Как-то, довольно давно, пошли с другом за клюквой, нашли хорошее место, собираем. Но постепенно становится плохо, кружится голова, подташнивает... А это так на нас багульник влиял, который рос там же. Оказывается, он выделяет эфирные масла, отрицательно влияющие на нервную систему, вплоть до потери сознания. Ушли с того места, хотя клюквы там было еще много.
18 осенних находок в лесу, которые поднимают настроение и пахнут мокрой листвой
В уютном осеннем лесу можно обнаружить не только полянки с груздями, клюквой и другими маленькими радостями этого времени года. Под листвой могут скрываться даже клады из старинных монет, ну а после некоторых находок явно требуется «помощь зала» и объяснения других людей. А еще во время этих прогулок чувствуется какое-то особое настроение, когда хочется просто бродить по тропинкам и любоваться открывающейся вокруг красотой.
Мама с детьми отправилась в лес и показала им, как искать созревшую клюкву
«Ягоды выглядят так, будто бы кто-то по всему болоту рассыпал красные бусы. Какие-то бусинки сверху лежат, какие-то — в траве, но особенно много их среди мха. Клюкву хорошо собирать: не жарко, и совсем нет насекомых. А растение на заднем плане — болотный мирт. Добавляет пейзажу ярких осенних красок», — делится впечатлениями охотница за ягодами.
А это заброшенная база отдыха в осеннем лесу
«Красивое, тихое и очень уединенное место. Резные деревянные фигуры, домик на курьих ножках, размашистые елки и покрытые мхом камни игрового замка. Причудливый калейдоскоп из деталей, к которым сложно остаться равнодушным. Интересно, как здесь было раньше?» — пишет автор этого фото.
Девушка пошла в осенний лес за груздями, а нашла вот такого симпатичного тритона
Сначала она случайно нашла на полянке сонную лягушку и решила перенести в более спокойное место, чтобы другие искатели груздей ненароком ее не потревожили. Отнесла лягушку под кустик, разрыла траву и листья, чтобы уложить ее досыпать, а там... место уже занято! Пришлось разместить лягушку под соседним кустом. Девушка устроила тритону небольшую фотосессию, показала его своей любопытной доброй собаке, после чего уложила его обратно на нагретое ложе и прикрыла лесным одеялком.
Вот так пойдешь осенью за лесными дарами, а обратно принесешь клад
«Удачный день у меня был. Это я еще напоследок решил с металлоискателем пройтись. И не зря! Из одной ямки неплохой такой кладик вырыл. Эти серебряные монеты, скорее всего, были в кошельке, но от него уже ничего не осталось», — рассказывает счастливый обладатель клада.
Обладатель?
Обладатель по закону - государство. А тот, кто нашел, имеет право на 25% от стоимости клада
Это что? Гнездо крошечных лесных птичек?
Ученые наверняка бы ответили на этот вопрос: «Хм, ребята, да это же грибы семейства гнездовковых. Они действительно похожи на крошечные птичьи гнезда с яйцами».
Парень обнаружил эту штуку в швейцарском лесу неподалеку от своего дома. «Друзья, я нашел метеорит?» — поинтересовался он
«Да нет, парень, ты откопал кусочек расплавленного металла. Хорошая находка, но метеорит был бы темнее и не таким блестящим», — сообщил один из пользователей, увидевших эту фотографию.
Единственный вопрос, который у нас возникает: «Это что за красота на осенних листьях?»
«Это же морозный цветок. Его появление связано с замерзанием влаги, выделяющейся из тканей растений», — объяснили в комментариях автору этого фото.
Прогулка по лесу может преподнести множество сюрпризов. Один мужчина как-то обнаружил среди листвы остатки фундамента и решил провести там раскопки
«И знаете что? Пошли какие-то странные слитки. Все были неправильной формы и отличались по цвету: были зеленоватые и серебристые с красивой окалиной. Там я же нашел перчатки, остатки керамики и вот такие стильные очки», — рассказывает кладоискатель.
В лесу можно найти даже баню
«Я не знаю, кому понадобилось строить баню там. Да, это оказалось именно она. Возможно ее лесорубы когда-то поставили. Но по факту, стоять ей недолго осталось — крыша уже сложилась вовнутрь», — рассказывает любитель лесных прогулок.
«Что за ягоды на листьях дуба?» — поинтересовался один из любителей осенних прогулок
В комментариях к фото ему ответили, что это галлы — чернильные орешки, которые откладывают на листьях орехотворки. «Чернильные — потому что из них можно делать что-то типа чернил», — написал один из пользователей.
Не "орешки" откладывают, а яйца, которые начинают изменять структуру листа формирая вокруг себя "орешек" в котором и развивается насекомое. Само яйцо насекомого микроскопическое.
В лесу в Великобритании во время прогулки были обнаружены кучи веток, сложенные вокруг стволов некоторых деревьев
В комментариях предположили, что эти «домики», скорее всего, построили местные скауты во время одной из своих тренировок.
Английские учёные утверждают,что местные скауты нихрена не смыслят в постройке шалашей!😂
Это фото из осеннего леса было сделано в Великобритании
Девушка сфотографировала это на телефон и вернулась через три дня с фотоаппаратом, но дело было уже к вечеру — темнело, и она больше не смогла найти место с желтыми гирляндами на дереве.
Эта находка была сделана в лесу во Франции. Собака — для масштаба
Эта непонятная лестница с площадкой находится у входа в местный лес с пешеходными тропами
«Похоже на специальную платформу, с которой удобно садиться на лошадь», — отметил один из пользователей, увидевших в сети это фото.
Вот такой ящик был найден в голландском лесу. Даже лесник не смог определить, что это такое
«Это тайник для туристической игры. Для того, чтобы открыть замок, нужно решить головоломку», — подсказал один из пользователей.
Любитель лесных прогулок решил проверить место, где растут полевые шампиньоны. Он даже не мог надеяться на такую удачу!
«Шампиньоны-то я нашел, но их размеры меня привели в легкое замешательство. Здоровенные такие! Но не оставлять же их. Пришлось в футболку складывать. Приехал домой, нажарил. Ароматные, вкусные, с магазинными не сравнить. Ну и десяток таких красавцев — уже ведро», — радуется мужчина.
Осенняя прогулка у озера иногда может обернуться неожиданными открытиями
Только пересмотрела Собаку Баскервилей. Здесь, пожалуй, не Гримпенская трясина, но что-то общее есть
«В этом году прибарахлился эхолотом. Решил проверить глубину одного из местных озер. И вот не верю своим глазам, потому что прибор выдает совершенно невероятные цифры... В отдельных местах он показал 41 метр глубины», — делится впечатлениями исследователь.
Кажется, в этой картинке прекрасно все: осенний лес, довольная собака и богатый улов в ведерке
«Что такое осень, это грузди», — улыбается автор этого фото.
В это время года красиво не только в лесу. Вот, например, 17 путешественников рассказали про уютные города, где осень так хороша, что дальние курорты могут подождать.