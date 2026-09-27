17 историй из ЖЭКа, пропитанных пылью старых папок и звуком шагов в подъезде
Запах запылившихся папок и очереди у кабинетов — примерно так мы часто представляем обычный поход в ЖЭК. И лишний раз там появляться не особо хочется. Зато именно благодаря работникам коммунальных служб в наших домах уютно даже в дождливые осенние дни. Правда, в некоторых моментах мы не можем прийти с ними к взаимопониманию. Ну или они с нами. А порой простые слесари или дворники становятся героями историй, которые даже нарочно не выдумаешь.
- Вызвала слесаря из ЖЭКа. Он весь извозился, попросился руки помыть. И тут свекровь своим ключом дверь открывает. Картина маслом: у меня из ванной выходит подкачанный молодой мужик в одной майке. Ну а что? Жара была, хоть и сентябрь на дворе. Свекровь смотрит на него круглыми глазами и тут же хватает его за плечо: «Молодой человек! Это же вы моей соседке кран меняли? Зайдете ко мне тоже?» Парень посмеялся и сказал, что надо оформить заявку через диспетчера, а так, да — он по нашему району работает.
Вот так выглядит памятник работникам ЖКХ в одном из небольших городков
- Забегает сегодня муж домой и с порога: «Это когда у нас 540 тысяч долга накопилось?» Смотрю, бумажкой какой-то машет. Аккуратно вытащила ее, а это квитанция от ЖЭКа. Строчек много, ничего не понятно. А как вчиталась, долго хохотала. Говорю мужу: «Это же общий долг по дому. К нам он отношения не имеет». Муж не сообразил, потому что квартплатой всегда я занималась. И квитанции раньше него из ящика вытаскивала.
А что такое "общий долг"? И разве платежи по местам общего пользования не раскидывают на все квартиры?
- Сегодня пришел мастер на поверку счетчиков. Посмотрел показания и задал мне вопрос, к которому жизнь меня не готовила:
— Вы что, каждый день моетесь?
Я на секунду зависла. Не стала рассказывать, что мы принимаем душ два раза в день.
Кажется, по его расчетам мы должны были мыться только по праздникам.
Ну на самом деле в начале нулевых, когда счетчики были не везде, но уже начинали ставить, работала такая схема: в квартире, где нет счетчиков, приписывался 1 человек (к примеру, бабушка) и платил по нормативу. При этом в квартире жила семья из 5, прописанная в другом месте, где счетчики. Зато там как раз эта самая бабушка по счетчику и намывала два куба в месяц. А тут выливали 20, платили за 4.
«Зашел в подъезд и наткнулся на это. Романтика»
- Это просто анекдот. Управляющая компания в чате требует жильцов убрать турник в подъезде. Жильцы: «Не уберем, еще и на тренажер скинемся, поставим». Ну а что делать, если во дворе до сих пор нет обещанной площадки для спорта...
- У меня был период, когда внезапно пришла квитанция с неправильным количеством жильцов, соответственно, там были неправильные начисления. Пока я разбиралась, мне стали присылать квитанции «по нормативу». Без понятия, что там за норма такая, но за воду в месяц выставляли 9000. Только за воду! Забавно было видеть, как после пересчета, 28000 вдруг превратились в 1500.
Дарья Волкова - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Да уж, коммунальщики умеют удивлять своими расчётами и аппетитами!
- Наши коммунальщики года три подряд около соседнего дома выкапывали яму. С месяц она стояла просто так — ни какого-либо ремонта, ни замены труб не было. Потом яму аккуратно засыпали до следующего года. В принципе никому она не мешала, но любопытство граждан подогревала изрядно — зачем копают, почему копают несколько лет подряд? Наступило лето, яму по сложившейся традиции выкопали и оставили. Через неделю примерно кто-то из жителей решил приколоться: к утру на фанерке возле ямы красовалось несколько надписей. Последняя гласила: «Алмазов не обнаружили». Совпадение или нет — не знаю, но в тот же день яму засыпали. Больше в этом месте не рыли никогда.
