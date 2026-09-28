18 историй про бабушек из деревни, к которым хочется бежать за теплым чаем с пирожками и добрым словом
Помните свое детство и время, проведенное в деревне у бабушки? Аромат горячих пирожков и парного молока, компот с малиной и скрип деревенской калитки. За этими теплыми и уютными воспоминаниями стояли наши бабушки, которые умели и накормить, и поддержать. Каждый раз, когда мы приезжали в деревню, мы сталкивались с чередой забавных моментов, маленьких открытий и житейской мудрости. И спустя годы мы понимаем, что бабушкин домик в деревне — это то место, куда хочется возвращаться снова и снова.
- Когда была маленькая, ездила в деревню к бабушке. На соседнем участке никого не было, поэтому их сад понемногу зарастал. Но каждое утро, когда я просыпалась, на моем столе оказывалась большая кружка малины. Моя бабушка вставала рано утром, пробиралась через кусты, крапиву и колючки и собирала мне чашку малины. Я до сих пор помню радость от ее ежедневного подарка!
- Помню, часто приезжала к бабушке в деревню. И каждое утро начиналось одинаково: мы завтракали, а потом шли кормить всех дворовых животных в округе. Она всегда делала сытым каждое животное, которое видела. Отдавала косточки собакам, разные мясные изделия котам, даже ежиков всегда кормила. Теперь я трижды в неделю езжу к ней в деревню и готовлю еду для местных животных. Они по привычке приходят к воротам ее дома и терпеливо ждут. Думаю, бабушка очень гордилась бы мной.
Хорошо в деревне летом, а еще лучше осенью. Сколько же тепла и уюта в этой фотографии
- Бабушка частенько с самого утра возилась на кухне — варила варенье, пекла пироги, лепила так много вареников, как будто на свадьбу. Я удивлялся: «Для кого так много? Может, папа ночью все подъедает». Но однажды проснулся рано и увидел, как бабуля упаковывает все в пакеты и относит соседям. У них была непростая жизнь: многодетная семья, без мамы. Деньги они не брали, гордость не позволяла, а от пирожков не отказывались. Только когда стал старше, понял, какой у бабушки был добрый и щедрый характер.
- Гостили как-то у знакомых в их домике в деревне, в глуши. Вечером сидели в саду, разговаривали, а за забором на лавочке бабушки, как обычно, обсуждали свои дела. Но одна фраза буквально сразила нас наповал:
— А вот, Петровна, слышь, а внук-то твой что? Уехал уж сколько лет поступать, чем сейчас занимается.
— Да ну его. Звонит раз в месяц. Говорит, в магистратуру какую-то ходит.
— Ой, не поступил так до сих пор в институт-то? Ну ничего, парень он у тебя головастый. Говорила я тебе: пусть к нам в техникум устроится. Вон как Валькин выучился, всей деревне антенны настраивает...
А если в докторантуру будет ходить - бабушки ему передачку в больницу соберут)))
Девушка вспоминает, что в детстве она мало ела, но у бабули по этому поводу было свое правило: «Пельмешек нужно съедать столько, сколько тебе годиков»
- В детстве не любила есть дома, а вот в гостях, наоборот. Почти каждый день одна из наших соседок приглашала меня на обед. Я хорошо помню, как после таких визитов возвращалась домой и говорила бабушке: «Бабуль, у тети Вали такой вкусный суп был, ты так не умеешь готовить». И только недавно я узнала, что бабушка каждый день варила этот суп и относила соседке.
- Было мне лет 5, отправили к бабушке в деревню. И как-то так вышло, что я попросила у бабушки «Киндер-сюрприз». Бабушка, конечно, не в курсе была, что это такое. Я, мелкая, пыталась ей объяснить, что это вкусное яйцо с сюрпризом. Утром просыпаюсь, бабушка говорит, что на завтрак меня ждет мой сюрприз. Ага. Вкусное яйцо. Даже не куриное, а гусиное. Честно пыталась не расплакаться, чтобы не расстроить бабушку, она ж старалась..
В школьных столовых (а может и не только в школьных) яйца водоплавающих птиц запрещены к подаче. Не зря наверное?
А телевизора с рекламой у бабушки не было?
