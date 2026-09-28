18 историй про бабушек из деревни, к которым хочется бежать за теплым чаем с пирожками и добрым словом

Помните свое детство и время, проведенное в деревне у бабушки? Аромат горячих пирожков и парного молока, компот с малиной и скрип деревенской калитки. За этими теплыми и уютными воспоминаниями стояли наши бабушки, которые умели и накормить, и поддержать. Каждый раз, когда мы приезжали в деревню, мы сталкивались с чередой забавных моментов, маленьких открытий и житейской мудрости. И спустя годы мы понимаем, что бабушкин домик в деревне — это то место, куда хочется возвращаться снова и снова.