Птичка-в-клетке - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ваша история - ещё лайт-вариант. Летом несколько лет назад выкопали яму недалеко от наших девятиэтажных домов - решили менять трубы, трубы долго не меняли, горячей воды два месяца не было, теплоэнергетики не могли договориться с местной властью (тогда с мэрами у нас была чехарда). Короче говоря, трубы поменяли и яму засыпали уже в самом конце августа, так как в начале сентября уже дали отопление. Правда, в том же году, в конце декабря, лопнули трубы горячего и холодного водоснабжения уже в другом месте, и больше недели не было никакой воды - ни горячей, ни холодной, но это уже совсем другая история.
«С утра на планерке. Покачались, посовещались десять минут и пошли работать»
- Директор управляйки в ответ на мои претензии сказал: «Чистота должна поддерживаться силами жильцов и эксплуатационного участка». При этом деньги за уборку берут регулярно. Мама моя по доброте и наивности решила помочь коммунальщикам навести порядок на техническом этаже, так эти товарищи потом слали ей письма, что весь этот мусор был ее. На минуточку, там штук 100 дверей было, а еще куча окон старых деревянных и досок.
Екатерина Иванова - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Да уж, здесь хочется многое сказать, но лучше я промолчу.
- У нас были нормальные почтовые ящики, но кому-то стало «некрасиво», поэтому их поменяли за большие деньги. При этом стену под ящиками не заштукатурили, и так как они по размеру уже старых, то из-под них очень задорно выглядывают кирпичи с остатками старой штукатурки и краски.
Ой, у нас тоже меняли ящики. Поставили типа новые, современные. Вроде как и уже прежних, но если раньше все ящики висели вдоль одной стены, на лестнице, ведущей от двери подъезда к лифту, то теперь часть ящиков повесили в "предбаннике", между металлической и деревянной дверью, а вторую часть (там места хватило только на 20 из 36) - на лестнице от лифта на второй этаж. И если раньше "толпились" на лестнице, вдоль стенки, то теперь - в том узком закутке, где с трудом разойдутся 2 человека. А тем, кто выше 5 этажа дивет, вообще от лифта еще на полпролёта вверх подниматься. Зато "не толпятся на лестнице", как объяснили нам в ЖЭСе.
А больше всех это раздражает почтальонов. И я их могу понять. На 7 ступенек затянуть коляску с почтой - не на 22...
- Село. Новостройки. Коммунальщики стали вписывать в квитанции платежи за вывоз мусора. Ехать разбираться — 40 км от жилья, цена вопроса небольшая. Решили не заморачиваться. Но в конце 2025 года пришла задолженность от ЖКХ почти на червонец. Пошла в кассовый центр на разборки. Милая девушка говорит: «Вам перерасчет сделали на три человека». Объяснила, что в доме никто не прописан и не живет, но ответа не получила. Собрав все бумажки, еду за 40 км выяснять...
В ЖКХ мне тоже не ответили, почему пошли начисления за троих. В итоге после всех перерасчетов теперь мне должны больше 7 тысяч. Предложили просто не платить за вывоз мусора. Ага, больше пяти лет. А если завтра новая контора придет?
Ха, у моих родителей дом в деревне и квартира в городе, мама была прописана в квартире, которая оформлена на папу. Папка умер уже 2 года как, мама живет в городе, дом закрытый в деревне. Два года мусорщики берут оплату за двоих жильцов и в городе и в деревне. Никакие справки, бумажки и скандалы не помогают...
«Вот такое произведение искусства коммунальных служб я сегодня наблюдала по пути на вокзал»
- В подъезде начала протекать батарея. Решение очевидно: звонить в «аварийку». Набираем номер, и в трубке телефона вместо гудков раздается прекрасная песня Бобби Макферрина: «Don’t worry, be happy». Причем не просто музыка, а еще и с текстом. Ставим телефон в режим «громкой связи», терпеливо ждем, слушаем песню. Как советует текст, стараемся не волноваться. Улыбка расплывается сама собой от уместности именно этого хита для ожидания ответа в нашей ситуации. И все бы ничего, если бы звонок не скинулся сам собой. Если что, мы все же дозвонились, хоть и не с первого раза.
