15+ историй, которые показывают, что самые интересные персонажи работают в ближайшем ЖЭКе
Жизнь в многоквартирном доме полна приключений — это вам практически любой из соседей подтвердит. Но она становится еще увлекательнее, когда волей-неволей приходится сталкиваться с работниками коммунальных служб. Герои этой статьи уже поняли это на своем примере. Впрочем, и сами сотрудники ЖЭКов могут рассказать о своей работе немало интересного. Чего стоит только история про бригаду слесарей и незадачливого ухажера.
- Еле дозвонилась в ЖЭК, жду сантехника. День нет, два нет, вдруг в пятницу вечером звонок в дверь. Нашел же время! Батареи подкрутил, а на прощание начал глазки строить: «Может, пока горячей едой согреемся? Айда в ресторан!» И тут я ему сообщила, что мне вообще-то завтра вставать рано. Но через неделю сходили на ужин, парень оказался недурен собой, умный, в ЖЭКе нашем недавно. Скоро второе свидание.
Да, это часть двери у подъезда. Но могли бы в объявлении и пояснить для простых людей. А то слишком много вопросов возникает! © Nomertop / Pikabu
- Сегодня приходил слесарь лет 45 на вид, чтобы подключить газовую панель. Он работал так усердно, что аж язык высунул. Я думала, что так делают только дети, когда очень стараются. © Подслушано / Ideer
- Я купил небольшой дом у наследников человека, который ушел из жизни. Не возникло никаких проблем с оформлением счетов за воду, мусор и газ на мое имя. Но вот когда дело дошло до электричества, дело зашло в тупик.
Сначала я попытался переоформить счет на сайте компании. Ввел имеющиеся у меня данные и получил сообщение об ошибке. Затем я написал в их службу поддержки клиентов. Я сказал, что купил дом и мне нужно переписать коммунальные услуги на себя, а человек, который сейчас оплачивает электроэнергию, умер больше года назад. Они прислали форму, состоящую из двух разделов: один должен заполнить и подписать я, а другой... владелец счета.
Я объяснил, что заполнить их форму невозможно, поскольку владелец текущего счета, как уже упоминалось, умер. Прошло уже 4 недели, а они так и не связались со мной. Я, конечно, рад бесплатному электричеству, но ощущение, что через много лет, когда они наконец возьмутся за ум, мне придет счет тысяч на 15 долларов. © david8840 / Reddit
- В давние времена от ЖЭКа приходили «бесплатные» сантехники, которые по факту всегда просили денежку. Моя мама говорила: «Ну, вы тут работайте, а я пойду на кухню, похлопочу». На кухне она затевала процесс жарки семечек, который ей удавался на славу. Обалденный масляный аромат разносился по всему подъезду. После этого она принимала работу и спрашивала, сколько должна. Любой сантехник, скромно потупив взгляд, всегда говорил: «Стакан семечек насыпьте, и мы в расчете». © Подслушано / Ideer
- Лет семь назад я въехал в новую квартиру, к которой прилагался прекрасный почтовый ящик с дыркой вместо замка. В один прекрасный день я обнаружил, что на него повесили замок (к слову, замки установили везде, где их не было). Сначала даже обрадовался, все-таки облагораживание дома — это штука хорошая.
Пошел в ЖЭК, наивно полагая, что у них где-то на полочке обязательно лежат мои ключи от нового замка. Там меня встретила дама, которая с порога сообщила, что ключей у них нет. Немного удивившись, я спросил у нее, какие варианты решения этой проблемы вообще существуют, ведь я же наверняка не один такой, кому без спросу поменяли замок.
Оказалось, вариант решения ровно один: ехать и покупать новый замок, потом звать их плотника, который за деньги поставит его вместо того, что они врезали несколько дней назад. Какой был смысл в закупке и установке новых замков, дама толком не объяснила. © nikolandi / Pikabu
- Работаю в ЖЭКе. Звонит бабушка и говорит: «Около нашего дома нет газона, что за беспредел?!» Отправил инженеров, положили газон. Звонит через неделю, опять тот же вопрос. Созвал инженеров, отчитал, хоть они и говорили, что все сделали, и отправил еще раз класть газон. Через неделю бабушка опять звонит: «Нет газона!» Я разозлился. Сам поехал проверять. Газон есть, зелененький, хорошо подстриженный. Оказалось, что бабуля вообще не выходит из дома, а с 12 этажа ей не видно. © Подслушано / Ideer
- Мне пришел счет за квартиру, который оказался больше, чем обычно. При детальном изучении выяснилось, что мне туда включили горячую воду. А ей я не пользуюсь с момента как поставил бойлер. Стал вспоминать, правильно ли передал показания счетчиков. Все мои подозрения решил звонок в расчетный центр. Как оказалось, показания мною были переданы правильно, но они решили мне прибавить горячую воду, потому что думали, что я ей пользуюсь и специально не передаю показания счетчика. Мол, от них придет мастер, который все проверит, и после этого платежку поменяют.
