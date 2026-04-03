Вспомнила. Когда-то давно, лет 15 назад, смотрела "Поле чудес", очередной игрок с очередным ребёнком, пацан лет 5... Якубович в своей манере начинает его о чем-то спрашивать, с кем приехал да кто там в зале сидит... Пацан молчал, молчал и заявил ведущему: Не суй свой нос в чужой вопрос!
15 историй о вахтерах и консьержах, без которых жизнь была бы пресной как овсянка
Быть консьержем или вахтером кажется легким только на первый взгляд. На самом деле люди этих профессий на своих рабочих местах не скучают, ведь им приходится порой быть психологами, детективами и спасателями в одном лице. Нужно не только выгонять непрошеных гостей, но и присматривать за жильцами и работниками зданий. Например, красавице Оле с пятого этажа — найти жениха, а Инну с седьмого этажа предупредить о том, что ее муж привел кого-то подозрительного в их квартиру. На такой работе скучно не бывает, если полностью отдаваться делу.
- Уехала на дачу на недельку, а муж в городе остался. Вдруг мне звонит тетя Нюра-консьерж и говорит: «На вашем бы месте я приехала и посмотрела, чем занимается ваш муж!» — и бросила трубку. Я рванула домой. Открыла дверь, а в квартире меня ждал сюрприз. Дома была старшая дочь, которая приехала сюрпризом из-за границы. Хотели сделать сюрприз мне, сговорились. А консьерж работает не так давно и нашу дочь не знает. Та подумала, что мой супруг привел другую женщину. Я ей за бдительность потом коробку конфет принесла. Посмеялись.
- Жила моя мама в юности в общаге, а телефон тогда был только на вахте. Вахтер могла позвать к телефону или передать записку с сообщением. И вот маме приносят записку, в которой написано, что умер Талио. Удивление, страх, непонимание — ведь такого родственника или знакомого нет. Всем этажом переживали смерть неведомого Талио, пока не оказалось, что написано было «померь талию». Мама платье заказала у швеи, а почерк у вахтера был неразборчив.
- Помню, когда в университете учились и жили в общаге, комендантский час наступал в полночь. Но если подойти с утра, подарить вахтеру шоколадку и предупредить, что опоздаешь на часок-другой, то он впускал. Но бывали и моменты, когда не планировал задерживаться, но задержался. Тогда у нас с друзьями был план «Б». Один раз загулялся с одногруппниками. Вдруг понимаю, что не успеваю, звоню соседу и прошу помощи. Он идет на первый этаж к вахтеру и начинает забалтывать его, отвлекать. А я в этот момент со всех ног в общагу бегу. Запыхавшись, вбегаю, здороваюсь и — хоп! — через турникет пробегаю. Вахтер смотрит на меня с другом, потом на время: «Вот хитрюги! Ладно, идите. Но это в последний раз». Ох, сколько же этих «последних разов» за четыре года было!
У нас было три вахтёра в общежитии. Менялись по графику. У двух не забалуешь. А вот баба Лена - это была у нас, парней, лучший друг. Она была единственная, кто подметал в подъезде и у входа. С ней был договор - опоздал на час, получаешь удар веником по "пятой точке". За каждый час - удар. Весело было с ней. В её смену пол общаги гуляли.😂
«Такой вот помощник у консьержа, работает за еду и ласку»
- Лет пять назад наконец решился на беспроводные наушники. Не прошло и недели, как, заходя в лифт, я метко отправил один из них в дырку между кабиной и этажом ловким поворотом головы. Задел капюшоном. Громкость на полную — он играет где-то в шахте, кнопка вызова лифтеров, естественно, результатов не принесла. Подошел к консьержам, описал ситуацию. Сказали, что лифтер иногда чистит шахту от мусора, может, есть шанс найти. Через неделю звонок в дверь — нашли. А я уже успел по объявлению купить другой, так что у меня теперь два левых наушника. Спасибо вам, девчонки!
