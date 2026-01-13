20+ хитрецов, чьи проделки вызывают лишь одну реакцию: «Ну, артист!»
Некоторые люди, кажется, играючи справляются с любыми задачами. Они умудряются пройти собеседование даже без нужного опыта работы, легко избавляются от старых вещей, да еще и деньги при этом зарабатывают, а домашних без труда уговаривают заняться нелюбимой работой. Мы решили собрать истории о таких хитрецах, от чьей смекалки аж завидки берут.
- Попросила мужа прибить полку в комнате. Он полдня ходил с рулеткой, примерялся. Наконец закрылся в комнате — и давай дрелью жужжать. Через час тишина. Думаю: да там уже, наверное, стеллаж стоит! Решила принести благоверному бутерброды. Захожу — и вижу картину маслом: муж спит на диване, а на телефоне включена запись звуков стройки. Зато полочка висит. Спрашиваю, зачем такие сложности с музыкальным оформлением? А муж в ответ: «Да поспать захотелось, а ты бы точно нашла, что еще приколотить!» Знатно посмеялись.
- Недавно искали у нас в компании человека на должность руководителя в один из отделов. На собеседование ко мне пришел очень интересный кадр. После двух минут разговора стало понятно, что все резюме он выдумал. На всякий случай я спросила про опыт в руководящей должности, на что товарищ ответил: «В этой жизни — нет, но в прошлой я был неплохим главнокомандующим в Древней Греции!» К сожалению, его не взяли, хоть я и топила за него до конца. © Карамель / VK
- Мы раньше такой трюк проворачивали. Когда смотрели всей семьей телик, кто-нибудь втихаря звонил со своего мобильного на домашний телефон. Папа всегда подрывался ответить на звонок — в этот момент мы вешали трубку и говорили: «Папуль, ну раз ты все равно уже встал, принеси, пожалуйста, бутерброд и что-нибудь попить». Годами это срабатывало, а потом папа наконец догадался. © grecy / Reddit
- Помню, в детстве просил младшую сестренку мои ботинки на скорость приносить. Дескать, время засеку и проверю, насколько быстро она справится. Золотые времена были. © Mr_Mojorisin** / Reddit
- У нас сынуля обожает готовить. Так я его научил омлет делать, и теперь раз в неделю ребенок балует нас своей стряпней. Мне всего-то надо на кухне посидеть, пока он кашеварит, и понаблюдать, как бы чего не случилось. Гениальная была идея. © mehday2day / Reddit
- Гуляли тут с мужем и трехлетним сыном. Ребенку этот процесс немного надоел, и он заявляет нам: «Я устал идти!» Пока я в уме перебирала варианты, как бы чадо получше уговорить дойти до места назначения, папуля сказал: «Не хочешь идти — беги!» И сын остаток пути бежал довольный и счастливый. © Мамдаринка / VK
- Работал в летнем лагере, и меня обычно назначали на площадку для активных игр. В конце дня я, по идее, должен был убирать мячи и прочий инвентарь. Но вместо этого всегда говорил ребятам: «Кто соберет больше игрушек, тот победил!» И малышня справлялась с этим делом буквально за пятнадцать секунд. © Ferdaayz / Reddit
- Давным-давно свекровь дала мне отличный совет. Говорит: «Вот ты давно не делала уборку: дома бардак и грязно, а тут знакомые позвонили и сказали, что через час приедут. Не паникуй. Генеральную уборку ты, конечно, сделать не успеешь, но за час сможешь помыть пол везде. И посуду тоже. Если пол у тебя чистый, то у тебя уже не грязь, а просто не убрано. А если посуда чистая — то вообще молодец!» © MamaLada / Pikabu
- Мой четырехлетний племяша просто гений. Он как-то привязал шнурок к дереву так, чтобы тот доставал до гамака. И потом лег в гамаке и сам себя спокойно раскачивал. © catiefsm / Reddit
- Вернулась тут домой, а на кухне полный кавардак, грязная посуда из раковины вываливается. Оказалось, к сынуле приятели в гости приходили. Строго велела ребенку посуду помыть, иначе никакого компа. Через полчаса захожу на кухню и выпадаю в осадок. Возле раковины стоит муж и добросовестно все тарелки намывает (а он это дело прям терпеть не может), а рядом довольное чадо. На мой немой вопрос муж радостно отвечает: «Вот малой попросил показать, как надо правильно посуду мыть!» Да уж, наш сынуля точно не промах.
