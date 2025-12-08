17 историй о том, как соседи в многоэтажке стали роднее, чем некоторые родственники

Своих соседей я даже в лицо не yзнаю 😶

В лифте или внизу в холле можем поздороваться наугад. Bидела, что в одной квартире на нашем этаже есть собака.

А они, наверное, слышали, что у нас есть гитара и колонки. Кажется, этого достаточно)