- Встречаюсь с мужчиной. Сказала ему, что хочется чего-нибудь вкусного, так он заявился ко мне с тортом, а я — у мамы. Говорю: «Ну, оставь консьержке». Звонит весь на эмоциях: «У тебя что, есть другой?» Поговорили. Такого поворота событий я не ожидала. Оказывается, тетя Люба, когда он отдавал торт, сочувственно вздохнула: «Эх, красавчик, не успел! Буквально полчаса назад другой кавалер ей пакеты заносил». Как выяснилось, этим «красавчиком» был курьер, который перепутал квартиры. Вот услужила мне тетя Люба, конечно!
- Я помню, как дочка оставила рюкзак с вещами в бассейне на лавочке возле школы. Пошла искать и нашла у вахтера. Возвращается и говорит: «Мама, можешь на меня не орать, меня уже вахтер отчитала за то, что не слежу за своими вещами». Люблю их — дочь и вахтера.
- Мы с друзьями решили сделать другу сюрприз. Купили подарки и с праздничными колпаками пошли его поздравлять. Позвонили консьержке, чтобы впустила в подъезд. А она нам: «Ничего не знаю. Никто меня не предупреждал, не впущу». Мы объяснили, что это сюрприз, шуметь не будем. Но она ни в какую: «Знаю я вас, гулянку устроите. И вообще вы чужие, идите по домам спать». Никакого элемента неожиданности не вышло. Пришлось набирать друга, чтобы спустился за нами. Он все равно был удивлен и рад, но на консьержку я зуб заточил.
Синдром вахтера в тяжелой форме.
Интересно, она самих-то жильцов в дом хоть пускает?
- Консьерж у нас мировая женщина — Ирина Михайловна. Все переживала за мою личную жизнь. Все причитала: «Такая ты умница и красавица, а жениха нет!» Сижу себе дома, никого не трогаю. Она мне звонит: «Оля, срочно подойди!» Я рванула прям в пижаме. Думаю: а вдруг что-то случилось? А там у окошка консьержа стоит парень, а Ирина довольно говорит: «Оленька, познакомься, это Игорь с пятого этажа. Он недавно въехал. Айтишник. Неженат. Я ему уже про тебя рассказала». Мне хотелось сквозь землю от стыда провалиться. Но стараниями Ирины Михайловны у меня теперь есть парень.
А у меня свой дом . Но соседка всё равно добилась своего своими ремонтами . Теперь мы встречаемся.
- Заезжали в контору на машине. Я пассажир. На пути шлагбаум и пропуск. По стечению обстоятельств мне нужно было уйти раньше, чем машина, на которой я заехала пассажиром. Прохожу мимо шлагбаума, подскакивает тетя-вахтер и говорит:
— Девушка! У нас запрещено пешком ходить!
— Ну не ходите, раз запрещено. Зачем вы ходите? — отвечаю.
Тетя остается стоять с открытым ртом, прохожу мимо нее с лицом-кирпичом. Финал. Занавес.
«Мой песик»
- Помню, в университете писали контрольную в другом здании. Преподаватель сказала подождать результатов и приходить через минут десять. Мы пошли в магазин через дорогу с одногруппниками. Возвращаемся, а я понимаю, что пропуск оставила в сумке в кабинете. А женщина-вахтер мне говорит: «Без пропуска тебя никуда не пущу!», хотя еще час назад всех пускали просто так. Я пытаюсь ее уговорить, она меня отчитывает. Ребята смеются. Потом женщина поворачивается к ним и с серьезным лицом: «Вы знаете эту девочку?» Они говорят, мол, конечно, знаем. С недоверием, но пустила.
это еще что. у нас на входе в наш корпус основной (есть еще административный вход и технопарк) вахтерша без пропуска НЕ ВЫПУСКАЕТ ПХАХАХАХ. ну типа если долго тянуться или в сумке оставил, а выйти в магазин на переменке надо или на перекур, то услышишь много чего потом. или может не пустить потом обратно, даже, если видела, что заходил с пропуском (вечером не так много людей ходит и + можно по камерам посмотреть если забыла). ну веселуха короче.