У нас тоже точно такая же песня звучала, когда я пыталась дозвониться в прошлую управляющую компанию, но несколько лет назад у неё отозвали лицензию, и теперь нашим домом управляет вполне приличная управляющая компания, которая сделала полный ремонт всего, что только можно, дозвониться туда можно быстро, все вопросы они решают быстро и оперативно.
- В моем городочке диспетчерская служба, которая занимается заявками по обслуживанию и ремонту домов, замутила свое приложение. Через него можно было отправлять заявки на ремонт без необходимости звонить по телефону и общаться с тетеньками-диспетчерами. Я это приложение установила и тут же оформила заявку на починку замка домофона. Через день пришла отбивка, что все починено, а мастеров-то не было. Я оформила еще заявку, потом еще — на третьей мне позвонила-таки тетенька-диспетчер и поинтересовалась, чего ради я гоняю бригаду уже в третий раз к исправному домофону. Оказалось, гениальные разработчики приложения не внесли мой дом в базу, и заявки по нему автоматически перенаправлялись на соседний дом.
- Друг рассказал, что у него в доме почти закончили ремонт подъезда. Все покрасили, окна заменили, стало реально лучше. Чтобы часть стены покрасить, сняли почтовые ящики и их тоже покрасили. А потом повесили, но перепутали номера.
Говорит: «Пробую свой открыть — никак. Мой оказывается выше, под другим номером. Ладно, управляющая компания у нас хорошая, делаю заявку, мол, ящики спутали, надо на один вниз переместить и все получится».
Заявку приняли. А на следующий день, выходя из подъезда, мой приятель увидел, что старые ящики сняли и стали вешать новые. Спросил, почему старые-то не поправили? А мастера отвечают, что проще новые повесить, чем разбираться.
А это запасные хомуты на батареях в подъезде
- Работаю коммунальщиком, старший бригады. Делали ремонт труб возле частных участков. Начали рыть, я отошел по делам, возвращаюсь, а работа стоит, бригада собралась в кучку и что-то обсуждают. Подхожу к ним: «Чего стоим? Нам до вечера закончить нужно!» Они уставились на меня щенячьими глазами и один из них достал из-под робы маленького крота. Сказали, что хотят сберечь его дом, поэтому нужно как-то выкрутиться. Потратили на работу вдвое больше времени, но дом крота сохранили.
- Было на дворе воскресенье, проходила мимо ЖЭКа. Смотрю — а там очередь из бабушек выстроилась. Я им сообщила: «Так сегодня же воскресенье — ЖЭК не работает!» На это они мне невозмутимо ответили: «Ну и что?» Действительно.
- У меня в ТСЖ есть неприятные тетки. Однажды мне залили квартиру через технический верхний этаж. Они пришли к нам составлять акт по мокрому. Я была с мужем, у него тогда росла борода. Через неделю они пришли составлять акт по сухому. Муж сидел побритый. И они ехидно ему рассказывали, что в прошлый раз я была с другим мужчиной.
Какие противные. Надо было сказать, что это был старый муж, а он новый.
«Я так горжусь нашей парадной!»
- Приехали коммунальщики чистить снег на парковке во дворе: бригада с лопатами, трактор и самосвал. Места у нас очень мало, вижу что моя машина мешается. Кричу им в окно: «Убрать эту?» Отвечают: «Да, очень поможет». Я им говорю: «У меня созвон сейчас, переставьте, пожалуйста сами,» — и кидаю им ключи. Машину мне в итоге погрели, почистили, увезли и филигранно припарковали обратно. Ключик занесли в квартиру, а я угостила ребят ирисками.
- ЖЭК выдает сюрпризы даже в Сингапуре. Я жил в доме, где общие зоны были оформлены с большим вкусом: дорогие диваны, роскошные грили, а главное — столы из цельного куска дерева. Неровные края, трещины с эпоксидкой — все как надо.
Со временем столы стали выглядеть похуже. Наверное, дереву нужен был какой-то специальный уход. Наша управляющая компания подошла к вопросу проще — добыла коричневую краску и закрасила столешницы целиком. Всю красоту, ради которой эти столы и покупали, — под один коричневый слой. Да, всю фактуру дерева спрятали под краской. Зато теперь сразу видно: обслужено.
А вот еще 15+ историй, которые показывают, что самые интересные персонажи работают в ближайшем ЖЭКе.