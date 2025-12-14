14 историй из жизни консьержей, мимо которых даже мышь не проскочит
Истории
1 час назад
Когда в доме живет баба Маша на проходной, то можно спать спокойно, ведь мимо нее и мышка не проскочит. Хотя есть в наличии консьержа и минусы — кого домой ни приведешь, тут же все соседи знать будут!
- Год назад зимой возвращалась домой. Подхожу к подъезду — сидит котейка. Увидав меня, подбежала, стала ластиться, мяукать. Холодно на улице, мне стало жалко кота и я впустила его в подъезд, благо консьержка спала. Думаю: утром кто-то заберет, может, котик просто потерялся, например из окошка выпрыгнул. На следующий день консьерж у всех спрашивала, чей это кот, но никто не отозвался. Так и осталась жить в подъезде в тепле и уюте. Толстая теперь, холеная сторожевая котейка. © Подслушано / Ideer
- Работаю консьержем. Жильцы занятые, бывает, и «здрасьте» не кивнут. Есть у нас один интеллигентный дедушка, всегда улыбнется, про здоровье спросит. Однажды он пропал недели на две. Я уже переживать начала. И тут вдруг он заходит, а в руках несет огромный букет пионов! «Это вам, Любочка, за то, что наш дом бережете. Я в санатории был, а там такие цветы... не удержался». Я даже расплакалась.
- В нашем доме появился консьерж. Раньше многие жильцы возмущались, мол, зачем он нужен, только деньги тратим. Около подъезда у нас стоят камеры, которые транслируют изображение консьержу — так теперь, стоит только жильцу подойти к подъезду, он сразу открывает входную дверь! Все от этого в восторге, словно личный швейцар появился. Не нужно набирать домофон или лезть в сумку за ключами. © Подслушано / Ideer
- Когда я часто уезжала, у меня мама дома одна оставалась, мало ли что — так я консьержке ключи от квартиры дала. А после моего возвращения она стала зачем-то ходить к нам домой. Типа курьер посылку привез, а она занесла. Ну я ей высказала, что так делать не нужно, и забрала ключи. Так она целый год жаловалась, что я разговаривала с ней не по-человечески, а мама моя вообще настаивала, чтобы я перед ней извинилась. © magical_stan_official
- Работаю консьержем в Нью-Йорке. Есть у нас семья богатая, у них куча недвижимости и они постоянно в разъездах находятся. Так вот жена подозревала мужа в измене и обещала мне «деньги, которые изменят вашу жизнь», если я признаюсь, что хоть раз видел, как ее муж водит домой девиц. Я решил, что рушить чужой брак не стану, и отказался. © Michaelanthony87 / Reddit
- У нас новый консьерж — молодой симпатичный мужчина. Я прям млела, когда мимо проходила, но заговорить стеснялась. Однажды возвращаюсь с работы поздно, уставшая, пакеты тяжелые. Захожу в подъезд, а он встает, улыбается и протягивает мне стаканчик кофе! «Я заметил, вы всегда грустная с работы идете. Решил вот угостить». У меня дар речи пропал. Так и стояли, пили кофе в холле. Оказалось, он тут в нашем доме ипотеку взял и на четверть ставки подрабатывает, чтобы выплатить быстрее. Теперь я домой лечу как на крыльях.
