18 согревающих комиксов о времени, когда листва облетает, а все надевают свитера и шарфы

Когда за окном серо и ветрено, так и хочется завернуться в плед и утащить в этот теплый кокон кружку с какао и побольше печенья. Но знаете, осень — все-таки невероятно уютное и особенное время года со своими маленькими радостями и поводами для улыбки. Именно им мы и посвятили эту подборку комиксов. Листайте, улыбайтесь, только не забудьте потом вернуть бабушкам пустые баночки из-под солений.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Кажется, с похолоданием можно забыть о паре-тройке летних косметических процедур

Леди Мондегрин 1 день назад То есть, брить ноги - для неё важно, а уход за лицом и укладка пусть идут лесом. Тоже ж лишние усилия. А у неё - никаких. - - Ответить

Да и засыпать становится гораздо проще и приятнее — ни духоты, ни комаров. Одна проблема — как вытащить одеяло из-под кота

Леди Мондегрин 1 день назад У кого комната с проблемнымы батареями, тот тоймёт, как некомфортно спать в холоде. - - Ответить

Вам уже подарили кабачок? На очереди — банки с домашними соленьями

Леди Мондегрин 1 день назад Где все те люди, которые раздают кабачки??? На сайте знакомст, что ли искать? - - Ответить

Осенью скучная дорога домой превращается в волшебную поездку, где за окном мелькают разноцветные огоньки

Леди Мондегрин 1 день назад Ох, в московское метро в час пик этих авторов бы запихнуть! - - Ответить

Зато прибавляется хлопот у владельцев собак. Особенно у тех, чьи питомцы «с низкой посадкой»

В промозглую осеннюю погоду наладить личную жизнь может быть немного проще, чем летом

Леди Мондегрин 1 день назад Судя по картинкам, лето от осени отличается лишь ниличием зонтика - - Ответить

Как же порой хочется поваляться в осенней листве! Но опытные собачники знают, что с такими играми лучше быть осторожнее

Народная примета: если коммунальщики начали раскопки летом, то к осени они вряд ли закончат

Леди Мондегрин 1 день назад Все знают, что именно под дождём и на жёлтые листья асфальт кладётся лучше всего! - - Ответить

И еще одна примета: начнешь кормить голубей летом, к осени за окном будет настоящая птичья столовая

В осенних прогулках есть свое очарование. Ну и еще точно знаешь, что в лесу и в парке стало гораздо меньше обитателей

А еще можно собирать букеты осенних листьев, засушивать их в книгах и потом находить приятные сюрпризы

Если дома еще не включили отопление, главное, чтобы рядом оказался кто-то с теплым одеялом

Домашние животные обычно не в восторге от того, что хозяева куда-то девали теплую «наружу» и требуют вернуть ее обратно

Главное, успеть пустить в дело все съедобные подарки от родственников

После ночных заморозков хоть коньки надевай

Осенний ветер и шапка — явно не друзья модной прически

Отдых на курорте летом — испытание для интровертов. Зато в бархатный сезон на пляже можно спокойно почитать книжку или поболтать с приятным собеседником

Леди Мондегрин 1 день назад А что, летом на отдых приятные люди не ездят? - - Ответить

Летом можно гулять по дому босиком, а вот осенью ноги часто просятся в теплые носочки. Особенно на ночь

А у вас в телефоне уже появилась подборка первых осенних фото? Да-да, тех самых — по уши в осенней листве, на дорожке в парке или в пледе в любимом кресле. Было бы здорово, если бы вы поделились ими в комментариях к этой статье.