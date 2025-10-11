То есть, брить ноги - для неё важно, а уход за лицом и укладка пусть идут лесом. Тоже ж лишние усилия. А у неё - никаких.
18 согревающих комиксов о времени, когда листва облетает, а все надевают свитера и шарфы
Когда за окном серо и ветрено, так и хочется завернуться в плед и утащить в этот теплый кокон кружку с какао и побольше печенья. Но знаете, осень — все-таки невероятно уютное и особенное время года со своими маленькими радостями и поводами для улыбки. Именно им мы и посвятили эту подборку комиксов. Листайте, улыбайтесь, только не забудьте потом вернуть бабушкам пустые баночки из-под солений.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Кажется, с похолоданием можно забыть о паре-тройке летних косметических процедур
Да и засыпать становится гораздо проще и приятнее — ни духоты, ни комаров. Одна проблема — как вытащить одеяло из-под кота
У кого комната с проблемнымы батареями, тот тоймёт, как некомфортно спать в холоде.
Вам уже подарили кабачок? На очереди — банки с домашними соленьями
Где все те люди, которые раздают кабачки??? На сайте знакомст, что ли искать?
Осенью скучная дорога домой превращается в волшебную поездку, где за окном мелькают разноцветные огоньки
Зато прибавляется хлопот у владельцев собак. Особенно у тех, чьи питомцы «с низкой посадкой»
В промозглую осеннюю погоду наладить личную жизнь может быть немного проще, чем летом
Судя по картинкам, лето от осени отличается лишь ниличием зонтика
Как же порой хочется поваляться в осенней листве! Но опытные собачники знают, что с такими играми лучше быть осторожнее
Народная примета: если коммунальщики начали раскопки летом, то к осени они вряд ли закончат
Все знают, что именно под дождём и на жёлтые листья асфальт кладётся лучше всего!
И еще одна примета: начнешь кормить голубей летом, к осени за окном будет настоящая птичья столовая
В осенних прогулках есть свое очарование. Ну и еще точно знаешь, что в лесу и в парке стало гораздо меньше обитателей
А еще можно собирать букеты осенних листьев, засушивать их в книгах и потом находить приятные сюрпризы
Если дома еще не включили отопление, главное, чтобы рядом оказался кто-то с теплым одеялом
Домашние животные обычно не в восторге от того, что хозяева куда-то девали теплую «наружу» и требуют вернуть ее обратно
Главное, успеть пустить в дело все съедобные подарки от родственников
После ночных заморозков хоть коньки надевай
Осенний ветер и шапка — явно не друзья модной прически
Отдых на курорте летом — испытание для интровертов. Зато в бархатный сезон на пляже можно спокойно почитать книжку или поболтать с приятным собеседником
Летом можно гулять по дому босиком, а вот осенью ноги часто просятся в теплые носочки. Особенно на ночь
А у вас в телефоне уже появилась подборка первых осенних фото? Да-да, тех самых — по уши в осенней листве, на дорожке в парке или в пледе в любимом кресле. Было бы здорово, если бы вы поделились ими в комментариях к этой статье.
