17 историй о том, как соседи в многоэтажке стали роднее, чем некоторые родственники
«Ваши рыбки в аквариуме громко топают», «Не щелкайте выключателем», «Хватит парковаться у нас под окнами», — все это не про героев нашей статьи. Им невероятно повезло жить по соседству с понимающими и заботливыми людьми. Они и за котами присмотрят, и нужными инструментами поделятся, и даже диван в общий коридор вынесут. Да вы сами посмотрите.
- Мой муж — музыкант, часто репетирует дома. В один прекрасный день стучится к нам сосед. Заявляет: «Вы что-то в последнее время затихли, не могли бы снова начать играть?» Мы в непонятках, мол, в чем дело. А этот кадр неожиданно выдает: «Да я себе никак отдых дома не могу устроить. Я обычно каждый месяц покупаю билеты в филармонию. А когда вы начинаете играть, я могу на те же деньги и вкусняшек себе прикупить, и музыку послушать». Муж мой посмеялся над этим делом и взялся за струны посерьезнее. © СИТУАЦИЯ / VK
- У нас на кухне очень хорошая слышимость. Сосед сверху своим кричит: «Кушать подано!» Я это услышала и ору ему в ответ: «Сейчас поднимусь». Жена его: «Что принесешь?» Обожаю своих соседей. Когда они переехали, наша дружба началась со скандала. Он ремонт делать начал, а я уехала на неделю к родителям. Приезжаю, а у меня вся квартира в белой пыли. Это он стены шкурил и вытяжку не закрыл, мы сначала поцапались, а потом он пришел вешать мне карниз, упал со стула, и мы помирились. Потом уже позже я с его женой познакомилась, она меня подкалывает и говорит: «Видишь, как меня муж любит, что не повелся на симпатичную соседку». © yula_sk***
- Недавно переехала в новый дом. Как же я удивилась, когда увидела на первом этаже полку с книгами, на которой было написано «Буккроссинг». Позже выяснилось, что все в подъезде очень любят читать, соседи всегда говорят про книги, а на лавочке у подъезда бабушки обсуждают литературу, а не людей. Кажется, я попала в рай! © Не все поймут / VK
- В десятом часу вечера раздается звонок в дверь. Открываю — стоит дед, который живет двумя этажами ниже. В руках держит баллончик с технической смазкой. Он без «здрасьте» и «извините» отодвигает меня и начинает смазывать дверные петли. Бурчит под нос: «Каждое утро со своей собакой ходят, а петли смазать не судьба». А я и не замечал, что дверь скрипит. Теперь слежу, а то неудобно как-то. © Unknown author / Pikabu
- Моей дочери очень повезло с соседями. Она сейчас снимает со своим парнем квартиру, пробует самостоятельную жизнь. Вчера вечером пошли они выгулять на ночь собаку и не смогли попасть в квартиру, заклинило замок наглухо. Ночь, все соответствующие сервисы спят. Мальчик ее позвонил соседям, чтобы попросить инструменты, а вдруг получится открыть. Не получилось. Но соседи предложили им остаться переночевать. Только возникла проблема. У них нет межкомнатных дверей, а коты есть, так что собака явно лишняя. Дочка от предложения отказалась, не захотела собаку оставлять с охранником: «Она маленькая, будет плакать, я так не могу, я с ней». И тут, казалось бы, не хотите, как хотите. Но нет. Им вынесли диван, подушки, одеяла и даже графин с водой. Так что ночь они все же провели в более-менее комфортных условиях. © Elena Marchuk / ADME
- Мои соседи явно обалдели, когда по возвращении из отпуска кроме сытых счастливых котов их ждала свежая домашняя выпечка. Принесли мешок подарков и попросили, чтобы ключи от их дома всегда у меня оставались. Это было очень мило. Даже моим котам подарки привезли. © margoekbbertnik
- Пришла к дочке девочка-соседка. Обе шестилетки. После игр полезли в холодильник. Соседка такая: «О-о-о, у вас огурцы есть соленые, достань мне». Я обалдела, вытащила новую банку с огурцами. Смотрю на нее, хрустит с удовольствием. И тут как выдаст: «Вы, может, нам их одолжите? Очень вкусно». Я упала от этой детской непосредственности. Обычно, когда она уходит, даем ей с собой сладости. Сегодня отправили ее домой с тарелкой огурцов. © assel_rustembekova
А соседская девочка, обращаясь к маме подружки, называет её на ты? И где слово "спасибо" за огурцы, не говоря уже о том, что лезть в чужой холодильник - неприлично. Да, очень много вопросов к воспитанию соседской девочки.
- Звоню соседке:
«Вы в магазин сегодня пойдете? А то мне самой выйти никак, заболела».
Отвечает: «Да, попозже. Подумай, что тебе купить». Через 40 минут — стук в дверь. Открываю, а там соседка с пакетом: «Вот, сначала поешь, а потом я тебе куплю все, что надо». В пакете — свежесваренный куриный супчик, пюрешка с домашними котлетами, печенье и баранки.