- Потеряла ключ от своего почтового ящика и решила его вскрыть. Вооружилась отверткой, спустилась вниз, стою ковыряю. А он не поддается. Неловкое движение рукой, и я себе отверткой больно ткнула в палец. Тут слышу, выходит консьержка. Ну, все, думаю, сейчас скандал будет. И вот она молча хватает меня за руку и уводит к себе. Осматривает рану, поливает перекисью, заявляет, что швы не нужны, мажет какой-то мазью и накладывает повязку. Я сижу в шоке. Она меня осторожно выпроваживает и говорит напоследок: «Я медсестрой 40 лет в хирургии отпахала. Не переживай, все с твоим пальцем будет хорошо». © Подслушано / Ideer
- Работал консьержем в Нью-Йорке в элитном доме. Чтобы там жить, на счету надо было иметь не менее 50 миллионов. Однажды зашел к нам какой-то незнакомый парень. Я хотел его остановить, но менеджер мне велел пропустить, мол, это сын одних жильцов. Оказалось, он приходил к родителям, когда те уезжали. Своих девчонок туда водил втихую, пока мамы с папой дома нет. © David_Jets / Reddit
- Пять лет назад взяла собаку из приюта. Вложила душу, и все было чудесно. Но на днях рухнула моя вера в собачью преданность: пес отказался идти с прогулки домой, выбрав себе нового хозяина — нашего нового консьержа. Парень замечательный, собаку мою любит, ничем не угощал даже, тоже в шоке. © Подслушано / Ideer
- Пока учился в колледже, подрабатывал консьержем. Как-то ночью пришел мужик и сказал, что он сын одного жильца — доктора. Я пригляделся — страсть как похожи — и пропустил его. Несколько минут спустя злой доктор спускается на лифте, выпроваживает этого мужика и велит мне никогда больше его не пускать. Я растерянно сказал, что думал, он — его сын. Ответ меня сразил: «Да, это мой сын!» © pearlysdad / Reddit
- У нас в доме консьерж, и он расколол всех жильцов на два лагеря. Одни хотят его уволить, а другие его обожают. Как думаете, в чем дело? Этот человек — просто эталон коммуникабельности и вовлеченности. Он знает каждого жителя по имени (на минуточку, у нас 43 этажа!), громко здоровается, интересуется собачками, детьми, учебой, работой. Всегда в костюме, всегда в курсе всех событий. Но вот оказалось, что для некоторых жильцов это настоящий кошмар. Представьте: есть люди, которые специально выбирают путь через парковку, лишь бы не пересечься с ним и не вступать в диалог. © luninamary
А что, каждый обязан пообщаться с консьержем? Он должен сам чувствовать, кто не хочет с ним общаться и не надоедать людям.
-
-
Ответить
- Как-то летом подрабатывал консьержем. Один из жильцов дома был известным владельцем одной большой компании (настолько известным, что вы, вероятно, слышали его имя). Однажды они всей семьей укатили куда-то на выходные. Позже приехал водитель, забрал их собаку и одну повез куда-то. У собаки личный шофер, поняли, да? © Iambikecurious / Reddit
- Знакомый работал консьержем в элитном доме, не поздоровался с какой-то важной шишкой, и его быстренько перевели в другое здание. Шишке не понравилось проявленное к ней «неуважение». © _anxie.tayyy_
- Живу в Риме, у нас в доме есть консьерж. Когда я только переехала, он пожаловался хозяину, что я невоспитанная и не здороваюсь с ним. Я немного офигела от такой претензии, так как каждое утро говорила ему «Здравствуйте», о чем и сообщила хозяину. А он мне и говорит, что надо было еще спрашивать, как у него дела, как он провел выходные, обсуждать погоду и так далее. А простое приветствие считается тут грубостью. © bekturova_08
В многоэтажках вообще много всякой всячины происходит — вот вам доказательства:
Комментарии
Уведомления
Нам показывали по ТВ сюжет, где парень собирает в элитных домах собак и вывозит их в лесопарк - погулять, побегать без поводка, иногда искупаться в водоеме. Говорит, 400 долларов за 2-3 дня имеет.
-
-
Ответить
Похожее
14 моментов, когда люди совершили маленькое чудо и вернули нам веру в человечество
Истории
3 дня назад
16 историй о людях, которым в жизни знатно помогли острое словцо и удача
14 будничных историй, в которые ворвался элемент неожиданности
20+ имен и фамилий, которые сами по себе — история
16 мужчин, чьи поступки говорят громче слов
Истории
1 неделя назад
15+ человек, которые привезли из-за границы не магнитики, а истории на миллион
Истории
5 дней назад
20 родителей поделились тем, как их дети уморительно пишут письма Деду Морозу
Интересное
4 дня назад
18 собеседований, которые убедили кандидатов, что есть вещи и похуже безработицы
20+ человек поделились настолько крутыми хитростями, что их можно передавать по наследству
Народное творчество
1 месяц назад
17 историй про общение с бывшими, после которых четко понимаешь фразу «цирк уехал, а клоуны остались»
Истории
3 недели назад
18 предложений руки и сердца, в которых жизнь сыграла против сценария
Народное творчество
1 месяц назад
15 человек, которым в руки попали вещи, да не простые, а с секретом
Народное творчество
2 недели назад