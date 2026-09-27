18 осенних находок в лесу, которые поднимают настроение и пахнут мокрой листвой

В уютном осеннем лесу можно обнаружить не только полянки с груздями, клюквой и другими маленькими радостями этого времени года. Под листвой могут скрываться даже клады из старинных монет, ну а после некоторых находок явно требуется «помощь зала» и объяснения других людей. А еще во время этих прогулок чувствуется какое-то особое настроение, когда хочется просто бродить по тропинкам и любоваться открывающейся вокруг красотой.