- Раньше работал в офисе, а потом перешел на удаленку. И стала ко мне периодически консьержка захаживать: то просто придет и что-то спросит, то пирожки принесет. Я все удивлялся такому вниманию. Разгадка не заставила себя ждать. Прохожу мимо ее поста, а она мне: «Милок, я тут поспрашивала в магазинах, они грузчиков ищут. Я могу тебе их номер дать!» Оказывается, она думала, что я остался без работы, раз из дома утром не выхожу, и переживала. Золотая женщина!
«Консьерж с хвостом и лапками»
- Занимаюсь танцами, и был у нас отчетный концерт. Привела туда маму, и она стала звездой у местных вахтеров. Их двое на смене сидят. Они ее приглашали посидеть с ними чай попить после концерта. Говорили, что не верят, что у такой молодой женщины уже есть дочка. Я еле-еле свою красотку от них увела. Они потом еще у меня в последующие дни поочередно спрашивали ее номер.
- У нас такой милый дедуля-консьерж, тоже разбирается в собаках, полчаса с ним болтали. Хоть кто-то понимает мое: «Раньше было лучше! А вот в наше время! Что за молодежь пошла! Лучшая собака — это овчарка! Пу-пу-пу!» То чувство, когда со мной интересно только дедам...
Это прям я. Только у меня лучшая собака - золотистый ретривер. А нынешняя мода на "кабысдохов" удручает.
- Чисто турецкая история: три дня под окнами мяукала кошка. Мы ничего не понимали. Потом к нам в дверь стучится консьерж, говорит: «Котят не видели? Где-то тут были котята, потерялись. Мы сейчас будем пересматривать камеры комплекса, искать их!» Через два часа идем мимо консьержа, видим кошку уже с котятами. Консьерж говорит: «Мы их нашли! Их ваши соседи к себе забрали, поэтому она у вас там и мяукала! Мы забрали котят у соседей и отдали кошке — больше она не плачет».
- Устроилась в школу в середине года. Женщина-вахтер еще меня не видела ни разу. Тут я пришла примерно в 8:30, у меня урок первый был в 9:00. Подхожу взять ключ от кабинета, а она мне: «А ты почему не на уроке? Уже полчаса как идет». Я объясняю, что я учитель новый, а она ни в какую не верит мне. Рядом дверь завуча, она ее зовет. Выходит зам и такая: «Так это ж наш новый учитель!» Зато потом хорошо запомнили меня.
Леонид Ц. Устроился на работу на электроподстанцию 220кв стажёром диспетчера. И одну свою коллегу по работе всё никак не удавалось застать на смене. Покаместь вместе со всеми рабочими нас привозили на работу дежурные уже успевали поменяться. И так это было около трёх недель. Наконец её смена пришлась в день и не на выходных. Прииезжаем на работу, а в этот же день приехали и начальство из сетей, контора была в 160км. И начинают они задавать вопросы по текущей работе где какое оборудование и документация находится. А я за это время уже поднатаскался и раньше дежурной им отвечаю. Лена слегка ошарашена что за мужик из комиссии который так подстанцию знает. Попросила выйти с ней в коридор ещё одну коллегу. Та ей отвечает, чо это же наш стареж. После чего обе со смехом возвращаются. В дальнейшем коллеги по работе стали подругами и по вопросам работы могли позвонить в любое время. 7лет там проработал и в целом вспоминаю даный коллектив с теплотой. По семейным обстоятельствам переехал с семьёй в Питер и уже более 20лет здесь. Но это уже другая история.
Прочитав истории героев из нашей статьи, мы уже успели и посмеяться, и возмутиться. И даже умилиться милым котикам и собачкам. А у вас в доме есть консьерж? Ждем ваши истории в комментариях.
Времена идут, меняются моды и технологии, но без вохры - никуда...
У нас в доме нет консьержа. И слава богу!! По-сути это старый дед или бабка, которые любопытны до всех посетителей, и до личной жизни всех проживающих. Затевают сплетни, кто к кому пришёл, ушёл. И часто не по делу проявляют ненужную заботу, и оказывают медвежьи услуги. Редко, когда попадаются интеллигентные, по-настоящему заботливые и скромные. Так что упаси бог от любых надзирателей.