Я предполагал, что нормальный человек поступил бы так: вначале проверил показания, а потом отправлял квитанцию. Представьте себе: вам пришел штраф за вождение, потому что в автоинспекции посчитали, что вы давно не нарушали, или в магазине на кассе вам накинули пару сотен, потому что вы мало взяли. © Titan8 / Pikabu
- Переехали с мужем в новостройку одними из первых. Сейчас наш этаж практически заселен. Я потихоньку начала украшать площадку — вбила в стены крючки и повесила кашпо с цветами, наклеила красивые плакатики с природой и животными. Соседи начали подтягиваться — одна девушка красиво разрисовала плитку цветами. Но в один день всего этого не стало — управляющая компания сказала, что это запрещено, и теперь у нас голая плитка и дурацкие бежевые стены. Очень обидно. Будем бороться. © Подслушано / Ideer
- В туалете прорвало трубу с холодной водой. Утром позвонил в ЖЭК, обрисовал ситуацию, мол, выручайте. Часам к 11 пришли два хмурых мужичка. Покрутились, перекрыли воду. Где-то к часу дня они собрались обедать, на мои возражения ответили, что инструмент оставят у меня, чтобы я не сомневался, что они вернутся.
Прошел час, второй. Звоню в ЖЭК, они не знают, где слесари. К вечеру приходит уже новая бригада. Мужички работу закончили, на вопрос, что мне делать с инструментами первой бригады, пожали плечами. Я несколько раз звонил в ЖЭК с вопросом, когда у меня заберут мешок с инструментами. В итоге выяснилось, что те дядьки пошли в контору выяснять отношения, но разговаривали так эмоционально, что их моментально уволили. Цену инструмента вычли из их зарплат, что дальше будет с этим мешком, ЖЭК не интересует. Кроме старых пассатижей и отверток от сантехников у меня остались почти новая болгарка и штука с забавным названием клуппа резьбонарезная. © Paulus1977 / Pikabu
- У нас в доме живет много относительно молодых семей. Решили общими усилиями убрать придомовую территорию, облагородить ее, в общем, сделать самим себе приятно. Так вот, чтобы был дополнительный стимул, скинулись по символической сумме от каждой семьи и разделились на команды. Чья команда быстрее уберет свою территорию, та получит денежный приз. Судьей и экспертом пригласили инспектора из ЖЭКа. Победила наша команда. На все деньги мы устроили пикник для жильцов дома со всякими вкусняшками. И знаете, давно мы не испытывали таких эмоций. Берите пример! © Не все поймут / VK
- На днях на крыше прорвало бойлер, соседу с верхнего этажа досталось, до нас тоже добралось, благо натяжной потолок взял удар на себя, просто провис огромным куполом. Вызвали спецов, они все сделали, а мы написали в ЖЭК заявление — так, на всякий случай. Прошла неделя, звонят, мол, приходите. Ну, думаем, еще какие-то бумажки придется собирать. Пришли, а они нам деньги за ущерб вернули, даже больше, чем мы потратили. © Подслушано / Ideer
- У нас в квартире лопнул отсечной кран. Вызвала слесаря из управляющей компании. Пока он пришел, пока посмотрел... Потом пошел в подвал перекрывать вентиль. В общем, слесаря нет и нет, а вода льется. Звоню в диспетчерскую: «А он уже с вызова вернулся». Я обалдела: «Как вернулся? У меня вода в квартире льется, гоните его обратно». Пришел. Я спрашиваю, что за ерунда? Он невозмутимо: «Там света в подвале нет, я кое-как вентиль нашел. Наверное, вентиль не держит». Кое-как добилась, чтобы заглушку хотя бы в квартире мне поставил, чтобы вода не лилась. © MrsFreM / Pikabu
