали, гордость не позволяла, а от пирожков не отказывались. Только когда стал старше, понял, какой у бабушки был добрый и щедрый характер.
  • Гостили как-то у знакомых в их домике в деревне, в глуши. Вечером сидели в саду, разговаривали, а за забором на лавочке бабушки, как обычно, обсуждали свои дела. Но одна фраза буквально сразила нас наповал:
    — А вот, Петровна, слышь, а внук-то твой что? Уехал уж сколько лет поступать, чем сейчас занимается.
    — Да ну его. Звонит раз в месяц. Говорит, в магистратуру какую-то ходит.
    — Ой, не поступил так до сих пор в институт-то? Ну ничего, парень он у тебя головастый. Говорила я тебе: пусть к нам в техникум устроится. Вон как Валькин выучился, всей деревне антенны настраивает...
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только что

А если в докторантуру будет ходить - бабушки ему передачку в больницу соберут)))

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Девушка вспоминает, что в детстве она мало ела, но у бабули по этому поводу было свое правило: «Пельмешек нужно съедать столько, сколько тебе годиков»

© PandaParis / Pikabu
Yush
только что

Эпично, если бабушка сама следовала своему правилу.

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  • В детстве не любила есть дома, а вот в гостях, наоборот. Почти каждый день одна из наших соседок приглашала меня на обед. Я хорошо помню, как после таких визитов возвращалась домой и говорила бабушке: «Бабуль, у тети Вали такой вкусный суп был, ты так не умеешь готовить». И только недавно я узнала, что бабушка каждый день варила этот суп и относила соседке.
  • Было мне лет 5, отправили к бабушке в деревню. И как-то так вышло, что я попросила у бабушки «Киндер-сюрприз». Бабушка, конечно, не в курсе была, что это такое. Я, мелкая, пыталась ей объяснить, что это вкусное яйцо с сюрпризом. Утром просыпаюсь, бабушка говорит, что на завтрак меня ждет мой сюрприз. Ага. Вкусное яйцо. Даже не куриное, а гусиное. Честно пыталась не расплакаться, чтобы не расстроить бабушку, она ж старалась..
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только что

В школьных столовых (а может и не только в школьных) яйца водоплавающих птиц запрещены к подаче. Не зря наверное?
А телевизора с рекламой у бабушки не было?

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Очень теплая и атмосферная фотография того, как бабуля провожает гостей из деревни

  • Лето я всегда проводила в деревне у бабули. Перед свадьбой она подарила мне какие-то платочки, сказала, мол, носи и береги. Я тогда сложила их куда подальше и забыла. Недавно переезжала в свою первую квартиру, стала их перекладывать. Вытянула из шкафа, как вдруг о пол что-то смачно шмякнулось. Смотрю, а там маленькие золотые сережки с янтарем. Я их сразу надела и позвонила бабуле, мол, ты почему не сказала, что там серьги? Она со смехом: «Так я думала, ты посмотрела, любопытная голова!» Завтра еду к ней с кучей подарков.
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  • В детстве ездили к дедушке в деревню. И вот однажды бабушка с соседнего участка собрала детей и предложила собрать вишню с ее участка за небольшое вознаграждение. Собрав всю вишню, пришли к бабуле за гостинцами. Так она дала на всех нас семерых десять рублей. На следующий день та же бабуля позвала тех же детей с просьбой собрать абрикосы. После долгого раздумья мы решили ей таки помочь. Отдали мы нашей ненаглядной 10 абрикосов, а все остальные были честно нами съедены. Больше бабуля нас ни о чем не просила.

Мужчина пошел с бабулей в лес по грибы. По пути домой он вдруг слышит сзади всплеск и хохот. Оборачивается, а там довольная бабушка кричит: «Фоткай меня, фоткай! Деду покажу, он со стула упадет!»

  • Дело было лет десять назад на каникулах в деревне. Пошли мы с бабушкой в баню, там полумрак. Только намылились и слышим внутри в углу громкий продолжительный шорох. Какие только мысли ни полезли в голову. Накинули полотенца, выбегаем, а там корова пришла раньше времени и трется об угол бани.
  • Ездил по молодости к другу в деревню. Добирались хоть и недолго, но за часов 10 проголодались знатно. Приехали, нас сразу за стол бабуля усадила ужинать и спрашивает, мол, проголодались, видать, с дороги... Друг сразу:
    — Ба, я так не особо есть хочу. Я перекусил бы чуть-чуть.
    Ну а я реально хотел есть, на что ответил положительно. Мне была выделена самая большая тарелка, наверное, блюдо, в него насыпана гора жареной картохи с грибами — с горой. На столе было очень много всего. На мои отговорки друг тихо шикнул на ухо:
    — Поздняк метаться, ешь, обидишь бабулю.
    Помню, что ел долго, муторно, с перерывами на отдохнуть, откинувшись на спинку стула.

Когда приехал к бабушке в деревню на пару дней

  • Часто езжу к теще в деревню. По соседству, через забор, живет бабуля. Она с утра до вечера то по огороду носится, то по местным магазинам, то по лесу за грибами. Занесло меня к ней в гости, забрать блендер. Отдает блендер и бросает взгляд на три трехлитровые банки, которые стоят в коридоре на верхней полке. Говорит, что раз зашел, заодно и банки со мной передаст. Только я сделал шаг к полке, как бабуля меня резко останавливает. Сама умчалась в другую комнату, принесла небольшую стремянку, залезла за одной банкой, затем за второй. Я говорю ей, что мне не сложно было их достать, на что бабуля, улыбаясь, говорит: «Сыночка, никогда в своей жизни я никого и ни о чем не просила, всегда все делаю только сама. Я многим молодым фору дам». Отдала мне все и пожелала крепкого здоровья.
  • Приехали с братом к бабушке, сели есть. Бабушка накладывает еду. Поставила сначала брату, как обычно до краев. Я был не голоден и попросил положить мне вдвое меньше, чем она положила брату. Она посмотрев на меня недовольным взглядом, берет большую тарелку, кладет вдвое больше, отдает ее брату, а тарелку брата — мне. Гениально.