- Решила я как-то отдать в дар рабочую стиралку, так как мы купили новую. И понеслось: а можно фотки со всех сторон при дневном свете, а почему отдаете, а можете привезти, а в чем подвох. Ответила примерно на десять таких вопросов, а потом мне все это надоело, и я поставила цену — три тысячи. Через два часа приехали и забрали. © Dollhousedune / Pikabu
- Мы с женой — врачи. Каждый раз, когда отправляемся куда-нибудь в отпуск, говорим, что работаем учителями в школе. Так намного легче, потому что ни один врач не хочет на отдыхе давать медицинские советы. Однажды мы познакомились с парой: он — машинист, а она — эколог. А еще с ними были друзья — инженер и водитель маршрутки. Как же мы все удивились, когда встретились на одной и той же медицинской конференции. © Не все поймут / VK
- У нас в универе в группе был настолько ленивый чувак, что даже списать для него было слишком сложной задачей. Он просто ныл и просил, чтобы вместо него делали любые задания: рефераты, лабораторные работы и так далее. Как-то ему вручили реферат со словами: «Это курсовая работа № XXX, подпиши и сдавай.» Он подписал и сдал. Рефератом оказались 20 пустых листов, сшитых и закрытых титульным листом. А он даже не посмотрел, написано там что-то или нет. © lokkistrike / Pikabu
- Я зимой всегда ставила собачью лежанку поближе к батарее. Песель там валялся минут десять, и я звала его к себе на коленки. Посидит со мной — я согреюсь — и отправляю собакена обратно на лежанку. И так по кругу. Отличная собака-грелка. © mattmagoo / Reddit
- У моей бабушки была странная привычка. Она в гостях внутренности всех шкафов изучала. Бродит по квартире, беседы беседует, а сама нет-нет да и откроет очередную дверцу. Меня это порядком смущало. Как-то не выдержала и перед приходом бабули положила в шкаф кучу разного барахла, да еще и стулом дверцу подперла. Бабушку это ни на секунду не остановило. Она аккуратно подвинула стул, дверцу распахнула — и ее буквально завалило вещами. Бедная бабуля была в совершеннейшем шоке. Больше она у меня в доме шкафы не открывала.
- Мне одна подружка посоветовала постелить линолеум темненький и в мелкий рисунок, а кухонную столешницу взять пестренькую. Дескать, на таких поверхностях грязи не видно и можно убираться пореже. В гостях у советчицы я не бывала, так что до сих пор и не знаю: может, у нее там все темненькое и пестренькое? © epilobium / Pikabu
- Нам в детском садике надо было аппликацию сделать — наклеить кусочки цветного картона на лист. Мне было лень каждый кусочек клеем мазать, так что я просто нарисовал картину клеем, высыпал на нее миску обрезков картона, потом перевернул лист и стряхнул все лишнее. Вуаля — поделка готова. А воспитатели меня за это наругали. © Tribat_1 / Reddit
- Мне лень было везти старый комплект резины на утилизацию. Ради интереса выставил его на продажу. В результате его купили и даже забрали сами. Честно, не понимаю, как это работает. © E******K / Pikabu
- Родители меня как-то попросили очистить дорожки от листьев. Мне было лень метлой махать, так что я взял шланг, подсоединил его к строительному пылесосу и сдул весь мусор. Правда, родители почему-то были не в восторге от моей придумки. © mattmagoo / Reddit
- Когда устанавливал новую дверь в гараже, кнопку сделал на уровне своей головы. Теперь, когда у меня руки заняты пакетами, могу открыть дверь, просто боднув кнопку головой. И не надо лишних движений делать. © clintmemo / Reddit
- В детстве терпеть не мог делать домашку, зато неплохо кашеварил. У меня был приятель, которому приходилось самому себе готовить ужины, потому что родители работали в ночную смену. Так я ему еду варганил, а он за меня домашку делал. © Unknown author / Reddit
А у вас есть подобная коронная хитрость? Или, может, кто-то из ваших домашних ловко вас провел? Делитесь в комментариях.
