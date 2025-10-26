15+ историй, которые показывают, что самые интересные персонажи работают в ближайшем ЖЭКе

'Но в один день всего этого не стало — управляющая компания сказала, что это запрещено, и теперь у нас голая плитка и дурацкие бежевые стены" - а всё потому, что у этих людей осталось от совка сталинлаговское мышление и неистребимая пролетарско-шариковская серость в мозгах. Ну, или что там у таких в черепушках плещется.