Девушка делится с нами очень теплой и уютной фотографией рук ее любимой бабушки

  • Я студент первого курса, на выходные вырвался к бабушке. Ну, я, как порядочный внук, максимально старался бабушку не напрягать морально и материально. Естественно, от покупки вещей отказывался, говорил, что все у меня есть. Просыпаюсь сегодня утром, рядом со мной на кровати пакет лежит, а бабушка стоит рядом со слезами на глазах. Я моментально просыпаюсь, и начинаю расспрашивать, что случилось.
    — Все хорошо, студентик ты мой, спи дальше.
    Смотрю, что в пакете, а там... Пар десять носков! Оказывается, я вчера перед бабушкой, сам того не замечая, весь день проходил с огромной дыркой на носке, рассказывая, как у меня все замечательно.
  • Живу на даче. На днях смотрю — сосед со стремянкой в проулке что-то мастерит. Спрашиваю, не нужна ли помощь. Оказывается, он решил зеркало на орех приладить, чтобы выезжать на дорогу было безопасно (высокий забор закрывает обзор на выезде). Прицепили и разошлись. Слышу, топает местная бабуля, наблюдавшая из-за угла за нашими танцами на стремянке. Оглядела орех, увидела зеркало и пошла домой, бубня под нос: «Что творят, кто ж там в него смотреться-то будет...»

Девушка делится жизнью в деревне. Есть у них соседка бабушка Раиса, которая положила ей под калитку десяток домашних яиц. Девушка должна была сама зайти за ними вечером, но забыла

chekatilka
  • В девятнадцать лет я работала почтальоном — носила письма, газеты. И одна из бабушек на моем участке рассказала историю, которая меня очень впечатлила. Со своим мужем они прожили на тот момент уже 62 года, поженились совсем молодыми, по большой любви. И с самого начала семейной жизни она старалась отдать мужу хлебный мякиш, который сама очень любила. Она считала, что самым вкусным должен питаться ее мужчина, а она и сухую корочку может погрызть, главное, чтобы ему было хорошо. Так прошло пятьдесят лет. И вот скромная золотая свадьба: пригласили детей, внуков, накрыли на стол. И тут дед говорит: «Аля, а можно мне сегодня корочку в честь праздника?» Бабушка удивилась: «А чего это ты корочку на старость лет захотел?» И вот так через полвека совместной жизни выяснилось, что дед всю жизнь хлебную корку любил, но уступал ее своей женщине, сам прикусывая мякишем...
  • Моя бабушка всю жизнь прожила в деревне. В юности работала трактористкой. Поехала к ней в гости недавно, идем с ней в магазин, а в поле куча мужиков, трактор, но никто не работает. Бабушка не смогла пройти мимо и спросила у них, мол, чего не работаете? А те ей отвечают, что трактор сломался и никто починить не может. Бабушка так посмотрела на меня и говорит: «Постой-ка тут, я сейчас!» Залезла в трактор, потом под капот, долго там что-то крутила, в итоге трактор починила. А потом пошли мы с ней дальше в магазин, как ни в чем не бывало.

Девушка поехала к бабушке в деревню и увидела там эту красоту

  • Адлер, район привокзальный. Те годы, когда бабушки сидели у калиточек и зазывали отдыхающих. Так делала и моя бабуля, сдавая пару комнаток. А дом наш расположен прямо рядом с вокзалом. Так вот. Видит она — идет семья. Две женщины и трое детей, маленьких. Грустные все. Просто идут и ничего не спрашивают. Бабуля моя, как добрый и любопытный человек, притянула сразу: а что случилось? Да заходите во двор, дети ведь пить хотят. Оказалось, что семья ехала из Иркутска, а в поезде деньги пропали. И шли они куда глаза глядят. В общем, моя бабуля их подхватила под крыло и жили они у нас 2 недели. Денег у них не было, но это было не важно. Конечно, они потом все вернули. Но моя бабушка этого и не ждала. Бабуля варила всем детям кашу на завтрак, женщинам этим макароны и картошку. Конечно же, эта семья приезжала к нам потом еще год за годом лет 20. И всегда эту историю они рассказывали за общим столом. Мы в то лето стали одной семьей.
  • Сынок летом был у бабушки в деревне. Бабушка у нас интеллигентная, воспитанная, с двумя высшими образованиями. Порой вспыльчива и может поругаться, но речь у нее всегда чистая. То-то я заметила бабушкино влияние, когда по приезде в город сын не поделил качели на детской площадке — другой мальчик нарочно долго катался, не давая остальным в очереди сесть. Моему это надоело, и он, бурча себе под нос, взял меня за руку и потащил прочь с площадки. До меня долетало: «Какой господин нехороший нашелся, да еще и хитрый, как утка, а плавает все равно как утюг. Ну ничего-ничего, уровень развития налицо, из-за такого грустить не стоит». Посмеялась тихонько над такими рассуждениями.

А если вы любите добрые и ностальгические истории, то вот вам подборка про деревенские будни и наших любимых бабушек и дедушек:

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