- Вызвали нашу бригаду на запах газа. Дверь изнутри не открывают, мол, заело. И какая-то женщина хочет попасть в ту же квартиру. Наш слесарь пролез через окно, а там — женщина с любовником. А на лестнице свекровь. Думаем, как выкрутиться. И тут неожиданно нам в голову приходит идея поделиться с тем мужиком спецовкой и вывести его через дверь. Так в нашей бригаде появился добавочный «сотрудник». © Подслушано / Ideer
- Отключили горячую воду. Стою около дома. Вдруг распахивается дверь в полуподвал, где ЖЭК, и оттуда с хихиканьем выбегает женщина в возрасте, обмотанная полотенцем. Уносится за угол, а за ней валят клубы пара, как из бани. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад коммунальная служба моего района перекопала дорогу, чтобы обеспечить подъезд к месту работы. Когда они начали ее восстанавливать, то уложили асфальт поверх ливневой канализации! В результате возле моего соседа каждый раз после дождя в течение полугода стояла широкая лужа. Хорошо, хоть потом этот вопрос решили. © WibbleWobble22 / Reddit
Как коммунальная компания восстановила тротуар после его вскрытия
- Однажды мне нужно было зайти в ЖЭК за справкой. Захожу. Женщина протягивает мне бланк анкеты и велит заполнить. Вижу пункт «семейное положение». Если женат, то нужно внести данные на супругу. Все заполнив, отдаю бланк. Женщина начинает проверять и говорит:
— Вот здесь вы, наверное, ошиблись. У вас какой год рождения?
Я: — 1993.
Женщина: — А у жены? Вы, наверное, хотели написать «1999»?
Я: — Нет! 1989.
Женщина: — Так значит, она вас старше?
Я: — Да!
Следующий вопрос меня вынес:
— А почему?
Ни на секунду не задумываясь, «на автопилоте» выдаю:
— Даже и не знаю. Наверное, потому что раньше родилась. © User987651 / Pikabu
- Подъезжая каждый раз к работе, вижу, что за моими действиями наблюдает мужской коллектив, работающий в ЖЭКе. Моя машина сама выключает фары, но мужчины этого не знают. Однажды спросили, почему не выключила фары. Я сделала умное лицо и сказала, что они выключаются только после того, как я хлопну в ладоши. Хлопаю, фары выключаются. Сегодня вышла, они кричат: «А похлопать?!» Хлопаю, фары выключаются. Чувствую себя волшебницей. © Не все поймут / VK
- Есть у меня одно необычное увлечение. Я обожаю кататься по ночному городу на машине, слушать музыку и наблюдать за прекрасными улочками, освещенными теплым светом от фонарей. Своей машины нет, поэтому всегда заказываю такси, где могу еще по душам говорить о жизни с водителем. Иногда спрашивают, куда так поздно, а я всегда отвечаю: «Лечить душу». Они думают, что я на свидание еду, но на самом деле я просто катаюсь по городу туда-сюда. Да, удовольствие недешевое, но как бальзам на душу! Спокойно, умиротворенно, красиво. После тяжелого дня работы в ЖЭКе это идеальное лекарство для души. © Палата № 6 / VK
Бонус: свою вторую половинку можно встретить где угодно
- Короче, история такая. Сижу я как-то в ЖЭКе, жду приема. Очередь двигается медленно. И тут заходит он. Высокий, в черной куртке, волосы в идеальном беспорядке. Подходит ко мне и спрашивает: «Девушка, а вы случайно не знаете, куда тут с жалобами?» Говорю: «Ну, если на жизнь, то не сюда. А если по делу, то вон туда, в третье окно». Он улыбнулся, а у меня внутри что-то екнуло. Пока я доползла до своего окна, он уже разобрался со своими проблемами и ушел. Ну, думаю, все, судьба дала шанс и тут же его отобрала. Но не тут-то было. Выхожу на улицу, а он стоит, меня ждет. Пригласил на кофе. Я киваю, и вот мы уже идем по улице, смеемся, обсуждаем коммуналку и жизнь. Еще через год он сделал предложение. Люди знакомятся в кафе и на сайтах, а я нашла себе мужа среди квитанций и очередей. Вот что значит — судьба. © Карамель / VK