Как же сильно я благодарна жизни, что у меня есть такие люди рядом. Моя соседка просто 500 из 100. Желаю всем таких соседей! © lesya.kharitonova
- Соседка нам оставляла своего жутко породистого кота, когда уезжала в отпуск. И сестра своего оставила. И свой у нас тоже был. Соседка принесла своему кучу консервов и говорит: «Вот ему когда хочется чего-то особенного, он ложится на спину и страдает. Тогда надо дать вот эти консервы». Ну ладно. Кота принесли, он забился под диван, шипел, нашим на него было фиолетово. Сутки там просидел, вторые. Мы носили ему еду под диван, но он не ел. На третьи сутки на призывное «кис-кис» аристократ несся на кухню первым и ел, как миленький, то же, что и все остальные. Потому что в большой семье не до выпендрежу. Вообще мирно они жили, никто никого не обижал. © Лосось в кустах / ADME
Только не говорите хозяевам породистого кота, что он ел всё. Засудят.
- Завод, на котором работал мой отец, построил для своих работников коттеджи на окраине городе. Дома были на 2 хозяина, все коммуникации центральные, у каждой половины — свои гараж и огород. Большинство соседей дружили между собой и очень быстро сложилась традиция отмечать Новый год — сначала праздновали у себя дома, а потом шли в гости по очереди. Зайдут сначала к одним, немного посидят, потом все вместе — к другим, к третьим. При этом взрослые дяди и тети часто наряжались в карнавальные костюмы и маски или хотя бы мишуру наматывали. В это время молодежь делала то же самое, но в другом направлении, чтобы с родителями не пересекаться. Весело было. © SON5SON / ADME
- Надо было шесть отверстий сделать в капитальной стене, а из инструментов была только хорошая ударная дрель. Поставили с другом в нее нормальный бур и начали это дело. Первое отверстие кое-как сделали минут за 5. Со вторым уже пошло тяжелее. Но и его добили.
И тут звонок в дверь. Приятель пошел посмотреть, кто там. Вернулся с перфоратором в руках и профессиональным набором буров. Говорит: «Открываю, а там стоит сосед, который тремя этажами выше живет. Вручает мне все это, просит потом обратно занести в чистом виде и уходит к себе».
Короче, мы за 5 минут сделали все остальные отверстия, почистили инструмент и вернули его с благодарностями и небольшим презентом. © SecretRecipe / Pikabu
- Когда я жила в общаге, мы как-то скидывались на ремонт туалетной комнаты, при этом знали, что не у всех есть даже эти небольшие деньги. Тогда мы поделили между собой неплатежеспособных жильцов. Я платила за одного дедульку. Так он через 2 дня мне все отдал, должным быть не хотел, мы потом даже общались. Сейчас я уже в другом жилье. Тут мы с соседями кошек, собак и цветы спокойно друг другу доверяем. Для шестнадцатиэтажного человейника мы очень даже дружные и общительные. © Плодожорка / ADME
- Пошумели как-то с ремонтом в воскресенье. Вечером на балконе обнаружили листок: «У нас вообще-то выходной!» Кинул на соседний балкон шоколадку. Вот какая ответочка прилетела нам от соседей. © NotFakeBiene / Pikabu
- У нас в трех пятиэтажках и двух девятиэтажках было полно детворы. Не знаю, кто организовывал, но каждую субботу мы показывали спектакли или концерты, к которым готовились всю неделю. В будни нам крутили диафильмы, учили разным подвижным играм. Даже карнавалы устраивали. Может, поэтому у нас все застолья до сих пор проходят как тематические вечеринки или карнавалы. Даже у внуков. © Ирина Гри / Dzen
- После переезда оказалось, что наши соседи — пожилая кубинская пара. Очень бдительная. Разгружаем с мужем свои пожитки, а уже вечер был. И тут соседка перевешивается через забор с вопросом: «Вы кто?» Заочно познакомила нас с другими соседями, рассказала о местных особенностях. На следующих выходных буду печь свой особый хлеб и обязательно подарю им буханку. © Ilona Staller / ADME
- У нас в доме женщина холл разрисовала по своей инициативе. Мы в домовом чате повосхищались, собрали ей деньги на краску, а то, что останется, — лично ей. Так она еще и крыльцо дома расписала. Красота! © Водолей 25 / Dzen
- Вчера полночи проревела. Повод? Мои любимые соседи продали свой дом и переезжают в другой город. А мы уже почти семья. Мы дружим, дети наши дружат!
Выезжаю я с работы в четверг, на телефон прилетает сообщение от соседки. Пишет: «Через сколько будешь? Я форель достала, хочу на мангале пожарить, и груши у меня поспели, хочу пиццу сделать модную. Купите что-нибудь по дороге, ждем вас на ужин!»
И вот я мчусь через полгорода счастливая, что нас ждут. Ну счастье же?
А зимой.... Мы на работе, вечером должны в гости идти к ним, снега навалило за день — ужас. К дому подъезжаем, а они нам снег почистили и дорожку проложили от крыльца до них. И так во всем! © pohydetka
Вот это, конечно, людям повезло! И пирожки им принесут, и за котом при случае присмотрят, и интересные книжки есть с кем обсудить. А вы дружите со своими соседями или просто сухо здороваетесь в лифте? Поделитесь своим опытом в комментариях к этой статье.
Продолжим читать добрые истории обо всем на свете? Ловите статью про 18 комичных случаев у кассы, по которым в пору записывать стендап.
Комментарии
Всегда соседи хорошие попадались . Ну, кроме одной бабушки, со своими курями, которые в мой огород лезли.
Своих соседей я даже в лицо не yзнаю 😶
В лифте или внизу в холле можем поздороваться наугад. Bидела, что в одной квартире на нашем этаже есть собака.
А они, наверное, слышали, что у нас есть гитара и колонки. Кажется, этого достаточно)