Очень теплая и атмосферная фотография того, как бабуля провожает гостей из деревни
- Лето я всегда проводила в деревне у бабули. Перед свадьбой она подарила мне какие-то платочки, сказала, мол, носи и береги. Я тогда сложила их куда подальше и забыла. Недавно переезжала в свою первую квартиру, стала их перекладывать. Вытянула из шкафа, как вдруг о пол что-то смачно шмякнулось. Смотрю, а там маленькие золотые сережки с янтарем. Я их сразу надела и позвонила бабуле, мол, ты почему не сказала, что там серьги? Она со смехом: «Так я думала, ты посмотрела, любопытная голова!» Завтра еду к ней с кучей подарков.
- В детстве ездили к дедушке в деревню. И вот однажды бабушка с соседнего участка собрала детей и предложила собрать вишню с ее участка за небольшое вознаграждение. Собрав всю вишню, пришли к бабуле за гостинцами. Так она дала на всех нас семерых десять рублей. На следующий день та же бабуля позвала тех же детей с просьбой собрать абрикосы. После долгого раздумья мы решили ей таки помочь. Отдали мы нашей ненаглядной 10 абрикосов, а все остальные были честно нами съедены. Больше бабуля нас ни о чем не просила.
Мужчина пошел с бабулей в лес по грибы. По пути домой он вдруг слышит сзади всплеск и хохот. Оборачивается, а там довольная бабушка кричит: «Фоткай меня, фоткай! Деду покажу, он со стула упадет!»
- Дело было лет десять назад на каникулах в деревне. Пошли мы с бабушкой в баню, там полумрак. Только намылились и слышим внутри в углу громкий продолжительный шорох. Какие только мысли ни полезли в голову. Накинули полотенца, выбегаем, а там корова пришла раньше времени и трется об угол бани.
- Ездил по молодости к другу в деревню. Добирались хоть и недолго, но за часов 10 проголодались знатно. Приехали, нас сразу за стол бабуля усадила ужинать и спрашивает, мол, проголодались, видать, с дороги... Друг сразу:
— Ба, я так не особо есть хочу. Я перекусил бы чуть-чуть.
Ну а я реально хотел есть, на что ответил положительно. Мне была выделена самая большая тарелка, наверное, блюдо, в него насыпана гора жареной картохи с грибами — с горой. На столе было очень много всего. На мои отговорки друг тихо шикнул на ухо:
— Поздняк метаться, ешь, обидишь бабулю.
Помню, что ел долго, муторно, с перерывами на отдохнуть, откинувшись на спинку стула.
Когда приехал к бабушке в деревню на пару дней
- Часто езжу к теще в деревню. По соседству, через забор, живет бабуля. Она с утра до вечера то по огороду носится, то по местным магазинам, то по лесу за грибами. Занесло меня к ней в гости, забрать блендер. Отдает блендер и бросает взгляд на три трехлитровые банки, которые стоят в коридоре на верхней полке. Говорит, что раз зашел, заодно и банки со мной передаст. Только я сделал шаг к полке, как бабуля меня резко останавливает. Сама умчалась в другую комнату, принесла небольшую стремянку, залезла за одной банкой, затем за второй. Я говорю ей, что мне не сложно было их достать, на что бабуля, улыбаясь, говорит: «Сыночка, никогда в своей жизни я никого и ни о чем не просила, всегда все делаю только сама. Я многим молодым фору дам». Отдала мне все и пожелала крепкого здоровья.
- Приехали с братом к бабушке, сели есть. Бабушка накладывает еду. Поставила сначала брату, как обычно до краев. Я был не голоден и попросил положить мне вдвое меньше, чем она положила брату. Она посмотрев на меня недовольным взглядом, берет большую тарелку, кладет вдвое больше, отдает ее брату, а тарелку брата — мне. Гениально.
Девушка делится с нами очень теплой и уютной фотографией рук ее любимой бабушки
- Я студент первого курса, на выходные вырвался к бабушке. Ну, я, как порядочный внук, максимально старался бабушку не напрягать морально и материально. Естественно, от покупки вещей отказывался, говорил, что все у меня есть. Просыпаюсь сегодня утром, рядом со мной на кровати пакет лежит, а бабушка стоит рядом со слезами на глазах. Я моментально просыпаюсь, и начинаю расспрашивать, что случилось.
— Все хорошо, студентик ты мой, спи дальше.
Смотрю, что в пакете, а там... Пар десять носков! Оказывается, я вчера перед бабушкой, сам того не замечая, весь день проходил с огромной дыркой на носке, рассказывая, как у меня все замечательно.
