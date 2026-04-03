15 историй о вахтерах и консьержах, без которых жизнь была бы пресной как овсянка

Леонид Ц. Устроился на работу на электроподстанцию 220кв стажёром диспетчера. И одну свою коллегу по работе всё никак не удавалось застать на смене. Покаместь вместе со всеми рабочими нас привозили на работу дежурные уже успевали поменяться. И так это было около трёх недель. Наконец её смена пришлась в день и не на выходных. Прииезжаем на работу, а в этот же день приехали и начальство из сетей, контора была в 160км. И начинают они задавать вопросы по текущей работе где какое оборудование и документация находится. А я за это время уже поднатаскался и раньше дежурной им отвечаю. Лена слегка ошарашена что за мужик из комиссии который так подстанцию знает. Попросила выйти с ней в коридор ещё одну коллегу. Та ей отвечает, чо это же наш стареж. После чего обе со смехом возвращаются. В дальнейшем коллеги по работе стали подругами и по вопросам работы могли позвонить в любое время. 7лет там проработал и в целом вспоминаю даный коллектив с теплотой. По семейным обстоятельствам переехал с семьёй в Питер и уже более 20лет здесь. Но это уже другая история.