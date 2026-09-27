17 историй из ЖЭКа, пропитанных пылью старых папок и звуком шагов в подъезде

Ой, у нас тоже меняли ящики. Поставили типа новые, современные. Вроде как и уже прежних, но если раньше все ящики висели вдоль одной стены, на лестнице, ведущей от двери подъезда к лифту, то теперь часть ящиков повесили в "предбаннике", между металлической и деревянной дверью, а вторую часть (там места хватило только на 20 из 36) - на лестнице от лифта на второй этаж. И если раньше "толпились" на лестнице, вдоль стенки, то теперь - в том узком закутке, где с трудом разойдутся 2 человека. А тем, кто выше 5 этажа дивет, вообще от лифта еще на полпролёта вверх подниматься. Зато "не толпятся на лестнице", как объяснили нам в ЖЭСе.

А больше всех это раздражает почтальонов. И я их могу понять. На 7 ступенек затянуть коляску с почтой - не на 22...