- Живу на даче. На днях смотрю — сосед со стремянкой в проулке что-то мастерит. Спрашиваю, не нужна ли помощь. Оказывается, он решил зеркало на орех приладить, чтобы выезжать на дорогу было безопасно (высокий забор закрывает обзор на выезде). Прицепили и разошлись. Слышу, топает местная бабуля, наблюдавшая из-за угла за нашими танцами на стремянке. Оглядела орех, увидела зеркало и пошла домой, бубня под нос: «Что творят, кто ж там в него смотреться-то будет...»
Девушка делится жизнью в деревне. Есть у них соседка бабушка Раиса, которая положила ей под калитку десяток домашних яиц. Девушка должна была сама зайти за ними вечером, но забыла
Раз договаривались, яйцы должны быть отданы. Это она еще кабачков не дождалась...
- В девятнадцать лет я работала почтальоном — носила письма, газеты. И одна из бабушек на моем участке рассказала историю, которая меня очень впечатлила. Со своим мужем они прожили на тот момент уже 62 года, поженились совсем молодыми, по большой любви. И с самого начала семейной жизни она старалась отдать мужу хлебный мякиш, который сама очень любила. Она считала, что самым вкусным должен питаться ее мужчина, а она и сухую корочку может погрызть, главное, чтобы ему было хорошо. Так прошло пятьдесят лет. И вот скромная золотая свадьба: пригласили детей, внуков, накрыли на стол. И тут дед говорит: «Аля, а можно мне сегодня корочку в честь праздника?» Бабушка удивилась: «А чего это ты корочку на старость лет захотел?» И вот так через полвека совместной жизни выяснилось, что дед всю жизнь хлебную корку любил, но уступал ее своей женщине, сам прикусывая мякишем...
- Моя бабушка всю жизнь прожила в деревне. В юности работала трактористкой. Поехала к ней в гости недавно, идем с ней в магазин, а в поле куча мужиков, трактор, но никто не работает. Бабушка не смогла пройти мимо и спросила у них, мол, чего не работаете? А те ей отвечают, что трактор сломался и никто починить не может. Бабушка так посмотрела на меня и говорит: «Постой-ка тут, я сейчас!» Залезла в трактор, потом под капот, долго там что-то крутила, в итоге трактор починила. А потом пошли мы с ней дальше в магазин, как ни в чем не бывало.
Девушка поехала к бабушке в деревню и увидела там эту красоту
- Адлер, район привокзальный. Те годы, когда бабушки сидели у калиточек и зазывали отдыхающих. Так делала и моя бабуля, сдавая пару комнаток. А дом наш расположен прямо рядом с вокзалом. Так вот. Видит она — идет семья. Две женщины и трое детей, маленьких. Грустные все. Просто идут и ничего не спрашивают. Бабуля моя, как добрый и любопытный человек, притянула сразу: а что случилось? Да заходите во двор, дети ведь пить хотят. Оказалось, что семья ехала из Иркутска, а в поезде деньги пропали. И шли они куда глаза глядят. В общем, моя бабуля их подхватила под крыло и жили они у нас 2 недели. Денег у них не было, но это было не важно. Конечно, они потом все вернули. Но моя бабушка этого и не ждала. Бабуля варила всем детям кашу на завтрак, женщинам этим макароны и картошку. Конечно же, эта семья приезжала к нам потом еще год за годом лет 20. И всегда эту историю они рассказывали за общим столом. Мы в то лето стали одной семьей.
- Сынок летом был у бабушки в деревне. Бабушка у нас интеллигентная, воспитанная, с двумя высшими образованиями. Порой вспыльчива и может поругаться, но речь у нее всегда чистая. То-то я заметила бабушкино влияние, когда по приезде в город сын не поделил качели на детской площадке — другой мальчик нарочно долго катался, не давая остальным в очереди сесть. Моему это надоело, и он, бурча себе под нос, взял меня за руку и потащил прочь с площадки. До меня долетало: «Какой господин нехороший нашелся, да еще и хитрый, как утка, а плавает все равно как утюг. Ну ничего-ничего, уровень развития налицо, из-за такого грустить не стоит». Посмеялась тихонько над такими рассуждениями.
А если вы любите добрые и ностальгические истории, то вот вам подборка про деревенские будни и наших любимых бабушек и дедушек: