18 согревающих комиксов о времени, когда листва облетает, а все надевают свитера и шарфы

Авторские колонки
41 минута назад
18 согревающих комиксов о времени, когда листва облетает, а все надевают свитера и шарфы

Когда за окном серо и ветрено, так и хочется завернуться в плед и утащить в этот теплый кокон кружку с какао и побольше печенья. Но знаете, осень — все-таки невероятно уютное и особенное время года со своими маленькими радостями и поводами для улыбки. Именно им мы и посвятили эту подборку комиксов. Листайте, улыбайтесь, только не забудьте потом вернуть бабушкам пустые баночки из-под солений.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Кажется, с похолоданием можно забыть о паре-тройке летних косметических процедур

Леди Мондегрин
1 день назад

То есть, брить ноги - для неё важно, а уход за лицом и укладка пусть идут лесом. Тоже ж лишние усилия. А у неё - никаких.

-
-
Ответить

Да и засыпать становится гораздо проще и приятнее — ни духоты, ни комаров. Одна проблема — как вытащить одеяло из-под кота

Вам уже подарили кабачок? На очереди — банки с домашними соленьями

Осенью скучная дорога домой превращается в волшебную поездку, где за окном мелькают разноцветные огоньки

Зато прибавляется хлопот у владельцев собак. Особенно у тех, чьи питомцы «с низкой посадкой»

В промозглую осеннюю погоду наладить личную жизнь может быть немного проще, чем летом

Как же порой хочется поваляться в осенней листве! Но опытные собачники знают, что с такими играми лучше быть осторожнее

Народная примета: если коммунальщики начали раскопки летом, то к осени они вряд ли закончат

И еще одна примета: начнешь кормить голубей летом, к осени за окном будет настоящая птичья столовая

В осенних прогулках есть свое очарование. Ну и еще точно знаешь, что в лесу и в парке стало гораздо меньше обитателей

А еще можно собирать букеты осенних листьев, засушивать их в книгах и потом находить приятные сюрпризы

Если дома еще не включили отопление, главное, чтобы рядом оказался кто-то с теплым одеялом

Домашние животные обычно не в восторге от того, что хозяева куда-то девали теплую «наружу» и требуют вернуть ее обратно

Главное, успеть пустить в дело все съедобные подарки от родственников

После ночных заморозков хоть коньки надевай

Осенний ветер и шапка — явно не друзья модной прически

Отдых на курорте летом — испытание для интровертов. Зато в бархатный сезон на пляже можно спокойно почитать книжку или поболтать с приятным собеседником

Летом можно гулять по дому босиком, а вот осенью ноги часто просятся в теплые носочки. Особенно на ночь

А у вас в телефоне уже появилась подборка первых осенних фото? Да-да, тех самых — по уши в осенней листве, на дорожке в парке или в пледе в любимом кресле. Было бы здорово, если бы вы поделились ими в комментариях к этой статье.

Не хочется терять лирическое настроение? Вот вам еще одна порция осенних комиксов, в которых есть все, что надо — желтые листья, теплые батареи и рыжие коты.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее